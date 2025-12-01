США нашли способ обойти конституцию Украины со стремлением страны в НАТО
Киев не хочет отказываться от вступления в НАТО, и американцам не удалось уговорить украинскую делегацию убрать этот пункт из плана. Однако в Вашингтоне придумали, как обойти эту «красную линию» для Украины, сообщает телеканал CNN.
Стремление Украины в НАТО записано в украинской конституции, и переписывать ее ради мирного соглашения Киев не хочет, да и не нужно этого делать. Американцы предлагают оставить Украину с ее желанием присоединиться к альянсу, но заключить напрямую соглашение между Москвой и странами НАТО, согласно которому Киев в альянс не возьмут ни при каких условиях. Осталось только договориться между собой и потом уже с Россией.
Украину никто не заставит официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления в НАТО. Если США или союзники договорятся с Россией о гарантиях на двустороннем или многостороннем уровне, это не будет вовлекать Украину в процесс принятия решений.
А вот по другому ключевому вопросу о выводе украинских войск с территории Донбасса американская делегация ничего не придумала, поэтому будет перекладывать эту проблему на Москву. Вероятней всего, решать этот вопрос придется силовым путем.
Ранее Владимир Путин, выступая перед журналистами в Киргизии, заявил, что вывод ВСУ с Донбасса является обязательным условием, а если Киев его не захочет выполнять, то украинцев с Донбасса выбьют.
