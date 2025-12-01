Эта неделя может стать поворотной для дипломатии. Накануне мы отмечали, что переговоры в США были сложными, но продуктивными. Результаты пока неизвестны.

Мы не считаем вправе вмешиваться в решения независимых стран, в том числе и по поводу вопроса о размерах их армии. Я хотела сказать, что если давление будет оказываться по численности армии Украины, то давление нужно оказывать в этом плане и на Россию.

Глава евродипломатии и, по совместительству, еврокомиссар по вопросам безопасности и обороны Кая Каллас вновь высказывается о «русской угрозе». По словам г-жи Каллас, «российская армия сегодня представляет угрозу для всех вокруг».Каллас заявила, что ей «понятно» - «Россия не хочет мира»:Интересная у Каллас «логика». Результатов переговоров она не знает, но утверждает, что они были «продуктивными».Репортёры задали Каллас вопрос по тематике её недавнего заявления: считает ли она себя вправе говорить о том, что российская армия должна быть урезана по количеству военнослужащих. Каллас решила сменить риторику и несколько «оправдаться»:Таким образом, риторика евробюрократов всего за пару лет изменилась кардинально. Если ранее брюссельские чиновники утверждали, что российская армия «ни на что не способна и должна понести поражение на поле боя», то теперь вдруг новые заявления – и уже о том, что «армия России является угрозой для всех вокруг».