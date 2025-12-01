ВС РФ за ноябрь освободили рекордную с июня 2022 года по площади территорию

Оценена площадь территории, перешедшей под контроль российской армии в ходе СВО за ноябрь 2025 года. Оценочные сведения говорят о том, что Вооружённые силы России перевели под контроль суммарно порядка 700 кв. км территории в ряде регионов: ДНР, Запорожская, Харьковская и Днепропетровская области.Этот показатель стал рекордным для ВС РФ с июня 2022 года, когда за месяц было освобождено около 1000 квадратных километров.Украинские мониторинговые ресурсы также признают значительный прирост территорий, подконтрольных ВС РФ, однако заявляют о том, что площадь по итогам ноября составила около 550 кв. км.С начала 2025 года армия России освободила территорию общей площадью около 5,3 тыс. квадратных километров. И это без учёта освобождённых территорий Курской области. Для сравнения, это площадь, которая в 2 с лишним раза превышает площадь государства Люксембург или примерно в 7 раз больше площади Киева.Вполне понятно, что главным образом дело не в площади, однако и этот фактор очень важен. Особенно на фоне того, что он позволяет уверенно чувствовать себя в ходе переговорного процесса. Также важно то, что к настоящему моменту ВСУ потеряли такие важные для себя населённые пункты как Покровск, Волчанск, Купянск, Степногорск, Ямполь и стоят на пороге потери Мирнограда, Красного Лимана, Северска и Гуляйполя.Российские войска продолжают продвижение на значительном протяжении линии фронта - от южных подступов к Запорожью до восточного берега Оскола на Харьковщине.

