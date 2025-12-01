Генштаб ВСУ обеспокоен оснащением дронов «Герань» ракетами «воздух-воздух»

Россия начала оснащать дроны-камикадзе типа «Герань» управляемыми ракетами «воздух-воздух», сообщили в Генштабе ВСУ. Как подчеркнул представитель военного ведомства Украины, ВС РФ впервые применили ракету Р-60 с беспилотника.
Украинский Генштаб выражает очень сильное беспокойство появлением управляемых ракет у дронов-камикадзе типа «Герань». Как заявил украинский полковник, такие беспилотники становятся реальной угрозой для самолетов и вертолетов, с помощью которых Украина устраивает «охоту» на российские ракеты и дроны. Оснащенная ракетой Р-60 «Герань» сама превращается в охотника.
Украинские ресурсы сообщают о первом зафиксированном случае, когда «Герань» несла на борту управляемую ракету класса «воздух-воздух».
В качестве доказательств украинское Минобороны публикует кадры, на которых, по их утверждению, снят дрон типа «Герань», оснащённый ракетой класса «воздух‑воздух» Р‑60.
Ранее в Киеве заявили, что российские «Герани» начали охоту на украинские истребители и вертолеты, применяемые для перехвата беспилотников. Речь идет о модификации дрона-камикадзе, управляемого оператором. В варианте с ракетой «воздух-воздух» тоже говорится о версии «Герани» с управлением.
Р-60 («изделие 62», по классификации НАТО — AA-8 Aphid «Тля») — советская управляемая ракета ближнего радиуса действия класса «воздух-воздух». На вооружение поступила в 1974 году.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация