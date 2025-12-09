Занимательная арифметика: о неизбежности повышения пенсионного возраста в России

915 21
Занимательная арифметика: о неизбежности повышения пенсионного возраста в России


Депопуляция страны


Россиян становится меньше. И это не единственная плохая новость – население стремительно стареет. На 2025 год в России постоянно проживает чуть больше 146 миллионов человек, а уже к 2035 году останется 141,3 миллиона. А к 2045 году демографы прогнозируют только 139 миллионов. Налицо депопуляция, выражаясь научным языком. Это достаточно оптимистичный прогноз, основанный на повышении рождаемости с нынешних 1,4 ребенка на женщину до 1,66.



Еще из разряда плохих новостей оптимистического прогноза – каждый год население России должно пополняться на 200-220 тысяч за счет мигрантов. Это, к слову, больше, чем количество приехавших в 2025 году. Из хорошего – мужчины к 2045 году будут жить, в среднем, до 76 лет, а женщины – до 83. Очень неплохой рывок в продолжительности жизни. Сейчас 68 и 78 лет соответственно. Россияне будут, судя по всему, меньше пить алкоголь, курить, гибнуть в чрезвычайных ситуациях, но станут больше заниматься спортом, питаться правильно, а окружающая среда окажется дружелюбнее.

Ключевую роль в этой красивой истории играет медицинское обслуживание, на повышение качества которого авторы прогноза из Росстата закладываются больше всего. В этой связи анекдотично выглядят сказки российских гериатров (врачи пожилых и престарелых), которые на полном серьезе говорят о потенциальной продолжительности жизни в 120 лет. Дескать, специалисты уже начали искать волшебные таблетки, продлевающие жизни соответствующим образом. К слову, работать при таком раскладе придется едва ли не до 90 лет. Если серьезно, то к подобным числам россияне если и приблизятся, то не в XXI веке. Но это не отменяет поиск новых путей продления средней продолжительности жизни. Жить долго и счастливо – это всегда хорошо. Особенно хорошо, когда вокруг много молодежи. Верится в счастливое будущее заметно охотнее.

Но в России немного иначе. Исследователи Института экономики Российской академии наук приводят следующее:

Доля мужчин/женщин в возрасте 60/55 лет и старше (границы возраста выхода на пенсию до 2019 г.), согласно среднему варианту прогноза Росстата, увеличится в 2025–2045 гг. до 34,4%. Доля мужчин/женщин в возрасте 65/60 лет и старше (границы возраста выхода на пенсию с 2028 г.) за этот период станет выше на 5 п. п., достигнув в 2045 г. 26,5% населения.

Причин для такого состояния несколько. Во-первых, в 1992-2005 годах в стране наблюдалась очень низкая рождаемость – 1,16-1,3 ребенка на женщину. Во-вторых, в 1990–2000-е годы преждевременно умерло слишком много мужчин трудоспособного возраста. Эпоха 90-х еще очень долго будет аукаться нашей стране. В результате в 2030–2045 годы на рынок труда выйдут малочисленные поколения 1995–2015 годов рождения, а выходить на пенсию будут многочисленные поколения 1960–1975 годов. Это классическая «демографическая яма», из которой нет выхода без иммиграции или радикального повышения рождаемости — ни то, ни другое в нужных масштабах в России невозможно.


При этом говорить, что в России самые драконовские нормы выхода на пенсию, нельзя. Фактически в 2025 году заслуженный отдых у соотечественников стартует в 62,5 года (мужчины) и в 56,5 (женщины). В 2018 году пенсионный возраст продлили до 65 и 60 лет соответственно, но фактически уходить на заслуженный отдых в данных возрастах начнут с 2028 года. Не забываем, фактический возраст выхода на пенсию в России ещё ниже официального из-за льготных категорий: силовики, северяне, вредные производства, многодетные матери и т.д. Около 35% новых пенсий назначаются досрочно.

