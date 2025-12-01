США предложили Мадуро «коридор» для ухода в обмен на немедленную отставку
3 49120
Соединенные Штаты решили форсировать венесуэльский кризис. По данным иностранных медиа, Дональд Трамп предложил Николасу Мадуро сделку: «ты уходишь – мы тебя забираем». Причем не только его самого, но и всю семью. Безопасный коридор, гарантированный выезд – все в обмен на мгновенную отставку.
Источники утверждают, что ультиматум прозвучал во время телефонного разговора Дональда Трампа с Мадуро. Тот самый случай, когда разговор по телефону превращается в развилку судьбы: либо мирно сдавать власть сейчас, либо дальше будет только хуже. Судя по утечкам, США четко дали понять, что «план Б» у них тоже есть – и он силовой. В Карибском регионе уже не первый день развернут крупный флот.
Интересная деталь: Мадуро, по данным СМИ, пытался выбить для себя глобальную амнистию – чтобы никому и никогда не пришло в голову предъявить претензии ему и его окружению. Но Вашингтон на такую сделку идти не стал. «Выезд – да, прощение всего и сразу – нет».
Будет ли Мадуро держаться за кресло до последнего? Решится ли он на «коридор», который выглядит как красивый способ уйти, пока двери еще открыты? Или выберет конфронтацию, рискуя столкнуться с военной операцией у берегов своей страны? В любом случае, Венесуэла стоит на границе больших перемен.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация