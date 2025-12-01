Спорная практика: города России массово вводят туристический сбор

Спорная практика: города России массово вводят туристический сбор

Российские города один за другим вводят так называемый «туристический сбор». С 2026 года поездка в большинство крупных региональных центров будет означать не только бронь гостиницы, но и обязательный налог за сам факт пребывания. Под новый порядок попадают Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Курск, а также Самара, Тольятти и Жигулевск.

Схема простая: 2% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей за ночь. В Самаре решили смягчить удар по карману – там 1%. В Тольятти еще гибче: 1% в сезон, 0,5% вне сезона.



По официальным расчетам все выглядит неплохо: Воронеж ждет плюс 80 млн рублей в год, Ижевск – около 34,5 млн. Деньги обещают пускать на благоустройство, новые пространства, ремонт туристических зон – словом, на красоту для гостей.

А теперь – обратная сторона. Турбизнес, как ни странно, инициативу не оценил: люди и так считают каждую копейку перед поездкой, а новый сбор может стать последней каплей и вынудить многих туристов выбрать другое место для отдыха.

Есть еще одна больная тема: на практике подобные налоги часто просто поднимают цену проживания, а город при этом не меняется. Получается, что турист платит больше, а изменений – ноль.

Власти уверяют, что сбор оживит туристическую инфраструктуру, а эксперты сомневаются, что деньги реально пойдут на благоустройство городов. Туристы же уже начинают прикидывать: не поискать ли маршрут, на котором не придется платить туристический сбор.
  1. Anglorussian Звание
    Anglorussian
    +3
    Сегодня, 14:18
    Прямо как в Венеции, Праге ,Вене ,Брюсселе laughing .
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +3
      Сегодня, 14:23
      Да , во многих городах вводят такие сборы - поборы .
      Все бы ничего , если эти деньги действительно будут идти на благоустройство жителей и туристов этих городов .
      Если же кто то хочет пополнить свой карман ?
      Все чаще начинают « доить» простых людей .
      Люди будут стараться теперь жить у кого то на частной квартире .
      Так можно избежать эти новые налоги .
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +4
      Сегодня, 14:27
      Прямо как в Венеции, Праге ,Вене ,Брюсселе
      Ага в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ижевске, Курске, также Самаре, Тольятти и Жигулевске, действительно как в Венеции...) просто один в один.
      1. Anglorussian Звание
        Anglorussian
        +3
        Сегодня, 14:32
        В Воронеже и Жигулевске всяко лучше yes ни клопов ни геев ни беженцев. Не гейропа мерзкая , форумчане не далут соврать smile .
        1. Ջոն Գալտ Звание
          Ջոն Գալտ
          +4
          Сегодня, 14:47
          Геев в Воронеже, действительно, нет. Есть п*дарасы.
          1. wlkw Звание
            wlkw
            0
            Сегодня, 15:35
            А где их нет????
            Без них никак...
            wink
        2. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 15:26
          Не гейропа мерзкая , форумчане не далут соврать

      2. Irokez Звание
        Irokez
        -2
        Сегодня, 15:17
        Вы что-то имеете против турбаз в Воронеже. И не только турбазах, а и всяких заповедников и древних раскопок. По России всего хватает, но благоустроить туристические места не очень ещё получается и сбор не так уж и большой для тех у кого есть деньги для путешествий.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 15:30
          Внутренний туризм в РФ не выдерживает конкуренции ни по сервису, ни по ценам с обычным, при сохранении ситуации не важно сколько в РФ турбаз, заповедников и всего остального. Внутренний туризм в РФ как был уделом больших оригиналов так он и помрет таким.
        2. Евгений_4 Звание
          Евгений_4
          +1
          Сегодня, 15:36
          Так это вы должны благоустроить на свои деньги так,чтобы мне захотелось к вам приехать.
          А не так ,чтобы за счёт того что я приехал к вам, с меня взяли денег на это самое благоустройство.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +13
    Сегодня, 14:19
    Новый сбор — это косвенный налог, то есть надбавка, включённая в цену товара или услуги. Фактически его оплачивает покупатель, то есть турист или командированный сотрудник, когда рассчитывается за номер. Владелец гостиницы или другого места временного размещения переводит эти средства в бюджет. Туристический налог взимается с каждой услуги размещения, поэтому новые требования распространяются на всех временно проживающих — не имеет значения, являются ли они гражданами РФ или нет.
    Ну а теперь вопрос??? Почему нельзя освободить от этого налога Граждан России, увеличивая этим привлекательность внутреннего туризма? Почему страны зарабатывающие на туризме никаких туристических сборов не устанавливают?
    1. Светлан Звание
      Светлан
      -1
      Сегодня, 14:46