Для примера, в Норвегии, Германии, США и Японии на пенсию уходят в 67 лет, а в Великобритании вот-вот вступит в силу 68-летний пенсионный порог. Справедливости ради, граждане этих стран в среднем живут на 5–7 лет дольше россиян.
Избежать повышения пенсионного возраста можно легко и непринужденно. Не повышать пенсии, а то и вообще снизить. Рецепт беспроигрышный. Заодно и количество пенсионеров уменьшить. Это, конечно, преступные мысли, тем более что снижать выплаты уже некуда – в 2025 году средняя пенсия составляет 23 тысячи рублей. На бумаге темпы индексации пенсии даже опережают инфляцию и, что поразительно, сразу на 8 тысяч превышают прожиточный минимум пенсионера. Держитесь крепче – с 1 января 2025 года «минимально необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина» пенсионного возраста составляет 15250 рублей.

Базовый пенсионный доход


Продолжим на позитивной ноте. Несмотря на всё вышесказанное, в России в обозримом будущем не прогнозируется критического увеличения количества иждивенцев на одного работающего. Пугали, к слову, ситуацией, когда один труженик кормит двух пенсионеров либо студентов. В 2024 году на 100 работающих россиян приходилось 97 неработающих. Это рекорд современной России. В начале 2000-х на каждого работающего приходилось 120–125 иждивенцев. К 2045-му даже в самом пессимистичном сценарии рынка труда это будет примерно 110 человек — уровень, с которым страна спокойно жила в начале 2000-х, когда ВВП на душу был в три раза ниже сегодняшнего.

Меняется не количество, меняется возраст иждивенцев. Как бы ни казался термин «иждивенцы» неприятным, он официальный, хотя и очень спорный. Студентов и детей еще можно назвать иждивенцами, но вот пенсионеров, отработавших десятилетия на благо страны, вряд ли справедливо так именовать. Поэтому и не будем.


Сегодня среди неработающих всё ещё больше молодёжи, чем пожилых. В 2028 году линии пересекутся. К 2045-му пенсионеры будут составлять уже около половины всех, кто живет на государственные пособия, против нынешней трети. Пенсионная реформа 2018 года, вызвавшая массовые протесты, оказалась намного эффективнее, чем ожидали и её авторы, и её противники. Уровень участия в рабочей силе мужчин 60–64 лет прыгнул с 59% в 2018-м до 78% в 2024-м. У женщин 55–59 лет — с 68% до 89%. Если бы уровни занятости возрастных мужчин и женщин остались на уровне 2018 года (если бы реформу не приняли), то уже в 2025 году общая демографическая нагрузка была бы выше на 6%, а к 2045-му — на 10–12%. Это вернуло бы страну к тяжёлым 1990-м годам. Реальный рост занятости пожилых срезал этот эффект почти полностью.

Важное дополнение: если последние 20-25 лет большую часть незанятых составляли дети и молодежь, то в будущем пожилые станут наиболее многочисленной категорией неработающего населения, а к 2045 г. нагрузка на занятых с их стороны увеличится по сравнению с текущим уровнем, в зависимости от сценария, на 31-38%. И это в самом оптимистичном варианте развития событий. Всем понятно, что он не осуществится, будет немного, но хуже. Вопрос: где брать деньги на содержание такого большого количества пенсионеров? Самый непопулярный ход со стороны правительства – очередное повышение возраста выхода на заслуженный отдых.

В конце ноября даже разгорелся скандальчик вокруг высказывания депутата Госдумы Светланы Бессараб. Сначала она заявила, если человек при наступлении пенсионного возраста продолжит работать в течение пяти лет, то он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если же работник отложит выход на пенсию на 10 лет, то увеличит свою пенсию более чем в два раза. В этом случае индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. Многие это расценили как призыв к скорейшему повышению пенсионного возраста. Светлане Бессараб, члену комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, пришлось даже оправдываться, дескать, никто повышать ничего не планирует. Позже с аналогичным заявлением выступил председатель Вячеслав Володин.

