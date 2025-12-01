Ермаку закрыли выезд из Украины в рамках коррупционного «дела Миндича»

Снятому с должности главы офиса президента Украины Андрею Ермаку закрыли выезд из Украины, госпогранслужба получила распоряжение не выпускать «серого кардинала» из страны. Об этом сообщает нардеп ВРУ Гончаренко* (внесен в России в список экстремистов и террористов).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдало пограничникам распоряжение не выпускать Ермака из Украины. Как предполагается, за увольнением последует подозрение в коррупции в рамках «дела Миндича». По мнению украинских ресурсов, Ермака будут топить по-серьезному, заказ на него уже поступил.



Сам экс-глава офиса попытается уйти от следствия путем мобилизации в ВСУ. Но и вариант с бегством за границу никто не отменял, учитывая, что наворованных денег Ермаку хватит до конца жизни, да еще и останется.

Как пишет украинская пресса, Ермака сгубила жадность, он предпочитал грести все под себя. Заговор с целью его убрать созрел давно, в нем участвовали даже заместители Ермака и те, кого он ставил на должности. Именно это он назвал «ударом в спину». Также экс-глава офиса не ожидал, что его «предаст» Зеленский. В кабинете у «нелегитимного» он устроил форменную истерику с обвинениями на целых полчаса. По крайней мере, так говорят в Киеве.

Ермак до последнего не верил, что Зеленский его снимет. Еще и так – поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул.
  1. Маз Звание
    Маз
    +1
    Сегодня, 18:12
    Как предсказуемо , ищут козла отпущения
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:19
      Маз hi ,а может Зеленского хотят убирать,начали с правой руки и мозгового центра,если верить СМИ,будет и дальше артачиться начнут топить и самого Зеленского,эти из НАБУ и прочие под кем ходят?!
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Ропот 55
        а может Зеленского хотят убирать,начали с правой руки и мозгового центра,если верить СМИ,будет и дальше артачиться начнут топить и самого Зеленского
        Мне думается, что это не "отсечение рук". Это прямое предупреждение Зе. Демонстрация возможностей.

        Бежать ему надо. Только вот куда? Самое безопасное для него - колония в Мордовии. Сыт, обут-одет, в тепле и шкурка цела, бо охраняют. Только боюсь, у него другие планы. Знает он или нет, что любой из них, кроме Мордовии, самоубийство?
        Скрипач Пианист не нужен. (с)
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +4
      Сегодня, 18:26
      Пральна, одного хряка миндича с двумя подсвинками упустили за бугор, вот и закрыли экспорт свинины, чтобы других на хуторе заколоть на Рождество.... laughing
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 19:12
        Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдало пограничникам распоряжение не выпускать Ермака из Украины

        Распоряжение поступило не выпускать Ермака! А Мойшу какого-нибудь....?
        1. lubesky Звание
          lubesky
          +1
          Сегодня, 19:35
          Цитата: ваш вср 66-67
          Распоряжение поступило не выпускать Ермака! А Мойшу какого-нибудь....?
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:36
      Цитата: Маз
      Как предсказуемо , ищут козла отпущения

      Так его окружение сдало своего шефа, жадность и жаба давила, что им не достаётся столько, сколько шефу.
      Ну не мне вам говорить об их жадности.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 18:13
    Ну деньги ещё никто не отменял,а очень большие суммы могут творить чудеса,так что может и чухнуть,но это если есть куда,а то если решили слить то ни Лондон не поможет не Оттава. Да Иерусалим не поможет,зато как дышал,как дышал)))
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:17
    ❝ Ермаку закрыли выезд из Украины ❞ —

    — Будет на Запад к своим на танке пробиваться ...
    (Свои у него уже все давно с деньгами на Западе )
  4. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 18:22
    Так он вроде не серый, а голубой кардинал. sad
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 18:28
      Так он вроде не серый, а голубой кардинал.
      Да хоть розовый. Какая разница? Он - один из нацистских преступников. И, по моему убеждению, должен ответить за свои дела по нашим законам. А не по украинским. Вся их верхушка должна предстать перед нашим судом.
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        0
        Сегодня, 18:35
        должен ответить за свои дела по нашим законам
        Наши законы слишком мягкие для таких преступников. Надо сначала их пересмотреть в сторону усиления ответственности.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 18:38
          Наши законы слишком мягкие для таких преступников. Надо сначала их пересмотреть в сторону усиления ответственности.
          Да, слишком мягкие. Но - не пересмотрят. Впрочем, остаток жизни провести в полуприсяде - такое себе удовольствие...
  5. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +1
    Сегодня, 18:25
    Вор у вора дубинку украл
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 18:29
    Зря Ермак поссорился с Малюком (главой СБУ). Хотел того снять с должности. Если бы отношения не портились, то Малюк открыл бы Ермаку окно на каком-нибудь погранпереходе и вывез бы его куда-нибудь, откуда выдачи нет. Если что, я про Израиль. Но, видимо, Андрюша совсем нюх потерял. А время изменилось. Сейчас там все топят всех. Хотя не факт, что хоть кому-то удастся выплыть.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:35
    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдало пограничникам распоряжение не выпускать Ермака из Украины

    Угу... Сидит и ждёт, слинял давно...... Где был, там уже нет.... Ищите с собаками... wink
  8. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 18:36
    Поскольку НАБУ действует по указке США, на примере Ермака и Миндича, США демонстрируют Зеленскому, что с ним произойдёт, если он будет неправильно себя вести.
    Мне так кажется.
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 18:37
    Ермака на мыло!А мыло из Ермака подарить Урсуле фон Дер Лейнихе ,пусть старая ведьма этим мылом будет мыть свой морщинистый тыл! . . bully
  10. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 18:40
    Херойски погибнет на Донбассе, шоб потом ожить где-нибудь в Архентине или у Канаде. По стопам своих гестаповских дидов. На промежуточной родине поставят памъятник и сочинят гарну писню.
  11. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 18:57
    Также экс-глава офиса не ожидал, что его «предаст» Зеленский. В кабинете у «нелегитимного» он устроил форменную истерику с обвинениями на целых полчаса.

    Что поделать, теперь у Зеленского Макрон - любимая жена... Или муж, кто их там разберет, этих цеевропейцев
  12. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 19:02
    Кошку бьют, хозяину намек дают!
  13. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 19:04
    Цитата: BAI
    Поскольку НАБУ действует по указке США, на примере Ермака и Миндича, США демонстрируют Зеленскому, что с ним произойдёт, если он будет неправильно себя вести.
    Мне так кажется.

    Мне тоже.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:41
    Сам экс-глава офиса попытается уйти от следствия путем мобилизации в ВСУ
    Эх, взять бы его в плен!
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:54
    Снятому с должности главы офиса президента Украины Андрею Ермаку закрыли выезд из Украины, госпогранслужба получила распоряжение не выпускать «серого кардинала» из страны

    Я ж говорю только десант в Мирноград. Там ребята уберуться.