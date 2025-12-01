Бельгия назвала условия, при которых готова отдать российские активы Украине

Бельгия назвала условия, при которых готова отдать российские активы Украине

Бельгия согласится на передачу замороженных российских активов Украине в качестве кредита, но при выполнении обязательных условий. Об этом заявил бельгийский премьер Барт Де Вевер, пишет немецкая пресса.

Премьер-министр написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявив о возможной передаче российских активов Украине, но при выполнении Брюсселем трех условий: предоставить юридически обязывающие и безусловные гарантии по так называемому «репарационному» кредиту Украине; все возможные правовые риски распределить между всеми странами Евросоюза и обеспечить участие в программе всех государств, на территории которых заморожены российские активы.



Другими словами, Барт Де Вевер хочет возложить ответственность за кражу российских средств на весь Евросоюз, а не на одну Бельгию, поэтому требует от фон дер Ляйен гарантий. А та уже на все условия согласна, лишь бы получить доступ к российским активам. Однако не все так просто, нужны гарантии и от других стран ЕС, а вот здесь желающих участвовать в афере мало. Сейчас идет ожесточенный торг, Брюссель пытается всеми способами уговорить несогласных.

Напомним, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен разработала план по поддержке киевского режима во главе с Зеленским посредством так называемого «репарационного кредита» в сумме 140 млрд долларов, который должен быть обеспечен российскими замороженными активами. Как планируют в Брюсселе, Киев отдавать кредит не будет, вместо этого должна выплатить репарации Россия. Видимо, в Евросоюзе решили, что они выиграли войну, раз выдвигают такие условия.
  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 11:51
    Кто ж даст им кредит под такое фуфло, кроме них же самих? Похоже - это просто фикция, денежка один чёрт пойдёт из карманов еврогейских налогоплательщиков...
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +2
      Сегодня, 12:13
      Столица Бельгии так-то Брюссель. Брюссель требует от Брюсселя гарантий wassat
      Цитата: paul3390
      денежка один чёрт пойдёт из карманов еврогейских налогоплательщиков

      Сумма потраченных на Украину средств оглашенных намедни американским финансистом удивительно совпадает с нашими замороженными активами. Они вели войну с нами на эти средства, а выплаты процентов приостановлены, так они выведены из банковского оборота. Т.е. средства потрачены, а Трамп давать оружие согласен, но за деньги европейцев. А там бюджетные дыры из-за экономического спада и проблем с рынком энергоносителей. Объявить же об изъятии средств - автоматическое изъятие активов уже нами. И где взять бабло? Этот же экономист заявил, что от 15 до 30 процентов Зеля и Ко скрали. А это более 50 и даже 100 млрд зелени. И эти средства хоть и скрадены, но бесследно их не спрятать. Слишком они огромные. Вот, Миндич, Ермак и сам Зеля должны раскошелиться и ВСУ продержатся ... ну годик. Отсюда на них наезд, они заключат сделки со следствием и будут ... уже сдают друг-друга и схемы воровства средств.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:54
    Дык они уже прожрали российские деньги ,это не активы это долги и причём с процентами .Долговые обязательства ЕС накроются медным тазом .А этой банде фиалетово на это , сопрут свои же деньги.Евроклир при любом случае в долгах .Забавно смотреть на их потуги.Совсем с ума сошли в глазах только 0000000000лики.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:17
      Цитата: tralflot1832
      Дык они уже прожрали российские деньги ,это не активы это долги и причём с процентами .Долговые обязательства ЕС накроются медным тазом .А этой банде фиалетово на это , сопрут свои же деньги.Евроклир при любом случае в долгах .Забавно смотреть на их потуги.Совсем с ума сошли в глазах только 0000000000лики.

      Для Евроклир это может плохо кончиться. Кто захочет размещать у них свои средства, если их могут украсть. Россия может подать в суд на Евроклир в других юрисдикциях (Сингапур, Китай и т.д.). Это сильно подорвёт возможности Евроклир, а возможно приведёт к аресту и конфискации активов Евроклир в третьих странах.
      Ну, и конечно кража российских активов пойдёт на пользу США, потому что сильно ударит по Европе.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:55
    ❝ Урсула фон дер Ляйен разработала план по поддержке киевского режима посредством так называемого «репарационного кредита» ❞ —

    — «Шиш вам а не репарации!» ...
  4. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    +1
    Сегодня, 11:56
    Спешат, хотят успеть "распилить" последнее бабло, пока их протеже у власти, чувствуют, что ему недолго осталось, а потом и спросить будет не с кого laughing
    Такие бабки лежат не поделенные, обидно-же.
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +1
      Сегодня, 13:15
      Уж очень там жареным пахнет. Разворуют они эти бабки ну и чо? Большее количество то все равно в 404 вбухать придется, а рассчитывается по полной да ещё с процентами, да и ещё репутационые потери....
  5. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 11:58
    В Германии эту поджигательницу войны называют GPS-Uschi, или женщиной, которая лжет!
    Придётся подождать и посмотреть, что будет с Орбаном и Фицо! Орбан уже уступил санкциям. Коррумпированный ЕС, вероятно, окажет огромное давление на Венгрию и Словакию.
    В этой краже могут участвовать Венгрия и Словакия.

