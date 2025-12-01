В ФРГ готовится забастовка школьников и студентов против обязательного призыва

В Германии готовится проведение общенациональной забастовки против планов правительства Фридриха Мерца вернуть обязательный призыв на военную службу. Организаторами забастовки выступает альянс с говорящим названием «Школьная забастовка против призыва на военную службу».

Репортёр Ева Мария Браунгарт на страницах издания BZ пишет, что акции протеста могут вспыхнуть в крупных городах страны после 5 декабря. Именно в этом день депутаты Бундестага собираются голосовать по законопроекту, носящему название «О модернизации военной службы».

Представители альянса распространяют заявления следующего содержания:

Мы не хотим оказаться пушечным мясом. Нас хотят заставить наблюдать за тем, как наши сверстники будут отправлены умирать по жребию.

Речь идёт о системе жребия, когда призываться будут те, на кого этот жребий в Германии пал.

Против возвращения системы обязательного призыва в армию ФРГ выступает целый ряд политических сил, включая «Левых», АдГ и «Блок Сары Вагенкнехт». За возобновление системы призыва – коалиция партий ХДС/ХСС и СДПГ.

Изначально предполагается сделать призыв «добровольным». То есть, служить Мерц и Ко собираются направлять тех молодых граждан Германии, которые сами того захотят. Но опросы показывают, что лишь 7% немцев в возрасте от 18 до 25 лет готовы рассмотреть вариант добровольной службы в армии. Это, как считают в партии «Левые», приведёт к тому, что призыв сделают обязательным.

Немецкие репортёры пишут о том, что акции протеста могут пройти в первую очередь в городах на востоке Германии, включая Берлин и Потсдам. Немецкое министерство образования грозит школьникам и студентам санкциями в том случае, если они выйдут на забастовку:

Учащимся придется столкнуться с последствиями.
9 комментариев
  1. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 15:28
    Немецкое министерство образования грозит школьникам и студентам санкциями в том случае, если они выйдут на забастовку:

    А когда Грета устраивала такие забастовки, никаких санкций почему то не было. laughing
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:31
    Хм...
    Эти что ли бастовать будут?..
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 15:32
      Учащимся придется столкнуться с последствиями.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 15:35
      Цитата: Смею_заметить_
      Хм...
      Эти что ли бастовать будут?..

      Ну так то увидим скоро - будут ли бастовать и кто...
      И результат забастовки узнаем.
  3. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 15:36
    что лишь 7% немцев в возрасте от 18 до 25 лет готовы рассмотреть вариант добровольной службы в армии

    Как когда-то говорили. Шнель! Шнель!
    Любите кататься - любите и саночки возить laughing
    1. Gekki66 Звание
      Gekki66
      0
      Сегодня, 15:40
      Истинному немцу служить- большой харам!! Аллах не велит воевать за неверных!))
  4. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 15:38
    Гитлера на них нет...
    Ттттттть
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:40
    Мы не хотим оказаться пушечным мясом

    Естесно... На пушечное мясо, на заклание- другие назначены.... Пусть и отрабатывают, дорабатывают .... По полной...
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:45
    Демократия она такая ,выбор служить по жребию ! Дети Мерца ,наверно даже не попали в жребий ?