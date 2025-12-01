Глава военного комитета НАТО заявил о возможном упреждающем ударе по России

На Западе не перестают рассуждать о неких гибридных атаках со стороны нашей страны. А глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ.

Об этом представитель Североатлантического альянса говорил журналистам британской газеты The Financial Times.

Он сказал:

Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать.


Адмирал призывает альянс к большей жесткости по отношению к «гибридной войне» России. Он в очередной раз обвинил нашу страну в кибервзломах, нарушениях воздушного пространства стран НАТО и разнообразных диверсиях. Он видит в России угрозу для западных государств.

Драгоне сетует:

Что касается кибербезопасности, то мы действуем скорее реактивно.

По его мнению, вместо этого альянс должен осуществлять превентивные действия. Военный отмечает, что данной точки зрения придерживаются многие западные дипломаты, особенно из восточноевропейских стран.

Это странно, но Драгоне почему-то не осознает, что реализация подобной стратегии может навлечь неприятности прежде всего на ее исполнителей.

При этом адмирал признает, что далеко не все «гибридные» проявления имеют отношение к России. Остаются неизвестными виновники некоторых из них, включая повреждения подводных кабелей, кибератаки по всей Европе и многое другое.

Почему-то он не упомянул подрывы «Северных потоков». Видимо, «это другое».
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +8
    Сегодня, 09:13
    Уже заигрались в войну однозначно. Потому как у руля власти тупые, подобные Урсуле и Кае ни за что не отвечающие.
    1. stankow Звание
      stankow
      +2
      Сегодня, 09:48
      На корабле как - у руля рядовой матрос. А куда плыть кораблю капитан решает. Урсула даже не старпом. Ничего она решить не может !
    2. Azim77 Звание
      Azim77
      +5
      Сегодня, 09:49
      Ну вот очень жалко ЕС потраченных денег, они потратили их в надежде потом возместить за счет дешевых ресурсов. Сделать блокаду, чтобы диктовать свои цены. А тут получается они пролетели, их использовали. Нет, конечно шайка чиновников в масле, но сами страны в поле чудес ждут только чуда, а вдруг обещанное сбудется - «крэкс, фэкс, пэкс». Высказывания этих чиновников в этом духе.
    3. JcVai Звание
      JcVai
      +5
      Сегодня, 09:54
      Дело не столько в "тупости и безответственности", сколько в сложившейся практике "игроков" и "игрушек": "игроков" трогать нельзя, а "игрушки" - расходный материал, их не жалко. Соответственно, пока таким организаторам не прилетает, "гладиаторские бои" им на потеху будут продолжаться.
      Как минимум стоит официально объявить, что любой призывающий уничтожать русских автоматически становится уголовным преступником для этих самых русских и их союзников, равно как и любой, принимающий непосредственное участие в организации, планировании, логистике и тп является легитимной целью наряду с прямыми исполнителями. Т.е. этот отдыхающий на своей прибрежной вилле итальянский адмирал, отправляющий подчиненных убивать русских, - такой же комбатант, как и его бойцы на ЛБС.
      Но это возможно только при сильных власти и армии при поддержке народа, когда вертикаль управления очищена от коллаборантов, у которых семьи, счета и недвижимость под контролем врагов, а население не считает себя гражданами второго сорта, о которых вытирают ноги положив на законы любые "прибившиеся к кормушке".
    4. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 10:06
      у руля власти тупые, подобные Урсуле и Кае ни за что не отвечающие

      С макароном, тупиком из Польши вообще квартет складывается...
    5. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +1
      Сегодня, 10:56
      Они заигрались исключительно из за импотенции российской власти.
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 09:15
    итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ.

    а это кто?
    он спросил у своего "старшего" разрешения на такое заявление?
    или это заявление согласовано там?
    в преддверии приезда Уиткофа в Москву?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 09:28
      а это кто?
      он спросил у своего "старшего" разрешения на такое заявление?

      Европейский петушок, который решил поиграть в брутальность. Оттопырил перья - и вроде как грозным выглядит(в своем курятнике).
    2. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +2
      Сегодня, 09:54
      У них уже паника просто. Сначала завели байку о агрессивных русских, теперь русские действительно могут быть агрессивны! А не надо было развязывать бойню, вот не надо было.
      Генералу этому следовало бы кроме расчета возможностей НАТО , разведать про возможности ВКС РФ. Что у нас на этот случай припасено?
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 11:00
      итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:17
    ❝ Глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ ❞ —

    — Рискуете перед упреждающим получить предупреждающий ...
    (Кого Джузепа драконит?)
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 09:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ ❞ —

      — Рискуете перед упреждающим получить предупреждающий

      А генерал-то, оказывается, очень миролюбивый и заботит его исключительно оборона НАТО. yes
      По его словам, альянс мог бы рассмотреть "упреждающие удары" в качестве "оборонительных действий".

      https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/25775917
    2. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      0
      Сегодня, 09:51
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ ❞ —

      — Рискуете перед упреждающим получить предупреждающий ...
      (Кого Джузепа драконит?)

      Вообще-то он заявил не об упоеждающем ударе, а об упреждающих действиях.
      Например о кибератаках или сбитии самолетов, нарушающих воздушное пространство
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 09:23
    "Мы думаем!!" - самый короткий анекдот с утра. laughing
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 09:26
    итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ.

    Об этом представитель Североатлантического альянса говорил журналистам британской газеты The Financial Times.
    и макаронники туда же! bully
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    -2
    Сегодня, 09:27
    В конце публикации указано, что новость дополняется. Дополнение есть в СМИ.
    Однако, как признал Драгоне, это "выходит за рамки обычного способа мышления или поведения" НАТО. Он пояснил, что сложности касаются "правовых рамок, вопроса юрисдикции", того, кто именно будет совершать подобные действия.

