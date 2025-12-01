Эстония назвала «неразумными» атаки Украины на танкеры в Балтийском море

2 190 14
Эстония призывает Украину не атаковать российские танкеры в Балтийском море, поскольку это может привести к эскалации в регионе. С соответствующим заявлением выступил глава МИД республики Маргус Цахна.

В Таллине опасаются, что Украина может перенести боевые действия с Черного моря на Балтийское, атаковав танкеры, перевозящие российскую нефть. Такие опасения у эстонцев возникли после ударов украинских безэкипажных катеров по двум танкерам у побережья Турции. Как заявил Цахна, это было бы «неразумно», потому что грозит эскалацией уже на Балтике.



По словам эстонского министра, Украина, конечно, имеет право наносить удары по российской территории, но международные воды — это совсем другой вопрос. Атаковав российские танкеры в водах Балтики, Киев может принести в регион конфликт с Россией, от которого в первую очередь пострадают прибалтийские лимитрофы. Прибалты боятся, что Россия вспомнит о них и отыграется за все годы русофобии.

Более 60% российского экспорта газа и нефти проходит через Финский залив, и это огромный объем, особенно в коридоре шириной всего около шести морских миль. Было бы разумно это не делать, потому что это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море.


Да и Европе конфликт на Балтике не нужен. Одно дело — заявлять об «агрессии России», выбивая под это деньги с налогоплательщиков, а совсем другое — воевать против ядерной державы. Впрочем, в Киеве чихать хотели на различные предупреждения, если Зеленский посчитает, что Украине это выгодно, то удары начнутся и на Балтике.
  1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 19:18
    Затрепыхались, лучшие друзья бандеровцев,заволновались.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:39
      Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
      Затрепыхались, лучшие друзья бандеровцев,заволновались.

      Дыма без огня не бывает.
  2. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 19:20
    Прибалтам страшно стало? Действительно, одно дело тякать из-за спины больших дядей и получать да это деньги, а другое дело воевать. И получать вместо денег гробы и удары возмездия по своей территории.
  3. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 19:22
    Ой!А че это так то?Неужели испугались, что на Балтике реально начнутся БД?А сколько было грома и шума...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:26
      Цитата: Grencer81
      Неужели испугались, что на Балтике реально начнутся БД?А сколько было грома и шума...
      С востока болотами уже отгородились от наших танков, рельсы в Россию разобрали - оборона крепка, как никогда. Теперь думают, как превратить в болото Балтику?
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 19:23
    Впрочем, в Киеве чихать хотели на различные предупреждения, если Зеленский посчитает, что Украине это выгодно, то удары начнутся и на Балтике.
    Можно не сомневаться, что "посчитает". У него ситуация подходящая. Видел я как-то, как дизель идёт "в разнос" - у Зеленского то же самое. "Не одна я в поле кувыркалась". Как загнанная крыса - не соображает, на кого бросается.

    Вот только трибалты тут сильно интересны - они считают, что мы как американцы? Жахнем не по тому, кто виноват, а по тому, по кому удобнее? Это я про историю с огнеупорными паспортами иорданцев 11 сентября, когда войска, почему-то, американцы ввели не к шейхам, а в Афган.
  5. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 19:24
    А. "чо" так..,господа эстонцы.., ваши "друзья" счас "скремент"(эксперимент) "ставить будут"...,в соответствии с девизом изображённым на тачанке:
  6. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 19:28
    Не знаю как насчет эскалации, но для Балтийского моря розлив нефти с танкера, а там немаленькие суда перевозят, будет экологическим бедствием, в сравнении с которым катастрофа нашего танкера в Керченском проливе будет цветочками.
  7. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 19:30
    Ну да, шпроты будет страшно поставлять wassat
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      +1
      Сегодня, 19:38
      Цитата: Алексей_12
      Ну да, шпроты будет страшно поставлять wassat

      Будут сразу в масле вылавливать.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 19:46
      Цитата: Алексей_12
      Ну да, шпроты будет страшно поставлять wassat

      Так они вроде их не поставляют в ЕС - типа превышают канцерогены копчености
  8. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Сегодня, 19:39
    Сейчас бы взывать к тем, кто нанесли гигантский урон окружающей среде взорвав СП-1 и СП-2, будучи в агонии Мыколы готовы пол мира отравить, причем даже своих вчерашних дружбанов, они ведь "предали"
  9. Aerolab Звание
    Aerolab
    0
    Сегодня, 19:40
    Интересно, а как без помощи прибалтов или Польши, хо..лы могут атаковать танкеры?
  10. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:41
    Возражать-то возражают, но если бандеросвиньи будут запускать БЭКи с их пляжей - своего-то выхода на Балтику нет - ведь мешать не станут.