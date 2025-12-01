«Игра в прятки» с ВКС не задалась: показан прилёт ФАБ-3000 по ВСУ в Мирнограде

«Игра в прятки» с ВКС не задалась: показан прилёт ФАБ-3000 по ВСУ в Мирнограде

Российская армия продолжает планомерное уничтожение остатков украинского гарнизона в черте Мирнограда. Там, напомним, украинские батальоны оказались в полноценном котле, крышка которого захлопнулась несколько недель назад.

Теперь, не имея возможности покинуть Мирноград (Димитров), остатки украинских войск вынуждены главным образом прятаться от сжимающей тиски российской армии. Места для «пряток» у ВСУ традиционные – подвалы многоэтажек, ангары предприятий, заводские цеха и т.п.



Однако такая «игра в прятки» у ВСУ явно не задалась с российскими ВКС. Пилотируемая авиация обрушивает на головы противника в Мирнограде авиационные бомбы различного калибра.

В сети появился ролик, где запечатлён прилёт трёхтонного ФАБа по одному из кварталов, где засели украинские военные и откуда пытались вести огонь. Мощный взрыв с ударной волной фактически не оставил шансов противнику, который полагал, что стены панельных многоэтажек его спасут.

А, судя по «ландшафту», прилетает по этом микрорайону Димитрова (Мирнограда) не в первый раз. И это говорит о том, что никаких «экстракшенов» для украинских окруженцев не предусмотрено.

  1. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +6
    Сегодня, 20:30
    3000 по встречной laughing good Эх, одабик бы туда 9000. Мечты... мечты (с) feel
    Мир брать не будут. И правильно. Смысла нет. Восстановить и отстроить конечно не дешевле ФАБы дешевле жизни наших пацанов. И донести до этого зверья. Что в полон их никто не ждет. Сейчас уже не проканает.
    1. Комментарий был удален.
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        +5
        Сегодня, 20:42
        Да все равно. Превращение одного из самых неэффективных средств поражения времен ВоВ в высокоточку. Одним словом в данном случае:
        1. Billi Bons1972 Звание
          Billi Bons1972
          0
          Сегодня, 21:45
          Оно не сработает с вероятным противником -США.
          Слишком много новой авиации,современная авионика,много ракет,Аваксы.
          А так,бомбить третье разрядную страну можна
      2. Пуз Большой Звание
        Пуз Большой
        +1
        Сегодня, 21:27
        Для этого просто просятся простейшие беспилотные дроны-бомбовозы, чья задача взять на борт как можно больше бомб, взлететь, долететь до заданного района, встать на заданный курс, разогнаться, вывалить содержимое в заданной точке, развернуться и уйти на базу за новыми партией бомб и полётнвм заданием. Возможно такое бы хорошо получилось переделкой старых списанных гражданских грузовых/пассажирских самолётов в подобные агрегаты, если конечно грузоподъёмность и скоростные качества позволят.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 20:42
    Если ВКС их всех хоронит,под завалами домов,то что хоронят в гробах на нЭзаЛЭжной?... Вышиванку и кастрюлю " хероя"?..
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 21:18
      Цитата: Андрей Николаевич
      Если ВКС их всех хоронит,под завалами домов,то что хоронят в гробах на нЭзаЛЭжной?
      Почему решили что всех? Есть те которые сдаются. Есть те которые не смогли отступить. Ну и тела погибших передаем исправно. Вот недавно очередную 1000 тел. скакаусы получили. Так что все там нормально. по 1200-1500 скакусов ежедневно к бандере отправляем.
    2. Руслан М Звание
      Руслан М
      +1
      Сегодня, 21:30
      Этих не хоронят. Они все поголовно становятся дезертирами или пропавшими без вести дабы похоронные не платить.
  3. Pitlot Звание
    Pitlot
    +5
    Сегодня, 20:45
    Микрорайон контуженных, из тех кто там был и выжил. Сами напросились.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 21:21
      Pitlot
      Сами напросились.

      Надеюсь, ушными берушами они запаслись.
    2. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +2
      Сегодня, 21:22
      Кому повезло выжить придётся учить язык жестов...
  4. Есаул Звание
    Есаул
    +4
    Сегодня, 21:10
    Кто не спрятался - ФАБ не виноват laughing
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 21:27
      Кто не спрятался - ФАБ не виноват

      Отлично, жаль что только 1+ можно....
  5. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +1
    Сегодня, 21:37
    Мощно,дух захватывает.Не хотел бы даже рядом там оказаться.Полная экстракция душ от тушек.
  6. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 21:43
    Дом распылило, чего там хоронить после этого? Пока туда доберутся разгребать это дело, то от тел уж мало что останется.
    Жуткая вещь конечно. Те кто в эпицентре просто "выключились". А те кто в соседних домах могут жить с мыслью "я ж следующий!". Это наверно хуже всего. Где-то слышал, что страх это ожидание боли. Уверен это выматывает изо дня в день. Нормальными оттуда уже никто не выйдет.