      Почему страны зарабатывающие на туризме никаких туристических сборов не устанавливают?


      50 крон с человека в сутки - турналог в Праге. От одного до пяти евро в Венеции
      ИМХО вы не в теме
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        0
        Сегодня, 14:57
        Цитата: Светлан


        50 крон с человека в сутки - турналог в Праге. От одного до пяти евро в Венеции
        ИМХО вы не в теме

        Это вы не в теме… По данным на 2024 год, больше всех на туризме зарабатывали США — 2,4 трлн долларов, Китай — 1,3 трлн долларов, в этих странах нет туристического налога.
        1. Anglorussian Звание
          Anglorussian
          +1
          Сегодня, 15:33
          В США права на гостиничный сбор отданы штатам, а власти штатов передали их муниципалитетам. И таковые ими охотно пользуются- 45 штатов установили гостиничные сборы (lodging tax). Oт 2% в Айдахо до 9% в Вермонте.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Охотовед 2
      Почему страны зарабатывающие на туризме никаких туристических сборов не устанавливают?

      Что значит, не устанавливают? Если нет откровенного туристического сбора, как в Италии или Франции, то есть туристический налог, как в Турции, который платят отели, но всё равно за счёт туристов.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        0
        Сегодня, 15:03
        Цитата: nik-mazur

        Что значит, не устанавливают? Если нет откровенного туристического сбора, как в Италии или Франции, то есть туристический налог, как в Турции, который платят отели, но всё равно за счёт туристов.

        Я выше уже ответил. Повторюсь… Те страны, которые зарабатывают больше всех на туризме - туристические налоги не вводят! Пример США и КИТАЙ, лидеры туризма. Там видимо совсем «дремучие» люди живут, не знают о таком способе пополнения бюджета laughing laughing laughing
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 15:32
          Цитата: Охотовед 2
          Те страны, которые зарабатывают больше всех на туризме - туристические налоги не вводят! Пример США и КИТАЙ

          а) Больше всех в абсолютном значение или в относительных?
          б) Франция, Италия, Испания получают от туризма весьма значительную часть ВВП и туристический сбор таки имеют.
          в) Ну, и про США и Китай:
          Федерального туристического налога в США нет, но в каждом штате и городе действует своя система.
          Некоторые примеры сборов:
          Нью-Йорк. За ночь в отеле туристы платят 14,75% налогов, включая фиксированный сбор $1,50 за номер.
          Сан-Франциско. Действует 14% налог на временное проживание, включая Airbnb.
          Гавайи. Налоговая нагрузка может достигать 17,25%.
          ...
          В Китае нет туристического сбора. Однако местные власти могут оперативно принять решение о его введении для развития определённых территорий.

          То есть, ваш тезис о том, что в странах зарабатывающих на туризме нет туристических сборов/налогов, не соответствует действительности.
    3. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Охотовед 2
      Почему страны зарабатывающие на туризме никаких туристических сборов не устанавливают?

