Уиткофф отказал Зеленскому в личной встрече в Ирландии

8 489 23
Уиткофф отказал Зеленскому в личной встрече в Ирландии

Официально подтвердилась информация о том, что спецпредставитель президента США по вопросам мирного урегулирования украинского вооружённого конфликта Стив Уиткофф отказался от личной встречи с Зеленским до его (Уиткоффа) прибытия в Москву.

Напомним, что накануне Зеленский, после общения с Макроном, заявил, что провёл телефонный разговор с Уиткоффом и теперь «важно провести личную встречу». Глава киевского режима намеревался «перехватить» американского дипломата в Ирландии, где совершит промежуточную посадка его самолёт на пути в Москву.



Однако Стив Уиткофф дал понять, что встречаться с Зеленским в Ирландии в ходе кратковременного технического пребывания в этой стране не собирается и что все основные вопросы мирного урегулирования уже были обсуждены с украинской делегацией во главе с секретарём СНБО Умеровым в США.

В итоге вместо полёта в Ирландию Зеленскому пришлось оставаться в континентальной Европе. В ТГ-канале глава киевского режима заявил о «чрезвычайно полезном решении Нидерландов» - предоставить второй пакет помощи в рамках так называемой программы PURL для закупок американского оружия:

Это полезные средства для закупки истребителей F-16 и ПВО.

Причём выяснилось, что второй пакет от голландского правительства вдвое меньше первого: 250 миллионов долларов вместо 500.

Также Зеленского принял глава военно-промышленной компании Dassault Aviation Эрик Трапп, который пообещал локализовать на Украине производство истребителей Rafale.

Это из серии: «Обещайте ему всё что угодно…»
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:31
    ❝ Уиткофф отказался от личной встречи с Зеленским* до его (Уиткоффа) прибытия в Москву ❞ —

    — «Недосуг!» ...
    (Приходите вчера)
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:03
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Недосуг
      Если в нужном месте поставить пробел, то через запятую можно добавить: "...не до Зеленских всяких" (Задолбали...)
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:53
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:31
      «Недосуг!» ...
      (Приходите вчера)

      hi После истории с золотым унитазом Миндича наркофюрер бандерштата всё больше становится нерукопожатным.
  2. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +5
    Сегодня, 06:34
    Удивительно, с ним ещё кто то встречается.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 06:46
      Цитата: sgr291158
      Удивительно, с ним ещё кто то встречается.

      Вот именно, что кто то!
      А Уиткофф дал понять зе, что с шавками ему беседовать не о чем, и недосуг!
      Тут даже ду ра ку понятно, что сливают зе, и он это прекрасно понимает.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +4
    Сегодня, 06:50
    Два хуторянина, Панин. Четвертого не знаю. Тоже наверно клоун 🤡 какой-то:
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 07:11
      Цитата: Tagan
      Два хуторянина
      Показать китайцам - они многое поймут. Они таким мелочам придают ОГРОМНОЕ значение - на официальной фотографии у Макрона руки в карманах.
      Если бы Макрон вёл переговоры с китайцами и с ними так сфотографировался - переговоры можно было бы считать законченными.

      Не знаю, в курсе ли Макрон, но мне приходилось вести переговоры с китайцами. Каждое слово, каждый жест фильтруешь. А тут... Отношение, однако...
      А, может, просто отсутствие культурки? Обама ж во время исполнения гимна с англицкой королевой пытался заговорить и пробовал её приобнять за талию. От большого воспитания, наверное.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +3
        Сегодня, 07:30
        на официальной фотографии у Макрона руки в карманах.

        Ну может быть он решил сыграть в стиле "перший хлопець на селі". Для однородности картинки.))
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +3
        Сегодня, 07:46
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Tagan
        Два хуторянина
        Показать китайцам - они многое поймут. Они таким мелочам придают ОГРОМНОЕ значение - на официальной фотографии у Макрона руки в карманах.
        Если бы Макрон вёл переговоры с китайцами и с ними так сфотографировался - переговоры можно было бы считать законченными.

        Не знаю, в курсе ли Макрон, но мне приходилось вести переговоры с китайцами. Каждое слово, каждый жест фильтруешь. А тут... Отношение, однако...
        А, может, просто отсутствие культурки? Обама ж во время исполнения гимна с англицкой королевой пытался заговорить и пробовал её приобнять за талию. От большого воспитания, наверное.

