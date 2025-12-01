Бельгия согласится на передачу замороженных российских активов Украине в качестве кредита, но при выполнении обязательных условий. Об этом заявил бельгийский премьер Барт Де Вевер, пишет немецкая пресса.Премьер-министр написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявив о возможной передаче российских активов Украине, но при выполнении Брюсселем трех условий: предоставить юридически обязывающие и безусловные гарантии по так называемому «репарационному» кредиту Украине; все возможные правовые риски распределить между всеми странами Евросоюза и обеспечить участие в программе всех государств, на территории которых заморожены российские активы.Другими словами, Барт Де Вевер хочет возложить ответственность за кражу российских средств на весь Евросоюз, а не на одну Бельгию, поэтому требует от фон дер Ляйен гарантий. А та уже на все условия согласна, лишь бы получить доступ к российским активам. Однако не все так просто, нужны гарантии и от других стран ЕС, а вот здесь желающих участвовать в афере мало. Сейчас идет ожесточенный торг, Брюссель пытается всеми способами уговорить несогласных.Напомним, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен разработала план по поддержке киевского режима во главе с Зеленским посредством так называемого «репарационного кредита» в сумме 140 млрд долларов, который должен быть обеспечен российскими замороженными активами. Как планируют в Брюсселе, Киев отдавать кредит не будет, вместо этого должна выплатить репарации Россия. Видимо, в Евросоюзе решили, что они выиграли войну, раз выдвигают такие условия.

