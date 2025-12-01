США нашли способ обойти конституцию Украины со стремлением страны в НАТО

Киев не хочет отказываться от вступления в НАТО, и американцам не удалось уговорить украинскую делегацию убрать этот пункт из плана. Однако в Вашингтоне придумали, как обойти эту «красную линию» для Украины, сообщает телеканал CNN.

Стремление Украины в НАТО записано в украинской конституции, и переписывать ее ради мирного соглашения Киев не хочет, да и не нужно этого делать. Американцы предлагают оставить Украину с ее желанием присоединиться к альянсу, но заключить напрямую соглашение между Москвой и странами НАТО, согласно которому Киев в альянс не возьмут ни при каких условиях. Осталось только договориться между собой и потом уже с Россией.



Украину никто не заставит официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления в НАТО. Если США или союзники договорятся с Россией о гарантиях на двустороннем или многостороннем уровне, это не будет вовлекать Украину в процесс принятия решений.


А вот по другому ключевому вопросу о выводе украинских войск с территории Донбасса американская делегация ничего не придумала, поэтому будет перекладывать эту проблему на Москву. Вероятней всего, решать этот вопрос придется силовым путем.

Ранее Владимир Путин, выступая перед журналистами в Киргизии, заявил, что вывод ВСУ с Донбасса является обязательным условием, а если Киев его не захочет выполнять, то украинцев с Донбасса выбьют.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 12:35
    Верить этим россказняи нельзя.Ни в каком варианте
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 12:39
      dmi.pris1 hi ,это точно,наперсточники в своём репертуаре,кручу верчу. А янки по ходу сдали раз не смогли продавить Киев на предмет переговоров.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 12:52
        Цитата: Ропот 55
        А янки по ходу сдали раз не смогли продавить Киев на предмет переговоров.

        Вы представляете что значит исключить из конституции пункт? Это минимум полгода.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 13:10
          topol717 hi ,где? На Украине??? Раньше за рабочую недели такие решения проводили вплоть до записи в саму бумажную версию.
          1. topol717 Звание
            topol717
            -1
            Сегодня, 13:12
            Цитата: Ропот 55
            Раньше за рабочую недели такие решения проводили вплоть до записи в саму бумажную версию.
            Не надо писать бред. Любое изменение в Конституцию требует референдума.
            1. Егоза Звание
              Егоза
              +1
              Сегодня, 13:22
              Цитата: topol717
              Не надо писать бред. Любое изменение в Конституцию требует референдума.

              Не смешите мои тапки. Пункт Украина стремится в НАТО переписывался без всякого референдума. Мы ж об украине говорим, а не о приличном государстве. Минус - мой
            2. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 13:22
              topol717,а не напомните когда и с каким результатом прошел референдум о вступлении Украины в НАТО которое ЗАКРЕПЛЕННО в Конституции их страны или был референдум по вступлению в Е.С. может быть я пропустил такое событие.
            3. Иван Кузьмич Звание
              Иван Кузьмич
              0
              Сегодня, 13:29
              Цитата: topol717
              Цитата: Ропот 55
              Раньше за рабочую недели такие решения проводили вплоть до записи в саму бумажную версию.
              Не надо писать бред. Любое изменение в Конституцию требует референдума.

              привет , с чего вы вдруг решили что требуется референдум , по крайней мере в России?
              если последние изменения были вынесены на референдум то только из за того чтобы продлить полномочия Президента до 2036 года
              а так в Госдуме 3/4 голосов потом одобрение большинством в верхней палате СОВЕТЕ Федерации. подпись Президента. и Конституция изменена
              Только вот под запамятовал сколько надо голосов в верхней палате 2/3 кажется
      2. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 13:22
        Цитата: Ропот 55
        это точно,наперсточники в своём репертуаре,кручу верчу.

        Примут в НАТу очередного "хотенчика" и тот даст согласие на приём укров в НАТО !
        Всего делов то.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 13:24
          Starover Z hi , зачем? Минск,Стамбул пример,подписали нарушили в наглую и никто ничего не маскировал и не обходил просто и нагло.
    2. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 13:01
      Украину никто не заставит официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления в НАТО. Если США или союзники договорятся с Россией о гарантиях на двустороннем или многостороннем уровне, это не будет вовлекать Украину в процесс принятия решений.

