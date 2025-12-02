Атака Орловской области: на нефтебазе в Ливнах вспыхнул пожар
2 2938
Ночь на 2 декабря в Орловской области выдалась тревожной: украинские дроны добрались до Ливенского района и ударили по объекту топливно-энергетической инфраструктуры. Губернатор Андрей Клычков подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал – МЧС быстро подключилось и взялось за тушение и разбор последствий.
Под удар снова попала нефтебаза «Орелнефтепродукт» – та самая, которую ВСУ уже пытались атаковать раньше. Пламя поднималось высоко над резервуарами, а запах гари чувствовался на половину города.
«Орелнефтепродукт» – ключевое звено топливной инфраструктуры региона. Здесь хранят и распределяют нефтепродукты, и любой удар по такому объекту наносит большой ущерб.
Минобороны заявило, что только за эту ночь ПВО сбила 45 украинских дронов в нескольких областях: от Орловской и Брянской до Липецкой, Рязанской и Крыма. Но даже при такой плотности перехватов часть беспилотников все же достигла целей, и Ливны – одна из точек, попавшая под удар.
К утру пожар локализовали. Власти уверяют: угрозы для жителей нет, ситуация под контролем. Это уже не первая атака украинского режима по объектам российской нефтяной промышленности. За один только ноябрь было не менее 14 таких ударов.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация