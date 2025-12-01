В Днепре «Искандер» накрыл предприятие по сборке дронов и станций РЭБ для ВСУ
Сообщения о ракетном ударе по Днепропетровску появились почти сразу после объявления тревоги: в 11:11 в городе заработали сирены, еще через три минуты прозвучал мощный взрыв. По промышленному объекту в районе Мандрыковской улицы ударила баллистическая ракета комплекса «Искандер-М».
Формально в здании работали несколько предприятий, в том числе компания, занимающаяся 3D-печатью. Но, по его словам, именно там шла сборка ударных беспилотников и производство комплектующих для нужд ВСУ. То есть за вывесками мирных офисов скрывался цех по сборке электроники, в том числе изготавливались комплексы РЭБ. Интересно, что объект нашли через открытые карты и сервисы навигации.
В сети уже разошлись кадры с места удара. На крыше производственного корпуса – пробоина диаметром около пяти метров, фасад без стекол, внутри и вокруг здания валяются вырванные из креплений элементы оборудования. По обстановке видно, что удар пришелся точно в зону производственных помещений, а не по пустому складу.
Украинские власти подают происходящее иначе. Областная администрация сообщила об ударе по предприятию, не комментируя информацию о том, чем именно занимались внутри.
