США предложили Мадуро «коридор» для ухода в обмен на немедленную отставку

3 491 20
США предложили Мадуро «коридор» для ухода в обмен на немедленную отставку

Соединенные Штаты решили форсировать венесуэльский кризис. По данным иностранных медиа, Дональд Трамп предложил Николасу Мадуро сделку: «ты уходишь – мы тебя забираем». Причем не только его самого, но и всю семью. Безопасный коридор, гарантированный выезд – все в обмен на мгновенную отставку.

Источники утверждают, что ультиматум прозвучал во время телефонного разговора Дональда Трампа с Мадуро. Тот самый случай, когда разговор по телефону превращается в развилку судьбы: либо мирно сдавать власть сейчас, либо дальше будет только хуже. Судя по утечкам, США четко дали понять, что «план Б» у них тоже есть – и он силовой. В Карибском регионе уже не первый день развернут крупный флот.



Интересная деталь: Мадуро, по данным СМИ, пытался выбить для себя глобальную амнистию – чтобы никому и никогда не пришло в голову предъявить претензии ему и его окружению. Но Вашингтон на такую сделку идти не стал. «Выезд – да, прощение всего и сразу – нет».

Будет ли Мадуро держаться за кресло до последнего? Решится ли он на «коридор», который выглядит как красивый способ уйти, пока двери еще открыты? Или выберет конфронтацию, рискуя столкнуться с военной операцией у берегов своей страны? В любом случае, Венесуэла стоит на границе больших перемен.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 11:58
    Этот "коридор " ведёт прямо в американскую тюрьму .Мадуро нужны гарантии железобетонные ,если он решится уйти.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:21
      Цитата: tralflot1832
      Этот "коридор " ведёт прямо в американскую тюрьму .Мадуро нужны гарантии железобетонные ,если он решится уйти.

      Если Мадуро решится уйти, то для него единственный вариант - повторить судьбу Януковоща. Во всех остальных вариантах его порвут, как Тузик грелку.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:27
        Бородач ,Мадуро не предаст свою команду." Эвакуация " Мадуро фейк ,напоминает " знатоков истории" - Дюнкерк .Очень дорого и ущербно не рационально.Проще что то придумать дешевле.Кстати другана Трампа в Бразилии Балансару посадили на цепь.Так между прочим.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 11:59
    ❝ США предложили Мадуро «коридор» ❞ —

    — «Коридоры кончаются стенкой» © ...
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 11:59
    Дональд Трамп предложил Николасу Мадуро сделку: «ты уходишь – мы тебя забираем». Причем не только его самого, но и всю семью
    Мог бы и Зеленскому такое предложить.
  4. Canecat Звание
    Canecat
    +2
    Сегодня, 12:01
    Но Вашингтон на такую сделку идти не стал. «Выезд – да, прощение всего и сразу – нет».

    Ростов, большой и красивый город. laughing
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:03
    Последние козыри пошли? recourse
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Mouse
      Последние козыри пошли?

      Не думаю, что Мадуро пойдет на это, тем более, что для Венесуэлы никто гарантий не собирается давать.
  6. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 12:04
    Mais Maduro n'avait il pas proposé la même chose il y a quelques semaines,
    Sa démission en échange de la non intervention des USA au Venezuela ?

    Но разве Мадуро не предлагал то же самое несколько недель назад,
    свою отставку в обмен на невмешательство США в Венесуэлу ?
  7. Михаил Гудков Звание
    Михаил Гудков
    +4
    Сегодня, 12:06
    Только может поверить в эту ложь от американцев! Если он сдаст власть, то его посадят мгновенно!
  8. nobody75 Звание
    nobody75
    +5
    Сегодня, 12:15
    Развернутый флот не содержит "разрушителей берегов". Грозить Венесуэле ему нечем.
    Без сухопутной операции амерам не обойтись. А для нее сил и средств не хватает. Перефразирую вице - короля Японии Макартура :"Человек, который планирует сухопутную операцию в джунглях должен показаться психиатру".
    С Уважением
  9. Oldi Звание
    Oldi
    -3
    Сегодня, 12:19
    Придётся воспользоваться, тк альтернатива - Хуссейн, Каддафи, Милошевич и т.д. помельче. В компанию Асада и Яныка лучше, чем к ним wink
  10. VicVic Звание
    VicVic
    +5
    Сегодня, 12:20
    Чавес никогда бы не заговорил даже о подобной сделке с американцами. Сражался бы сколько мог, а пришлось, погибнул бы, не не стал бы вести подобные унизительные переговоры
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 12:38
      Цитата: VicVic
      Чавес никогда бы не заговорил даже о подобной сделке с американцами. Сражался бы сколько мог, а пришлось, погибнул бы, не не стал бы вести подобные унизительные переговоры

      Одно дело свалить самому с близкими из страны, бросив сторонников, другое дело подставить всех под американские удары. Тут бы ему референдум провести в стране - положить страну под США или дать тем отпор с гибелью части населения. И не будет ли потом гражданской войны с подачи США ?
    2. Vbr Звание
      Vbr
      +2
      Сегодня, 12:43
      Вообще это сплетни - о том, что было предметом разговора. Они и рассчитаны на деморализацию противника, дурачкам бросают мячик, а они и побежали... Как всё будет увидим. А дурачки забудут про этот мячик и будут опять что-нибудь многозначительно писать, а им к этому времени бросят следующий.
    3. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: VicVic
      не не стал бы вести подобные унизительные переговоры

      А где доказательства, что он их вёл ? Только из подконтрольной штатам прессы ?
      Если бы они были заинтересованы в сделке, то утечек бы не допустили. Они просто проводят ЦИПСОперацию.
      1. VicVic Звание
        VicVic
        +1
        Сегодня, 13:17
        Возможно, что так и есть
  11. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 12:34
    Какой там коридор, Ил76 под российским флагом, вот и вся гарантия.
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 12:38
    Какие договоренности могут быть с американцами, это даже не смешно.
  13. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:43
    Такое "предложение" в бизнес-кругах Трампа называется "взять на понт".
    И паскудно, когда ты такое "предложение" получаешь будучи в одиночестве: без поддержки собственного народа... международных партнёров...
    А, если ты не одинок...