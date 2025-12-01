СМИ США: новый авианосец «Джон Кеннеди» устареет уже к окончанию строительства

2 506 8
СМИ США: новый авианосец «Джон Кеннеди» устареет уже к окончанию строительства

Новый авианосец ВМС США «Джон Кеннеди», являющийся вторым в серии Ford, устареет уже к окончанию строительства. Поэтому американские военные обратились к оборонной судостроительной компании Huntington Ingalls Industries (HII), строящей корабль, с просьбой провести его модернизацию.

Об этом сообщает издание The National Interest.

СМИ США отмечает, что стоимость проекта составит более 140 миллионов долларов, причем предоплата от Пентагона подрядчику пока не поступает. В американском Минобороны заявили, что модернизация нужна, чтобы авианосец обладал улучшенными боевыми возможностями с учетом требований, которые не были учтены при формировании заказа. Предполагается, что все работы над кораблем завершатся к июню 2026 года.


Стоит отметить, что начало строительства исключительно на основании «долговой расписки» от Пентагона является беспрецедентным случаем для американских кораблестроителей.

При этом в ВМС США признают, что подобные инженерные работы после спуска авианосца на воду, но до полного завершения строительных работ, является трудноразрешимой задачей. И это уже не первый подобный случай с кораблями класса Ford, когда приходилось заниматься усовершенствованием систем перед принятием их на вооружение. Ранее с похожей проблемой столкнулся флагман серии USS Gerald R. Ford. Именно необходимость устранения недостатков при строительстве этого корабля стала причиной того, что USS John F. Kennedy тоже приходится модернизировать.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 12:17
    Лавеха мутится, все идет по плану.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Metallurg_2
      Лавеха мутится, все идет по плану.

      Вот это распил. laughing
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Metallurg_2
      Лавеха мутится, все идет по плану.

      Стоит отметить, что начало строительства исключительно на основании «долговой расписки» от Пентагона является беспрецедентным случаем для американских кораблестроителей.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 12:30
    Для начала вспомним, что сегодня за день.

    Уррра! Зима началась. Вот только "Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я (матерное слово, не скажу какое) lol ".

    Но это мелочи.
    1 декабря 1943 года.
    Завершилась Тегеранская конференция «большой тройки». Определила в общих чертах устройство послевоенного мира.

    Главное - 1 декабря (19 ноября по старому стилю) 1896 года в Калужской губернии родился Маршал Победы - Жуков Георгий Константинович. На момент подписания капитуляции нацистской Германии ему еще полтинник не стукнул. (Ни на что не намекаю).

    1 декабря 1918 года в Москве основан Центральный аэрогидродинамический институт – ЦАГИ им. профессора Николая Егоровича Жуковского. Во главе института стоял Н.Е. Жуковский, его помощник и начальник авиационного отдела - Андрей Николаевич Туполев. Много самолетов было поставлено на крыло благодаря работам ученых ЦАГИ.

    А теперь ответьте - когда Россия (СССР) обозначила, что она является космической державой? И это не 1957 год, И даже не 1961-й.

  3. sub307 Звание
    sub307
    +2
    Сегодня, 12:30
    "... начало строительства исключительно на основании «долговой расписки» от Пентагона является беспрецедентным случаем для американских кораблестроителей." Это не правильно..., учитесь:
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:53
    12 млрд $ - мало))) надо еще, молодцы)))
  5. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    Сегодня, 12:58
    Цитата: Metallurg_2
    Лавеха мутится, все идет по плану.

    Кто то мутит на строительстве, а кто то - на ремонте ...
  6. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 13:11
    модернизация нужна, чтобы авианосец обладал улучшенными боевыми возможностями с учетом требований, которые не были учтены при формировании заказа

    Решили противодроновой сеткой обделать в соответствии с актуальными трендами?