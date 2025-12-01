Война должна закончиться как можно скорее.

Мы там встретимся с Умеровым, чтобы он предметно доложил об итогах переговоров в США. И мы там проведём личную встречу с г-ном Уиткоффом.

Продолжающий называть себя «президентом Украины» Владимир Зеленский как минимум в 20-й раз с начала года встретился с Эммануэлем Макроном. Официально обсуждали «план мирного договора», который был предложен Вашингтоном и который глава киевского режима по определению не может принять, так сразу же закончится его политическая карьера внутри Украины. Зеленский пытается торговаться, при этом делая заявления, которые откровенно противоречат настроям украинской коррумпированной верхушки.Зеленский:Далее, естественно, прозвучали дополнительные «условия», включая то, что «война не может закончиться без соблюдения украинских интересов».Тем временем стало известно, что Зеленский собирается «перехватить» американскую делегацию, которая летит в Москву. Глава киевского режима собирается вылететь в Ирландию, которая станет промежуточной точкой на карте для самолёта Стива Уиткоффа. По словам Зеленского, там же, в Ирландии, будет и Рустем Умеров, глава украинской переговорной группы:Видимо, после встречи с Макроном, а также после традиционного созвона со Стармером, и было решено, что Зеленский должен непременно поговорить с Уиткоффом и Кушнером до их встречи с президентом России. Причём по телефону, как сам Зеленский заявил, со спецпредставителем Трампа, он тоже поговорил.А личная встреча Зеленскому нужна только по одной причине – попытаться в очередной раз «заболтать» весь переговорный процесс, чтобы в итоге никаких «сложных» решений, о которых сам, кстати, и говорил, не принимать.