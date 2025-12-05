Бесперспективные перспективы переговоров. Почему компромисс невозможен
Мы хотим, чтобы украинский народ вышел из этой войны не просто чтобы восстановить свою страну, а чтобы восстановить её так, чтобы она была сильнее и более процветающей, чем когда-либо прежде. И поэтому это всеобъемлюще, то, над чем мы работаем здесь сегодня.
Прошу прощения за такую многословную цитату из последнего выступления госсекретаря США Рубио. Сказано после переговоров с украинской делегацией. Красивые слова для западного обывателя. Но слова, которые вскрывают всю суть того, чего добиваются Соединенные Штаты.
Я уже писал о том, что Украина для США уже неинтересна. Всё, чего они хотели от этого государства, уже случилось. Недра забрали, промышленность разрушили, все более или менее интересные активы прикарманили.
Теперь, когда Украина превратилась в колонию, когда её практически лишили какой-либо самостоятельности на долгие десятилетия, а может, на столетия, война должна прекратиться. Деньги любят тишину.
Теперь наступило время следующего этапа. Время выполнения основной цели, ради которой и затевалась эта война. Время развала России по образцу Советского Союза! Время закончить то, что не получилось во времена чеченских войн. Россию необходимо вернуть в то полуколониальное существование, в котором она пребывала в конце прошлого столетия.
Россия, в своем стремлении восстановить своё место в мировой политике, пытается вернуть то, что потеряла после распада СССР. Но свято место пусто не бывает. Все активы уже принадлежат Западу. И возвращать их никто не намерен. Точнее так, если Россия каким-то образом все-таки вернет активы, то их необходимо вернуть в таком состоянии, когда вместо прибыли они принесут огромные экономические проблемы…
Если то, о чем я написал выше, верно, то возникает вопрос о том, почему сопротивляется Европа? Почему европейцы так цепляются за каждый клочок украинской земли? Ведь то, что мы видим сегодня в ходе переговоров европейских политиков с американцами, с украинцами, в корне противоречит американскому подходу.
Для Европы жизненно необходимо сохранить Украину как таран против России. Как плацдарм для нападения после того, как ЕС и НАТО залижет шкуру после военного поражения на Украине. Как необходимо каким-то образом сохранить де-юре освобожденные и уже включенные в состав Российской Федерации области украинскими. Это же прекрасный повод для очередного противостояния. Не сегодня, не завтра, а послезавтра, в недалеком будущем.
Мир на Украине как пиар-компания очень желающего премию мира Трампа
Когда мировые СМИ громогласно заявляли о великом миротворце Трампе, остановившем войну в Палестине, я писал о том, что такой мир не устроит никого. Мир, который означает капитуляцию одной из сторон. Прошло совсем немного времени, и мы видим продолжение войны, не так активно, но так же разрушительно. Теперь Израиль бьёт по соседним странам без зазрения совести. Но тема уже не интересна, она уже отработала свое.
Как я вижу, американскому президенту не интересны последствия мирных соглашений для воюющих сторон. Ему интересен сам факт собственного триумфа как миротворца. Сам факт того, что он может на весь мир заявить о очередной...дцатой войне, остановленной США и им лично. Трамп-бизнесмен так и не желает превращаться в Трампа-политика.
Я тоже за скорейшее установление мира на Украине. Но не любой ценой, а лишь при выполнении поставленных нашим Верховным задач СВО. Украина тоже за мир на своей территории, но только тогда, когда будут выполнены её условия. Европа тоже за мир, но на своих условиях. И только США просто за мир, хотя бы на пару-тройку дней, чтоб успеть об этом раструбить в мировых СМИ.
Интересно, да? Давайте установим мир, который никому не нужен по сути! Обратите внимание на то, как команда американского президента проводит переговоры «по частям». То с украинцами, то с европейцами, как бы вынося за скобки Москву. Что-то типа «мы на Аляске обо всем договорились». При этом, судя по отрывочным «утечкам», на каждых переговорах договариваются убрать критические для противной стороны пункты.
Сегодня больше всего разговоров в мире ведется на тему численности ВСУ Украины после подписания мирового соглашения. 600 или 800 тысяч человек. Откуда цифры? Зачем уничтоженной в экономическом плане стране такая «дыра в бюджете», если она больше не собирается воевать? Это же в четыре раза больше, чем армия довоенной Украины.
Пойдем мы на такую численность армии? Естественно, нет. Демилитаризация должна быть полной. Армия должна быть уничтожена. Если Киев на это не согласится, то уничтожать её необходимо физически, в ходе боевых действий.
