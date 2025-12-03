Индия вновь интересуется комплексами «Панцирь»
По опыту боёв недавнего времени, Индия дорабатывает и совершенствует свою систему противовоздушной обороны. В частности, с этой целью планируется закупка новых зенитных систем нескольких типов. Недавно стало известно, что Индия может приобрести несколько систем С-400 «Триумф» российского производства. Кроме того, рассматривается возможность закупки ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», которые должны будут дополнить прочую технику.
По данным прессы
О новых планах индийского командования 28 ноября сообщило издание Hindustan Times. От своих источников оно узнало о подготовке нового контракта, который может быть подписан в ближайшем будущем. Также стало известно о поиске дальнейших путей развития ПВО.
Утверждается, что министерство обороны Индии недавно выступило с предложением о закупке пяти дополнительных ЗРС С-400 и 300 ракет разных типов к ним. Общая стоимость этой продукции достигнет 10 тыс. крор рупий (100 млрд рупий или ок. 87 млрд рублей).
В настоящее время этот запрос проходит необходимые бюрократические процедуры. Получена часть разрешений, однако предстоит несколько новых экспертиз и аналогичных решений. После этого Минобороны Индии обратится к российскому «Рособоронэкспорту» с предложением о закупке.
«Хиндустан Таймс» сообщает, что все процедуры проводятся в ускоренном порядке. Контракт на поставку техники и боеприпасов может появиться до конца текущего финансового года, т.е. до 31 марта 2026 г. При этом даже примерные сроки начала поставок желаемой техники пока остаются неизвестными.
Также сообщается, что индийская армия может заказать зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Сейчас она занимается изучением этого вопроса и вскоре должна принять окончательное решение. По данным Hindustan Times, это произойдёт в ближайшее время.
ЗРПК малой дальности рассматриваются, в первую очередь, в качестве средства защиты от высокоточного вооружения и ударных беспилотных летательных аппаратов. Если «Панцири-С1» будут закуплены и приняты на вооружение, то им предстоит работать в составе интегрированной системы ПВО вместе с дальнобойными системами С-400.
Следует отметить, что информация о планах Индии по новой закупке российских зенитных систем пока появлялась только в прессе. Официальные лица не комментировали этот вопрос. Кроме того, такие новости ещё не получили подтверждения от российской стороны. Вполне возможно, что два государства не будут делиться информацией до момента подписания контрактов.
Вторая попытка
Следует отметить, что индийская армия уже не впервые обращает внимание на ЗРПК «Панцирь-С1». Однако в прошлый раз российскому комплексу не удалось обойти конкурентов, и заказчик выбрал другое изделие. Судя по последним новостям, теперь «Панцирь» получает второй шанс.
Напомним, что в середине десятых годов сухопутные войска Индии проводили конкурс Self Propelled Air Defence Gun Missile System (SPAD-GMS). Как ясно из названия, его целью был выбор ракетно-пушечной системы для войсковой ПВО. В конкурсе участвовали несколько зарубежных образцов, включая российские изделия «Панцирь-С1» и «Тунгуска-М1».
В мае 2019 г. Индия огласила итоги. Победителем конкурса стал южнокорейский ЗРПК K30 Biho. За этим последовало подписание контракта на поставку 104 боевых машин общей стоимостью ок. 2,6 млрд долларов США. Первые изделия должны были поступить на вооружение в начале двадцатых годов.
Однако уже в сентябре 2020 г., до получения первых K30, индийская сторона отменила заказ. Армия решила разрабатывать свой собственный ЗРПК войсковой ПВО. В дальнейшем сообщалось о проведении соответствующих работ, однако реальные результаты пока отсутствуют. Перевооружение армии ещё не начиналось.
Таким образом, перевооружение войсковой ПВО затянулось, и перспективы этого процесса под вопросом. Решением могла бы стать закупка иностранной техники, такой как российский «Панцирь-С1». Такой подход позволил бы быстро закрыть потребности армии при приемлемых тратах.
Следует отметить, что конкурс SPAD-GMS проводился в интересах ПВО сухопутных войск. При этом последние новости о «Панцире» затрагивают тему обновления частей ПВО из состава военно-воздушных сил. Возможно, ВВС и Минобороны учли негативный опыт старого конкурса и сразу рассматривают возможность закупки изделий российского производства.
