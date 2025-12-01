Минобороны России: группировка войск «Юг» освободила Клиновое в ДНР
Группировка войск «Юг освободила село Клиновое в ДНР. Российские военные продолжают наступление, продвигаясь вглубь обороны украинской армии.
Об этом сообщили в Минобороны России.
В сообщении сказано:
В сводке оборонного ведомства также указано, что за минувшие сутки подразделения «южан» в хоне ответственности группы войск уничтожили за сутки пять бронемашин ВСУ, включая три американских – один Stryker и два M113. Потери противника составили здесь за это время более двухсот человек убитыми и ранеными.
Российские военные нанесли урон личному составу и технике шести бригад ВСК в районе населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Константиновка и ряда других.
Всего за последние сутки вражеские потери в зоне СВО составили 1400 военнослужащих. Также противник потерял на передовой значительное количество боевой техники.
Освобождение Клинового означает, что на этой неделе ВС России ведут наступление на Донбассе столь же успешно, как и на прошлой. Тогда бойцы «Южной» группировки выбили противника из Звановки, Иванополья, Петровского и Васюковки.
Кроме того, переход села под российский контроль означает, что наши подразделения успешно продвигаются к Дружковке, освобождение которой открывает прямую дорогу на Краматорск.
Информация