А теперь посмотрим на Пенсионный фонд. Точнее, на финансовую дыру в 780 миллиардов, появившуюся в 2025 году. И нет никаких признаков, что проблема в обозримом будущем исчезнет. Концепция страховых отчислений не работает – это стоит признать. Дефицит в той или иной мере приходится компенсировать за счет бюджета. Логичным выглядит сравнительно простое решение – введение безусловного или базового пенсионного дохода. Это тот самый минимум, который будет получать пенсионер напрямую из бюджета страны, гарантируя минимальный уровень жизни. Страховая часть при этом остаётся сверху, как премия за долгую и высокооплачиваемую карьеру.

Такая гибридная модель давно работает в Новой Зеландии, Нидерландах, Дании, Канаде. В России это означало бы перенос всё большей доли пенсионных расходов с 22-процентного страхового взноса на общие налоги — шаг политически болезненный, но позволяющий не резать пенсии и не убивать рынок труда новыми обязательными сборами. Осталось только дождаться волевого решения со стороны правительства.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    +12
    Сегодня, 04:14
    Есть еще вариант, отправить всех от 60 лет на СВО, этим вопрос с переизбытком пенсионеров решится сам собой. Кто не погибнет от огня противника, тот здоровье так надорвет, что до пенсионного возраста просто не доживет. Я же правильно понял, правителям нужно избавиться от всех потенциальных пенсионеров?
    П.С: а в некоторых диких племенах от стариков вообще избавляются устраивая на них охоту, мы же в каменный век идем, чего бы не использовать проверенные способы решения проблемы?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +8
      Сегодня, 04:27
      Цитата: Дырокол
      Я же правильно понял, правителям нужно избавиться от всех потенциальных пенсионеров?

      Правильно....Навезли "ценных специалистов", еще и индийцами разбавим и заживем !
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +2
        Сегодня, 05:49
        Цитата: Uncle Lee
        еще и индийцами разбавим и заживем !
        Что индийцы? Вот заговорили уже об афганцах.........
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +4
          Сегодня, 06:13
          Цитата: Schneeberg
          Вот заговорили уже об афганцах.........

          А также половцев, гуннов, питекантропов, неандертальцев и троглодитов....
      2. Dimy4 Звание
        Dimy4
        +2
        Сегодня, 06:52
        Правильно....Навезли "ценных специалистов", еще и индийцами разбавим и заживем !

        Им еще и по квартирке на халяву дадут и подъемные какие-нибудь.
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +8
      Сегодня, 04:54
      Вопрос: где брать деньги на содержание такого большого количества пенсионеров? Самый непопулярный ход со стороны правительства – очередное повышение возраста выхода на заслуженный отдых.

      Многочисленные мигранты из Средней Азии завозят в Россию свои многочисленные семьи и престарелых родителей и прочих родственников, которые тоже проедают пенсионный фонд России, созданный трудом именно коренных россиян для россиян, а не для переселяющихся в Россию целыми кишлаками и аулами иностранных мигрантов, нигде и никогда не работающими в России своими родственниками. И это всё происходило и происходит благодаря либеральной прозападной неконтролируемой миграционной политики со стороны правительства РФ и депутатов ГД и СФ РФ на протяжении последних 36 лет! Особенно с 2012 года!
      В России идёт ЗАМЕЩЕНИЕ коренного народонаселения пришлыми народами с чужим культурным кодом, у которых при всём при этом имеется своя национальная родина как страна исхода в нашу страну.
      В результате это замещение коренных народов России иностранными мигрантами в смысле национальной безопасности РФ иначе как ползучей антироссийской оккупацией ими России и не назовёшь.

      А что при этом касается увеличения пенсионного возраста в России, то он при всём при этом будет закономерно только повышаться и впредь властями потому, что иностранные мигранты приезжают в Россию жить вместо нас, особенно вместо русских!
      Это означает, что россияне кладут свои жизни, работая на иностранных мигрантов, которые ко всему прочему создают в России свои национальные анклавы и параллельную государству России свою собственную власть - т.е. государство в государственную власть.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 05:27
        Основой "современной мировой экономики" является анархистская идеология американского экономиста Милтона Фридмана о якобы существовании в мире т.н. "Свободного" и "Чистого" рынка капиталов, товаров и рабочей силы, изложенная в его книге "Капитализм и свобода". Речь идёт о либерально -"рыночной" идеологии, пропагандирующей в мире потребительство, воровство и превышение власти со стороны как самих рабочих, так и должностных лиц - т.е. пропагандирующая беспредельную коррупцию сверху донизу в виде лоббизма на их своих рабочих и должностных местах.