        Зачем Макрону соблюдать протокол, если укро власти ходили то в футболках, теперь в вязаных псевдо пиджаках.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 08:17
          Цитата: ARIONkrsk
          Зачем Макрону соблюдать протокол, если укро власти ходили то в футболках, теперь в вязаных псевдо пиджаках.
          Какой протокол - такая и политика...
          Хотя, тут даже не в протоколе дело, а в воспитании. Оказывается, во Франции тоже рагули есть...
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 07:30
      Цитата: Tagan
      Панин.

      Больше на об езь яну похожа! laughing
    3. alexandreII Звание
      alexandreII
      +2
      Сегодня, 07:51
      Просто ужас вселенский, я понимаю что мы все равно или поздно становимся старыми, но Макрон конченый извращенец,правильно Соловьев дал ему определение, жирная французская педерастическая сволочь....
    4. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Tagan
      Четвертого не знаю. Тоже наверно клоун 🤡 какой-то:

      Так супруга зелина срочно в Париж примчалась на черную пятницу в бутиках потолкаться!
    5. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 08:10
      Цитата: Tagan
      Два хуторянина, Панин. Четвертого не знаю. Тоже наверно клоун 🤡 какой-то:

      Слева направо: Два хуторянина, Панин переодетый в обезьяну, гейропеец косящий под боевого петуха
  4. Maluck Звание
    Maluck
    +3
    Сегодня, 06:56
    Эрик Трапп, который пообещал локализовать на Украине производство истребителей Rafale.

    Они у себя дома не могут нормальные машины делать, а уж на б\у с их напильником и молотком точно будут выходить технические "шедевры".
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +2
      Сегодня, 07:42
      Зеленский, после общения с Макроном, заявил, что провёл телефонный разговор с Уиткоффом и теперь «важно провести личную встречу».

      Зачем ему личная встреча, обо всем же поговорили по телефону? Я думаю, что Зеля в своей манере местечкового решалы хотел занести "уважаемому человеку", чтобы он вел себя с Путиным покруче. Но в приличном обществе так дела не делаются. Поэтому облом.
    2. путник 63 Звание
      путник 63
      0
      Сегодня, 07:55
      Цитата: Maluck
      Эрик Трапп, который пообещал локализовать на Украине производство истребителей Rafale.

      Они у себя дома не могут нормальные машины делать, а уж на б\у с их напильником и молотком точно будут выходить технические "шедевры".

      Ну это вы зря! Рафаль вполне себе хорошая машина! Вот только создатели "рафаля" ориентировались на МиГ-21 или Миг-23, а тут не жданчик...Су-27, и опа на Су-30, Су-35, Су -57 на подлёте. Вот и получили "мальчика для битья" . Хотя всё та ки ради справедливости дам совет нашим АСам: бейте на подходе! Хотя кому я даю советы? Они и так всё отлично знают и применяют как знания, так и вооружение! Удачи вам "пернатые", а остальное вы возьмёте сами!
  5. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 08:32
    Проходят времена, когда украинскую верхушку во всех кабинетах принимали с распростерыми объятиях. Возвращаются времена, когда укроверхушка у дверей туалета Трампа поджидала
    1. medium roast Звание
      medium roast
      0
      Сегодня, 08:45
      the golden flush. flush twice 2 send the sewer trouts
  6. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 08:43
    This is from the series: "Promise him anything..."

    From the Ovid ! PHA but give Her Nothing. take her to the fair - take her to to the opera...
  7. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 08:57
    Как посмотришь на эту старую обезьяну, хочется и смеяться, и плакать.
  8. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 09:25
    олэна, которая якобы жена наркомана зе, спешит закрыть "черную пятницу" в эуропе, по-полной!
    В итоге вместо полёта в Ирландию Зеленскому пришлось оставаться в континентальной Европе.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 09:35
    Зеленского принял глава военно-промышленной компании Dassault Aviation Эрик Трапп, который пообещал локализовать на Украине производство истребителей Rafale.

    Истребитель, это не БПЛА, в сарае или подвале, собрать невозможно.