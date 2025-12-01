Мы не хотим оказаться пушечным мясом. Нас хотят заставить наблюдать за тем, как наши сверстники будут отправлены умирать по жребию.

Учащимся придется столкнуться с последствиями.

В Германии готовится проведение общенациональной забастовки против планов правительства Фридриха Мерца вернуть обязательный призыв на военную службу. Организаторами забастовки выступает альянс с говорящим названием «Школьная забастовка против призыва на военную службу».Репортёр Ева Мария Браунгарт на страницах издания BZ пишет, что акции протеста могут вспыхнуть в крупных городах страны после 5 декабря. Именно в этом день депутаты Бундестага собираются голосовать по законопроекту, носящему название «О модернизации военной службы».Представители альянса распространяют заявления следующего содержания:Речь идёт о системе жребия, когда призываться будут те, на кого этот жребий в Германии пал.Против возвращения системы обязательного призыва в армию ФРГ выступает целый ряд политических сил, включая «Левых», АдГ и «Блок Сары Вагенкнехт». За возобновление системы призыва – коалиция партий ХДС/ХСС и СДПГ.Изначально предполагается сделать призыв «добровольным». То есть, служить Мерц и Ко собираются направлять тех молодых граждан Германии, которые сами того захотят. Но опросы показывают, что лишь 7% немцев в возрасте от 18 до 25 лет готовы рассмотреть вариант добровольной службы в армии. Это, как считают в партии «Левые», приведёт к тому, что призыв сделают обязательным.Немецкие репортёры пишут о том, что акции протеста могут пройти в первую очередь в городах на востоке Германии, включая Берлин и Потсдам. Немецкое министерство образования грозит школьникам и студентам санкциями в том случае, если они выйдут на забастовку: