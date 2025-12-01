ВС РФ в зоне СВО получили крупную партию разведывательных дронов СКАТ 350М
4 1113
Российские войска в зоне СВО получили новую партию разведывательных беспилотников СКАТ 350М, поставку осуществил концерн «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Новая партия БПЛА СКАТ 350М поступила на вооружение группировок войск в зоне СВО. Параметры поставки не раскрываются, но подчеркивается, что партия очень крупная, дроны поставлены в полном объеме и точно в срок.
АО «Концерн «Калашников» выполнил очередную крупную поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) СКАТ 350М в адрес заказчика точно в срок и в полном объеме.
СКАТ 350М – это гражданский беспилотник, выполненный по схеме «летающее крыло» и применяемый в зоне боевых действий в качестве разведчика. Российские военные заявляют о надежности, износоустойчивости и эффективности данного БПЛА, способного работать в суровых погодных условиях. СКАТ 350М способен находиться в воздухе в течение 4 часов, выполняя задания на высоте от 300 до 5000 метров. В зоне СВО применяется в основном в связке с ударными беспилотниками «Ланцет» и «КУБ», а также с другими моделями дронов. Считается одним из лучших БПЛА в своем классе.
По оценке военнослужащих, СКАТ 350 М является одним из ведущих воздушных разведчиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО), активно применяется подразделениями войск беспилотных систем для обнаружения наземных и морских целей и наведения на них различных средств поражения.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация