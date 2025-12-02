ИИ берёт «золото» математических олимпиад: эксперты спорят о пределе развития
В мире набирает обороты противостояние компаний, занимающихся разработками в сфере программ искусственного интеллекта (ИИ). Наиболее продвинутыми на данный момент версиями, по мнению независимых экспертов, являются версии американских и китайских разработчиков. Причём одна из немаловажных особенностей в плане сравнения состоит в количестве потребляемой мощности для генерации приемлемого результата. И китайские разработчики в этом плане своих основных конкурентов пока обходят.
Появляются сведения о том, что китайская компания DeepSeek бросает вызов Google DeepMind и OpenAI с новой моделью искусственного интеллекта. Китайский стартап заявляет, что DeepSeek в версии «V3.2-Speciale» не уступает Google Gemini 3 Pro по возможностям рассуждения. DeepSeek в указанной версии является наиболее производительной китайской вариацией ИИ. Причём реализована эта система на микрочипах, которые несколько уступают тем, что используют американские технологические гиганты.
Достижение лаборатории с открытым исходным кодом вызвало бурную дискуссию в сообществе исследователей искусственного интеллекта, поскольку совпало с престижной ежегодной конференцией по нейронным системам обработки информации (NeurIPS).
Китайская «V3.2-Speciale» завоевала золотую медаль на Международной математической олимпиаде — ранее такое достижение удавалось только внутренним моделям OpenAI и Google DeepMind.
DeepSeek открыла исходный код модели V3.2 на платформе для разработчиков Hugging Face. Однако, согласно заявлению, версия доступна только через интерфейс прикладного программирования (API) из-за «более высокого уровня использования токенов».
На этом фоне в экспертной среде идёт активное обсуждение, есть ли вообще предел развития искусственного интеллекта на фоне очередной информационной революции. Особую дискуссию вызывают вопросы безопасности. Один из них сформулирован примерно так:
Ряд американских специалистов считают, что пора создать международное законодательство, которое ограничивало бы ИИ по примеру того, как подобное законодательство реализовано в сфере оружия массового поражения. В противном случае фантастические фильмы о том, как роботы и контролирующие их действия программы захватывают планету, превратятся в реальность.
