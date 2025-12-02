Повторные удары по выжившим в венесуэльских лодках привели к дискуссии в США
Министерство обороны США обвинено в военных преступлениях. Поводом стала ситуация, при которой американские войска нанесли удары по очередным венесуэльским лодкам, которые, как утверждают в Пентагоне, использовались в интересах картелей. Когда моторная лодка была поражена ракетой, американская авиация нанесла повторный удар, добивая тех, кто остался в живых.
Этот факт вызвал бурю возмущения в самих Соединённых Штатах. В конгрессе призвали к расследованию инцидента в Карибском море.
И министру войны Питу Хегсету пришлось оправдываться. По его словам, «добивания выживших не было». А администрация Трампа в целом заявила, что удары «носили законный характер, так как в лодках перевозился груз, угрожающий безопасности Соединённых Штатов».
Пресс-секретарь президента Трампа Кэролайн Левитт зачитала заявление, в котором говорится, что министр Хегсет уполномочил командующего специальными операциями, курировавшего атаку, адмирала Фрэнка Брэдли, «нанести эти кинетические удары».
Левитт:
При этом в конгрессе заявили, что никакой конкретики относительно того, как поступать в случае, если первая ракета не выполнит боевую задачу в полной мере, не было. Соответственно, военными было принято решение наносить повторный удар, когда они увидели, что после первого удара как минимум двое лиц, находившихся в лодке, выжили.
Это в самих США критики таких ударов назвали «внесудебным актом, подрывающим правовые основы проведения такого рода операций».
Напомним, что ранее прошла информация о звонке Трампа президенту Венесуэлы. Информированные источники утверждают, что американский президент призвал Николаса Мадуро покинуть Венесуэлу, иначе могут начаться боевые действия. На данный момент венесуэльский президент остаётся на своём рабочем месте в Каракасе.
