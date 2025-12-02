Уиткофф отказал Зеленскому в личной встрече в Ирландии
Официально подтвердилась информация о том, что спецпредставитель президента США по вопросам мирного урегулирования украинского вооружённого конфликта Стив Уиткофф отказался от личной встречи с Зеленским до его (Уиткоффа) прибытия в Москву.
Напомним, что накануне Зеленский, после общения с Макроном, заявил, что провёл телефонный разговор с Уиткоффом и теперь «важно провести личную встречу». Глава киевского режима намеревался «перехватить» американского дипломата в Ирландии, где совершит промежуточную посадка его самолёт на пути в Москву.
Однако Стив Уиткофф дал понять, что встречаться с Зеленским в Ирландии в ходе кратковременного технического пребывания в этой стране не собирается и что все основные вопросы мирного урегулирования уже были обсуждены с украинской делегацией во главе с секретарём СНБО Умеровым в США.
В итоге вместо полёта в Ирландию Зеленскому пришлось оставаться в континентальной Европе. В ТГ-канале глава киевского режима заявил о «чрезвычайно полезном решении Нидерландов» - предоставить второй пакет помощи в рамках так называемой программы PURL для закупок американского оружия:
Это полезные средства для закупки истребителей F-16 и ПВО.
Причём выяснилось, что второй пакет от голландского правительства вдвое меньше первого: 250 миллионов долларов вместо 500.
Также Зеленского принял глава военно-промышленной компании Dassault Aviation Эрик Трапп, который пообещал локализовать на Украине производство истребителей Rafale.
