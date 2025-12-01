Минобороны России: группировка войск «Юг» освободила Клиновое в ДНР

Группировка войск «Юг освободила село Клиновое в ДНР. Российские военные продолжают наступление, продвигаясь вглубь обороны украинской армии.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении сказано:

Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики.

В сводке оборонного ведомства также указано, что за минувшие сутки подразделения «южан» в хоне ответственности группы войск уничтожили за сутки пять бронемашин ВСУ, включая три американских – один Stryker и два M113. Потери противника составили здесь за это время более двухсот человек убитыми и ранеными.

Российские военные нанесли урон личному составу и технике шести бригад ВСК в районе населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Константиновка и ряда других.

Всего за последние сутки вражеские потери в зоне СВО составили 1400 военнослужащих. Также противник потерял на передовой значительное количество боевой техники.

Освобождение Клинового означает, что на этой неделе ВС России ведут наступление на Донбассе столь же успешно, как и на прошлой. Тогда бойцы «Южной» группировки выбили противника из Звановки, Иванополья, Петровского и Васюковки.

Кроме того, переход села под российский контроль означает, что наши подразделения успешно продвигаются к Дружковке, освобождение которой открывает прямую дорогу на Краматорск.

  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 14:15
    Укрохунта отвергла план Трампа, значит России надо выдвигать новые требования более невыгодные для Киева и конкретно заявить о включении дополнительно к ранее заявленным Одессы, Николаева, Харькова, Сумм, Чернигова в территории которые по итогам СВО переходят под контроль России......
  2. rubator Звание
    rubator
    +2
    Сегодня, 14:20
    а вот это уже интересный маневр. если удастся закрепиться и распустить очередной "цветок".
  3. wku
    wku
    +1
    Сегодня, 15:03
    смотря на фото к статье... кто -бы мог подумать, что показанное в фантастическом сериале 80х "Безумный Макс" станет явью (в плане экипировки бойцов).
  4. Madrina Звание
    Madrina
    -1
    Сегодня, 15:04
    This is a real punch through the fascist's defense lines.
    If RF can repeat this in other places in the South as well then the defense system can be sliced up which would disable Kiev forces to move along the frontline and shift forces. They will not be able to plug gaps, and that would indeed be the end- they needed then to pull behind the Dnepr to reform. However that would be the time to move towrads Odessa in the south. This would force the fascists to relocate south and a push towrds Dneprpetrovsk would be possible.
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:09
    Пишут в результате удара в квартире под куевом ликвидирован один из ведущих сотрудников Fire Point, производящей ракеты «Фламинго» и дроны, окружение выродка покоцало но недобили.

    Об этом сообщил нацист совладелец компании с говорящей фамилией денис штилерман.
    1. ASG7 Звание
      ASG7
      +1
      Сегодня, 15:14
      Во первых нашим это не надо и мы так не работаем.
      Во вторых Фламинго британская ракета и хххохххлыыы здесь не причём.
      В третьих это попытка пустить нашу разведку по ещё одному ложному следу.
      Вообщем - в молоко.