Флот кораблей-призраков уходит в небытие
О да, как говаривал незабвенный Попандопуло, пусть и вымышленный персонаж начисто, но мы реально на пороге большого шухера. Вообще стоит жить в эпохе, чтобы узреть вот такое, как целый флот кораблей под гордым американским флагом уйдет в пучину истории и унесет с собой на дно сундуки… Нет, пожалуй, контейнеры с долларами.
Не будем долго тянуть морского кота сами знаете за что: военно-морские силы США объявили о прекращении реализации проблемной программы по созданию фрегатов класса Constellation из-за задержек и значительного превышения бюджета.
Программа по созданию фрегатов класса Constellation (FFG-62) была изначально рассчитана на строительство до 20 кораблей, а общая стоимость программы оценивалась примерно в 22 миллиарда долларов.
24 ноября министр ВМС США Джон Фелан (стальной мужик, надо сказать!) объявил, что ведомство официально прекращает программу Constellation в рамках «стратегического сдвига».
Отмена контракта является частью усилий Пентагона по повышению эффективности расходов, снижению стоимости закупаемой техники и оружия, а также перераспределению ресурсов в масштабах вооружённых сил с упором на ускорение закупок.
«Военно-морские силы и наши партнёры из судостроительной отрасли пришли к соглашению о прекращении строительства последних четырёх кораблей этого класса, которое ещё не началось, в интересах военно-морских сил, — сказал Фелан. — Мы высоко ценим вклад судостроителей из Висконсина и Мичигана. Хотя работа над первыми двумя кораблями продолжается, они остаются на рассмотрении в рамках этого стратегического сдвига».
В итоге верфь Fincantieri Marinette Marine в Висконсине продолжит строительство Constellation (FFG-62) и Congress (FFG-63), но откажется от остальных четырёх фрегатов.
Вообще фразу «Я не потрачу ни доллара, если это не повысит нашу готовность или способность побеждать» — эти золотые слова, по идее, должен взять на вооружение каждый военный министр в любой стране.
Министр военно-морских сил Джон К. Фелан вообще интересный человек. Да, он напрочь не военный, но хороший экономист с двумя высшими (в том числе Гарвард) и бывший управляющий компанией Майкла Делла «Dell Technologies», ушедший на вольные хлеба. Известен как устроитель вечеринки, которая принесла Трампу 38 000 000 долларов в предвыборный фонд за один вечер. И когда такой человек начинает наступать на горло тем, кто зарабатывает на поставках флоту, он это делает с пониманием.
Немного истории и денег
После того как была построена последняя удачная серия надводных кораблей для ВМС США (а это, как вы поняли, были эсминцы «Арли Берк»), наступило некое… отупение. Всё, что проектировалось и строилось в плане боевых кораблей, превращалось в «черную дыру», в которую летели миллионы долларов.
Очень сложно было найти точные цифры, но получилось вот такое:
- проект LST (литоральные «Фридом» и «Индепенденс», 32 вместо 60 штук) сожрал более 31 миллиарда долларов;
- на эсминцы типа «Замволт» (3 шт.) было потрачено 22,5 миллиарда долларов;
- на три подводные лодки типа «Сивулф» потрачено 7,3 миллиарда долларов.
Это «всего» 60 миллиардов долларов. Что-то вроде бюджета Венгрии в 2024 году.
Ну и добавляем сюда проект фрегатов «Constellation», на который уже потратили 2,5 миллиарда долларов и которые были потрачены в никуда. И Фелан, который понимает, что если добавить к 2,5 миллиардам все из запланированных 7,6 миллиардов долларов, то будет еще больше расходов и меньше результатов. Экономия 5 миллиардов – это все-таки приличная сумма.
Почему решили отказаться от фрегатов?
Ведь фрегаты класса Constellation, созданные на базе многоцелевых фрегатов Fregata Europea Multi-Missione (FREMM) ВМС Италии, должны были заменить проблемные прибрежные боевые корабли классов «Фридом» и «Индепенденс», которые пошли «на выход».
Однако, чтобы соответствовать более строгим критериям живучести ВМС США, компании Marinette пришлось внести существенные изменения в конструкцию. Реализация программы стала, мягко говоря, головной болью (больше подходит термин «рак мозга»), а ввод в эксплуатацию головного корабля «Constellation», FFG-62, был отложен более чем на 3 года. Изначально его планировали ввести в эксплуатацию в 2026 году, но теперь это произойдёт не раньше 2029 года. Если произойдет.