      Ага, я так понимаю- кручу верчу.... Подписанные с ними договоры можно сразу выбросить в мусорное ведро. Тем более кого янки называют своими союзниками, не тех случайно которые подписывали "Мински"?
    3. ASG7 Звание
      ASG7
      0
      Сегодня, 13:31
      Ну при условии, что Техас войдет в ОДКБ, можно и подумать.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 12:37
    Какой-то план у США похожий на очередную " лажу".Бумага от НАТО стоит дороже чем то что на ней написано.Пусть Уиткофф едет в Москву ,там всё подкорректируют и Конституцию Украины тоже.Всё приходиться делать за них .Но хотя бы так ,третий сорт не брак.Да и ни кто в России не ждал ,что Трамп остановит наше СВО : Стоять раз ,два .
    1. Hagen Звание
      Hagen
      +3
      Сегодня, 12:45
      Цитата: tralflot1832
      Какой-то план у США похожий на очередную " лажу".

      Думаю, ответ Путина на присланные 28 пунктов вызовет в Вашингтоне зубную боль. Будем подождать...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 12:57
        Путин ( вариант): ВСУ пусть конституцией Украины прикрывается от наших " Кинжалов " и ФАБов .
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 13:21
        Цитата: Hagen
        Думаю, ответ Путина на присланные 28 пунктов вызовет в Вашингтоне зубную боль.

        Предполагаю, что они об этом прекрасно знают. Мнение РФ об условиях мирного соглашения им не раз доводили и подтверждали, так что СВО продолжится, пока от имени Украины в НАТО уже некому будет стремиться - все киевские хотельщики сбегут на свои запасные зарубежные аэродромы, и проблема исчезнет. Очень бы хотелось, чтобы так и случилось.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 12:55
      Цитата: tralflot1832
      Пусть Уиткофф едет в Москву ,там всё подкорректируют и Конституцию Украины тоже

      Корректировать, при чём радикально, надо не Конституцию, а саму Украину.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 13:00
        Цитата: nik-mazur
        надо не Конституцию, а саму Украину

        Мы сейчас в такой ситуации одно другому не мешает.Вываливай !!!
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +2
          Сегодня, 13:05
          Цитата: tralflot1832
          одно другому не мешает

          Я бы сказал, что одно лругому способствует.
  3. bk316 Звание
    bk316
    +5
    Сегодня, 12:38
    Я честно говоря, вообще не понимаю как можно придумать договор, который нельзя денонсировать.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 12:45
      Ну так штаты мастера следы путать....
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 12:58
      Цитата: bk316
      Я честно говоря, вообще не понимаю как можно придумать договор, который нельзя денонсировать.

      В ранешние времена, когда были сильны семейные ценности и был родоплеменной строй, это неплохо решалось взятием или обменом заложниками-аманатами.
      Сейчас, в эпоху бездуховности и разврата, с обеспечением договоров действительно большая проблема.
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 13:04
      Цитата: bk316
      не понимаю как можно придумать договор, который нельзя денонсировать

      Вопрос в том, чем договор обеспечен. Если договор о вхождении Украины в сферу российского влияния будет обеспечен российскими войсками на её территории и пророссийской властью, то денонсировать его будет очень не просто.
  4. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 12:39
    Вероятней всего, решать этот вопрос придется силовым путем.
    Т.е. не видать Трампу премии мира в свое коденство и почему вопрос только по Донбассу...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:42
      Trapp1st hi , это точно наши войска уже во многих областях Украины вошли и что ,дальше что с этими территориями ща которые жизнями заплатили
  5. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 12:40
    Если США или союзники договорятся с Россией о гарантиях на двустороннем или многостороннем уровне, это не будет вовлекать Украину в процесс принятия решений.

    А потом США откажутся от этих гарантий, как уже не раз бывало
  6. Essex62 Звание
    Essex62
    +1
    Сегодня, 12:41
    Договориться с матрасами,что не примут бандеростан в НАТО,подписать чего- то ,а если подотрутся бумажкой и примут,то что. Какие для них последствия? Мы санкции на них наложим или стрельнем
  7. Essex62 Звание
    Essex62
    0
    Сегодня, 12:46
    Допустим матрасы и гейропа подписали бумагу,потом подтерлись ей и что? Санкции наложим или стрельнем? Мало их уже приняли,бывших наших по ВД?
  8. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 12:50
    Хе-хе... Год, да уже с иногурации Трампа прошёл?, а лукавый продолжает водить идио тов за нос, рассказывая какой он миротворец нейтральный и тп. и вот вот добьется мира))). Очередную кость бросает.., ну и глупые баранчики, вперед бросаются обсасывать, надеяться и верить... Вот уж правда нет предела человеческому невежеству, слабооазумных, надеющихся и верующих в пустые, лживые слова ( противоречащие реальным действия)- море...)))) И только единицы - понимают и видят всё....
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Десница ока
      Год, да уже с иногурации Трампа прошёл?, а лукавый продолжает водить идио тов за нос ... И только единицы - понимают и видят всё....

