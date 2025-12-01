Рубио и Уиткофф переглянулись, когда Гнатов заявил, что Покровск под контролем
Остатки украинского гарнизона перемалываются нашими войсками в полностью блокированном Мирнограде. Точнее, на тех улицах этого населённого пункта, которые формально остаются «под контролем» ВСУ.
Обращает на себя внимание тот факт, что украинское командование не запрашивает у России «зелёного коридора» для выхода, например, раненых из состава блокированного гарнизона. Мало того, украинское командование заявляет, что ВСУ и вовсе «продолжают держать под контролем ситуацию в Мирнограде и (внимание) в Покровске».
Во время переговоров в гольф-клубе Стива Уиткоффа представители украинской делегации на заявление американской стороны о потере Покровска и окружении Мирнограда пытались возражать. Знакомые с ходом переговоров источники американских СМИ заявляют о том, что начальник генерального штаба ВСУ на переговорах сделал заявление, «которое заставило американскую делегацию переглянуться с недоумением». По последним данным, украинский переговорщик заявил, что «ВСУ продолжают удерживать Покровск и Мирноград под контролем, и смогут зачистить территории городов от российских войск полностью, если партнёры помогут с оружием».
Недоумение американской делегации в состава Рубио, Уиткоффа и Кушнера, опирающихся на данные американской разведки, включая средства объективного контроля, объяснимо. При этом американская переговорная команда, судя по всему, не может понять: Киев сам верит в то, что говорят его представители или это нелепая попытка «продать» Вашингтону то, чего на самом деле нет?
Напомним, что из США продолжают приходить сведения об отсутствии каких бы то ни было подвижек на переговорах с украинской делегацией. Украинская делегация продолжает, что называется, устраивать представление.
Информация