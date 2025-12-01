Города, которых больше нет: что осталось от мира Чингисхана

Города, которых больше нет: что осталось от мира Чингисхана

Города эпохи Чингисхана нередко исчезали так же стремительно, как появлялись. Степная держава строилась на движении, и многие центры, важные для монгольской администрации XIII века, сегодня остаются только на картах археологов.

Каракорум.

Столица Монгольской империи времен Угэдэя и Мунке. Формально город известен широким кругам, но ранний чингизидский слой затерян под поздними перестройками. Археологи продолжают спорить о том, где именно находились дворец Угэдэя, монетный двор и кварталы иностранных мастеров. Большая часть города была разрушена при строительстве монастыря Эрдэнэ-Дзу.

Отрар.

Полноценный облик города времен XII-XIII веков безвозвратно утрачен. Именно здесь в свое время возник повод к войне монголов с Хорезмом. Монгольское разорение и последующие перестройки стерли ранние городские слои. Исследователи до сих пор не могут собрать полную картину городской инфраструктуры тех времен.

Семиречье и Джунгария.

Ряд центров, отмеченных в китайских хрониках, исчез после того, как монголы перестроили систему караванных путей. Среди них – несколько городков на Или и Чу, функционировавших как пункты снабжения монгольских отрядов. Большинство известно только по письменным упоминаниям. Археологически они распадаются на курганы золы и разрозненные остатки стен.

Баласагун.

Ключевые кварталы этого города эпохи Каракитаев и периода завоевания исчезли. Баласагун быстро утратил значение, и его чингизидская фаза почти полностью растворилась в истории. Раскопки дают фрагменты мастерских и оборонительных конструкций. Их невозможно точно датировать годами походов Чингисхана.

Койлык.

Один из крупнейших центров Жетысу, важный для ранних монгольских чиновников. Однако структура города периода XIII века реконструируется только частично. Уничтожение огнем и последующее забрасывание территории сделали слой эпохи монголов самым фрагментированным, поэтому археологам его трудно воссоздать.

Города Хорезма.

Несколько средних пунктов между Джендом, Жанкентом и Ургенчем были уничтожены полностью. Их названия сохранились в хрониках, но точно сопоставить упоминания с конкретными раскопками удается лишь эпизодически. Часть городков существует только как размытые плато и отдельные фундаменты.

Эти затерянные города показывают: ранняя Монгольская империя строилась на гибридной модели – сочетании кочевой мобильности и точечных опорных центров.

Многие из них были временными или подверглись разрушению в ходе стремительных военных кампаний. Поэтому реконструкция городского ландшафта времен Чингисхана по-прежнему остается одной из самых сложных задач в археологии.

  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 14:56
    Поэтому реконструкция городского ландшафта времен Чингисхана по-прежнему остается одной из самых сложных задач в археологии.
    Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
  2. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 14:57
    Сказка про белого бычка, короля монгольских степей.
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:01
    а были ли чингиз хана города?!
    уж просите но стойбища с юртами городами назвать сложно
    да и так до сих пор ни кто внятно не объяснил за каким лешим оне через весь континент на запад поперся
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Василенко Владимир
      ни кто внятно не объяснил за каким лешим оне через весь континент на запад поперся

      Легко, заклиматило им, аридизация зимой снега нет, снег это самое страшное для монголов, они размножились начали терется между собой, объединились, и поперли по своему расширившемуся ландшафту в котором им равных нет. А земледельцы в упадке, ослабли, жрать нечего всё выгорело, а тут ещё и монголы.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 15:23
        уже смешно, во первых, орда это не армия, это все толпа включая баронов(настоящих) и лошадей, во вторых, через степь и небольшой группой пройти проблематично, а такой толпой практически нереально, в третьих, расскажите мне откуда у кочевников познания в осаде городов, в четвертых, КАК за кратчайшее время чингиз сумел переломить весь менталитет кочевников объединив их
        а есть еще в пятых, шестых, седьмых
        реально ни кто ни когда толком не смог ответить на эти вопросы, ни зачем, ни куда, ни почему
        но есть еще один это генетика, они не оставили генетический след на Русси

