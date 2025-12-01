СМИ США: новый авианосец «Джон Кеннеди» устареет уже к окончанию строительства

Новый авианосец ВМС США «Джон Кеннеди», являющийся вторым в серии Ford, устареет уже к окончанию строительства. Поэтому американские военные обратились к оборонной судостроительной компании Huntington Ingalls Industries (HII), строящей корабль, с просьбой провести его модернизацию.Об этом сообщает издание The National Interest.СМИ США отмечает, что стоимость проекта составит более 140 миллионов долларов, причем предоплата от Пентагона подрядчику пока не поступает. В американском Минобороны заявили, что модернизация нужна, чтобы авианосец обладал улучшенными боевыми возможностями с учетом требований, которые не были учтены при формировании заказа. Предполагается, что все работы над кораблем завершатся к июню 2026 года.Стоит отметить, что начало строительства исключительно на основании «долговой расписки» от Пентагона является беспрецедентным случаем для американских кораблестроителей.При этом в ВМС США признают, что подобные инженерные работы после спуска авианосца на воду, но до полного завершения строительных работ, является трудноразрешимой задачей. И это уже не первый подобный случай с кораблями класса Ford, когда приходилось заниматься усовершенствованием систем перед принятием их на вооружение. Ранее с похожей проблемой столкнулся флагман серии USS Gerald R. Ford. Именно необходимость устранения недостатков при строительстве этого корабля стала причиной того, что USS John F. Kennedy тоже приходится модернизировать.

