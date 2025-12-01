Генштаб ВСУ обеспокоен оснащением дронов «Герань» ракетами «воздух-воздух»

1 751 7
Генштаб ВСУ обеспокоен оснащением дронов «Герань» ракетами «воздух-воздух»

Россия начала оснащать дроны-камикадзе типа «Герань» управляемыми ракетами «воздух-воздух», сообщили в Генштабе ВСУ. Как подчеркнул представитель военного ведомства Украины, ВС РФ впервые применили ракету Р-60 с беспилотника.

Украинский Генштаб выражает очень сильное беспокойство появлением управляемых ракет у дронов-камикадзе типа «Герань». Как заявил украинский полковник, такие беспилотники становятся реальной угрозой для самолетов и вертолетов, с помощью которых Украина устраивает «охоту» на российские ракеты и дроны. Оснащенная ракетой Р-60 «Герань» сама превращается в охотника.



Украинские ресурсы сообщают о первом зафиксированном случае, когда «Герань» несла на борту управляемую ракету класса «воздух-воздух».


В качестве доказательств украинское Минобороны публикует кадры, на которых, по их утверждению, снят дрон типа «Герань», оснащённый ракетой класса «воздух‑воздух» Р‑60.

Ранее в Киеве заявили, что российские «Герани» начали охоту на украинские истребители и вертолеты, применяемые для перехвата беспилотников. Речь идет о модификации дрона-камикадзе, управляемого оператором. В варианте с ракетой «воздух-воздух» тоже говорится о версии «Герани» с управлением.

Р-60 («изделие 62», по классификации НАТО — AA-8 Aphid «Тля») — советская управляемая ракета ближнего радиуса действия класса «воздух-воздух». На вооружение поступила в 1974 году.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 17:36
    Продолжайте дальше вести наблюдение(с)
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 17:47
      И всё таки вариант с Р-60 спорный.Во-первых ракета устаревшая и её эффективность против западных самолётов ВСУ,возможно модернизированных спорная.Во-вторых ракета тяжёлая по весу для Герани и вряд ли возможно больше одной такой ракеты повесить на Герань.А боеприпасов на Герани должно быть больше,не только для атаки на вражеские истребители и вертолеты,но и для самообороны от скоростных дронов-перехватчиков Sting,которые уже поражают те же Герани,в сети есть видео так ,что тут надо или лазерную турель ставить на Герани или ракеты с лазерным наведением С-8Л и турель подсветки целей лазером для наведения С-8Л на цель.Выбор Р-60 неудачен.Ракета старая,в непонятно каком состоянии и нести её только одну сможет Герань.

      Турель подсветки цели лазером для ракеты взять с БПЛА Термит?Оператор дистанционно сможет подсвечивать цель и затем открывать огонь с Герани при помощи С-8Л,у которой радиус поражения 5 км - 6 км.

      . Некоторые источники называют полезную нагрузку беспилотника – 350 и даже 450 кг. Если бы «Термит» был таким тяжеловесом, то инженеры явно бы не ограничились тремя ракетами С-8Л, каждая из которых тянет не больше чем на 15 кг. В диапазоне 350–450 кг лежит полная взлетная масса беспилотного вертолета – отсюда и путаница от плохо осведомленных экспертов.


      https://topwar.ru/231991-termity-idut-na-front.html

      Все зависит от веса приспособы.Но было бы неплохо если бы такая турель подошла Герани по весу.

      .Турельный боевой лазерный комплекс от "Лаборатории ППШ" приступил к натурным испытаниям. Наиболее вероятно, что речь идёт об оптоволоконном лазере мощностью от 5 до 10 кВт, способном поражать малые коптеры и дроны-"камикадзе" самолётного типа "Рубака" на удалении 1,5 - 2 км. Турель оснащена тепловизионным прицельным комплексом с LCD-индикатором отображения инфракрасного изображения теплоконтрастных целей. Лазерный модуль с оптической системой экранирован защитным кожухом.


      https://dzen.ru/a/aPJqIETragIExI01

      Вот работа по Герани.Реактивная "Герань-3" в объективе украинского дрона-перехватчика Sting.

      Противник продолжает демонстрировать серьезный успех в развитии зенитных дронов, выступающих дешевой и массовой альтернативой более дорогих и сложных зенитных ракет.

      Если ранее реактивные дроны, за счет своей гораздо большей скорости, считались практически неуязвимыми для перехватчиков, то теперь эта защита скоростью уже не панацея.

      "Военный Осведомитель"


      https://t.me/swodki/543536
    2. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 17:51
      Новое дело старым ракетам. Это хорошо, это правильно... yes
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:37
    ❝ Как заявил украинский полковник, такие беспилотники становятся реальной угрозой для самолётов и вертолётов, с помощью которых Украина устраивает «охоту» на российские ракеты и дроны ❞ —

    — Охоту у «охотников» отбивает ...
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 17:42
    Украинский Генштаб выражает очень сильное беспокойство
    У них там валерьянка закончилась? Попейте капельки, успокойтесь. А то санитары приедут, зафиксируют.
  4. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 17:44
    Так геранька до этого даже с 16 справлялась. Емнип один такой, когда ракеты закончились. Вочень изобретательный и пытливй мозг одного по стандартам ната времен вьетнама. Решил в догфайт пойти. Ну подбил. Рванула понятное дело и обломками инициатора полюбила. lol
  5. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    +1
    Сегодня, 17:48
    Ракета старая. Я участвовал в утилизации этих ракет больше 20 лет назад. Сомнительно, что РФ использует такое старье на довольно ответственной позиции. Но это моё личное мнение. hi