ИИ берёт «золото» математических олимпиад: эксперты спорят о пределе развития

В мире набирает обороты противостояние компаний, занимающихся разработками в сфере программ искусственного интеллекта (ИИ). Наиболее продвинутыми на данный момент версиями, по мнению независимых экспертов, являются версии американских и китайских разработчиков. Причём одна из немаловажных особенностей в плане сравнения состоит в количестве потребляемой мощности для генерации приемлемого результата. И китайские разработчики в этом плане своих основных конкурентов пока обходят.

Появляются сведения о том, что китайская компания DeepSeek бросает вызов Google DeepMind и OpenAI с новой моделью искусственного интеллекта. Китайский стартап заявляет, что DeepSeek в версии «V3.2-Speciale» не уступает Google Gemini 3 Pro по возможностям рассуждения. DeepSeek в указанной версии является наиболее производительной китайской вариацией ИИ. Причём реализована эта система на микрочипах, которые несколько уступают тем, что используют американские технологические гиганты.

Достижение лаборатории с открытым исходным кодом вызвало бурную дискуссию в сообществе исследователей искусственного интеллекта, поскольку совпало с престижной ежегодной конференцией по нейронным системам обработки информации (NeurIPS).
Китайская «V3.2-Speciale» завоевала золотую медаль на Международной математической олимпиаде — ранее такое достижение удавалось только внутренним моделям OpenAI и Google DeepMind.

DeepSeek открыла исходный код модели V3.2 на платформе для разработчиков Hugging Face. Однако, согласно заявлению, версия доступна только через интерфейс прикладного программирования (API) из-за «более высокого уровня использования токенов».

На этом фоне в экспертной среде идёт активное обсуждение, есть ли вообще предел развития искусственного интеллекта на фоне очередной информационной революции. Особую дискуссию вызывают вопросы безопасности. Один из них сформулирован примерно так:

Не наступит ли момент, когда системы искусственного интеллекта при современном подходе начнут проявлять «самосознание» и придут к выводу, что человек для них является лишним?

Ряд американских специалистов считают, что пора создать международное законодательство, которое ограничивало бы ИИ по примеру того, как подобное законодательство реализовано в сфере оружия массового поражения. В противном случае фантастические фильмы о том, как роботы и контролирующие их действия программы захватывают планету, превратятся в реальность.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:06
    ❝ Ряд американских специалистов считают, что пора создать международное законодательство, которое ограничивало бы ИИ по примеру того, как подобное законодательство реализовано в сфере оружия массового поражения ❞ —

    — Американцы будут первыми «пробирками с ИИ» трясти ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 09:19
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «пробирками с ИИ»
      Какой он страшный, этот ИИ... belay
    2. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 09:41
      Можно сколько угодно смеяться над этими потугами, но ИИ никто не переплюнет в обработке информации. Такой комплекс может 24/7 обрабатывать поступающую информацию о противнике и подготавливать данные по нанесению огневого воздействия на него. Если же ИИ ещё внедрить в комплекс управления БПЛА разведки, то он сможет без участия человека производить доразведку. По сути человеку останется только "подносить снаряды". Одна у нас беда только. У нас катастрофическая бездна в средствах дальней разведки (спутники, самолёты/БПЛА/Аэростаты ДРЛО).

      Лондон (Карфаген) должен быть разрушен. PROXOR
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:16
    Какая то лавинообразная система вырисовывается Все бросились в ИИ ,а ведь подтверждения что это безопасно нет. Я понимаю решить математическую задачу ,начертить геометрию турбины ,а управление процессами ?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 09:37
      Вы не понимаете - новость что чатгпт решил задачу с олимпиады может увеличить капитализацию на многие миллиарды за час. Никакой завод не способен дать такой прирост капитала, Рокфеллер в гробу переворачивается. А что продать кому-то решалу математических задач вряд ли получится - нынешних капиталистов не волнует. Инвестиции в ИИ сейчас идут триллионами, причем ещё 8 лет назад были десятки лярдов, продажа решений ИИ - менее 50 лярдов в год.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 09:47
        Инвестиции в ИИ сейчас идут триллионами

