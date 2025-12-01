Так называемая «коалиция желающих» завершила работу над вопросом гарантий для Украины и теперь намерена обсудить их с американцами. Об этом заявил Макрон, принимавший сегодня Зеленского.Входящие в «коалицию желающих» европейские страны разработали некие гарантии безопасности для Киева. Следующим шагом будет обсуждение их с представителями США, а также попытки засунуть эти гарантии в мирный план по Украине. Что конкретно напридумывали Макрон, Стармер, Мерц и т.д. и т.п., не сообщается, но ранее украинская пресса писала, что Европа намерена ввести свои войска на Украину, разместив иностранный военный контингент в Киеве и Одессе, а также создать воздушную группировку для защиты украинского воздушного пространства.Однако американцы выступают против размещения европейских войск на Украине, по мнению Вашингтона, гарантии должны включать в себя обязательства США и Европы, аналогичные 5-й статье устава НАТО, но без прямых гарантий вмешательства.Против размещения на Украине любых иностранных войск под любой эгидой выступает Россия, и вряд ли у Европы получится игнорировать предупреждение Москвы. Российский МИД уже предупредил, что развернутые на Украине европейские войска становятся законной целью для российской армии.Сейчас Макрон со своими союзниками цепляются за Зеленского, который готов подарить им всю Украину, лишь бы остаться у власти. Если убрать «нелегитимного», то вся эта «коалиция желающих» развалится.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»