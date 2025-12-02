Продолжая наступление на Гуляйпольском направлении, Вооружённые силы России освободили очередной населённый пункт. Им стало село Доброполье (не путать с одноимённым населённым пунктом в ДНР).К настоящему моменту армия России продвигается в направлении Варваровки с севера – со стороны освобождённого Доброполья.Украинские подразделения в самом Доброполье были разбиты, а линия обороны ВСУ отодвигается как минимум на 3 км к западу от реки Гайчур после интенсивного огневого воздействия со стороны российских Вооружённых сил.При этом поступают сведения о том, что как минимум на одном из участков ВС РФ форсировали упомянутую реку, однако официально эти данные пока не подтверждаются. Однако подтверждается то, что на восточном берегу Гайчура в районе Доброполья сил противника уже не осталось.Одновременно с этим приходят сообщения о том, что армия России освободила село Зелёный Гай на том же направлении. Село расположено к востоку от Гуляйполя. Соседнее село – Червоное (Красное) – украинские войска ранее покинули, однако оно пока находится в так называемой «серой зоне».В «серую зону» превратился и центр Гуляйполя при учёте того, что северо-восток и восток города уже находятся под российским контролем. К настоящему моменту остатки ВСУ пытаются держать оборону в основном на юго-западе населённого пункта. Это свидетельствует о том, что подразделения противника в Варваровке фактически окружены – либо сдаваться, либо вплавь через декабрьский Гайчур, либо – в категорию «200-х». Хотя на Украине последний вариант чаще всего предусматривается исключительно через категорию «пропавшие без вести» по известным финансовым причинам, что известного финала для окруженцев не отменяет.