    Ну, то, что ляпнул сей адмирал, явно выходит не только за "правовые рамки", но и за рамки мышления нормального человека. Ещё один русофоб из "коалиции одержимых" идеей развязать войну в Европе.
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 09:28
    "итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне". "Видел я их Италию на карте: сапог сапогом, и всё"
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 09:51
      Цитата: кокосов тима
      "итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне". "Видел я их Италию на карте: сапог сапогом, и всё"

      Итальянский адмирал Драгоне и французский генерал Мандон - "два сапога пара". И оба бракованные.
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 09:29
    НАТО не пуганых идиотов....только это и можно сказать.
  9. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 09:37
    Вот к чему приводят многочисленные нарисованные красные линии, с прследующими "выражениями озабоченности". Враги нас перестали воспринимать всерьез.
  10. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 09:42
    А глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ.
    Ответить на такие заявления, можно фразой:
    «В ставке Гитлера все малахольные» — цитата из фильма «В бой идут одни „старики“» (СССР, 1973)
  11. Tarasios Звание
    Tarasios
    +1
    Сегодня, 09:47
    Адмиралу лавры дуче покоя не дают, душа просит войнушки...
  12. wedmed5 Звание
    wedmed5
    +1
    Сегодня, 09:54
    Цитата: Azim77
    Сделать блокаду, чтобы диктовать свои цены.

    Вот пусть теперь π€нд0cтану цены диктуют на спг.
  13. Pleiades Звание
    Pleiades
    +2
    Сегодня, 09:55
    ... and the unarmed/unprotected civilian vessels in the Black Sea that their Ukrainian puppet regime recently attacked.
    ... imagine Russia would bomb 2 tankers in the Baltic Sea on their way to Lithuania.
    ... OMG the Russian Aggression
    ... OMG NATO being attacked

    And ALL other terrorist style (that is, hiding between civilians) attacks in Russia and fellows.
    Imagine Russia would smuggle a truck with drones inside Ukraine, to then attack targets from there, including deliberate on civilians alike the 9/11 WTC towers.

    NATO is a bunch Nazi's supporting/committing terrorists and bribers alike Italian Maffia, to expand their Theft Zone towards Russia.
  14. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 10:02
    Глава военного комитета НАТО заявил о возможном упреждающем ударе по России

    Человек играет на публику, хочет политических очков заработать ну и кошелечек свой пополнить, а случись что, в первых рядах побежит только пятки сверкать будут.
  15. Shkworen Звание
    Shkworen
    0
    Сегодня, 10:03
    надо бы к этому генералу отправить делегацию орешника на переговоры :)
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:08
    Вот олени неблагодарные и безответственные:
    А глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ.

    А они не зря купол у себя построить затеяли, только, Бог даст, у нас Орешник в серии будет, да и Белгород с Посейдоном где то плавает.
    А наши РХБЗ этих макаронников чумазых от ковида отмывали.
  17. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 10:11
    Тормоза, однако. Эти только рассуждают, а Лукашенко и др. Уже давно признали ,что нанесли именно "упреждающий удар"

    куда им против геостратегов, вечных и прочих несменяемых.
  18. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:21
    Военный отмечает, что данной точки зрения придерживаются многие западные дипломаты, особенно из восточноевропейских стран.

    "особенно из восточноевропейских стран"© И я даже знаю - из каких.
  19. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 10:22
    а наши пусть опять не поддаются на провокации, глядишь 22 июня опять дождемся с перестраховщиками во власти
  20. Василий М Звание
    Василий М
    +1
    Сегодня, 10:35
    Кто очень хочет пострелять в Русских сейчас под Волчанском, в Мирнограде, в Купянске и т.д. Почему тогда этот задиристый вояка сейчас не на передовой а в теплом брюссельском кабинете.
    И еще один вопрос - почему на Западе так любят во всех рандомных атаках на их компьютеры обвинять если не КНДР то Россию. Ведь я, гуляя по порносайтам и цепляя какой нибудь вирус не требую применить ядерку по Джузеппе Каво Драгоне? :)
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Василий М
      Почему тогда этот задиристый вояка сейчас не на передовой а в теплом брюссельском кабинете.

      Ещё Суворов говорил:
      В кабинете врут, а в поле бьют.
  21. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:45
    Глава военного комитета НАТО заявил о возможном упреждающем ударе по России

    Всё нагнетают и нагнетают...Как там было:
    «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке»
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 11:02
      своим нагнетением понимают акции ВПК Германии и Франции , у барыг все идет по плану.
  22. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 10:50
    It was obvious especially after syria
    Gen soleimani to putin: syria is the last eastern front defence line, lose it,you will have no value for them
    Where are russia defence lines in murmansk and belarus?
    Its the(2014-2022) moment
  23. Jurkovs Звание
    Jurkovs
    0
    Сегодня, 10:51
    Формально это нарушение Устава НАТО. Но когда их бумажки останавливали. Ответный удар должен быть абсолютно обезоруживающим.
  24. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:55
    итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ.

    Макароннику следовало бы подумать а вдруг Россия захочет нанести привентивные удары по всем дуракам на неё лезущим? Ядрён-батоном, чтобы раз и сразу в труху, чтобы добавки не понадобилось? fool
  25. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 11:00
    Неужели у нас не найдется адмирала который бы этого итальянского адмирала Драконе вызвал на дуэль!?. . . hi