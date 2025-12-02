Повторные удары по выжившим в венесуэльских лодках привели к дискуссии в США

Министерство обороны США обвинено в военных преступлениях. Поводом стала ситуация, при которой американские войска нанесли удары по очередным венесуэльским лодкам, которые, как утверждают в Пентагоне, использовались в интересах картелей. Когда моторная лодка была поражена ракетой, американская авиация нанесла повторный удар, добивая тех, кто остался в живых.

Этот факт вызвал бурю возмущения в самих Соединённых Штатах. В конгрессе призвали к расследованию инцидента в Карибском море.
И министру войны Питу Хегсету пришлось оправдываться. По его словам, «добивания выживших не было». А администрация Трампа в целом заявила, что удары «носили законный характер, так как в лодках перевозился груз, угрожающий безопасности Соединённых Штатов».

Пресс-секретарь президента Трампа Кэролайн Левитт зачитала заявление, в котором говорится, что министр Хегсет уполномочил командующего специальными операциями, курировавшего атаку, адмирала Фрэнка Брэдли, «нанести эти кинетические удары».

Левитт:

Адмирал Брэдли действовал в рамках своих полномочий и в соответствии с законом, предписывающим вступить в бой, чтобы уничтожить лодку и устранить угрозу для Соединённых Штатов Америки.

При этом в конгрессе заявили, что никакой конкретики относительно того, как поступать в случае, если первая ракета не выполнит боевую задачу в полной мере, не было. Соответственно, военными было принято решение наносить повторный удар, когда они увидели, что после первого удара как минимум двое лиц, находившихся в лодке, выжили.

Это в самих США критики таких ударов назвали «внесудебным актом, подрывающим правовые основы проведения такого рода операций».

Напомним, что ранее прошла информация о звонке Трампа президенту Венесуэлы. Информированные источники утверждают, что американский президент призвал Николаса Мадуро покинуть Венесуэлу, иначе могут начаться боевые действия. На данный момент венесуэльский президент остаётся на своём рабочем месте в Каракасе.
  Zoldat_A
    
    
    Сегодня, 06:56
    Министерство обороны США обвинено в военных преступлениях.
    Лейтенант У.Келли, виновный в резне в Сонгми, говорит, что никакого преступления не было. Пятеро американских солдат, изнасиловавших на Хоккайдо в 70-х двоих японок, подтверждают.
    Пауль Зиберт
      
      
      Сегодня, 07:59
      Цитата: Zoldat_A
      Министерство обороны США обвинено в военных преступлениях.
      Лейтенант У.Келли, виновный в резне в Сонгми, говорит, что никакого преступления не было. Пятеро американских солдат, изнасиловавших на Хоккайдо в 70-х двоих японок, подтверждают.

      Именно!
      В то же время - национальный герой фашистской Германии, Гюнтер Прин, командир подводной лодки U-47, потопивший прямо в главной базе Скапа Флоу британский линкор "Ройял Оук", отличался своеобразным "рыцарством" - он не добивал экипажи торпедированных им транспортников, а всплыв, кидал им в спасательные шлюпки немного воды и еды, давая шанс выжить...
      Это я не фашистов боготворю, а даю понять, что современные матрасные нацисты ведут себя похлеще своих прародителей.
      Зверюги, воюющие с невинными рыбаками...
      И знающие с кем они воюют!..
      Егоза
        
        
        Сегодня, 08:17
        Цитата: Пауль Зиберт
        современные матрасные нацисты ведут себя похлеще своих прародителей.

        Вырождаются! Где уж там до "героя нации" тянуться, предки корсаров таких тонкостей не знали. Просто грабили и топили. Вот это им гораздо ближе.
        alexoff
          
          
          Сегодня, 09:41
          Всегда они были отморозками. Индейцы подтвердят, да и коллекции ушей и черепов японцев и вьетнамцев откуда-то взялись
        carpenter
          
          
          Сегодня, 09:44
          Цитата: Егоза
          Где уж там до "героя нации" тянуться, предки корсаров таких тонкостей не знали. Просто грабили и топили.