        В Конституции РФ нет государственной идеологии. Однако ИДЕОЛОГИЮ, как таковую, в позднем СССР и применение её НА ПРАКТИКЕ по факту никто не отменял.
        В результате политэкономической образование на постсоветской территории - в том числе и в РФ - давно «прокисло». Господствующую в стране буржуазную идеологию американского экономиста М.Фридмана теперь уже не называют «буржуазной», а называют классово отвлечённо просто «рыночной» с элементами т.н. «монетаризма» (т.е. буржуазной погоней за финансовыми прибылями).
        При этом нельзя уравнивать понятие реального капитализма со всеми его недостатками с [b]доктринёрской идеей американца Милтона Фридмана в виде некоего УМОЗРИТЕЛЬНОГО социального проекта, воплощаемого в жизнь, для построения якобы идеально справедливого капитализма на Земле во всём мире. За счёт чего?
        За счёт якобы существования в мире некоего анархистски абсолютно "свободного" от всех и каждого мирового рынка, который якобы абсолютно "чист" от профанаций и недобросовестности как со стороны самих участников рынка капиталов, товаров (услуг) и рабочей силы, так и от давления на них национального государства. И при этом Фридманом наивно предполагается, что все свободные от государства участники рынка изначально во все времена по своему жизненному старту равны между собой и могут всегда стать богатыми, стоит им только этого захотеть. Это утопия и блеф в чистом виде!
        За этой попыткой Фридмана обелить капитализм скрывается вполне определённая цель, взятая на вооружение апологетами Вашингтона. А именно.
        Цель этого американского блефа состоит в том, чтобы "туземные" для США суверенные страны бесконтрольно и беспошлинно со стороны своих правительств ошибочно свободно и беззащитно от конкуренции открыли для транснациональных компаний США доступ на свои отечественные рынки для продажи иностранных товаров и скупки иностранцами "туземных" богатств, предприятий и природных ресурсов.
        При этом сокращение туземной госсобственности по максимому - до "0" - пропагандируется "рыночниками" исключительно, как общественное благо. Ибо государству якобы уже контролировать ничего не нужно, наказывать никого не нужно, регулировать торговлю и производство тоже не нужно. Что все члены общества станут при этом такими честными и законопослушными предпринимателями, что поэтому и защищать население от жуликов, воров, грабителей и убийц тоже будет уже не нужно. И поэтому якобы национальное государство, как анахронизм, за ненадобностью исчезнет само собой, и защищать его вообще не нужно. Ибо распределение материальных благ "сверху" на уровне государства не потребуется, ибо всё будет регулировать этот "идеальный" капиталистический рынок. Ну а те, кто не вписались в рынок - это уже их проблемы. Пусть, мол, они выживают сами, как смогут. К ним в частности относятся все т.н. "лишние" люди: пенсионеры, инвалиды, дети и пр. - все те, кто "не вписался в рынок". Зато они должны быть "счастливы" своей свободой от веками довлеющего над ними жиреющего абстрактно-бюрократического государства так, как об этом всегда веками мечтали анархисты.

