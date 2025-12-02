На Украине бросились опровергать потерю Покровска и Волчанска

На Украине бросились опровергать потерю Покровска и Волчанска

После вчерашних докладов командующих группировками «Восток» и «Центр» верховному главнокомандующему ВС РФ о переходе под контроль городов Красноармейск и Волчанск украинская сторона «в пожарном порядке» бросилась опровергать заявления российских генералов.

Напомним, что накануне при посещении одного из вспомогательных командных пунктов Владимир Путин заслушал доклады Валерия Герасимова, Валерия Солодчука и Андрея Иванаева. В ходе докладов было сообщено не только об освобождении Красноармейска (Покровска) и Волчанска, но также о разгроме украинского гарнизона во всей Красноармейско-Димитровской агломерации, а также о начале операции по освобождению Гуляйполя.

Украинская армия ботов наряду с отдельными «официальными лицами» начала «интернет-бой». В его ходе утверждается, что «всё под контролем» - «ВСУ удерживают часть Покровска, контролируют Волчанск, а также практически зачистили Купянск». Накануне о том, что «почти завершена зачистка Купянска» объявил и глава киевского режима Зеленский.

Напомним, что, как заявляли американские источники, когда НГШ ВСУ генерал Гнатов в ходе переговоров заявил, что Покровск контролируется украинской армией, Стив Уиткофф и Марко Рубио, сидевшие напротив украинской делегации, переглянулись в недоумении.

Теперь в течение нескольких недель украинские медиа традиционно будут пытаться вбрасывать материалы о «контроле» потерянных городов, что укладывается в привычный для Киева вариант антикриза, когда сами не могут принять свершившееся.

Тем временем российская армия, освободив Красноармейск, заняла новые позиции к северу от города – в Гришино. Одновременно с этими территориями под контроль России переходит и крупное угольное месторождение, которое ранее использовалось Украиной в металлургической промышленности. Тоже немаловажная деталь – лишение врага промышленного потенциала.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +7
    Сегодня, 07:49
    Зеленский на брифинге после встречи с Макроном:

    — Вопрос территорий — самый сложный;

    — РФ говорит, что захватила Купянск — но мы, если честно, почти всех вычистили из этого города;

    — Больше всего потерь у РФ за почти 4 года — именно за позапрошлый месяц, почти 25,5 тысяч военных было
    убито.

    — Безусловно, у России есть продвижения, есть несколько наступательных действий — но ни одна операция успешной не была.


    Про Купянск клоун сильно сказал, я бы отметил что потужно.


    Тем временем ГрВ «Восток» освободила Доброполье и перешла реку Гайчур.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 08:43
      Товарищ Берия
      Сегодня, 07:49
      Про Купянск клоун сильно сказал, я бы отметил что потужно.

      Тем временем ГрВ «Восток» освободила Доброполье и перешла реку Гайчур.

      hi Видимо, кастрюли на головах далеко до майдана и остающиеся на голове после него отрицательно влияют на объективную оценку реального состояния дел.
      Но отрицание очевидных вещей с положением дел на фронте, в экономике, социалке бандерштата никак не влияет на способности всех чиновников у власти и военных набивать свои карманы коррупционным баблом.
      1. Илия Звание
        Илия
        +1
        Сегодня, 09:20
        Этим промытым укронацикам, хоть пушку в окно нашего танка, всё равно будут орать, что усе под контролем

        ZovSailor
        (ZovSailor)
        +1
        Сегодня, 08:43
        hi Видимо, кастрюли на головах далеко до майдана и остающиеся на голове после него отрицательно влияют на объективную оценку реального состояния дел.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 09:25
      Товарищ Берия, ждал утренней сводки украинского Генштаба, и вот она только что появилась. Как и предполагалось, все атаки ВС РФ в районе Красноармейска и Волчанска (на других направлениях тоже) успешно отбиты, позиции удерживаются, а для подтверждения представлена, талантливо нарисованная, убедительнейшая неполживая карта боевой обстановки в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. Деза москалей не пройдёт! laughing
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +1
        Сегодня, 09:51
        Другоно от чубатых и ждать не приходится!)))Сейчас и здесь подобное начнется:,,вы фсё врете и т.д....,,
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 07:52
    о переходе под контроль городов Красноармейск и Волчанск украинская сторона «в пожарном порядке» бросилась опровергать заявления российских генералов.

    Предсказуемо, как по писаному... другого и не ожидалось... скучно, девочки...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:55
    ❝ На Украине бросились опровергать потерю Покровска и Волчанска ❞ —

    — Но опровергнуть не смогли ...
    (Факты - упрямая вещь)
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:59
      Запираться будут до последнего....
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 08:58
      да некоторые осинтеры на Украине до сих пор Бахмут в серой зоне держат laughing
  4. severok1979 Звание
    severok1979
    +5
    Сегодня, 08:00
    Свидомый антикриз он такой свидомый🤣 Они и Бахмут, и Курский плацдарм переможно ещё несколько месяцев в тик-токе и телеграмме обороняли🤣
  5. Earl Звание
    Earl
    +5
    Сегодня, 08:28
    Навалив в шаровары, сколько ни повторяй "я не обосрался", вонять меньше не будет.
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 08:35
    На Украине бросились опровергать потерю Покровска и Волчанска

    Бросаться опровергать это не в атаку бросаться; для этого только длинный язык без костей надобен laughing
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 08:41
    Пусть хрюкают что хотят, только позорятся.
  8. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +3
    Сегодня, 08:47
    Накануне о том, что «почти завершена зачистка Купянска» объявил и глава киевского режима Зеленский

    Кстати, не обманул. Если считать, что зачищали от свинорылых.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 08:49
    - Бойцы ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения противника на левом берегу Оскола у Купянска, численность ВСУ там — около 15 батальонов. ВСУ не могут уйти на юг по левому берегу. Все попытки навести переправы пресекаются ВКС.
    Только вплавь, но сейчас не лучшее время для заплывов.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 09:41
      Цитата: Товарищ Берия
      Все попытки навести переправы пресекаются ВКС.
      Только вплавь, но сейчас не лучшее время для заплывов.

      Может это батальоны любителей зимнеге плавания , моржи ? Жидоукроморжи . Зеля и жидоермаки воруют , как укушенные бешенной собакой , а эти бийцы вСУК будут тонуть в холодной , чёрной воде . Не за хрен моржовый .
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:49
      Берестов И Я. hi А если посмотреть спутниковую карту ,выживут не только лишь все 404 ые.В некоторых местах есть только подход к р Оскол "яки посуху" ,в основном левый берег болото.У них жабры выросли ,как у того" певца".Ыхтыандры чёртовы.
  10. Рыжий А.П. Звание
    Рыжий А.П.
    +2
    Сегодня, 09:02
    .....там Путин в камуфляже был.
    Он шёл в секретной местности,
    К ближайшему "Орешнику",
    За новою "метлой"...