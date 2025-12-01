Группировка войск «Юг освободила село Клиновое в ДНР. Российские военные продолжают наступление, продвигаясь вглубь обороны украинской армии.Об этом сообщили в Минобороны России.В сообщении сказано:В сводке оборонного ведомства также указано, что за минувшие сутки подразделения «южан» в хоне ответственности группы войск уничтожили за сутки пять бронемашин ВСУ, включая три американских – один Stryker и два M113. Потери противника составили здесь за это время более двухсот человек убитыми и ранеными.Российские военные нанесли урон личному составу и технике шести бригад ВСК в районе населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Константиновка и ряда других.Всего за последние сутки вражеские потери в зоне СВО составили 1400 военнослужащих. Также противник потерял на передовой значительное количество боевой техники.Освобождение Клинового означает, что на этой неделе ВС России ведут наступление на Донбассе столь же успешно, как и на прошлой. Тогда бойцы «Южной» группировки выбили противника из Звановки, Иванополья, Петровского и Васюковки.Кроме того, переход села под российский контроль означает, что наши подразделения успешно продвигаются к Дружковке, освобождение которой открывает прямую дорогу на Краматорск.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»