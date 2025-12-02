Депутат Рады: Зеленскому приказали в ближайшее время сложить полномочия

Депутат украинского парламента (Верховной рады) Артем Дмитрук утверждает, что, по имеющимся у него данным, Зеленскому приказали уже в самое ближайшее время сложить полномочия. При этом Дмитрук не уточнил, кто отдал этот приказ главе киевского режима. Кроме того, украинский парламентарий вполне обоснованно предполагает, что Зеленский будет любыми путями затягивать время и саботировать выполнение этого приказа.

В своем Telegram-канале Дмитрук написал:

Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное.


Украинский депутат считает, парламентарий отметил, что на выполнение этого требования может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. Ранее о скорой отставке Зеленского заявил один из ведущих политтехнологов киевского режима, утверждающий, что, вероятнее всего, Зеленский уйдет со своего поста в новогоднюю ночь. В июле американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники в американском правительстве, заявил, что на Украине готовится смена власти и Зеленского сменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Стоит отметить, что возможная смена Зеленского на внезапно приехавшего в Киев Залужного или кого-либо еще никак не повлияет на откровенно антироссийский курс Украины и на роль «тарана», отведенную бывшей УССР западными кураторами киевского режима.
