Европа хочет внести в план Трампа разработанные для Украины гарантии

Так называемая «коалиция желающих» завершила работу над вопросом гарантий для Украины и теперь намерена обсудить их с американцами. Об этом заявил Макрон, принимавший сегодня Зеленского.

Входящие в «коалицию желающих» европейские страны разработали некие гарантии безопасности для Киева. Следующим шагом будет обсуждение их с представителями США, а также попытки засунуть эти гарантии в мирный план по Украине. Что конкретно напридумывали Макрон, Стармер, Мерц и т.д. и т.п., не сообщается, но ранее украинская пресса писала, что Европа намерена ввести свои войска на Украину, разместив иностранный военный контингент в Киеве и Одессе, а также создать воздушную группировку для защиты украинского воздушного пространства.



Однако американцы выступают против размещения европейских войск на Украине, по мнению Вашингтона, гарантии должны включать в себя обязательства США и Европы, аналогичные 5-й статье устава НАТО, но без прямых гарантий вмешательства.

Против размещения на Украине любых иностранных войск под любой эгидой выступает Россия, и вряд ли у Европы получится игнорировать предупреждение Москвы. Российский МИД уже предупредил, что развернутые на Украине европейские войска становятся законной целью для российской армии.

Сейчас Макрон со своими союзниками цепляются за Зеленского, который готов подарить им всю Украину, лишь бы остаться у власти. Если убрать «нелегитимного», то вся эта «коалиция желающих» развалится.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +3
    Сегодня, 20:06
    Хотеть мало, надо мочь
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 20:09
      Око видит, да зуб неймет!
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 21:41
        Вся эта возьня с мирными инициативами аукнется если им поверить. Когда в истории они соблюдали обещания? Не могли силой, все время пытались обмануть. Так и сейчас, и они этого даже не скрывают. Донни успокоил уже столько войн, сколько Израиль продержался? Все разговоры о договорняке начались когда перестали тянуть войну против нас, и скакуасы стали по немногу сдуваться, прогнозируют там для них не позитивные сценарии. Да нам эта война была не нужна и ее надо заканчивать, но правильно иначе это просто отложется на время.
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Сегодня, 20:11
    Как называется тот, кто хочет, но не может? recourse Правильный ответ: импотент. laughing
    1. medium roast Звание
      medium roast
      0
      Сегодня, 21:12
      U can add serial morons -by- the definition of More-Off than On !
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 20:17
    американцы выступают против размещения европейских войск на Украине ...
    Естессно. Вовсе они не хотят расширения ЕС как, территориально, так и политически
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 20:29
    Следующим шагом будет обсуждение их с представителями США, а также попытки засунуть эти гарантии в мирный план по Украине.

    Засунут, или не засунут, вставят, или не вставят - бумага всё стерпит, но при любом раскладе корректировка этих хотелок и всего проекта соглашения остаётся за РФ.
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +1
      Сегодня, 20:41
      ВВП сказал все кто с нашим планом не согласен - в морг
  5. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 20:59
    ЕС поставила на Зе и оказалась не у дел, естественно обидно.
    А что сделала Европа для остановки этой войны?
    Сорвала договорённости Минска дважды, или это был не Макрон? Почему они считают что мы поверим их вранью третий раз?
    Кто давал деньги на Майдан, они уверены что это был Путин?
  6. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 21:36
    Можно вспомнить картину про казаков пишущих письмо турецкому султану. Весьма похоже. Коалиция мечтающих. Коалиция хотящих. А мечтать, как и хотеть не вредно.