Поразительно, но на данный момент этот корабль, первый в серии, готов лишь на 10–12%.
Здесь, конечно, можно развести руками и посочувствовать. Более того, по состоянию на апрель 2025 года, когда планировалась сдача корабля, по странному стечению обстоятельств, фрегат ещё не был завершён, хотя строительство корабля шло полным ходом и было завершено примерно на 10%.
Ранее в этом году Управление правительственной отчётности (Government Accountability Office, GAO) опубликовало оценку, согласно которой фрегаты класса Constellation для ВМС США будут весить как минимум на 759 метрических тонн больше, что на 13% превышает предыдущие прогнозы. Здесь надо понимать, что увеличение водоизмещения увеличивает и стоимость, поскольку там целая цепочка условностей.
Незапланированное увеличение веса во время строительства корабля может негативно сказаться на его возможностях. Флот стремится изменить и улучшить первоначальные характеристики корабля в течение запланированного срока его службы. Такие изменения могут как улучшить, так и снизить боеспособность фрегатов, так и ограничить возможности по расширению функционала для противодействия угрозам и сократить запланированный срок службы.
Вопрос в том, что хотели получить на выходе американцы: FREMM или совсем свой проект на базе итальянского. Если говорить начистоту, то по сравнению с первоначальным целевым показателем в 85%, сходство между фрегатами класса Constellation и проектами FREMM в итоге составляет всего около 15%.
Будущее кораблей класса Constellation оказалось под пристальным вниманием в этом году, когда министр обороны США Пит Хегсет приказал военным разработать планы по значительному сокращению расходов на оборону в течение следующих пяти лет. Тогда американская внепартийная организация «Проект по надзору за деятельностью правительства» предложила отменить программу строительства фрегатов.
Последнее решение вызвало неоднозначную реакцию экспертов. Некоторые назвали его давно назревшим смелым шагом, который позволит высвободить средства для других проектов. Некоторые даже размышляли о том, какие альтернативы могли бы рассмотреть ВМС США.
И тут еще Китай…
Соединённые Штаты неоднократно выражали растущую обеспокоенность в связи с быстрым расширением и модернизацией Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК), рассматривая это как самый серьёзный долгосрочный вызов американскому морскому господству со времён окончания холодной войны.
Согласно предыдущим оценкам Пентагона, на вооружении ВМС Народно-освободительной армии Китая находится около 400 кораблей. И каких…
Но проблема-то в том, что угроза этого вызова со стороны Китая существует только в американских головах, но прямым образом лупит по американскому же бюджету ничуть не жестче китайских ракет. Отсюда и «китайская угроза», которая практически полностью сменила «российскую угрозу».
Ну не могут в Америке жить без нависшей над страной угрозы. Не могут — и всё тут. Впрочем, это классика:
«Да как же можно? Ведь висит угроза!
И ничего страшней этой угрозы нет!»
(Александр Башлачев, «Подвиг разведчика», 1984 год)
И, совершенно следуя канонам, американский аналитический центр Center for Strategic and International Studies (CSIS) в своём отчёте за март 2025 года «Корабельные войны — противостояние китайским судостроительным империям двойного назначения» заявил, что к 2030 году у Китая будет флот из 425 кораблей по сравнению с 300 кораблями ВМС США.
Со своей стороны США обеспокоены скорее темпами строительства этих кораблей, чем их совершенством. Хотя ВМС США, по мнению аналитиков (американских), сохраняют качественное превосходство — более подготовленные экипажи, более совершенные системы, — руководство страны встревожено масштабами судостроения в Китае.
Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) располагает примерно 50 фрегатами. В основном это современные фрегаты с управляемыми ракетами, такие как класс Type 054A, который составляет основу флота, а также более новые фрегаты класса Type 054B.
Type 054A — это многоцелевая платформа, оптимизированная для противолодочной борьбы, противовоздушной обороны и нанесения ударов по надводным целям. Type 054B отличается улучшенными характеристиками малозаметности и усовершенствованными датчиками.
И то, и другое считается критически важным для обеспечения «обширных морских притязаний» Китая, особенно в Южно-Китайском море. А в случае потенциального конфликта с Тайванем фрегаты будут формировать надводные группы для обеспечения блокады или поддержки десанта, переходя от «обороны вблизи побережья» к «защите вдали от побережья».
В отличие от них, у США нет действующих фрегатов.
