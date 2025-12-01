Кая Каллас: Российская армия угрожает всем вокруг

Кая Каллас: Российская армия угрожает всем вокруг

Глава евродипломатии и, по совместительству, еврокомиссар по вопросам безопасности и обороны Кая Каллас вновь высказывается о «русской угрозе». По словам г-жи Каллас, «российская армия сегодня представляет угрозу для всех вокруг».

Каллас заявила, что ей «понятно» - «Россия не хочет мира»:



Эта неделя может стать поворотной для дипломатии. Накануне мы отмечали, что переговоры в США были сложными, но продуктивными. Результаты пока неизвестны.

Интересная у Каллас «логика». Результатов переговоров она не знает, но утверждает, что они были «продуктивными».

Репортёры задали Каллас вопрос по тематике её недавнего заявления: считает ли она себя вправе говорить о том, что российская армия должна быть урезана по количеству военнослужащих. Каллас решила сменить риторику и несколько «оправдаться»:

Мы не считаем вправе вмешиваться в решения независимых стран, в том числе и по поводу вопроса о размерах их армии. Я хотела сказать, что если давление будет оказываться по численности армии Украины, то давление нужно оказывать в этом плане и на Россию.

Таким образом, риторика евробюрократов всего за пару лет изменилась кардинально. Если ранее брюссельские чиновники утверждали, что российская армия «ни на что не способна и должна понести поражение на поле боя», то теперь вдруг новые заявления – и уже о том, что «армия России является угрозой для всех вокруг».
  1. 30 вис Звание
    30 вис
    +6
    Сегодня, 16:20
    Солнечный круг,
    Небо вокруг —
    Это рисунок мальчишки.
    Нарисовал он на листке
    И подписал в уголке:Ну , ты Кая Каллас и несёшь пургу .
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 17:34
      Глава евродипломатии и, по совместительству, еврокомиссар по вопросам безопасности и обороны Кая Каллас вновь высказывается о «русской угрозе».

      Почему в имени три буквы а фамилии шесть? Несправедливо. Фамилию, по факту поведения её носителя, сократить тоже до трех - Кал. winked

      Пы.Сы.
      Кал      , фекалии (от лат. faex мн.ч. faeces «осадок; отбросы»), также экскременты.
  2. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 16:20
    Кая Каллас: Российская армия угрожает всем вокруг

    Как в детском саду страшилки перед сном рассказывает! fellow lol
    1. faiver Звание
      faiver
      +4
      Сегодня, 16:21
      черная рука? ........................ laughing
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 16:28
      Цитата: К-50
      Как в детском саду страшилки перед сном рассказывает!

      Цитата: faiver
      черная рука? ........................

      В чёрном-чёрном городе по чёрной-чёрной улице шла Кая Каллас.... belay belay belay
      1. К-50 Звание
        К-50
        +6
        Сегодня, 16:31
        Цитата: Zoldat_A
        В чёрном-чёрном городе по чёрной-чёрной улице шла Кая Каллас....

        Чёрная, чёрная? Как чёрная Эммануэль? Или как Пятница у сеньора Робинзона? belay laughing
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +2
          Сегодня, 16:35
          Как чёрная Эммануэль? Или как Пятница у сеньора Робинзона?

          эээээ....
          а что вы такое забористое курите, товарищ?
          это надо же сравнить Пятницу (Зеуди Арая) у сеньора Робинзона и эту "кошелку"...
          это не вискарь или соседский самогон...
          1. faiver Звание
            faiver
            +1
            Сегодня, 16:39
            это не вискарь или соседский самогон...
            - батенька, вы про одно и тоже говорите laughing
  3. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    +4
    Сегодня, 16:22
    Грешно издеваться над больной! Диагноз для неё не я поставил, это следует из её выступлений.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 16:24
    Извините.... По простому-ДУРА!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 16:49
      мадам ка-ка, окончательно ку-ку
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 16:54
        Да фишку на сечёт.... wassat laughing .....б
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:12
      Цитата: Mouse
      Извините...

      Свойство женского организма, детей рожать и воспитывать, а не с трибуны речи толкать.
      1. Русь Звание
        Русь
        +3
        Сегодня, 17:20
        Думаете, эти которые мужчинки мыслью блещут? wassat
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 17:23
        Цитата: carpenter
        Свойство женского организма, детей рожать и воспитывать, а не с трибуны речи толкать.
        Всё по расхожему выражению: "Её родина, Эстония, ждёт героев, а К.Каллас всё больше с трибуны глупости толкает."
  5. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 16:24
    я так понимаю статьи с высказываниями этой крысы на сайте вместо раздела "Юмор" lol
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 16:56
      Карикатура дипломатии... Которой там нет, от слова совсем....
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:28
      Цитата: faiver
      я так понимаю статьи с высказываниями этой крысы на сайте вместо раздела "Юмор" lol
      Я давно предлагал завести на ВО раздел "Юмор". Там можно публиковать, например, речи К.Каллас, планы Макрона и Мерца повоевать с Россией, рассказы Зеленского о "победах" на фронте... Ну, и о особом подразделе для ценителей тонкого юмора - жизнеописание Дж.Байдена в качестве президента США и планы Трибалтики про оборонительные болота.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:26
    ❝ Каллас решила сменить риторику и несколько «оправдаться»» ❞ —
    ❝ Теперь вдруг новые заявления – и уже о том, что «армия России является угрозой для всех вокруг ❞ —

