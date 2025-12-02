Немецкий генерал: Пентагон прервал обмен данными по украинскому конфликту

Крупное западное издание The Atlantic пишет о процессах, происходящих в составе Североатлантического военного блока. Репортёры поднимают вопрос о том, что США решили прервать взаимодействие с Германией по обмену данными о ходе украинского конфликта.

Издание, ссылаясь на генерал-лейтенанта Бундесвера Кристиана Фройдинга, пишет:



Ранее можно было легко отправлять текстовые сообщения американским официальным лицам, в том числе чиновникам Пентагона. Обмен важными сообщениями осуществлялся в любое время дня и ночи. Но в последнее время связь со стороны американских коллег оказалась прервана.

Немецкий генерал заявляет, что Пентагон отсёк все контакты, которые касаются вопроса Украины, в том числе предоставления ей военной помощи.

Идёт ли обмен данными по украинскому конфликту по каким-либо другим каналам связи между европейцами и американцами, генерал не сообщает.

Напомним, что ранее пресса «слила» план мирного договора Трампа. В нём было 28 пунктов, включая такие пункты как запрет для Украины на вступление в НАТО и вывод ВСУ с территории Донбасса. Возглавлявший на тот момент украинскую переговорную группу Андрей Ермак объявил, что Киев ни на какие территориальные уступки не пойдёт, «пока Зеленский является президентом». И вот по самой Украине поползли слухи о том, что Зеленский может «уйти с поста президента» в течение ближайших нескольких недель. Пока слухи ничем не подкреплены, однако всё больше сообщений о том, что, если Зеленский продолжит препятствовать реализации «плана Трампа», то НАБУ (фактически – ФБР США) может «вывалить» коррупционный компромат уже на него.
23 комментария
  1. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +3
    Сегодня, 09:53
    Ну да, ну да. Разведданные и прочее тоже смсками передавали?
    1. Maluck Звание
      Maluck
      +1
      Сегодня, 10:32
      Смотря через какой мессенджер.
      1. al3x Звание
        al3x
        +1
        Сегодня, 10:50
        Пусть через макс шлют. Говорят супер мега надёжно.
        1. lubesky Звание
          lubesky
          +1
          Сегодня, 11:05
          Цитата: al3x
          Пусть через макс шлют. Говорят супер мега надёжно


          Дай Бог Вам здоровья товарищ! Мы благодарны Вам за теплые слова в нашу поддержку! В качестве поощрения и благодарности мы уже установили приложение Макс на Вашу зимнюю обувь с последним обновлением! soldier
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 09:57
    Здесь самое время поставить для наших "украинских партнёров" весёлую песню "Гоп-гоп!" в исполнении А. Данилки (он же "Верка Сердючка")...
    Погнали!
    "Нiхто мене не любе, нiхто не приласкае
    Пiду я у садочок, наiмся черв'ячкiв
    А черв'ячкi чудовi, та рiзнокольоровi
    Я покладу iх в ротик, i тихо — ням, ням, ням..."
    И... припев! fellow
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:59
    ❝ Обмен важными сообщениями осуществлялся в любое время дня и ночи. Но в последнее время связь со стороны американских коллег оказалась прервана ❞ —

    — Попробуйте через «Госуслуги» ...
    1. Зеленый Чай Звание
      Зеленый Чай
      -1
      Сегодня, 10:06
      Вы ещё в МАХ предложите зарегистрироваться...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 10:12
        Неее, пусть запишутся на приём в МФЦ и лично приедут... laughing
      2. пылесос Звание
        пылесос
        0
        Сегодня, 10:37
        Чем Вам МАХ не нравится---АРГУМЕНТИРЙТЕ
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          -1
          Сегодня, 10:46
          А вам чем нравится? Спрашиваете? Тоже
          Цитата: пылесос
          АРГУМЕНТИРЙТЕ

          lol
        2. al3x Звание
          al3x
          +1
          Сегодня, 10:52
          Не нравится он тем, что его принудительно навязывают. Вот это и не нравится, когда тебе силой пытаются что-то пропихнуть, не оставляя свободы выбора, альтернативы.
          1. Тополь Звание
            Тополь
            0
            Сегодня, 11:53
            не нравится, когда тебе силой пытаются что-то пропихнуть
            Немного дополню вашу аргументацию: если вам очень настойчиво пытаются что-то впарить, то значит это очень нужно/выгодно тому, кто впаривает. О выгодах для тех, кто продвигает Мах, каждый может подумать сам на досуге или поковыряться в тырнете, если фантазии не хватает. Установка Мах бесплатна, следовательно, выгода не в деньгах.
            1. al3x Звание
              al3x
              +1
              Сегодня, 12:01
              Да смысл то понятен. Тотал контроль через официальный бэкдор. Знакомый установил этот макс на смартфон, в котором есть выдвижная камера и после установки эта камера начала самопроизвольно выдвигаться периодически, даже когда телефон просто лежит на столе 😁 совпадение? Не думаю.
              1. Тополь Звание
                Тополь
                +1
                Сегодня, 12:10
                Для вас понятен, но для некоторых, возможно, для большинства - нет.
    2. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 10:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Попробуйте через «Госуслуги»

      Для умных это может закончится плачевно lol
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:01
    Интересненько Германцев на долго в бан отправили? wassat
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:08
      ❝ Интересненько Германцев на долго в бан отправили? ❞ —

      «Общие правила на сайте
      За нарушения - предупреждения и бан:
      4 предупреждение - бан на два дня;
      7 предупреждений - бан на 10 дней;
      9 предупреждений - бан на 30 дней;
      10 предупреждений - вечный бан.
      За МАТ:
      1 предупреждение за мат в комментариях - бан на неделю;
      2 предупреждение за мат в комментариях - бан на две недели;
      3 предупреждение за мат в комментариях- бан навсегда.
      Ответ модератору или администратору в грубой форме после вынесения предупреждения влечёт за собой вечный бан» © ...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:10
        laughing good ........................
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 10:14
    На корабле "Украина" назревает мятеж.

    "Зеленский уйдет на этой неделе"

    Депутат Рады Дмитрук утверждает, что Зеленскому приказали сложить полномочия, не уточнив, кто отдал приказ. Однако в сроках он сомневается:

    Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное.


    И так до тех пор, пока ФБР не наденет на него наручники.
  6. Комментарий был удален.
  7. asng Звание
    asng
    +2
    Сегодня, 10:25
    Замечательные новости.
    Когда в друзьях согласья нет,
    на лад их дело не пойдёт.
  8. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 11:17
    Цитата: Nexcom
    Неее, пусть запишутся на приём в МФЦ и лично приедут... laughing

    при себе обязательно иметь СНИЛС
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:24
    Цитата: al3x
    Пусть через макс шлют
    Ему самое место в помойном ведре
  10. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:38
    НАБУ может «вывалить» коррупционный компромат уже на него, если он не поймёт желание США! А то что они знают всё и в т.ч. о верхушке ЕС не приходится сомневаться!