ВСУ покинули Доброполье: ВС РФ продвинулись на север

Российские войска продолжают давить на северный фланг гуляйпольского участка, и картина там меняется буквально каждый час. По оперативным сводкам, украинские подразделения оставили Доброполье – небольшое село к северу от Гуляйполя, которое еще недавно ВСУ пытались удерживать любой ценой.

Параллельно приходит информация, что трасса Гуляйполе – Покровское теперь фактически перерезана в нескольких точках. Для украинской логистики это серьезный удар: движение техники затруднено, переброска резервов – тем более.



Военкор Тимофей Ермаков рассказывает об еще одном моменте: российские части, по его словам, не просто заняли Доброполье, но и ушли дальше – севернее, от Даниловки в сторону Остаповского и Герасимовки.


Речь идет о рывке через реку Гайчур, что уже само по себе непросто, а в условиях боя – тем более. Такой разворот событий может создать новый набор проблем для украинских подразделений, которые держат позиции восточнее и юго-восточнее Гуляйполя.

Когда российским войскам удастся закрепиться на этих новых точках, у ВСУ может возникнуть риск попасть в медленно сжимающийся «карман». Потеря контроля над северным подходом к Гуляйполю станет для Киева крайне неприятным, но вполне предсказуемым продолжением текущей ситуации.
  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +12
    Сегодня, 12:52
    Конечно, хотелось чтобы ВС РФ были уже в Измаиле. Но если год назад в неделю один два населённых пункта брались, сейчас не успеваешь за нашими парнями наблюдать и отслеживать. Берегите себя! Храни Вас Бог! Молодцы!
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +6
      Сегодня, 13:00
      Цитата: alexputnik17
      Берегите себя! Храни Вас Бог! Молодцы!

      От всей души присоединяюсь
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +6
        Сегодня, 13:05
        Лохлы намазали пятки салом. laughing
        На этом участке осталось взломать последнюю хорошо оборудованную оборонительныую позицию ВСУк.
        И вперед на запад. На Запорожье.
        1. Грица Звание
          Грица
          +1
          Сегодня, 13:19
          Причем, обходя линии обороны противника с севера. По сути, отсекая Орехов и всех, кто сидит в окопах на этой линии обороны от Большой земли. Беги хо-хол, беги... Идут мои земляки дальневосточники.
    2. Маз Звание
      Маз
      +1
      Сегодня, 13:13
      Красиво пишет автор, но когда открываешь карту, то удивляешься наличию как минимум трех рокадных дорог и двух ведущих на запад и северозапад в сторону орехова от гуляйполя!. Автору стоит почаще смотреть карту лично и в масштабе покрупнее. Это село на левом берегу гайчура. На низком берегу.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:19
    Цитата: Маз
    Автору стоит почаще смотреть карту лично и в масштабе покрупнее. Это село на левом берегу гайчура. На низком берегу.

    Давайте поглядеть. Я не стратег, от слова совсем. Но хочется верить.