    — Она тоже развернулась на 360° ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 16:59
      Написано от слова писать? recourse Извините, есл что....
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 16:29
    переговоры в США были сложными, но продуктивными. Результаты пока неизвестны.

    По высказываниям европейских жаб можно целые тома составлять. Уж сколько они всего интересного да веселого наговорили.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:32
      Цитата: Tagan
      Уж сколько они всего интересного да веселого наговорили.
      Для покойного М.Задорнова было бы поле непаханное... laughing Он бы и свой мем про американцев забыл бы.
  8. Tooks Звание
    Tooks
    +2
    Сегодня, 16:33
    Уж больно заезженная у неё пластинка, никакого разнообразия.
  9. ASG7 Звание
    ASG7
    +2
    Сегодня, 16:36
    Неужто там все так плохо с мужиками, что нечем её ... занять?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 16:42
      Неужто там все так плохо с мужиками, что нечем её ... занять?

      а кто на такую - позарится?
      а помните историю с батутисткой - когда ее сопровождал "конь" в командировках...
      историю замяли, но дыма без огня не бывает...
      но та, хоть довольна с виду была...
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:35
      Цитата: ASG7
      Неужто там все так плохо с мужиками, что нечем её ... занять?
      Эстооонннцы столько водки выпить не могут. Пробовал как-то в командировке, ещё в самом начале 90-х, с ними пить - слабаки...
      Я б, конечно, ради Родины собой амбразуру закрыл, да не получится - жену люблю. laughing
  10. iommi Звание
    iommi
    +4
    Сегодня, 16:37
    Ей стоило бы поднять темы выплаты репарации. Эстония будет отдавать четверть своего ВВП России в обмен на то что таллин не сгорит в ядерном огне, бессрочно, пока они не устанут и просто не попросят включить их в состав РФ. К слову ВС РФ заняли и удерживают территории в 3 раза больше всей эстонии, как говорят наши учителя янки - might is right, кто силён тот прав. Пора уже потихонку начинать минировать их порты, сжигать агентурой нефтехранилища и критическую инфраструктуру.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:41
      Цитата: iommi
      пока они не устанут и просто не попросят включить их в состав РФ

      Считаете, нам нужен этот чемодан без ручки?
      По-моему, коридором к Калининграду можно было бы ограничиться. А они... Да пусть дальше свою кильку в Балтике ловят с деревянных шаланд и не высовываются... В Европе французских, испанских и итальянских анчоусов хватает, вот пусть сами ею и кормятся.
  11. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 16:38
    Каллас laughing tongue
    Только дураки верят тому, что говорит эта поджигательница Каллас! Как и её лидер Зеленский, Каллас сидит на наркотиках на 100%!
    Или
    Чушь, которую она несет, Каллас не занимается сексом.
    А может быть и то и другое одновременно!?
  12. Пленник Звание
    Пленник
    +5
    Сегодня, 16:39
    Бывают красивые, но тупые. Бывают умные, но некрасивые. А у этой полная гармония- дура и внешне ypoд.
    1. Комментарий был удален.
    2. olbop Звание
      olbop
      0
      Сегодня, 16:58
      Да нет не дура, а СВО-лочь.
      Полная аналогия с Урсулой и Анналеной.
  13. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 16:47
    Не зря,ой не зря! Её в Эвропе зовут :"просто дура"!
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 16:48
    Кая Каллас: Российская армия угрожает всем вокруг
    с нетерпением жду когда она с воплем "русские идут" в окно выпрыгнет
  15. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 16:55
    В черной черной комнате. Под черным покрывалом сидит...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 16:59
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      Под черным покрывалом сидит...

      мадам ка-ка?!
  16. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:07
    Эта неделя может стать поворотной для дипломатии.

