Кая Каллас: Российская армия угрожает всем вокруг
Глава евродипломатии и, по совместительству, еврокомиссар по вопросам безопасности и обороны Кая Каллас вновь высказывается о «русской угрозе». По словам г-жи Каллас, «российская армия сегодня представляет угрозу для всех вокруг».
Каллас заявила, что ей «понятно» - «Россия не хочет мира»:
Интересная у Каллас «логика». Результатов переговоров она не знает, но утверждает, что они были «продуктивными».
Репортёры задали Каллас вопрос по тематике её недавнего заявления: считает ли она себя вправе говорить о том, что российская армия должна быть урезана по количеству военнослужащих. Каллас решила сменить риторику и несколько «оправдаться»:
Таким образом, риторика евробюрократов всего за пару лет изменилась кардинально. Если ранее брюссельские чиновники утверждали, что российская армия «ни на что не способна и должна понести поражение на поле боя», то теперь вдруг новые заявления – и уже о том, что «армия России является угрозой для всех вокруг».
Информация