          Пираты — это преступники, совершающие грабёж в море.
          Корсары, работая на государство, могли грабить только суда вражеской державы. Им запрещалось грабить торговые суда определённых компаний, а также военные корабли своей державы.
          Американцы сейчас не отличаются ни от тех, ни от других.
      Grencer81
        
        
        Сегодня, 09:15
        Вы немного путаете командира U-47 Гюнтера Прина с командиром U-48 Гербертом Шульце.
    multicaat
      
      
      Сегодня, 09:29
      На Окинаве каждый год фиксируется около 1000 эпизодов насилия со стороны американского контингента к местным. Регулярно местные собираются на протесты, причем нужно понимать, насколько допекло японцев, если они это делают. Местная полиция заявления об изнасиловании со стороны американцев вообще не принимает. Хоккайдо - это прям мелочи.
      Zoldat_A
        
        
        Сегодня, 09:41
        Цитата: multicaat
        Местная полиция заявления об изнасиловании со стороны американцев вообще не принимает. Хоккайдо - это прям мелочи.
        Обратите внимание, что дело было в 70-х, когда народ не был покрыт такой бронёй, как сейчас. Да и случай тогда был выдающийся - ладно бы просто изнасилование, так ещё и измолотили, как отбивного лосося....
        Это сейчас привычно. Что студенткам с Окинавы, что японским начальникам, которые стесняются сказать, кто на них бомбы сбросил - расслабились, отряхнулись-подмылись и делают вид, что ничего не случилось.

        А что можно ждать, если за ЛЮБОЕ преступление американский военный отвечает ТОЛЬКО перед американским судом?
        И если американский солдат любого американца признаёт за "не вполне" человека, потому что тот не американец, то почему американский судья должен думать по-другому?
  Владимир Владимирович Воронцов
    
    
    Сегодня, 07:01
    Министерство обороны США обвинено в военных преступлениях ❞ —

    — Оно теперь Министерство войны, поэтому и преступления у него военные ...
    (Впрочем, таковыми были и раньше, до смены названия)
  kebeskin
    
    
    Сегодня, 07:15
    Совершать военные преступления безнаказано в США в порядке вещей. Можно брать любую их войну: Ирак, Вьетнам, вторая мировая и т.д.
  палестинец
    
    
    Сегодня, 07:44
    история ничему не учит...
    Trapp1st
      
      
      Сегодня, 09:32
      история ничему не учит...
      Военные США учат простой логике, если связался с ними отправился в лучший из миров. Можно назвать это брэндированием.
  rotfuks
    
    
    Сегодня, 08:07
    Это в самих США критики таких ударов назвали «внесудебным актом, подрывающим правовые основы проведения такого рода операций».
    В этой связи сразу вспоминаю ВОВ и битву за Атлантику когда в 1941 году немецкие субмарины рыскали по Атлантике и без труда топили американские торговые суда и танкеры идущие в Англию. Поначалу сердобольные немцы сбрасывали продукты, шнапс и питьевую воду в надувные лодки морякам торпедированных кораблей. Но как бы не с 1942 года немецкий адмирал Дёниц запретил своим подводникам помогать морякам с тонущих судов. Я как бы намекаю что если американцы добивают тонущих, то видимо это потомки того самого адмирала Дёница среди них.
    Не_боец
      
      
      Сегодня, 09:15
      мм.. Если я не ошибаюсь корабль назывался "Лаотиция". Дело было в средиземке. Немецкая подлодка торпедировала транспорт, всплывают, оказывается груз транспорта - итальянские военнопленные. Итальянцы союзники все же, всех кого смогли в шлюпки, подлодка их буксирует. Немцы даже красный крест изобразили, простыней пожертвовали. Прилетает американский бомбардировщик, бомбит подлодку. Немцы погружаются, и после этого тот самый приказ Дёница.
    Grencer81
      
      
      Сегодня, 09:17
      Ну,как бы сами подводники ВМС США тоже не церемонились с японскими торговыми судами.И к тому же потопили ряд советских судов.
  Thumbs
    
    
    Сегодня, 08:30
    Убирают свидетелей своих преступлений. Концы в воду и никто не узнает версию потопления лодки от пострадавщей стороны.
  Уарабей
    
    
    Сегодня, 08:40
    Это что же там за лодки такие, которые "угрожают безопасности США"? Подводные что ли?
  severok1979
    
    
    Сегодня, 08:53
    Второй Кубы из Венесуэлы не вышло😰
  alexoff
    
    
    Сегодня, 09:44
    Видимо главное обвинение - они были венесуэльцами посреди дня, это преступление!