В Днепре «Искандер» накрыл предприятие по сборке дронов и станций РЭБ для ВСУ

5 232 9
В Днепре «Искандер» накрыл предприятие по сборке дронов и станций РЭБ для ВСУ

Сообщения о ракетном ударе по Днепропетровску появились почти сразу после объявления тревоги: в 11:11 в городе заработали сирены, еще через три минуты прозвучал мощный взрыв. По промышленному объекту в районе Мандрыковской улицы ударила баллистическая ракета комплекса «Искандер-М».

Формально в здании работали несколько предприятий, в том числе компания, занимающаяся 3D-печатью. Но, по его словам, именно там шла сборка ударных беспилотников и производство комплектующих для нужд ВСУ. То есть за вывесками мирных офисов скрывался цех по сборке электроники, в том числе изготавливались комплексы РЭБ. Интересно, что объект нашли через открытые карты и сервисы навигации.




В сети уже разошлись кадры с места удара. На крыше производственного корпуса – пробоина диаметром около пяти метров, фасад без стекол, внутри и вокруг здания валяются вырванные из креплений элементы оборудования. По обстановке видно, что удар пришелся точно в зону производственных помещений, а не по пустому складу.

Украинские власти подают происходящее иначе. Областная администрация сообщила об ударе по предприятию, не комментируя информацию о том, чем именно занимались внутри.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 16:44
    А не надо БОЛЬШЕ оправдываться,нанесли удар значит было нужно,а если ВСУ свои производства прячут среди мирных,это проблемы мирных,добрыми были в 2022 не оценили,теперь так.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 17:51
      В Днепре «Искандер» накрыл предприятие по сборке дронов и станций РЭБ для ВСУ

      Накрыло и не отпускает. winked Русское одеяло - оно такое.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:47
    ❝ В Днепре «Искандер» накрыл предприятие по сборке дронов и станций РЭБ для ВСУ ❞ —

    — В самое гнездо стервятников ...
  3. HAM Звание
    HAM
    +9
    Сегодня, 16:52
    Наконец то,в рабочее время "посетители",а не по ночам......сегодня и разработчика ракет посетили...Снимаем "белые перчатки!??Давно пора...
  4. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 17:09
    Странная какая-то подача материала на ВО стала.
    Но, по его словам....

    По чьим словам?
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 17:24
      Цитата: solar
      По чьим словам?

      По чьим чьим. Скайнет шалит lol
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:22
    Хахло кричит що ето обчежитие было и мы его разрушили.
    1. Новик225 Звание
      Новик225
      0
      Сегодня, 17:37
      детское, конечно? как обычно - если мы куда попадаем, то там по словам украинских СМИ - обязательно дети
  6. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 17:29
    Надо прекратить использовать термин - Днепр в отношении города Днепропетровск!