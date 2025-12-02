WSJ: Военнослужащие США неплохо зарабатывают на инвестициях в криптовалюту
Президент США Дональд Трамп сильно недоволен не только британским телеканалом «Би-би-си» (иносми), но и американской либеральной прессой. Недавно на сайте Белого дома даже был опубликован своего рода антирейтинг СМИ по версии администрации Трампа. Попавшие в него издания не намерены сдаваться и отыскивают все новые поводы для критики американского правительства и всех структур, включая армию США.
В то время как Трамп при всяком удобном случае подчеркивает «мощь и величие» американских Вооруженных сил, принадлежащая компании Dow Jones & Company деловая газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что армия США представляет собой международный «смертоносный инвестиционный клуб». В статье сообщается, что американские военные даже в ходе несения службы более заняты личным обогащением, чем выполнением своих прямых обязанностей.
Оказывается, военнослужащие армии США зарабатывают состояние на технологических акциях и биткоинах. Они обмениваются советами по малоизвестным криптовалютам с палуб авианосцев и активно инвестируют в компании, связанные с атомной энергетикой. Среди военных есть блогеры-инфлюенсеры, которые рассказывают подписчикам, как те могут разбогатеть, и сами на этом зарабатывают.
Стоит отметить, что инвесторы из американских военных выходят весьма успешные. На фоне постепенного роста биткоина и ценных бумаг повышается и стоимость их активов. Газета допускает, что военнослужащие могли сами повлиять на скачки биржевых цен криптовалюты и акций. В статье WSJ указано, что парковки рядом с военными базами США буквально уставлены новыми дорогими моделями автомобилей Porsche и Humvee.
Аналитики WSJ проанализировали данные Налогового управления США и выяснили, что восемь из 25 округов с почтовыми индексами, откуда было подано больше всего налоговых деклараций с данными о получении или продаже криптовалюты, располагались рядом с военными базами.
Газета привела историю инженера по летным испытаниям Космических сил ВС США капитана Гордона Маккало. Он рассказал, что пока сам находился в воздухе в военном самолете, его сослуживцы мониторили новости о скачках на рынке акций и оперативно делились информацией с сослуживцами.
В еженедельном «черном списке» Белого дома газета WSJ не лидирует, но внесена в него за публикацию «фейковых новостей» в сговоре с другими изданиями либерального толка. Цитата:
