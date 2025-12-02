На Украине бросились опровергать потерю Покровска и Волчанска
После вчерашних докладов командующих группировками «Восток» и «Центр» верховному главнокомандующему ВС РФ о переходе под контроль городов Красноармейск и Волчанск украинская сторона «в пожарном порядке» бросилась опровергать заявления российских генералов.
Напомним, что накануне при посещении одного из вспомогательных командных пунктов Владимир Путин заслушал доклады Валерия Герасимова, Валерия Солодчука и Андрея Иванаева. В ходе докладов было сообщено не только об освобождении Красноармейска (Покровска) и Волчанска, но также о разгроме украинского гарнизона во всей Красноармейско-Димитровской агломерации, а также о начале операции по освобождению Гуляйполя.
Украинская армия ботов наряду с отдельными «официальными лицами» начала «интернет-бой». В его ходе утверждается, что «всё под контролем» - «ВСУ удерживают часть Покровска, контролируют Волчанск, а также практически зачистили Купянск». Накануне о том, что «почти завершена зачистка Купянска» объявил и глава киевского режима Зеленский.
Напомним, что, как заявляли американские источники, когда НГШ ВСУ генерал Гнатов в ходе переговоров заявил, что Покровск контролируется украинской армией, Стив Уиткофф и Марко Рубио, сидевшие напротив украинской делегации, переглянулись в недоумении.
Теперь в течение нескольких недель украинские медиа традиционно будут пытаться вбрасывать материалы о «контроле» потерянных городов, что укладывается в привычный для Киева вариант антикриза, когда сами не могут принять свершившееся.
Тем временем российская армия, освободив Красноармейск, заняла новые позиции к северу от города – в Гришино. Одновременно с этими территориями под контроль России переходит и крупное угольное месторождение, которое ранее использовалось Украиной в металлургической промышленности. Тоже немаловажная деталь – лишение врага промышленного потенциала.
