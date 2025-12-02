Наши бойцы освободили Доброполье и Зелёный Гай в районе Гуляйполя

Продолжая наступление на Гуляйпольском направлении, Вооружённые силы России освободили очередной населённый пункт. Им стало село Доброполье (не путать с одноимённым населённым пунктом в ДНР).

К настоящему моменту армия России продвигается в направлении Варваровки с севера – со стороны освобождённого Доброполья.



Украинские подразделения в самом Доброполье были разбиты, а линия обороны ВСУ отодвигается как минимум на 3 км к западу от реки Гайчур после интенсивного огневого воздействия со стороны российских Вооружённых сил.

При этом поступают сведения о том, что как минимум на одном из участков ВС РФ форсировали упомянутую реку, однако официально эти данные пока не подтверждаются. Однако подтверждается то, что на восточном берегу Гайчура в районе Доброполья сил противника уже не осталось.



Одновременно с этим приходят сообщения о том, что армия России освободила село Зелёный Гай на том же направлении. Село расположено к востоку от Гуляйполя. Соседнее село – Червоное (Красное) – украинские войска ранее покинули, однако оно пока находится в так называемой «серой зоне».

В «серую зону» превратился и центр Гуляйполя при учёте того, что северо-восток и восток города уже находятся под российским контролем. К настоящему моменту остатки ВСУ пытаются держать оборону в основном на юго-западе населённого пункта. Это свидетельствует о том, что подразделения противника в Варваровке фактически окружены – либо сдаваться, либо вплавь через декабрьский Гайчур, либо – в категорию «200-х». Хотя на Украине последний вариант чаще всего предусматривается исключительно через категорию «пропавшие без вести» по известным финансовым причинам, что известного финала для окруженцев не отменяет.
11 комментариев
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 08:30
    ❝ Продолжая наступление на Гуляйпольском направлении ❞ —

    — «Любо, братцы, любо!» © ...
    (Работайте, братья!)
  pudelartemon
    pudelartemon
    +6
    Сегодня, 08:32
    Хорошо и приятно утро начинается!
    Монтесума
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 09:07
      Цитата: pudelartemon
      Хорошо и приятно утро начинается!

      Для кого как - определённая группа комментаторов явно находится в депрессии на фоне последних известий об успехах ВС РФ, и поэтому временно снизила активность, придумывая новые темы для набросов в оправдание случившейся зрады. smile
  monetam
    monetam
    +1
    Сегодня, 08:55
    Если все верно, то с севера останется незанятой только Варваровка. Но тут, пожалуй, важнее продвижения к Гуляйполю станет форсирование реки Гайчур, и блокирование , хотя бы дронами, той ж/д ветки, что западнее.
  oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 09:03
    "Дальневосточный экспресс" идет до Запорожья без длительных остановок .
    Илия
      Илия
      +1
      Сегодня, 09:15
      Зеленый свет, " "Дальневосточному экспрессу" " ! good
      oleg-nekrasov-19
      (Олег)
      +1
      Сегодня, 09:03
      Новый
      "Дальневосточный экспресс" идет до Запорожья без длительных остановок .
  Andobor
    Andobor
    +1
    Сегодня, 09:07
    Реку Гайчур во многих местах можно в брод перейти, в камышах по колено, там водной глади вообще нет, плыть не где. Много греблей - насыпей с трубой можно и на технике, на технике можно и вброд, в некоторых местах глубина небольшая дно каменистое. В некоторых местах она подпружина и там действительно серьёзное препятствие.
    Илия
      Илия
      +1
      Сегодня, 09:17
      Это хорошо. Будет держать технику. Небольшую по весу.
      ... дно каменистое. ...
      Andobor
        Andobor
        0
        Сегодня, 09:28
        Цитата: Илия
        дно каменистое. ..

        Сам удивился, обычно степные реки не переехать, там муляки два метра, но посмотрел геологию, - да во многих местах можно как по мостовой ехать, главное что бы съезд в пойму был.
  Andobor
    Andobor
    0
    Сегодня, 09:41
    Потерю Зелёного Гая украинский ТГ DS признал ещё три дня назад, так что наши ещё и перестраховываются, делая заявления об освобождении населённых пунктов.
  Василий М
    Василий М
    0
    Сегодня, 09:52
    Про форсирование Гайчура - весьма оптимистично!