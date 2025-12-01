Спорная практика: города России массово вводят туристический сбор
Российские города один за другим вводят так называемый «туристический сбор». С 2026 года поездка в большинство крупных региональных центров будет означать не только бронь гостиницы, но и обязательный налог за сам факт пребывания. Под новый порядок попадают Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Курск, а также Самара, Тольятти и Жигулевск.
Схема простая: 2% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей за ночь. В Самаре решили смягчить удар по карману – там 1%. В Тольятти еще гибче: 1% в сезон, 0,5% вне сезона.
По официальным расчетам все выглядит неплохо: Воронеж ждет плюс 80 млн рублей в год, Ижевск – около 34,5 млн. Деньги обещают пускать на благоустройство, новые пространства, ремонт туристических зон – словом, на красоту для гостей.
А теперь – обратная сторона. Турбизнес, как ни странно, инициативу не оценил: люди и так считают каждую копейку перед поездкой, а новый сбор может стать последней каплей и вынудить многих туристов выбрать другое место для отдыха.
Есть еще одна больная тема: на практике подобные налоги часто просто поднимают цену проживания, а город при этом не меняется. Получается, что турист платит больше, а изменений – ноль.
Власти уверяют, что сбор оживит туристическую инфраструктуру, а эксперты сомневаются, что деньги реально пойдут на благоустройство городов. Туристы же уже начинают прикидывать: не поискать ли маршрут, на котором не придется платить туристический сбор.
Информация