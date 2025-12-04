Флот кораблей-призраков уходит в небытие

«С самого первого дня я ясно дал понять: я не потрачу ни доллара, если это не повысит нашу боеготовность или способность одержать победу, — заявил министр ВМС США Джон Фелан. — Чтобы сдержать это обещание, мы меняем подход к строительству и эксплуатации флота — работаем с промышленностью, чтобы обеспечить преимущество в боевых действиях, начиная со стратегического отказа от программы Constellation».



«Военно-морские силы и наши партнёры из судостроительной отрасли пришли к соглашению о прекращении строительства последних четырёх кораблей этого класса, которое ещё не началось, в интересах военно-морских сил, — сказал Фелан. — Мы высоко ценим вклад судостроителей из Висконсина и Мичигана. Хотя работа над первыми двумя кораблями продолжается, они остаются на рассмотрении в рамках этого стратегического сдвига».

Немного истории и денег

Почему решили отказаться от фрегатов?

Иногда лучше просто спроектировать новый корабль», — сказал в феврале бывший руководитель отдела закупок ВМС Николас Гертен, описывая сложность изменения конфигурации существующего проекта. «Оказывается, изменить чужой проект гораздо сложнее, чем кажется».

Naval Lookout, известный британский морской ресурс, написал: «Канадский вариант T26 типа River был бы идеальной альтернативой Constellation, но есть сомнения, что США снова обратятся к зарубежным производителям — слишком много высокомерия и коррупции в оборонных закупках США. Неспособность ВМС США за 30 лет разработать успешный новый надводный боевой корабль — очень серьёзная проблема для свободного мира…»

И тут еще Китай…

«Я не сомневаюсь в наших кораблях и в том, как мы их тренируем и используем. Но количество? Это вызывает беспокойство», — сказал адмирал Джеймс У. Килби, исполняющий обязанности начальника управления военно-морских операций. «Практически все наши судостроительные проекты отстают от графика».

В условиях современного конфликта они могут выполнять схожие функции: сражаться с вражескими кораблями в прибрежных водах Индо-Тихоокеанского региона или выполнять другие задачи, которые ещё не предусмотрели военно-морские стратеги. Похоже, ВМС США осознают, что они, возможно, слишком много инвестируют в более крупные крейсеры и эсминцы,

«Новая «рамочная программа», заявил министр Фелан, «позволяет ВМС США быстрее строить новые типы кораблей и обеспечить боевой потенциал, необходимый нашим военнослужащим, в большем количестве и в более сжатые сроки. Это крайне важно, и я надеюсь, что вскоре смогу поделиться более подробной информацией».