В Германии из грузовика бундесвера похитили тысячи патронов

Канцлер Германии Фридрих Мерц в числе лидеров среди европейских политиков не только по дальнейшей поддержке Киева, но и тотальной подготовке европейцев к «войне с Россией». Берлин рассчитывает стать главным логистическим хабом в случае необходимости масштабной переброски войск НАТО на восточный фланг.

Однако выясняется, что в настоящее время бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) не может обеспечить сохранность военных перевозок даже внутри страны. Сразу несколько немецких СМИ пишут о примечательном инциденте, вскрывающем полную безалаберность бундесвера в этом вопросе.

Накануне в Германии были похищены около 20 тысяч патронов в ходе их перевозки. Издания со ссылкой на представителя Министерства обороны страны сообщают, что в ночь с 24 на 25 ноября во время перевозки из грузовика были похищены около 20 тысяч патронов. В бундесвере подтвердили кражу, но детали происшествия уточнять отказались.

В ночь с 24 на 25 ноября произошла кража из военного транспорта, находящегося за пределами военной базы.

Журналисты выяснили, что водитель фургона на ночь припарковал транспортное средство в Бурге и ушел ночевать в отель. Кражу, предположительно совершенную на стоянке, обнаружили только по прибытии грузовика в пункт назначения.

По данным портала Meeting Point, было украдено около 10 000 боевых патронов, 9 900 патронов для маневров и 15 единиц пиротехнических боеприпасов (предположительно, дымовых шашек). Как говорится, подготовка к Рождеству удалась.



В публикации особо отмечается, что немецкое командование пренебрегает элементарными правилами, действующими при перевозке грузов военного назначения. И речь даже не идет об охране, что очевидно в таких случаях, для обеспечения постоянного надзора за грузом. В длительный рейс был отправлен один водитель, хотя по правилам полагается, чтобы их было двое.

В Министерстве обороны ФРГ заявили, что «очень серьезно относятся к этому инциденту» и «проводят всестороннее расследование», оказывая поддержку правоохранительным органам.

В начале октября с британской военной базы Ларкхилл в графстве Уилтшир было похищено топливо из автоцистерны, принадлежавшей гражданскому подрядчику. Злоумышленники проделали дыру в проволочном заграждении, проникли на территорию базы и беспрепятственно слили ГСМ. Британская пресса отмечает, что задние ворота базы обычно не охраняются. Теперь персоналу приходится выполнять дополнительные охранные функции, дабы подобные инциденты не повторялись.

  1. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 10:34
    Ой да ладно! Дело то житейское. Хотя пример достаточно красноречивый, показывающий, насколько сегодняшняя Германия стала невоенной.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 10:35
    И они еще собрались с нами воевать!!! laughing
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 10:39
      Готовятся к уличным боям,а патронов нема.))Во всем виноваты чубатые!)))
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 10:36
    Это орднунг такой, при достижении критической массы укров в стране все имеет тендкнцию быть украденным.
    1. Melior Звание
      Melior
      0
      Сегодня, 11:50
      И страна медленно, но верно превращается в Украдину! laughing
    2. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 12:57
      Точно, точно ! Не надо было хахлов в страну пускать laughing Теперь всё тырить начнут wink
  4. Простой Звание
    Простой
    +2
    Сегодня, 10:37
    Вариант с немецким прапорщиком не рассматривается в принципе?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:27
      у гансов нет прапорщиков. у них унтер-офицеры, у амеров уорент-офицер, у скандинавов офицер-специалист. если только бывший какел-прапорщик не просочился в бундесвер... wassat
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 10:53
    похитителям пригодится..музеи грабить во Франции..
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:00
    Это не старушка Европа ,где никто ничего не брал. Сейчас завезли народу со всего света .Город Фульда Германия ,нет тех цветов что высаживали на вокзале ,кругом грязь и мигранты .И это начало
  7. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +1
    Сегодня, 11:03
    Вот могут же поднять с утра настроение laughing
  8. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 11:05
    И хоть детали не известны, но точно уточнено, что именно около 20 тыс патронов. А на эти около 20 тыс патронов можно произвести около 20 тыс выстрелов. Также об краже около 20 тыс патронов публикуют и другие издания, которые со ссылкой на того жэ представителя МО, точно уверены,что это было около 20 тыс патронов.
    laughing
    З.Ы. Вроде автор есть, а текст явно нейра неотредактуренная. Ну явно видно масло масленное.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:31
      ...то есть бундесверовцы даже точно не знают сколько у них патронов стырили... куда прикатилась Германия под руководством этих нынешних утырков?! laughing

      зы подозреваю что эти патроны кое у кого всплывут (неее, не на Краине).
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:15
    Никак боши готовятся к гражданской войне? А хорошо бы wink
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:37
      ага, ГДР самовосстановится и самопровозгласится. Вместе со ШТАЗИ good ээх, мечты...
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:25
    В длительный рейс был отправлен один водитель, хотя по правилам полагается, чтобы их было двое.

    Да, где ж их там набраться-то? Германский "орднунг" приказал долго жить...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:35
      Орднунг начал накрываться медным тазом ещё лет 10 назад, когда некогда эталонный по точности прибытия DB стал опаздывать набрав в ремонтники и обслуживание жд путей всяких мамбетов-мигрантов
  11. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 12:01
    В Германии из грузовика бундесвера похитили тысячи патронов

    кто то решил встретить Рождество достойно?
    ждать осталось не долго, посмотрим...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:31
      да, "салют" то нехилый можно устроить с таким количеством боеприпасов...
  12. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:46
    кстати по-поводу ГСМ у бритосов. ну ладно залезть на территорию базы. но целую цистерну слить - и никто там это не заметил???? это же не коробку утащить - залез, стырил, убежал. сколько времени цистерна сливается?
    н-да, бритосы тоже деградируют, никакого порядка...
    1. Prapor Звание
      Prapor
      +1
      Сегодня, 12:58
      не скажу в какой подмосковной комендатуре, но было дело, на штрафстоянке ВАИ стоял целый бензовоз полный, ну так за пару месяцев, стал пустым, и не только цистерна, но и то что было в баках самого бензовоза.... усе слито и исчезло. Обнаружили, когда из части приехали забирать машину, а она не заводится)))) А и главное - все было опечатано, тщательным образом, печати и ниточки не нарушены))) Шухер был прям конкретный тогда.... Комендант полковник - отгребал звиздюлей знатно от начальства...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 13:01
        а чего отгребать то? машина сколько стояла? месяц. бензин просто испарился в силу своей летучести.... wassat
  13. Prapor Звание
    Prapor
    0
    Сегодня, 12:54
    Вот вот, все это такое подобное происходит, потому что в нате нет института прапорщиков, а если б были, то все было бы как надо, на совершенно ином уровне.... исчезало не по чуть-чуть, а целыми арсеналами_)))