        ИТОГО. Вся эта идеология Милтона Фридмана о якобы существовании т.н. "свободного" и "чистого" рынка является анархистской пропагандой американского истеблишмента по разложению национальной безопасности суверенных государств до полной их ликвидации и подчинения их ресурсов в пользу транснациональных компаний США.
        К сожалению, эта идеология неофициально взята на вооружение и российской правящей элитой, в качестве государственной идеологии. Реализуется на практике правительством РФ, гарантом Конституции РФ, в ГД и СФ. А ВШЭ является кузницей буржуазных молодых кадров в этой компрадорской экономике и её апологетов.
  2. Велизарий Звание
    Велизарий
    +9
    Сегодня, 04:36
    Патриотичная статья от патриотичного автора. Что же нам придумать такого ,чтобы от этих проклятых русских побыстрее избавиться ? Понимаешь,нагрузку на бюджет создают,мерзавцы !
    Ага, вот 2 креативных пути: а) А давайте им пенсионный возраст еще поднимем. Ничего что половина мужчин и до нынешнего не доживает. Давайте им до 70 его забубеним !
    б) Ну мы же не звери-есть альтернатива. А давайте помимо стразовых выплат,чтобы не нищенскую пенсию получать,мы для достижения нищенской еще и "волевым решением" налоги всем повысим. А то они маленькие,зарплаты у всех огромные, цены не растут. Пора и налоги повысить
    P.S И все это основано на чудесных прогнозах самого честного в мире Росстата о том, что "Ключевую роль в этой истории играет медицинское обслуживание, на повышение качества которого авторы прогноза из Росстата закладываются больше всего". Я заплакал от умиления. Росстат как и Центризбирком -то не соврет !
  3. turembo Звание
    turembo
    +12
    Сегодня, 04:43
    Так ощущение что избавляются не только от пожилых, а вообще от всех. Сейчас медицина на достаточно низком уровне, люди буквально бояться идти в больницу, и я сейчас про рабочее население. У нас большое количество погибает молодежи, по разным причинам, но нужно это максимально урезать. У нас достаточно большой процент тех же суицидов, и всем все равно, у нас тут террористы через ватцап лезут. Молодежи нужно оказывать помощь, а не мигрантов пособиями закидывать, я сам в этом году вылетел из молодежи, и я не смог воспользоваться ни одной программой гос поддержки, то там не подхожу, то этого нет, то того. Всю жизнь работаю, ни кола, ни двора, ни семьи. Развели пропаганду уничтожения семейных ценностей, и никто с этим не борется, каждый второй ролик : А зачем мне семья? Или зачем мне мужик?. Если бы авторов подобного контента штрафовали хотя бы по 1 тыс. рублей, ежемесячно можно было бы по СУ-57 покупать как минимум. Государство в принципе самоустранилось от демографических проблем, типа выживайте сами, вот Вам мигранты, подорожник, и живите по 120 лет, и будет Вам счастье......
    1. Велизарий Звание
      Велизарий
      +4
      Сегодня, 05:21
      Цитата: turembo
      Сейчас медицина на достаточно низком уровне, люди буквально бояться идти в больницу

      Вы ,наверное,статью невнимательно читали-там четко сказано качество медицины так выросло,что дорогие россияне будут в среднем по 80 лет жить. А Вы -на низком уровне....
      Ну а на деле -бесплатная медицина в РФ просто умерла. Для села и большинства малых городов она умерла физически, для крупных она стала де-факто платной. Ну это помимо того,что большинство врачей сейчас лечат по интернет, а в мед.институтах сидят наши гости с юга- сплошь Пироговы и Склифосовские...
      Цитата: turembo
      Государство в принципе самоустранилось от демографических проблем

      Почему самоустранилось ? В статье как раз и обсуждается- то ли пенсионный возраст еще повысить, то ли пенсии на общие налоги дополнительно перебросить. Люди спорят,обсуждают. Видите-какая забота !
  4. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +5
    Сегодня, 05:54
    То есть пенсии не будет. А тем кто до неё дожил сейчас крупно повезло.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +4
      Сегодня, 06:42
      Цитата: Алексей 1970
      А тем кто до неё дожил