        есть еще один момент, даже при союзе казахов с киргизами с трудом в города загнали, но они и там умудрялись юрты ставить
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Сегодня, 15:35
          Я могу на любой ваш вопрос ответить, но это нужно диссертацию писать а не коменты, монголы и сейчас юрты в городах ставят, это считается у них круто.
          Работая геологом за 40 лет я буквально исходил все от Монголии до Черногории, знаю историю и вижу как менялся климат, всё от погоды зависит, от климата.
          Человечество и как вид и как цивилизация есть продукт приспособления к климатическим изменениям.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 15:38
            еще раз раз вы там были, то прекрасно знаете что менталитет их не изменился, все их ДВА города, построил СССР, так как резко изменилась ментальность целого народа и он черти куда поперся
            кроме того уж если вы там были то должны знать что такое пустыня и среднеазиатская степь
            и что так просто через неё не пройти, там не одна армия бесследно исчезнуть может, если нет проводников, да и с оными не на каждую воды хватит
            1. Andobor Звание
              Andobor
              0
              Сегодня, 15:43
              Я знаю как шли монголы, ментальность они не меняли, наоборот они её использовали.
    2. belost79 Звание
      belost79
      0
      Сегодня, 15:24
      "ни кто внятно не объяснил за каким лешим оне через весь континент на запад поперся"
      А за каким лешим Александр Македонский в Индию поперся?
      В истории человечества полно событий, не поддающихся рациональному обьяснению. Но это не значит, что их не было.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:28
        Цитата: belost79
        А за каким лешим Александр Македонский в Индию поперся?

        вот это кстати вполне объяснимо, ему его лепший учитель Аристотель мозги загадил, Македонский считал себя, что по тем временам было нормально, сыном Зевса и как сын Бога он видел цель в в завоевании Ойкумены, так что тут с мотивацией все нормально было
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:31
        Цитата: belost79
        В истории человечества полно событий, не поддающихся рациональному обьяснению. Но это не значит, что их не было.

        примеры в студию?
        кстати проблема в том что с "ордой" в принципе нет объяснений, ни рациональных ни мистических
        есть придумки пытающие объяснить те или иные события в орде
        простой пример почему не пошли на новгород, подумали и решили что испугались лесов и болот, ну да через пустыню прошли, а в лес ни-ни, страшно
      3. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 15:41
        Цитата: belost79
        А за каким лешим Александр Македонский в Индию поперся?

        Я прекрасно понимаю почему поперлись монголы, я их основные пути за 40 лет работая геологом все излазил, - климат.
        Александровские места плохо знаю, но уверен было что то подобное, грекам заклиматило.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:04
    Самый изученный Ордынский город 14 века, - Азов, там солидный музей и археологи плотно работают.
    1. JustMe Звание
      JustMe
      0
      Сегодня, 15:31
      Кстати, на канале - "Прошлое" - "Родина слонов" был очень хороший обзор по резне в Азове позднего ордынского периода. Там много было всего познавательного.
  5. JustMe Звание
    JustMe
    +1
    Сегодня, 15:10
    А если мы посмотрим казахские ютюб-каналы типа AIRAN, то там казахов просто распирает от величия их истории и великого наследия, которые они наследуют.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:11
      ну должно же их хоть от чего то распирать
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 15:22
        Да их и так распирает, безо всякого. Кара-киргизы хреновы
    2. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: JustMe
      от величия их истории и великого наследия, которые они наследуют


      Так коллега, не в теме просто. Эти какое море выкопали и какую гору насыпали? Древнее укров или ровесники? wassat
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:32
        Цитата: lubesky
        Древнее укров или ровесники?

        думаю древнее динозавров, ну судя по высказываниям их "историков"
    3. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 15:32
      А если мы посмотрим казахские ютюб-каналы типа AIRAN, то там казахов просто распирает от величия их истории и великого наследия

      Далеко ходить не надо. Тут один из них под ником "Самый вежливый" прижился. Самый. Как же без этого.))
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 15:30
    Самый большой вопрос: кто были эти монголы и были ли монголы?
    300 на Руси были монголы и татары, и, как отмечал Пушкин, любого русского поскреби и найдешь татарина. Но сколько не скрести русских, ну, не найти в них монголов.
    Вот откуда и сам вопрос. Куда подевались на Руси эти самые монголы!?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:33
      Цитата: Правдодел
      Куда подевались на Руси эти самые монголы!?

      ну и главное, что про чингис хана монголы узнали от других
  7. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 15:46
    Города, которых больше нет: что осталось от мира Чингисхана

    Песня ещё осталась об одном из городов.
    Moskau, Moskau,
    Wodka trinkt man pur und kalt,
    Das macht hundert Jahre alt.
    Moskau, Moskau,
    Väterchen dein Glas ist leer,
    Doch im Keller ist noch mehr.
    ....
    Москва, Москва,
    Пей водку холодной не разбавляя,
    Тогда доживёшь до ста лет.
    Москва, Москва,
    Папаша, у тебя стакан пустой,
    Но в погребе у нас найдётся ещё.
    ...

    https://youtu.be/lyuFLU2Zqz0