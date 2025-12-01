В Каспийске при атаке украинских БПЛА ранена 12-летняя девочка

В Каспийске – городе в Республике Дагестан – утро началось с атаки БПЛА. Украинские беспилотники снова попытались ударить по городу, и под разлетевшимися фрагментами пострадал ребенок – девочка, которой всего 12.

По данным местных СМИ, осколок попал ей в грудь, когда дрон врезался в жилой дом и взорвался. Благо, рана оказалась непроникающей: врачи быстро доставили пострадавшую в республиканскую детскую больницу и уверяют, что угрозы жизни нет.

О взрыве сначала сообщили жильцы многоэтажки. Позже глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил: над Каспийском действительно сбивали беспилотные летательные аппараты. Он попросил людей не рисковать – не выходить без нужды на открытые участки улиц и не снимать последствия налета. Это не просто так: фото и видео могут выдать координаты, которые противник потом может использовать для новых ударов. И наверняка будет.

Минобороны в сводке отраженных беспилотных атак не стало выделять Дагестан отдельно, но сообщило, что за минувшую ночь было сбито 32 украинских дрона в 11 регионах. В Каспийске, по официальным данным, пострадал только упомянутый ребенок, нанесен урон жилому дому. О других пострадавших пока не сообщается.
3 комментария
    Сегодня, 12:14
    Что интересно, никто даже не задается вопросом, чем занимаются дяденьки в Кремле. что так легко пролетают беспилотники по нашей территории.
    Сегодня, 12:25
    Благо, рана оказалась непроникающей: врачи быстро доставили пострадавшую в республиканскую детскую больницу и уверяют, что угрозы жизни нет.

    Ну и слава богу. Это само главное в этой новости
    Сегодня, 13:02
    В советское время в детстве отдыхал в Каспийске в доме отдыха. Когда волна откатывается с пляжа, в песке копошатся малюсенькие рачки.
    Девочке скорейшего выздоровления.