Более 60% российского экспорта газа и нефти проходит через Финский залив, и это огромный объем, особенно в коридоре шириной всего около шести морских миль. Было бы разумно это не делать, потому что это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море.

Эстония призывает Украину не атаковать российские танкеры в Балтийском море, поскольку это может привести к эскалации в регионе. С соответствующим заявлением выступил глава МИД республики Маргус Цахна.В Таллине опасаются, что Украина может перенести боевые действия с Черного моря на Балтийское, атаковав танкеры, перевозящие российскую нефть. Такие опасения у эстонцев возникли после ударов украинских безэкипажных катеров по двум танкерам у побережья Турции. Как заявил Цахна, это было бы «неразумно», потому что грозит эскалацией уже на Балтике.По словам эстонского министра, Украина, конечно, имеет право наносить удары по российской территории, но международные воды — это совсем другой вопрос. Атаковав российские танкеры в водах Балтики, Киев может принести в регион конфликт с Россией, от которого в первую очередь пострадают прибалтийские лимитрофы. Прибалты боятся, что Россия вспомнит о них и отыграется за все годы русофобии.Да и Европе конфликт на Балтике не нужен. Одно дело — заявлять об «агрессии России», выбивая под это деньги с налогоплательщиков, а совсем другое — воевать против ядерной державы. Впрочем, в Киеве чихать хотели на различные предупреждения, если Зеленский посчитает, что Украине это выгодно, то удары начнутся и на Балтике.