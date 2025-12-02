В ночь с 24 на 25 ноября произошла кража из военного транспорта, находящегося за пределами военной базы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в числе лидеров среди европейских политиков не только по дальнейшей поддержке Киева, но и тотальной подготовке европейцев к «войне с Россией». Берлин рассчитывает стать главным логистическим хабом в случае необходимости масштабной переброски войск НАТО на восточный фланг.Однако выясняется, что в настоящее время бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) не может обеспечить сохранность военных перевозок даже внутри страны. Сразу несколько немецких СМИ пишут о примечательном инциденте, вскрывающем полную безалаберность бундесвера в этом вопросе.Накануне в Германии были похищены около 20 тысяч патронов в ходе их перевозки. Издания со ссылкой на представителя Министерства обороны страны сообщают, что в ночь с 24 на 25 ноября во время перевозки из грузовика были похищены около 20 тысяч патронов. В бундесвере подтвердили кражу, но детали происшествия уточнять отказались.Журналисты выяснили, что водитель фургона на ночь припарковал транспортное средство в Бурге и ушел ночевать в отель. Кражу, предположительно совершенную на стоянке, обнаружили только по прибытии грузовика в пункт назначения.По данным портала Meeting Point, было украдено около 10 000 боевых патронов, 9 900 патронов для маневров и 15 единиц пиротехнических боеприпасов (предположительно, дымовых шашек). Как говорится, подготовка к Рождеству удалась.В публикации особо отмечается, что немецкое командование пренебрегает элементарными правилами, действующими при перевозке грузов военного назначения. И речь даже не идет об охране, что очевидно в таких случаях, для обеспечения постоянного надзора за грузом. В длительный рейс был отправлен один водитель, хотя по правилам полагается, чтобы их было двое.В Министерстве обороны ФРГ заявили, что «очень серьезно относятся к этому инциденту» и «проводят всестороннее расследование», оказывая поддержку правоохранительным органам.В начале октября с британской военной базы Ларкхилл в графстве Уилтшир было похищено топливо из автоцистерны, принадлежавшей гражданскому подрядчику. Злоумышленники проделали дыру в проволочном заграждении, проникли на территорию базы и беспрепятственно слили ГСМ. Британская пресса отмечает, что задние ворота базы обычно не охраняются. Теперь персоналу приходится выполнять дополнительные охранные функции, дабы подобные инциденты не повторялись.