      Я так понимаю, вы как раз относитесь к этим единицам? Странно только, что всепонимающие и всевидящие не видят и не понимают того, что за год с нашей стороны ни одного предложения Трампа не принято и все его слова никак не повлияли на боевые действия.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 13:12
        Кто знает повлияли или не повлияли на военные действия, расклад? А может, кто-то ведясь на лживые мирные слова и намерения лукавого, вместо того что бы быть категоричным, угрожать ему и отвечать максимально возможно, делал не то что нужно, был менее категоричен, принципиален, мягок и тп.?
        И, я не о нашей стороне писала..., а о том именно, как Лукавый долгое время, вот уже год водит за нос обманывает своих врагов...
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 12:51
    Ну примут, а дальше что? В общем, нам нужна Победа, остальная болтовня пусть идёт параллельно
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:53
    ❝ Если США или союзники договорятся с Россией о гарантиях ... ❞ —

    — «Стопроцентную гарантию невступления Украины в НАТО может дать только ситуация, когда не будет или НАТО, или Украины» © ...
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:54
    Этот "финт ушами Рубио" не решает главного - смены проектности этого как бы ещё "государства".
    Поэтому... как говорят в нагло-саксонском народе - nofing (НА ФИН - по нашему)!
  12. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 12:54
    самое интересное, что в начале в Конституции Украины не было записано желание вступить в НАТО. И когда только появилось? А теперь "переговорщики" ссылаются на Конституцию и заявляют, что изменить ее нельзя. Нагло лгут. Когда надо - все изменят, и скажут "отак и було"
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:01
    Американцы предлагают оставить Украину с ее желанием присоединиться к альянсу, но заключить напрямую соглашение между Москвой и странами НАТО, согласно которому Киев в альянс не возьмут ни при каких условиях

    Ой, ой ,ой. Есть такое слово "денонсация". К этой штуке матрасы прибегают постоянно.
    Есть ещё слово " ратификация". Много раз было, Президент США подписывает, а Конгресс..... позже/потом/каникулы и прочий блуд...
    Мы с Японией в состоянии войны до сих пор из-за этого. СССР помиловал Импераиора, подписал чего то там. Потом с амерами тоже чего то подписывал.... И в Конгрессе все умерло...
  14. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:02
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

    — «Стопроцентную гарантию невступления Украины в НАТО может дать только ситуация, когда не будет или НАТО, или Украины

    Или США. Ну, или хоть США в НАТО. Или союзников (петушар) не надобно.
  15. Панчо_Эскамильо Звание
    Панчо_Эскамильо
    0
    Сегодня, 13:09
    это как при строительстве здания найти риторический способ обойти необходимость закладки фундамента
  16. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 13:10
    Если США или союзники договорятся с Россией о гарантиях на двустороннем или многостороннем уровне
    - джентльменам верят на слово? laughing
  17. wku
    wku
    0
    Сегодня, 13:14
    ВВП чётко дал понять, мирные договорённости можно заключать только с Радой , она в свою очередь может легко изменить Конституцию.
  18. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:14
    Цитата: bk316
    Я честно говоря, вообще не понимаю как можно придумать договор, который нельзя денонсировать

    Никак. Санкции это чего? У нас более 30 тыс. Санкции только ООН наваливать может. Мы уже Кима перещеголяли по количеству. У него, кста, по ООН всë нормуль. Почему мы не вышли по КНДР, для меня загадка. Только у Кима вооружения появляются, похожие на наши, почему то. laughing
    Это рестрикции, но должна быть война и мы должны её проиграть. Ну тогда на право международное будет похоже. А так, такая шляпа.
  19. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 13:16
    заключить напрямую соглашение между Москвой и странами НАТО, согласно которому Киев в альянс не возьмут ни при каких условиях

    Ну, вот в это, вериться с трудом. Нет такой гадости, на которую не пойдет НАТО, чтобы развалить Россию... Как гейропа и англосаксы умеют кидать Россию и договора с Россией видели на протяжении многих последних лет. Стоит только подписать, потом уже будет поздно разводить руками и кричать, что все пропало.
  20. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 13:17
    Киевский режим зависит от американцев и эти разговоры что сша не смогли уговорить украинскую делегацию звучат как-то странно.