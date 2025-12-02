Суть советско-финского Тартуского мирного договора и его последствия

В 1920 году правительство Советской России заключила серию мирных соглашений с соседними государствами, которые до революции входили в состав Российской империи. Одним из них была Финляндия, переговоры с которой проходили особенно сложно.

Они проходили в эстонском городе Тарту. Там большевистская делегация вела ожесточенные споры с финскими дипломатами по территориальным вопросам и о разделе бывшего царского имущества. Среди советских представителей были большие разногласия, но в итоге победила точка зрения, предусматривающая большие уступки Финляндии. Они были закреплены договором, подписанным 14 октября 1920 года.



Похожую ситуацию во время подписания Версальского мира между Парижем и Берлином французский генерал Фердинанд Фош назвал перемирием продолжительностью 20 лет. Таким же стал и советско-финский договор.

К началу 2020 года ни о каком мире между Россией и Финляндией и речи быть не могло. Более того, тогда в Хельсинки проходила международная конференция, на которой финны попытались создать антибольшевистскую коалицию. Но эта идея не встретила поддержки. Изменить позицию Хельсинки заставили советские военные успехи в Карелии и в северных районах России.

И хотя подписание мирного договора с Финляндией и относительная нормализация отношений с этой страной были выгодны для Москвы, тогда не удалось урегулировать целый ряд важных вопросов. Среди них – обеспечение безопасности для Петрограда, позже ставшего Ленинградом. Спустя два десятилетия этот вопрос пытались решить силовым путем в ходе Зимней войны.



Но и тогда он не был решен. Неурегулированность этого вопроса стала одной из причин того, что в годы Великой Отечественной войны жителям Ленинграда пришлось пережить страшную, смертоносную и героическую блокаду.

  1. Mitos Звание
    Mitos
    +4
    Сегодня, 10:31
    К началу 2020 года ни о каком мире между Россией и Финляндией и речи быть не могло. Более того

    Исправьтесь.
    Смысл понятен, сейчас так же пытаются провернуть с договорняком.
  2. Panin (michman) Звание
    Panin (michman)
    +5
    Сегодня, 10:39
    Не совсем понятно, почему неуригулированность вопроса стала причиной блокады Ленинграда. Вообще то финны желали все Заполярье прибрать.
  3. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    +3
    Сегодня, 10:56
    Долгое время к суоми делали постоянные реверансы, при этом старательно забывали их зверства и мягко говоря не очень хорошее отношение финнов к России, так называемая "финляндизация" была вполне себе принуждением финского шакала к цивилизованному поведению, чего они нам простить и не могут
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:17
    Цитата: Panin (michman)
    Вообще то финны желали все Заполярье прибрать.

    Т.н. Великая Финляндия подразумевала территории до Полярного Урала
  5. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 11:26
    Из ролика понятно только что Маннергейм упоротый, анализа как такого нет, возникает вопрос - что это было и кто эти люди? bully
    1. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +1
      Сегодня, 12:19
      Цитата: faiver
      Из ролика понятно только что Маннергейм упоротый, анализа как такого нет, возникает вопрос - что это было и кто эти люди? bully

      Вы будете смеяться, но Маннергейм к началу войны не имел никакого политического поста и не мог влиять на правительство.