Очевидные преимущества
Согласно «Хиндустан Таймс», индийское Минобороны пока только рассматривает возможность приобретения российских «Панцирей». Подобную технику предлагается использовать вместе с другими ЗРК и ЗРС для борьбы с беспилотными воздушными целями. Каким будет решение военного ведомства, пока неясно, но ожидается, что его примут в ближайшее время.
ЗРПК «Панцирь-С» и его более поздние модификации имеют достаточно высокие характеристики и отличаются широкими боевыми возможностями. Они должны заинтересовать Индию и в перспективе найти место в её системе ПВО. Принятие на вооружение такой техники положительно скажется на обороне и даст ей дополнительные преимущества, необходимые в современных вооружённых конфликтах.
Все версии ЗРПК «Панцирь» имеют те или иные преимущества. Так, все они строятся на самоходных шасси. Это упрощает их переброску к месту боевой работы и даёт другие преимущества. При этом ранее демонстрировалась совместимость основных средств комплекса с разными платформами, колёсными и гусеничными.
Комплекс оснащается двумя радиолокаторами разного назначения. РЛС на борту ранних версий «Панциря» позволяли засекать крупные воздушные цели на дальностях до 30-40 км. В последних модификациях были внедрены современные станции с дальностью обнаружения до 70-75 км. Также имеются РЛС сопровождения целей, дальность действия которых соответствует характеристикам применяемого оружия.
Первые модификации «Панциря» оснащались зенитными управляемыми ракетами 57Э6Е (экспортный вариант). Такие ЗУР имеют дальность пуска до 20 км и высоту перехвата до 15 км. В последних вариантах ЗРПК внедрены новые ракеты с вдвое большей дальностью. Также разработана новая малогабаритная ракета ТКБ-1055. Она летит на 7-8 км, однако в разы дешевле полноразмерной 57Э6Е.
Изначально «Панцирь-С1» комплектовался парой 30-мм двуствольных пушек 2А38М. Их суммарная скорострельность достигает 5 тыс. выстр./мин. Эффективная дальность — 4 км. Существует корабельная версия комплекса «Панцирь-М», имеющая пару 30-мм пушек ГШ-6-30. По скорострельности каждое такое орудие соответствует паре изделий 2А38М.
Впрочем, в последних модификациях «Панциря» от пушечного вооружения отказались. Освободившееся место используется для установки дополнительных ракет и/или для оптимизации конструкции боевого модуля.
«Панцири» всех версий способны бороться с широким кругом воздушных целей в радиусе десятков километров. Так, на максимальной дальности они должны засекать и атаковать ракетами цели с большой эффективной площадью рассеяния — самолёты тактической авиации, вертолёты или крупные БПЛА.
По мере уменьшения дальности, растёт вероятность обнаружения более сложных целей, таких как средние и малые беспилотники или высокоточное оружие. В зависимости от расстояния до такой цели, могут использоваться ракеты того или иного типа.
Самые сложные для обнаружения и сопровождения объекты могут прорваться в зону диаметром до 5-8 км. В этом случае «Панцирь», в зависимости от его модификации, должен применять лёгкие ЗУР или автоматические пушки. Это оружие оптимизировано для работы по таким целям и должно демонстрировать высокую вероятность их поражения.
Следует отметить, что «Панцирь-С» может работать самостоятельно или в составе полноценных систем ПВО. В последнем случае ЗРПК может получать данные о воздушной обстановке и приказы от сторонних локаторов или ЗРС. Кроме того, комплекс малой дальности должен обеспечивать защиту дальнобойных систем, таких как С-400.
В пользу «Панцирей» говорят не только табличные характеристики, но и положительный опыт их эксплуатации и применения. Такие ЗРПК состоят на вооружении нескольких стран и участвовали в ряде вооружённых конфликтов. Прямо сейчас они применяются в рамках Спецоперации, как непосредственно в зоне боевых действий, так и в тылу. На практике демонстрируется высокая эффективность при работе по разнообразным целям, включая беспилотную авиацию.
Правильное решение
Согласно последним сообщениям, индийское Минобороны решило продолжать закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Кроме того, оно планирует дополнить такую технику ЗРПК малой дальности серии «Панцирь». Решение по этим вопросам будет принято в ближайшее время, и затем должны появиться соответствующие контракты.
Станет ли Индия в этот раз покупать «Панцири», пока неясно. Однако очевидно, что подобная техника поможет существенно усилить ПВО и дать ей дополнительные возможности. Если последние новости соответствуют действительности, то все вопросы прояснятся уже в ближайшее время.