    Кая! Солнышко ты прибалтийское! Поворотным моментом для дипломатии стал то момент, когда тебя назначили главой дипломатии ЕС, дипломатии просто не стало! Да и по правде говоря и до тебя то там ей не особо пахло.
  17. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 17:13
    Раньше всем евреи угрожали, теперь русские. Одно неизменно - Фашистам обязательно нужны виноватые в их жизненных неприятностях ими же и созданные.
  18. Madrina Звание
    Madrina
    +1
    Сегодня, 17:14
    I would have never employed most of the European politicians for any of the many positions I filled over my career.
    Not out of dislike, but because of their low performance thought models.
    Now, of course I hired top professionals and graduates, but none of the European leaders would have made the cut in our assessments.
    Simply not conceptual and analytical enough and unsophisticated in their communication.
    Besides none of them have any expertise in any of the many fields and domains I hired people in.
    Of course, our pay is better and that is because we in our business domains hire the best, but this also proves that we leave second and third class people to run our shared services (sometimes called government).
    Now, I ask myself: does it make sense to generate a lot of value with the best and then give 50% of that value to third class people to waste it?

    Our governance model works on the basis that people who are third class and who seek status and confirmation become party members very early on and then this is the pool out of which the first and second class minds are given candidates that they can delegate all their rights of self-determination in society and 50% of their generated wealth so spend.

    Honestly, I start apperciating the Chinese governance model, where the best are picked to become technocrats and bureaucrats.
    If indeed China manages to get in avergae second class people into governance then their governance model works one level higher up than that of the third-class multi-party democracies.
    It is statistically far worse todelegate your governance rights to ever changing and rotating third class people than to delegate the rights to a pool of second class people.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 17:26
      "Democracy is a bad form of government, but humanity has not come up with anything better." W. Churchill. But... Errare humanum est . Seneca the Elder.
  19. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:18
    По словам г-жи Каллас, «российская армия сегодня представляет угрозу для всех вокруг».


    И самое главное - угрожает КаКиной девственности. laughing
  20. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 17:21
    "переговоры в США были сложными, но продуктивными. Результаты пока неизвестны."
    Если результаты переговоров неизвестны, то на каком основании Кая решила, что они продуктивны? Сумашайка какая-то юродивая ... Чем дальше, тем глупее.
    Бербок, была (и есть), которая и Анна и Лена одновременно, тоже глупости регулярно говорила. Но эта Кая, ещё, похоже и истерично-злобная особь...
  21. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 17:30
    I would have never employed most of the European politicians for any of the many positions I filled over my career.
    Not out of dislike, but because of their low performance thought models.
    Now, of course I hired top professionals and graduates, but none of the European leaders would have made the cut in our assessments.
    Simply not conceptual and analytical enough and unsophisticated in their communication.
    Besides none of them have any expertise in any of the many fields and domains I hired people in.
    Of course, our pay is better and that is because we in our business domains hire the best, but this also proves that we leave second and third class people to run our shared services (sometimes called government).
    Now, I ask myself: does it make sense to generate a lot of value with the best and then give 50% of that value to third class people to waste it?


    Our governance model works on the basis that people who are third class and who seek status and confirmation become party members very early on and then this is the pool out of which the first and second class minds are given candidates that they can delegate all their rights of self-determination in society and 50% of their generated wealth to spend.

    Honestly, I start appreciating the Chinese governance model, where the best are picked to become technocrats and bureaucrats.

    If indeed China manages to get in average second class people into governance then their governance model works one level higher up than that of the third-class multi-party democracies.
    It is statistically far worse to delegate your governance rights to ever changing and rotating individual third class people (Europe,USA), than to delegate the rights to a pool of second class people (China).

    Also consider, Europeans cannot vote at EU level, they get a selection of used bureaucrats and politicians from countries they have never been in and cultures they don't understand- and all of them 3rd or even 4th class people.
    So the Chinese governance model is not only better but more democratic- as democracy is defined by ACCORDANCE.

    Accordance with governance in the major European countries is 10-25% while in Russia it is between 50-80% and in China it is constantly above 80%, something that only the direct democracy of Switzerland managed in its heydays (now dropped to 55% which is due to the loss of Neutrality and the EU alignment.)


    Recent surveys show a high level of confidence in the Chinese government, with the 2023 Edelman Trust Barometer finding that 89% of Chinese citizens trust their government. Another study from the Harvard Kennedy School indicated that 93% of the population was satisfied with the central government, and the Global Happiness 2023 report showed 91% of Chinese citizens reported being happy.
  22. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 17:31
    Лишь бы эту ненормальную обратно нам в Таллинн не вернули stop пусть направят ее послом куда нибудь в африку laughing а лучше в космос lol
  23. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    0
    Сегодня, 17:35
    Эта неделя может стать поворотной для дипломатии. Накануне мы отмечали, что переговоры в США были сложными, но продуктивными. Результаты пока неизвестны.

    это фиаско)))
  24. DenisG Sotnick Звание
    DenisG Sotnick
    0
    Сегодня, 17:36
    Какая же она страшная.......
  25. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 17:38
    Видимо, недалёк уже тот день, когда еврочиновники с криком : "Русские идут!" будут выпрыгивать из окон своих кабинетов.
  26. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 17:41
    Ключевые слова : независимых стран.