Другой ключевой вопрос — признание новых российских территорий. Европа и Украина против такого признания. Американцы вроде бы согласились с этими требованиями. А мы? А мы помним ошибку товарища Сталина, которая сыграла через три с лишним десятка лет. Я имею в виду непризнание Прибалтики в составе СССР... Тут компромиссов быть не может априори.
Чем мы можем пожертвовать? С этим тоже более или менее понятно. Жертвовать можно только тем, что практически невыполнимо или даже в случае выполнения будет быстро забыто. Например, защита русского языка и денацификация в районах, остающихся под контролем Киева. Не думаю, что кто-то надеется, что на Западной Украине кто-то спит и видит русский язык как второй государственный. Да и забыть своих предков-бандеровцев тамошние жители не согласятся.
Или вопрос членства Украины в ЕС и НАТО. Той её части, что останется под контролем Киева, естественно. Чем нам это угрожает? Да ничем. Альянс давно превратился в европейский филиал американской армии. Со всеми вытекающими подробностями. Я о возможном противостоянии США и России.
Хотят члены блока получить дополнительные проблемы, пусть принимают огрызок Украины в члены. Но тогда за все последующие действия Киева ответственность будет нести уже альянс. Тогда не будет войны Украины и России, будет война НАТО и России. И удары российских ракет будут по всей территории альянса.
Сразу отвечу тем, кто сейчас вспомнит о пресловутой 5-й статье Устава. Да, есть такая статья. Но назовите мне события, когда она применялась? Не в смысле говорильни, пардон, консультаций, а в том смысле, который мы закладываем в понимание этой статьи, в военном плане. Один раз! 11 сентября 2001 г. для легитимации вторжения в Афганистан.
Вы можете себе представить Вашингтон, Париж, Берлин, Рим или любую другую столицу государства-члена альянса, которая подставилась бы под ядерный удар из-за Украины? Я не могу. Американцы, как основа блока, прекрасно понимают последствия удара по России для всех натовцев…
Ну и последнее. О принципах международных отношений, о которых так много говорят западные политики. В частности, о нерушимости границ. Как красиво это звучит. Нерушимость границ! А на практике? Все границы, которые были установлены после Второй мировой войны, нерушимы? Все страны сохранились в тех границах?
Увы, но вспоминают о нерушимости границ лишь тогда, когда это кому-то выгодно. Вспоминают лишь для того, чтобы в очередной раз поговорить. Это как сказка на ночь для ребенка. Много раз услышанная, но важная просто потому, что её рассказывает мама. Эту сказку рассказывали миру в послевоенный период не менее двух десятков раз. После каждого нарушения этого «фундаментального принципа»…
Но вернемся к миротворцу Трампу. Увы, но пиар-компания в том виде, которую я наблюдаю сегодня, провальна априори. Провальна просто потому, что американский президент так и не понял главного. Позиции Киева, Брюсселя и Москвы остаются взаимоисключающими и несовместимыми. Ни одна из сторон сегодня не пойдет на уступки, если США будут продолжать лицемерную «политику поиска мира» и одновременно накачки вооружением ВСУ.
Подытожим
Сегодня украинцев потчуют сказками об экономическом процветании их страны после окончания войны. Как когда-то рассказывали о великом будущем после отказа от союза с Россией. Западные СМИ практически ежедневно публикуют панегирики будущего, сказки о богатой и процветающей Украине.
Красивая такая конфетка для обывателя. Особенно если иметь память, как у рыбы. Забыть то, какой была Украина сразу после выхода из состава СССР и какой стала через пару десятков лет незалежности. Конечно, это не Запад виноват, это козни Москвы. Не хотят украинцы верить в то, что выбрали не ту «дорогу к счастью». Шли к счастью, а пришли к майданам… Вандалы, вскормленные самой Украиной под диктовку Запада.
А мир? А усиленный «поиск компромиссов» Вашингтоном? Пусть ищут дальше. Мы свои условия многократно озвучили. И отступать не намерены. Российский народ не примет и не поймет никакого компромисса. Слишком близко к сердцу мы принимаем события на Украине, слишком дорого платим за свою мягкотелость в прошлом.
Не думаю, что американцы откажутся от продажи вооружений Европе, а значит Украине. «Денежка» — это американский бог. Пусть зарабатывают. Пусть пиарятся на переговорах, на встречах... Пусть Европа снимает последнее нижнее белье с пенсионеров и бюджетников, чтобы оплатить войну на Украине.
Только не мешайте нам уничтожать фашизм на Украине. Нам нужна победа, нам нужна капитуляция Украины. Капитуляция, когда мы будем диктовать свои условия, а не выслушивать очередного «миротворца», стремящегося сохранить хоть какие-то остатки режима Зеленского.
После победы 1945 года мы уже один раз были милостивы к побежденным. Сегодня приходится воевать с их потомками. Больше ошибаться не хотим и не будем.