      В 42 странах мира существует туристический сбор на всей территории, во многих других сбор установлен в туристических местах.
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +8
    Сегодня, 14:20
    вспоминается детская сказка: "Приключения Чипполино"...
    меня всегда интересовало, как отчитываются за такие собранные суммы...
    теперь, когда по "цифре" можно отследить каждую потраченную копейку - очччень интересно как отчитываются...
    или как всегда - третий раз перекладываемая тротуарная плитка - это для туристов?
  4. Wratch Звание
    Wratch
    +6
    Сегодня, 14:23
    И откуда такое количество "гениев"??? До оплаты воздуха остается всего один шаг... сколько этим идиотам не объясняют,что покупательная способность населения падает,но только растут цены, добавляются штрафы.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +6
      Сегодня, 14:31
      Цитата: Wratch
      И откуда такое количество "гениев"???

      Говорят, что "Дур.акам закон не писан". Но почему столько законов написаны дура.ками?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        Сегодня, 14:37
        Потому как... Если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.... wink
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +8
    Сегодня, 14:26
    Под новый порядок попадают Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Курск, а также Самара, Тольятти и Жигулевск.

    Ну, что тебе сказать про Сахалин?
    На острове нормальная погода.
    Прибой мою тельняшку просолил....б
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 14:51
      Цитата: Mouse
      Ну, что тебе сказать про Сахалин?
      На острове нормальная погода.

      Сегодня, первый день зимы...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 14:53
        Все по расписанию.... wink ........
      2. Евгений_4 Звание
        Евгений_4
        0
        Сегодня, 15:39
        Зима зимой, но на улице моросит дождь и в ближайшую неделю тоже самое
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 14:28
    Ну да так цены в отеле низкие надо ещё докинуть, чтобы добить российский туризм.
    Будут теперь в турчанию фшивую катать где сервис лучше и дешевле в два раза.
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 14:57
      Цитата: Incvizitor
      Ну да так цены в отеле низкие надо ещё докинуть, чтобы добить российский туризм.

      если сбор тратится на обеспечение туризма - нет проблем. Проблема когда деньги просто уходят.
  7. Hagen Звание
    Hagen
    +3
    Сегодня, 14:32
    Если собрать вместе все меры по облегчению карманов рядовых граждан, что пообещала госдума, то к парламентским выборам в 2026 году у электората наберется масса вопросов, на которые кандидатам от ЕР трудно будет ответить. Чего они сегодня делать и не намереваются.
  8. Русь Звание
    Русь
    +1
    Сегодня, 14:33
    Просто интересно... Выиграть этим что- то хотят? Ну поток туризма сократится, если не уменьшится в ноль.... Логистика хромает....
  9. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 14:40
    [/quote]Российские города один за другим вводят так называемый «туристический сбор»[/quote]
    Интересно, как предполагается отличать туристов от командировочных, мимопрезжающих или тех, кто в гости к тёще приехал и поэтому остановился в гостинице?

    [quote] на практике подобные налоги часто просто поднимают цену проживания, а город при этом не меняется [/quote]
    И какая же конкретно практика имеется в виду? Или это так... в качестве наброса?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 14:45
      [quote=nik-mazur][/quote]Российские города один за другим вводят так называемый «туристический сбор»[/quote]
      Интересно, как предполагается отличать туристов от командировочных, мимопрезжающих или тех, кто в гости к тёще приехал и поэтому остановился в гостинице?
      [quote] на практике подобные налоги часто просто поднимают цену проживания, а город при этом не меняется [/quote]
      И какая же конкретно практика имеется в виду? Или это так... в качестве наброса?[/quote]

      Ну например суверенное feel государство Абхазия взимает этот сбор прорву лет - но что-то как-то бледно и скудно....
      С командировочными все просто - брать будут со всех, включая и тех кто с любовницей на ночь заселился
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 14:50
        Цитата: свой1970
        например суверенное государство Абхазия взимает этот сбор прорву лет

        Ну, например, Абхазия – это, вообще, особый случай, который к России не относится. Интересно было бы с российскими примерами ознакомиться.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 14:55
          Цитата: nik-mazur
          Ну, например, Абхазия – это, вообще, особый случай, который к России не относится. Интересно было бы с российскими примерами ознакомиться.

          К России не относиться - но от бюджета не оторвать. Поэтому вполне можно считать...
          Давно на югах не был - но примеры нашлись даже не от меня

          Цитата: multicaat
          на практике подобные налоги часто просто поднимают цену проживания, а город при этом не меняется. Получается, что турист платит больше, а изменений – ноль.

