Зарубежная пресса оценила доклады генералов президенту РФ на командном пункте

Зарубежные СМИ комментируют очередное посещение российским президентом одного из пунктов управления ОГВ (Объединённой группировки войск) ВСРФ. Посетил этот (вспомогательный) пункт верховный главнокомандующий накануне вечером, заслушав доклады НГШ генерала Валерия Герасимова, а также командующих группировками войск «Центр» и «Восток» генералов Валерия Солодчука и Андрея Иванаева.Начальник генерального штаба Вооружённых сил России доложил Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска на севере Харьковской области.Генерал Солодчук в ходе своего доклада верховному главнокомандующему рассказал о разгроме Красноармейско-Димитровского (Покровско-Мирноградского) гарнизона противника и переходе значительной части Димитрова под российский контроль.Генерал Иванаев доложил о начавшейся операции по освобождению запорожского города Гуляйполе.Глава государства поблагодарил командование и личный состав с успехами на фронтах СВО и поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым на зимний период.В зарубежной прессе отмечают, что доклады российских генералов президенту Владимиру Путину лишний раз подчёркивают, что линия фронта в последние месяца стала двигаться куда более активно, чем это было ранее. В частности, отмечается, что при всех попытках официального Киева заявлять о «контролируемой ситуации в Покровске», этот город украинские войска потеряли, как и потеряли те несколько тысяч военнослужащих, которые остались в агломерации после её окружения.Дополнительно указывается и на то, что если Путин обратил особое внимание на обеспечение войск в зимний период, то армия России при отказе Украины пойти на мирное соглашение готова воевать и в течение как минимум наступившей зимы – зимы 2025-2026.

