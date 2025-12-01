Рубио и Уиткофф переглянулись, когда Гнатов заявил, что Покровск под контролем

Рубио и Уиткофф переглянулись, когда Гнатов заявил, что Покровск под контролем

Остатки украинского гарнизона перемалываются нашими войсками в полностью блокированном Мирнограде. Точнее, на тех улицах этого населённого пункта, которые формально остаются «под контролем» ВСУ.

Обращает на себя внимание тот факт, что украинское командование не запрашивает у России «зелёного коридора» для выхода, например, раненых из состава блокированного гарнизона. Мало того, украинское командование заявляет, что ВСУ и вовсе «продолжают держать под контролем ситуацию в Мирнограде и (внимание) в Покровске».



Во время переговоров в гольф-клубе Стива Уиткоффа представители украинской делегации на заявление американской стороны о потере Покровска и окружении Мирнограда пытались возражать. Знакомые с ходом переговоров источники американских СМИ заявляют о том, что начальник генерального штаба ВСУ на переговорах сделал заявление, «которое заставило американскую делегацию переглянуться с недоумением». По последним данным, украинский переговорщик заявил, что «ВСУ продолжают удерживать Покровск и Мирноград под контролем, и смогут зачистить территории городов от российских войск полностью, если партнёры помогут с оружием».

Недоумение американской делегации в состава Рубио, Уиткоффа и Кушнера, опирающихся на данные американской разведки, включая средства объективного контроля, объяснимо. При этом американская переговорная команда, судя по всему, не может понять: Киев сам верит в то, что говорят его представители или это нелепая попытка «продать» Вашингтону то, чего на самом деле нет?

Напомним, что из США продолжают приходить сведения об отсутствии каких бы то ни было подвижек на переговорах с украинской делегацией. Украинская делегация продолжает, что называется, устраивать представление.
  1. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 12:33
    Да ладно.Собрались две сторонки.К чему это?План Трампа по любому провален
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 12:36
      Посидели, потрепались, разошлись ни с чем....
      Как впрочем и все их предыдущие сборища...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:45
        Цитата: Mouse
        Посидели, потрепались, разошлись ни с чем....

        Даже чаю не предложили.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 12:46
          Чай не торкает.... wink......
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +1
            Сегодня, 13:08
            Цитата: Mouse
            Чай не торкает

            Это смотря какую траву заваривать.
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +2
              Сегодня, 13:10
              Так её курить надо..... wassat
              1. al3x Звание
                al3x
                +1
                Сегодня, 13:22
                Коренные народы Америки знают травы, которые можно и заварить для путешествия по другим мирам wassat
                1. Mouse Звание
                  Mouse
                  0
                  Сегодня, 13:30
                  Чай ... Трава..... Главное- гриб! wassat
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 12:49
      Цитата: dmi.pris1
      Да ладно.Собрались две сторонки.К чему это?План Трампа по любому провален

      Зато позволяет США сохранить лицо и маску терпеливого миротворца, перед тем как сказать "мы умываем руки". Пусть ЕС разбирается самостоятельно."
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 13:11
        У них маска, как прилипла, так и не снимается ...
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 12:47
    Хм...
    Это говорит лишь о том, что США реально перестали предоставлять ВСУ разведданные.
    Наверное... request
    Иначе... Витькову пора звать санитаров в свой гольф-клуб.
  4. Александр Переволоцкий Звание
    Александр Переволоцкий
    +1
    Сегодня, 12:53
    Высокие переговаривающиеся стороны живут в разных реальностях. Каждая - в своей. Истина где-то рядом.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 13:02
    По последним данным, украинский переговорщик заявил, что «ВСУ продолжают удерживать Покровск и Мирноград под контролем, и смогут зачистить территории городов от российских войск полностью, если партнёры помогут с оружием».


    Пока приходится зачищать Красноармейск и Мирноград нашим "терминаторам" (не БМПТ). Все сроки остаться в живых закончились. Вне зависимости, быть ты упоротый нацик, или бусифицированный.

    Все пойдут на передачу тел в следующий эшелон
  6. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 13:06
    Интересно... Как так получается что шестерка и марионетка, находящаяся на полном обеспечении хозяина, оказывается вдруг, как бы самостоятельной, ведущей с ним переговоры ( а не выполняющей безусловно приказы хозяина), еще и придавливая хозяина на какие-то свои условия и не принимающей по итогу, сторону, условия хозяина?
    А я вам скажу... Такое может быть только тогда, когда шестерка, совсем не противоречит хозяину, а наоборот, делает то, что он от нее реально хочет.., а игра в самостоятельность и несговорчивость, очевидно происходит по приказу того же хозяина, преследующего тем самым нужные ему цели... Кто этого не понимает, тот не дружит со здравым смыслом, логикой и тп.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Десница ока
      Как так получается что шестерка и марионетка, находящаяся на полном обеспечении хозяина, оказывается вдруг, как бы самостоятельной,

      Хозяин раскоряченный, они расчитывают чуть продержатся, несколько голосов в сенате и хозяин станет другой, как прежде, добрый и щедрый. Да и в нынешней американской власти у них есть добрые хозяева.