          это очень сильно зависит от администрации конкретного населенного пункта.
          Сравните как действовали администрация Геленджика и Анапы в последние годы. В обоих городах туристический сбор есть, но радикально по-разному тратится. В первом относительно разумно, во втором - до отставки мэра как попало. Как будет потом - не знаю.
          В Анапе отдыхает огромная масса людей, там сбор приносит реально много средств. А как это город изменило?
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -1
            Сегодня, 15:19
            Цитата: свой1970
            Сравните как действовали администрация Геленджика и Анапы в последние годы

            В Анапе бывал году этак в 1984, поэтому ничего не могу сказать. В Геленджике был в двадцать первом, кажется. Не сказать, что всё идеально, но обустроили его очень неплохо.
            То есть, сам по себе факт туристического сбора не говорит ни о чём. Но на поток отдыхающих точно никак не влияет.
  10. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +5
    Сегодня, 14:44
    Это не самая насущная тема.
    С 1 января вводится много чего интересного. И вряд ли на эти деньги все города станут краше.
    Мы станем беднее.
  11. solar Звание
    solar
    +7
    Сегодня, 14:44
    Власти уверяют, что сбор оживит туристическую инфраструктуру

    Чудеса за наличный расчет.
    За границей иногда такие сборы берут с иностранных туристов особо посещаемые, забитые туристами города вроде Венеции, а здесь со своих, в Воронеже. Неужто там там много туристов, что приходится ограничивать въезд введением пошлин? Или просто кто-то дискомфорт испытывает, что чужие деньги мимо его кармана проходят? :((
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 15:14
      За границей иногда такие сборы берут с иностранных туристов особо посещаемые, забитые туристами города вроде Венеции, а здесь со своих, в Воронеже.
      Зрите в корень! good
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 14:50
    города России массово вводят туристический сбор

    Что за дичь?! Кому такая "светлая" мысль в голову пришла?! У нас и так с внутреннем туризмом мягко говоря не все хорошо и на тебе. Куда пойдут собранные средства вообще не понятно, благоустройство городов эта прямая обязанность администрации этих городов и что за суммы - "Воронеж ждет плюс 80 млн рублей в год, Ижевск – около 34,5 млн.", ну это же просто смешно.
  13. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 14:51
    на практике подобные налоги часто просто поднимают цену проживания, а город при этом не меняется. Получается, что турист платит больше, а изменений – ноль.

    это очень сильно зависит от администрации конкретного населенного пункта.
    Сравните как действовали администрация Геленджика и Анапы в последние годы. В обоих городах туристический сбор есть, но радикально по-разному тратится. В первом относительно разумно, во втором - до отставки мэра как попало. Как будет потом - не знаю.
    В Анапе отдыхает огромная масса людей, там сбор приносит реально много средств. А как это город изменило?
  14. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 14:55
    Российские города один за другим вводят так называемый «туристический сбор». С 2026 года поездка в большинство крупных региональных центров будет означать не только бронь гостиницы, но и обязательный налог за сам факт пребывания.
    Это получается то что я приехал по служебным делам, меня в командировку туда отправили, или к родственникам, и я должен,не понятно за что, не понятно кому- платить деньги...
    Воронеж ждет плюс 80 млн рублей в год, Ижевск – около 34,5 млн.
    Пусть ждут , как поезд 351 Совгавань-Владивосток.
  15. Izotovp Звание
    Izotovp
    +4
    Сегодня, 14:56
    Платные дороги, платный въезд в центр города, туристический сбор… свобода передвижения ?! Не, не слышали !
    Невозможность записаться по полису на процедуры ( реальный случай из собственной жизни: запись по полису на бесплатную процедуру 1 раз в месяц в городе с населением 5,5 млн. человек !)
    Прямой наказ идти за знаниями к репетиторам, звучащий от учителей… а зачем тогда это государство нужно ? Чтобы, как сказала депутат Бессараб, работать до 70-75 лет при средней продолжительности 68 ? Мдааа….
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      -1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Izotovp
      Платные дороги, платный въезд в центр города, туристический сбор… свобода передвижения ?! Не, не слышали !
      Невозможность записаться по полису на процедуры ( реальный случай из собственной жизни: запись по полису на бесплатную процедуру 1 раз в месяц в городе с населением 5,5 млн. человек !)
      Прямой наказ идти за знаниями к репетиторам, звучащий от учителей… а зачем тогда это государство нужно ? Чтобы, как сказала депутат Бессараб, работать до 70-75 лет при средней продолжительности 68 ? Мдааа….

