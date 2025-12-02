Атака Орловской области: на нефтебазе в Ливнах вспыхнул пожар

Ночь на 2 декабря в Орловской области выдалась тревожной: украинские дроны добрались до Ливенского района и ударили по объекту топливно-энергетической инфраструктуры. Губернатор Андрей Клычков подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал – МЧС быстро подключилось и взялось за тушение и разбор последствий.

Под удар снова попала нефтебаза «Орелнефтепродукт» – та самая, которую ВСУ уже пытались атаковать раньше. Пламя поднималось высоко над резервуарами, а запах гари чувствовался на половину города.



«Орелнефтепродукт» – ключевое звено топливной инфраструктуры региона. Здесь хранят и распределяют нефтепродукты, и любой удар по такому объекту наносит большой ущерб.

Минобороны заявило, что только за эту ночь ПВО сбила 45 украинских дронов в нескольких областях: от Орловской и Брянской до Липецкой, Рязанской и Крыма. Но даже при такой плотности перехватов часть беспилотников все же достигла целей, и Ливны – одна из точек, попавшая под удар.

К утру пожар локализовали. Власти уверяют: угрозы для жителей нет, ситуация под контролем. Это уже не первая атака украинского режима по объектам российской нефтяной промышленности. За один только ноябрь было не менее 14 таких ударов.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 11:13
    Бешеная собака сорвалась с катушек.
    Чует свой конец.

    Танкер Midvolga 2 под российским флагом, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.


    К "теневому флоту" он не имеет никакого отношения.
    Victor19
      Victor19
      +2
      Сегодня, 11:24
      Это танкер класса река-море, я так понимаю.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    -1
    Сегодня, 11:13
    Это уже не первая атака украинского режима по объектам российской нефтяной промышленности. За один только ноябрь было не менее 14 таких ударов
    Эдак мы на дровах ездить будем am
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:19
      ...судя по номерам на авто - это в бужуинии где-то на дровах ездили. да и авто - явно не отечественное. хотя в тылу у нас во время ВОВ были переделанные полуторки на дровах, это так. Бензин фронту в первую очередь шёл.
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        +6
        Сегодня, 11:44
        Цитата: Nexcom
        во время ВОВ были переделанные полуторки на дровах

        Я еще застал ЗИС-5 на дровах
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:41
      производство нпз работало лишь 60-70%, мощностей на все хватит
  mt3276
    mt3276
    -1
    Сегодня, 11:27
    Цитата: Товарищ Берия
    Бешеная собака сорвалась с катушек.
    Чует свой конец.

    Танкер Midvolga 2 под российским флагом, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.


    К "теневому флоту" он не имеет никакого отношения.

    Турецкий паром не пустили в Сочи, Эрдоган обиделся, поэтому турки негласно помогают с выбором целей для атак.
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      -2
      Сегодня, 11:41
      топить свои суда)))))))))))))))