      Самые страшные враги государства.
  5. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +1
    Сегодня, 06:08
    Мдя... sad А вот в Казахстане хитромудрые люди что придумали... Выводят из пенс.фонда свои личные средства (разрешено) и за долю малую в обнал, суммы на млрд.тенге.... Причем схемы периодически меняются - стоматология, офтальмология, сейчас пластическая хирургия... Понятное дело, рука руку моет... До определённого момента... Азия wink
  6. Добрый Звание
    Добрый
    -2
    Сегодня, 06:09
    Инженеры и технари советской школы пенсионного возраста сейчас востребованы. Работают и не канючат как молодежь. Получается один работающий пенсионер, содержит себя и еще двух лодырей.
  7. Максим из Иркутска Звание
    Максим из Иркутска
    +1
    Сегодня, 06:10
    Мда, вполне могут поднять, мужчины 67, женщины 65. На пенсию лучше не рассчитывать, за 15-20 лет до выхода на пенсию, лучше делать пенсионные накопления, откладывать от зарплаты пару процентов)
    1. Ростислав_ Звание
      Ростислав_
      +4
      Сегодня, 06:34
      А инфляция ? Сожрёт же. В долларах не скрепно. Правда лучше в юанях,а ещё лучше в рупиях... smile Но в свте последних заявлений о контроле за наличкой... Просто сплотиться надо и затянуть пояса, народ отнесётся с пониманием smile
  8. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +3
    Сегодня, 06:46
    Зато одна рыжая с.котина проживает за границей и получает 400 тыщ. Заслужил видно, знатно справился с тем что нужно развалить и где [свистнуть].
  9. Arzt Звание
    Arzt
    +1
    Сегодня, 06:47
    Мигранты тоже постареют. laughing НИИ Гериартрии не говорил об увеличении продолжительности до 120, там все наоборот..... wink
    Давно известно, продолжительность жизни зависит от медицины на 15%. Остальное - образ жизни. hi
  10. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 07:10
    Фактически в 2025 году заслуженный отдых у соотечественников стартует в 62,5 года (мужчины) и в 56,5 (женщины).

    В 2025 году россияне не выходят на пенсию по старости по общим основаниям.
    В 2026 году выходят мужчины 1962 г.р. (в 64 года) и женщины 1967 г.р. (в 59 лет).
    В 2027 году на пенсию по старости на общих основаниях никто не выходит.
    В 2028 году назначается пенсия для мужчин 1963 г.р. (в 65 лет) и женщин 1968 г.р. (в 60 лет).
    Для примера, в Норвегии, Германии, США и Японии на пенсию уходят в 67 лет, а в Великобритании вот-вот вступит в силу 68-летний пенсионный порог. Справедливости ради, граждане этих стран в среднем живут на 5–7 лет дольше россиян.

    В Норвегии, Германии, США и Японии пенсионный возраст в 2025 году составляет примерно 67 лет для большинства, но с возможностью раннего выхода на пенсию в 62-65 лет.
    Оценка ожидаемой продолжительности жизни в 2023 для России 73,15 лет, а, например, Японии 84,71. Разница 11,56 лет.
    P.S. Это еще спасибо ковиду. Как-то попалась статистика смертности от ковида в регионе и там 95% (около этого, точно не помню) умерших от ковида составили люди старше 70 лет. Может быть это отсрочило новую пенсионную реформу.
  11. mt3276 Звание
    mt3276
    +1
    Сегодня, 07:15
    . Занимательная арифметика: о неизбежности повышения пенсионного возраста в России

    Хочу напомнить (только не смейтесь), что Россия демократическая страна в которой есть.... выборы депутатов и президента. По идее если избирателям (слово то какое) не нравится как работают депутаты и президент, то на выборах надо выбрать другого.
    Но кто верит, что в России честные, конкурентные выборы? Кто из политиков отвечает за сказанное и обещанное? Перед избирателями уж точно политики не отвечают.
    Люди понимают, что их обманывают, но ничего сделать не могут. Если взять вилы и топоры, то это уже нарушение закона, сразу посадят. Так что мы вынуждены... Выживать и надеяться, что в будущем может станет лучше. Вообще горько и обидно смотреть во что превратилась наша Россия.
  12. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 07:34
    На 2025 год в России постоянно проживает чуть больше 146
    Автор считает, что даже ковид не справился.
    Кстати зачем повышать пенсионный возраст? Вы ж господа деньги раздаете тимурамивановым, ну а остатки мигрантам.