ВС РФ в зоне СВО получили крупную партию разведывательных дронов СКАТ 350М

Российские войска в зоне СВО получили новую партию разведывательных беспилотников СКАТ 350М, поставку осуществил концерн «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Новая партия БПЛА СКАТ 350М поступила на вооружение группировок войск в зоне СВО. Параметры поставки не раскрываются, но подчеркивается, что партия очень крупная, дроны поставлены в полном объеме и точно в срок.



АО «Концерн «Калашников» выполнил очередную крупную поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) СКАТ 350М в адрес заказчика точно в срок и в полном объеме.


СКАТ 350М – это гражданский беспилотник, выполненный по схеме «летающее крыло» и применяемый в зоне боевых действий в качестве разведчика. Российские военные заявляют о надежности, износоустойчивости и эффективности данного БПЛА, способного работать в суровых погодных условиях. СКАТ 350М способен находиться в воздухе в течение 4 часов, выполняя задания на высоте от 300 до 5000 метров. В зоне СВО применяется в основном в связке с ударными беспилотниками «Ланцет» и «КУБ», а также с другими моделями дронов. Считается одним из лучших БПЛА в своем классе.

По оценке военнослужащих, СКАТ 350 М является одним из ведущих воздушных разведчиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО), активно применяется подразделениями войск беспилотных систем для обнаружения наземных и морских целей и наведения на них различных средств поражения.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 14:07
    "Калашников" держит марку! Да не посрамит он и в дальнейшем это славное имя! А уж наши воины найдут применение его продукции.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:08
    Параметры поставки не раскрываются, но подчеркивается, что партия очень крупная, дроны поставлены в полном объеме и точно в срок.

    Коротко -
  3. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 15:19
    А я бы поэкспериментировал с возможностью энтого "ската" "гадить" всу-шникам на земле ! Есть идеи, но нема "струмента ! Ох,дайте в руки мне гарм...СКАТ 350М ! И пару техников -спецов по "скату" ! Сравнительно недавно прочитал,что на СВО уже один "чиста разведывательный " БПЛА сделали бомбером со сбросом боеприпасов !