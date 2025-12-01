Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать.

Что касается кибербезопасности, то мы действуем скорее реактивно.

На Западе не перестают рассуждать о неких гибридных атаках со стороны нашей страны. А глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ.Об этом представитель Североатлантического альянса говорил журналистам британской газеты The Financial Times.Он сказал:Адмирал призывает альянс к большей жесткости по отношению к «гибридной войне» России. Он в очередной раз обвинил нашу страну в кибервзломах, нарушениях воздушного пространства стран НАТО и разнообразных диверсиях. Он видит в России угрозу для западных государств.Драгоне сетует:По его мнению, вместо этого альянс должен осуществлять превентивные действия. Военный отмечает, что данной точки зрения придерживаются многие западные дипломаты, особенно из восточноевропейских стран.Это странно, но Драгоне почему-то не осознает, что реализация подобной стратегии может навлечь неприятности прежде всего на ее исполнителей.При этом адмирал признает, что далеко не все «гибридные» проявления имеют отношение к России. Остаются неизвестными виновники некоторых из них, включая повреждения подводных кабелей, кибератаки по всей Европе и многое другое.Почему-то он не упомянул подрывы «Северных потоков». Видимо, «это другое».