Когда речь заходит о ракетных крейсерах и эсминцах, Соединённые Штаты по-прежнему имеют преимущество. Эсминцы, в частности, считаются основой любого военно-морского флота благодаря своей скорости, дальности плавания и многофункциональности.
Однако фрегаты водоизмещением от 4000 до 8000 тонн представляют собой экономически эффективный способ добиться численного превосходства, повысить эффективность распределённых операций и поддерживать высокий темп боевых действий.
Преимущество Китая в области фрегатов и корветов может быть нивелировано доминированием США в области крейсеров и эсминцев, говорится в докладе CSIS под названием «Анализ наращивания военно-морских сил Китая».
Во время Второй мировой войны эти небольшие корабли играли важнейшую роль в качестве радиолокационных дозорных судов, кораблей для защиты флота и сопровождения конвоев, говорится в докладе. В нём также отмечается, что они могут играть аналогичную роль в будущих конфликтах.
Похоже, что это действительно так, особенно с учётом того, что, как сообщает USNI 1, морская служба в настоящее время проводит анализ структуры флота, который повлияет на разработку новых систем вооружёнными силами. Однако издание добавило, что ВМС требуется 73 малых надводных боевых корабля.
Здесь всё очень просто: три современных небольших (по сравнению с эсминцем) фрегата несут больше вооружений и способны их применить, создав такой плотный залп, с которым расчеты эсминца могут не справиться. Кроме того, даже в случае поражения одного корабля, два остальных не потеряют боеспособности. Даже полный выход из строя фрегата принесет меньше человеческих и материальных потерь, если сравнивать с эсминцем.
Да, строительство флота фрегатов потребует несколько больше личного состава, но для Китая это вообще не проблема, как вы понимаете. Сегодня эсминец и фрегат — примерно такая же пара, как эсминец и миноносец 80 лет назад. То есть, в принципе, миноносцы, которые были на вооружении многих стран, играли примерно те же роли, что эсминцы (минные постановки, торпедные атаки, противолодочная работа, конвойная служба, аварийно-спасательная), кроме, пожалуй, ПВО, которое на этих кораблях было слабее из-за размеров.
Но размер, как ни странно, не всегда имеет значение. Немецкие миноносцы (их еще называют «торпедными кораблями», а совсем кривые авторы — «торпедными катерами», хотя катер водоизмещением в 1300 тонн — это чудно) Тип 39 были весьма продвинутыми кораблями:
- водоизмещение 1300 тонн;
- скорость хода — 39 узлов;
- дальность хода — 2400 миль;
- РЛС и гидролокатор;
- вооружение: 4 х 105-мм орудия, 2 х 2 х 37-мм автомата, 1 х 4 х 20-мм автомат, 2 х 1 х 20-мм автомата, 2 трехтрубных торпедных аппарата, 4 противолодочных бомбомета и 30-60 мин.
Не эсминец, но с амбициями. Пять таких кораблей, прикрывавшие блокадопрорыватель «Мюнстерланд», в октябре 1943 года в битве при Сент-Иле разогнали британский отряд капитана 1 ранга Фишера, состоявший из легкого крейсера «Харибда» и шести эсминцев. Немцы, явно превосходившие британцев в выучке и владении техникой, потопили торпедами крейсер «Харибда» и засадили два снаряда в эсминец «Лимбурн»: один в торпедный аппарат, второй в пороховой погреб, после чего «Лимбурн» перестал существовать как корабль и после спасения экипажа был добит своими.
В итоге более 500 британских моряков вместе с командиром отряда Фишером погибли. Хороший пример на тему того, когда размер не так уж и важен.
И, казалось бы, вот оно – фрегаты «Созвездие» на смену старым «Арли Беркам» (старые по возрасту, так-то эсминцы вполне себе) – это выход. Но нет, морской министр США Джон Фелан 25 ноября подписывает фрегатам смертный приговор. И военно-морские силы США аннулируют программу строительства фрегатов нового типа Constellation, «чтобы сосредоточиться на новых типах военных кораблей, которые американский флот сможет строить быстрее».
Это, конечно, требует отдельного понимания, но имеем то, что имеем. В первую очередь хотелось бы понять, что вообще за «новые типы кораблей», которые к тому же еще будут строиться быстрее. Но тут вопрос терпения и времени.