      Так капитализм же строят! Нет при капитализме "человеческого лица". Убаюкал страну, красивыми баснями ... доверчивый у нас народ...
  16. mt3276
    mt3276
    +1
    Сегодня, 14:56
    Цитата: Охотовед 2
    Новый сбор — это косвенный налог, то есть надбавка, включённая в цену товара или услуги. Фактически его оплачивает покупатель, то есть турист или командированный сотрудник, когда рассчитывается за номер. Владелец гостиницы или другого места временного размещения переводит эти средства в бюджет. Туристический налог взимается с каждой услуги размещения, поэтому новые требования распространяются на всех временно проживающих — не имеет значения, являются ли они гражданами РФ или нет.
    Ну а теперь вопрос??? Почему нельзя освободить от этого налога Граждан России, увеличивая этим привлекательность внутреннего туризма? Почему страны зарабатывающие на туризме никаких туристических сборов не устанавливают?

    Этот налог такой же "полезный" как платные парковке в Москве, например, в районе Выхино (Вешняки). Ул. Красный казанец длинная и платная, из-за этого дворы рядом с метро забиты машинами. Или ещё пример платная дорога в Москве МСД (которая построена на деньги налогоплательщиков). Нам обещают что станет лучше, только не говорят, что заплатить придётся нам из нашего кармана.
  17. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 14:58
    на практике подобные налоги часто просто поднимают цену проживания, а город при этом не меняется.

    На практике налоги просто поднимают цену, богатые становятся богаче, бедные беднее. Богатые, как известно, категорически не платят в казну, что причитается, зато регулярно башляют в партийный общак. Вот и вся арифметика. Возросшее количество миллиардеров за последнее время не даст соврать.
  18. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Сегодня, 14:59
    НДС поднять - сделано
    Лимиты с упрощенцев по НДС снять - сделано
    Налог на прибыль поднять - сделано
    Утильсбор - сделано
    Какой-то там сбор с электроники - на подходе.

    Сбор на посещение Воронежа...
    laughing wassat belay lol

    "Путин поручил зафиксировать налоговую систему РФ в новом виде до 2030 года
    Президент подчеркнул, что именно об этом бизнес просит российские власти в ходе прямых контактов
    Редакция сайта ТАСС
    29 февраля 2024, 13:44
    МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему России и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.
    "Я прошу Государственную думу, правительство в ближайшее время представить на этот счет конкретный комплекс предложений, - сказал он в ходе послания Федеральному собранию. - И в дальнейшем уже с учетом принятых изменений предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. И тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов".
    Путин подчеркнул, что именно об этом бизнес просит российские власти в ходе прямых контактов. "
    https://tass.ru/ekonomika/20117015
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +3
      Сегодня, 15:03
      Цитата: Wildcat
      Путин подчеркнул, что именно об этом бизнес просит российские власти в ходе прямых контактов.


