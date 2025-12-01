В Каспийске при атаке украинских БПЛА ранена 12-летняя девочка
2 5893
В Каспийске – городе в Республике Дагестан – утро началось с атаки БПЛА. Украинские беспилотники снова попытались ударить по городу, и под разлетевшимися фрагментами пострадал ребенок – девочка, которой всего 12.
По данным местных СМИ, осколок попал ей в грудь, когда дрон врезался в жилой дом и взорвался. Благо, рана оказалась непроникающей: врачи быстро доставили пострадавшую в республиканскую детскую больницу и уверяют, что угрозы жизни нет.
О взрыве сначала сообщили жильцы многоэтажки. Позже глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил: над Каспийском действительно сбивали беспилотные летательные аппараты. Он попросил людей не рисковать – не выходить без нужды на открытые участки улиц и не снимать последствия налета. Это не просто так: фото и видео могут выдать координаты, которые противник потом может использовать для новых ударов. И наверняка будет.
Минобороны в сводке отраженных беспилотных атак не стало выделять Дагестан отдельно, но сообщило, что за минувшую ночь было сбито 32 украинских дрона в 11 регионах. В Каспийске, по официальным данным, пострадал только упомянутый ребенок, нанесен урон жилому дому. О других пострадавших пока не сообщается.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация