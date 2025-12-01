Ермак до последнего не верил, что Зеленский его снимет. Еще и так – поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул.

Снятому с должности главы офиса президента Украины Андрею Ермаку закрыли выезд из Украины, госпогранслужба получила распоряжение не выпускать «серого кардинала» из страны. Об этом сообщает нардеп ВРУ Гончаренко* (внесен в России в список экстремистов и террористов).Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдало пограничникам распоряжение не выпускать Ермака из Украины. Как предполагается, за увольнением последует подозрение в коррупции в рамках «дела Миндича». По мнению украинских ресурсов, Ермака будут топить по-серьезному, заказ на него уже поступил.Сам экс-глава офиса попытается уйти от следствия путем мобилизации в ВСУ. Но и вариант с бегством за границу никто не отменял, учитывая, что наворованных денег Ермаку хватит до конца жизни, да еще и останется.Как пишет украинская пресса, Ермака сгубила жадность, он предпочитал грести все под себя. Заговор с целью его убрать созрел давно, в нем участвовали даже заместители Ермака и те, кого он ставил на должности. Именно это он назвал «ударом в спину». Также экс-глава офиса не ожидал, что его «предаст» Зеленский. В кабинете у «нелегитимного» он устроил форменную истерику с обвинениями на целых полчаса. По крайней мере, так говорят в Киеве.