А пока что по условиям, согласованным с судостроительной компанией Fincantieri Marinette Marine в Маринетте (штат Висконсин), верфь продолжит строительство для ВМС США двух первых фрегатов FFG 62 Constellation и FFG 63 Congress, но строительство следующих четырех уже законтрактованных ей фрегатов будет отменено.
Было бы интересно на самом деле, поскольку в этом лихом карнавале кружатся не только деньги, но и престиж ВМС США. Аннулировать такой заказ — это мощно, но возникает вопрос: а что дальше?
Источник в компании Fincantieri сообщил, что стоимость продолжения работ по первым двум фрегатам плюс компенсационные выплаты, согласованные с правительством США, составят суммарно 3 миллиарда долларов, а кроме того, ВМС США обязались выдать Fincantieri Marinette Marine новые заказы на 2 миллиарда в качестве компенсации.
То есть экономия 4,6 миллиарда и два корабля, с которыми будут думать, куда их запихнуть. Судя по всему, отправят в спецотряд «Неудачники судьбы» к «Замволтам».
В целом общая стоимость программы проектирования и строительства 20 фрегатов для ВМС США должна была составить 19,81 миллиарда долларов. Но что-то пошло не так.
Если первоначально идея взятия готового европейского проекта в качестве основы для фрегатов по программе FFG(X) должна была привести к удешевлению проектирования кораблей, то позднее постоянное выдвижение новых требований со стороны ВМС США и требования удовлетворения американских военных стандартов привело к кардинальной переработке проекта FREMM и, по сути, к созданию нового типа фрегата, что ожидаемо привело к возрастанию стоимости как НИОКР, так и самих кораблей, и к сильному затягиванию сроков проектирования и начала строительства.
Ну а дальше по цепочке: выросли размеры — выросло водоизмещение — выросли затраты. Виновного здесь искать и назначать не надо: это ВМС США, службы которых родили 511 документов по изменению первоначальной конструкции кораблей. И потом надо удивляться, что Constellation и FREMM имеют всего 15% общего? Конечно, всё это очень сложно.
Глупый пример на злобу дня: можно из «Весты» сделать автомобиль? Так-то понятно, что нет, но допустим: двигатель от BMW, подвеску от «Мерседеса», АКПП от Toyota… Ну чтобы быстро, мягко и надежно? Да, но не проще ли взять что-то конкретное, чтобы не городить на бугре грязь? Винегрет из хотелок приносит только очередное уродство. Вот на это американцы и налетели. И потому «Созвездие» всё никак.
А ведь изначально программа FFG(X) исходила из идеи получения флотом фрегатов по цене 900 миллионов долларов за единицу, и стоимость двух фрегатов получалась в итоге меньше стоимости одного эсминца типа «Арли Берк». Но усовершенствования, доработки и доделки привели к тому, что в перспективе цена серийного фрегата составляла бы около 1,6 миллиарда долларов за корабль, то есть соотношение уже три фрегата за два эсминца. Возможно, кто-то спрогнозировал по мере выполнения всех требований флота рост и до 2 миллиардов за штуку. А вот это уже напрочь убивало всю идею, потому что в таком случае проще было бы строить и дальше «Арли Берки», совершенно не заморачиваясь, и только менять на них устаревающее оборудование на новое.
И вот здесь уже совершенно неудивительно, что новое руководство американского морского министерства ликвидировало эту программу.
Действительно, проще сперва посадить военных, и чтобы они сперва дали ответ на вопрос, что им нужно от корабля, а потом уже спроектировать под их хотелки сам корабль, чем пытаться запихнуть в уже существующий корабль всякое там.
И пока адмиралы будут думать, надо бы их по-хорошему посадить за ответ на вопрос «Что дальше с этим хламом?». Если «Сивулфы» худо-бедно служат, то вот «Фридомы», «Индепенденсы», «Замволты» и «Созвездия» — увы, но их боевая ценность более чем сомнительная.
То ли действительно флот кораблей-призраков, место которым на какой-нибудь полузаброшенной военно-морской базе на далеком атолле (чтобы глаза не мозолили налогоплательщикам), то ли «Эскадра неудачников», которую можно бросить в первых рядах атаки на Китай. На радиоуправлении. Начинив взрывчаткой. Если доплывут – будет интересно, дрон-камикадзе стоимостью в миллиард – это сильно. Хотя очень глупо. Впрочем, это действительно головная боль ВМС США.
Вопрос в том, чем остается флот США перед лицом «китайской угрозы». Авианосцы и «Арли Берки». Расклад, прямо скажем, спорный.