        И это по всему Миру. А потом у нас появляются "рыжие чубайсы" и разворовывают выделенные миллиарды как это было со Сколково. ИИ новая кормушка и хозяин Сбера Греф это понял.
  3. nobody75 Звание
    nobody75
    +1
    Сегодня, 09:16
    Осталось только ответить на вопрос: "Что такое сознание?" И самосознание в частности... Способность генеративного ИИ решать задачи мат. олимпиад у специалистов по математической логике удивления не вызывает. В конце концов задача автоматического доказательства теорем не нова.
    С Уважением
    1. gridasov Звание
      gridasov
      0
      Сегодня, 09:30
      Доказательства теорем и распределение сверхмассивов масштабируемых данных создающих пространственные процессы это глубоко не одно и то же. Более того и математический инструмент в виде свойств чисел так же весьма различен. Но очевидно они этого не понимают и не видят.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 09:31
      Цитата: nobody75
      Способность генеративного ИИ решать задачи мат. олимпиад у специалистов по математической логике удивления не вызывает. В конце концов задача автоматического доказательства теорем не нова.
      Мне лично думается, что любители везде по поводу и без повода пихать ИИ слегка перегибают. Человечество сколько тысячелетий назад, ещё когда пирамида строили, наизобретали разных грузоподъёмных механизмов. Человеку в голову не приходит состязаться своей мускульной силой с разными подъёмными кранами-домкратами. Так какого ж лешего кто-то соревнуется с электронными мозгами в шахматах или математике?
      С другой стороны - тяжёлую атлетику со всеми её штангами-гантелями никто не отменял и умирать она не собирается (если только допингом её окончательно не угробят).
      Так пусть ИИ ускоряет процессы, которые нашим мозгом можно обдумывать тысячелетиями, а к принятию глобальных, стратегических решений допускать его зачем?

      Стоит просто подумать над "проблемой ИИ" головой, а не тем самым "ИИ" - и проблемы, вроде как, и нету...

      Да... И книги лучше всё-таки читать, а не заставлять ИИ писать по ним курсовые. Жена-филолог давала читать то, что ей студенты приносят... Ужос ужастный!!!!...
      1. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        +1
        Сегодня, 09:51
        Цитата: Zoldat_A
        а к принятию глобальных, стратегических решений допускать его зачем?
        Если он будет их принимать лучше, то к принятию решений перестанут допускать людей. Просто вопрос эффективности.
        Тут стоит вопрос так - а будут ли области, где останутся лучше люди? Если да, то нет проблем, пусть машина заменяет часть работ, как это уже не раз бывало. А вот если люди окажутся совсем не нужны?
  4. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 09:20
    Как только Китай в какой-то области опережает матрасников, те сразу же начинают вопить о необходимости введения международного законодательства в ней.
  5. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -1
    Сегодня, 09:27
    Не наступит ли момент, когда системы искусственного интеллекта при современном подходе начнут проявлять «самосознание»
    При современном подходе не начнут.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 09:33
    Небось на олимпиаде по истории ИИ вообще чемпион. Собственно, мальчик Гриша с доступом к гуглу тоже был бы чемпионом, но это не настолько героически звучит lol
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:35
    Мозг нам данный природой совсем атрофируется.... А если я не мыслю, значит я не...?
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 09:51
      А если я не мыслю, значит я не...?
      То общество людей которое формируется мировой повесткой и не должно по замыслу архитекторов этого мира - мыслить.
  8. ученый Звание
    ученый
    +1
    Сегодня, 09:36
    Китайская «V3.2-Speciale» завоевала золотую медаль на Международной математической олимпиаде
    Наконец то научили компьютер решать математические задачи. Следующим шагом следует научить колесо вращаться, а лодки плавать. laughing
  9. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 09:46
    DeepSeek в версии «V3.2-Speciale» не уступает Google Gemini 3 Pro по возможностям рассуждения.
    В принципе неверно. ИИ не может рассуждать, он со страшной скоростью перелопачивает содержание интернета, отыскивая решение задачи согласно вложенного в него алгоритма. Сейчас он может частично менять алгоритм. Но решающим остаётся банк данных, а это мировая информационная помойка, в которой утонет любой интеллект бе врожденных нравственных критериев.