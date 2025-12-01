ВСУ покинули Доброполье: ВС РФ продвинулись на север

Российские войска продолжают давить на северный фланг гуляйпольского участка, и картина там меняется буквально каждый час. По оперативным сводкам, украинские подразделения оставили Доброполье – небольшое село к северу от Гуляйполя, которое еще недавно ВСУ пытались удерживать любой ценой.Параллельно приходит информация, что трасса Гуляйполе – Покровское теперь фактически перерезана в нескольких точках. Для украинской логистики это серьезный удар: движение техники затруднено, переброска резервов – тем более.Военкор Тимофей Ермаков рассказывает об еще одном моменте: российские части, по его словам, не просто заняли Доброполье, но и ушли дальше – севернее, от Даниловки в сторону Остаповского и Герасимовки.Речь идет о рывке через реку Гайчур, что уже само по себе непросто, а в условиях боя – тем более. Такой разворот событий может создать новый набор проблем для украинских подразделений, которые держат позиции восточнее и юго-восточнее Гуляйполя.Когда российским войскам удастся закрепиться на этих новых точках, у ВСУ может возникнуть риск попасть в медленно сжимающийся «карман». Потеря контроля над северным подходом к Гуляйполю станет для Киева крайне неприятным, но вполне предсказуемым продолжением текущей ситуации.

