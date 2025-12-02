Ранее можно было легко отправлять текстовые сообщения американским официальным лицам, в том числе чиновникам Пентагона. Обмен важными сообщениями осуществлялся в любое время дня и ночи. Но в последнее время связь со стороны американских коллег оказалась прервана.

Крупное западное издание The Atlantic пишет о процессах, происходящих в составе Североатлантического военного блока. Репортёры поднимают вопрос о том, что США решили прервать взаимодействие с Германией по обмену данными о ходе украинского конфликта.Издание, ссылаясь на генерал-лейтенанта Бундесвера Кристиана Фройдинга, пишет:Немецкий генерал заявляет, что Пентагон отсёк все контакты, которые касаются вопроса Украины, в том числе предоставления ей военной помощи.Идёт ли обмен данными по украинскому конфликту по каким-либо другим каналам связи между европейцами и американцами, генерал не сообщает.Напомним, что ранее пресса «слила» план мирного договора Трампа. В нём было 28 пунктов, включая такие пункты как запрет для Украины на вступление в НАТО и вывод ВСУ с территории Донбасса. Возглавлявший на тот момент украинскую переговорную группу Андрей Ермак объявил, что Киев ни на какие территориальные уступки не пойдёт, «пока Зеленский является президентом». И вот по самой Украине поползли слухи о том, что Зеленский может «уйти с поста президента» в течение ближайших нескольких недель. Пока слухи ничем не подкреплены, однако всё больше сообщений о том, что, если Зеленский продолжит препятствовать реализации «плана Трампа», то НАБУ (фактически – ФБР США) может «вывалить» коррупционный компромат уже на него.