    Вопросы таковы: что будет делать Россия? Что будет делать остальной мир? Продолжат ли другие государства инвестировать в коррумпированный ЕС?
  6. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 11:59
    Венгрия тоже даст согласие?
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:01
    Как планируют в Брюсселе, Киев отдавать кредит не будет, вместо этого должна выплатить репарации Россия. Видимо, в Евросоюзе решили, что они выиграли войну, раз выдвигают такие условия.

    Ау... Заблудилась в тёмном лесу...
    Ау... И ничего другого на ум......
    Ау. Ау. Ау...
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 12:09
    А та уже на все условия согласна, лишь бы получить доступ к российским активам.


    «Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь». (с) Петр Великий.

    «Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».(с) Бисмарк (предписывается)
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +1
      Сегодня, 13:11
      Наверное из-за этого весь сыр бор с привентивным ударом по России, что писалось ранее тут в новостях
  9. Eug Звание
    Eug
    -4
    Сегодня, 12:12
    Кто'-нибудь сомневается, что эти средства в итоге будут у Киева? И что, в очередной раз прозвучит "нас обманули"?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 12:57
      99% сомневаются..................
  10. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:23
    . А та уже на все условия согласна, лишь бы получить доступ к российским активам.

    Конечно, согласна. Ведь отвечать будет не она, а конкретные государства
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:26
    "Вот де билы" (Брат 2)
    все возможные правовые риски распределить между всеми странами Евросоюз

    Полагаю, Орбан и Фото не подвяжутся. Да и остальным то чего. Они обязательства не платить РФ раскидают, ну ответсвенность, а дальше нужны дЭньги. Печатать? Инфляция +.
    Цитата: paul3390
    денежка один чёрт пойдёт из карманов еврогейских налогоплательщиков...

    Естественно. То есть... Условно, бельгийский Евроклир закрывает обязательство платить РФ 140, а из-за этого, Мерц должен в расходы заложить в бюджет, положим 50 лярдов, потому что они там опять чего то нашлепали. С учетом, что чубатые воруют как не в себя... Если оппоненты в Бундестаге разжуют своему электорату, чего они сделают с условным Мерцем?
  12. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 12:31
    Российские активы в Европе это не деньги, это долги европейских стран России, оформленные в Брюсселе, что бы их забрать нужно их отдать - изъять из бюджетов европейских стран, были бы это деньги они их давно уже бы забрали, как забирают проценты, - проценты они исправно платят и отдают Украине.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 12:45
    Цитата: LeutnantTom
    Вопросы таковы: что будет делать Россия

    Я Вам уже отвечал на других ветках. Или Вы другие мнения услышать хотите. laughing

    Цитата: LeutnantTom
    Что будет делать остальной мир?

    Если это не из цветущего сада, хотя и они тоже начнут скидывать типа актив и забирать деньги. Это не воровство и кидалово... А грабеж. Будь ты хоть до мозга костей русофоб, зачем хранить что то у депозитария, который может тебе не вернуть.
    Цитата: LeutnantTom
    Продолжат ли другие государства инвестировать в коррумпированный ЕС?

    Если они в трезвом уме и здравой памяти, а не как Вова Зеленский, нет конечно. Как бы Евроклир не закрылся, и как бы ЕС не распался. Потому что, условно Китай на поставках в ЕС заинтересован. Но видя такой беспредел, кто и на каких условиях будет торговать и вообще вести иной бизнес.
    Поглядим, увидим. Интересно. По мне, пусть уже ЕС закроет этот вопрос. Сядут усе... В своих государствах. Со временем. laughing
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:58
    Китай и прочие ,страны Персидского залива, быстро начнут выводить средства. Гарантии после этого никакие не действуют .По сути, это casus belli
  15. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 13:09
    Давно не было этой рубрики!
    Был бы я царём... (тм)
    ...за один только "гнилой базар" на тему конфискации средств я бы официально объявил войну тому, кому я эти средства доверил - Бельгии!