      прямо умоляет!!! wassat Бизнес просто спать не может, как хочет государству больше налогов оплатить... и это на полном серьезе по телеку !!!
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 15:20
        Цитата: Курильщик
        хочет государству больше налогов оплатить... и это на полном серьезе по телеку

        Ну да, Симонян вчера заявила, что хочет платить больше налогов. laughing
  19. Prapor Звание
    Prapor
    +1
    Сегодня, 15:02
    Ага, были как-то где-то на Кавказе, в командировке, так да с нас лупили этот с(Т)раный сбор, причем исключительно наличными и без каких либо чеков.... По моему это просто непочатое поле для коррупции и не более того, .... ну и с учетом частых командировок по стране, получается приезжаешь работать, а тебя обувают под эгидой туриста... Была б моя воля - не поехал бы, в эти города, пусть сидят без связи.... зато со своими поборами
  20. Ջոն Գալտ Звание
    Ջոն Գալտ
    +2
    Сегодня, 15:03
    Много лет работаю(ал) по регионам на предприятиях как подрядчик. Гостиничные цены в провинции - на уровне или даже выше московских, если сравнивать клоповники равного качества. Снимаю людям только в частном секторе, за наличку (не строители-гастарбайтеры, а инженеры, которые жить по 5 человек в комнатке не будут). Тогда ещё можно как-то свести концы с концами. Если возьмутся ещё и его раскулачивать налогами и сборами, то "надо валить" (с). Собственно, уже, но последние работы надо честно закончить. Всё-равно, новых частных проектов без гостендеров и бюджетных денег в стране почти не осталось.
  21. север 2 Звание
    север 2
    -4
    Сегодня, 15:04
    да во всём мире все туристы (и иностранные и местные ) платят туристический налог уже давно .
    В Австрии где то 3% за ночь от общей стоимости . В Бельгии около четырех евро . В Британии где то полтора фунта , в Греции вообще "загнули" до 10 %. Платят туристы этот сбор везде - от Индии до США и Индонезии . Кстати , как и будет в России , в каждой стране в заграницей размер сбора разный по городам . Например в Италии Венеции одна величина ,в Милане другая а в Риме и Неаполе другие величины этого тур.сбора . Между прочем , в российском Кисловодске тур . сбор туристы начали платить сразу после окончания эпидемии коронавируса . Мы туда отдыхать удем уже лет десять , и наш санаторий им. Горького неузнаваемо похорошел ( как и весь Кисловодск) как раз за эти вот последних три-четыре года . Но есть одно но... Например в Турции туристический налог платят не турист , а платят сами гостиницы и отели . Включает ли они уже заранее налог в стоимости бронирования , никто уже на это из туристов внимания не обращает по прибытию , все довольный , мол , не надо платит туристический сбор . Но самое приятное "но" для нас было уже в мае этого года , когда по прибытию в санаторий им Горького в Кисловодске и при оплате за весь период пребывания на вопрос сколько надо ещё доплатить туристического сбора , нам ответили , что туристический сбор оплачивает сам санаторий им . Горького .
    Так что в Россию пришло для туристов то , что давно уже есть во всём мире!
  22. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:23
    Хм...
    Против такого "гостеприимства" есть один выход:
    сделать прекрасным город, в котором живёшь!
    Чтобы из него вообще никуда выезжать не хотелось! Так в нём всё замечательно... what
    Нас этим РАЗДЕЛЯЮТ.
    Зачем? Какой падле это надо?.. am
  23. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    Сегодня, 15:43
    Друзья, чему вы удивляетесь. С 90-х годов вы строите капитализм, в этой системе выросло три (да, уже три) поколения молодых людей и, прежде всего, «эффективных менеджеров». Достаточно посмотреть на «советников» президента. Образование на Западе, с юных лет под влиянием западной пропаганды, практика сразу после школы в избранных учреждениях и т. д. Тогда не удивляйтесь, что они строят ту же систему, в которой получили образование, где, возможно, даже работали и что считают смыслом своей жизни. Или вы этого не видите вокруг себя? Ведь даже политическая система, территориальное деление, администрация, включая администрацию президента, практически такая же, как в США или в ЕС. Просто в России будет то же самое, что и в западной демократии... биржи, инфляция, ситуация с жильем и здравоохранением, уход за пенсионерами и т. д. И раз в 4 года у вас будет возможность в «демократических выборах» отдать свой голос кому-то... но в большинстве случаев у вас будет только один выбор, за кого голосовать. И это есть капитализм.
  24. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:46
    Сколько наш Юг собирает ,а где изменения ?