WSJ: Военнослужащие США неплохо зарабатывают на инвестициях в криптовалюту

Президент США Дональд Трамп сильно недоволен не только британским телеканалом «Би-би-си» (иносми), но и американской либеральной прессой. Недавно на сайте Белого дома даже был опубликован своего рода антирейтинг СМИ по версии администрации Трампа. Попавшие в него издания не намерены сдаваться и отыскивают все новые поводы для критики американского правительства и всех структур, включая армию США.

В то время как Трамп при всяком удобном случае подчеркивает «мощь и величие» американских Вооруженных сил, принадлежащая компании Dow Jones & Company деловая газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что армия США представляет собой международный «смертоносный инвестиционный клуб». В статье сообщается, что американские военные даже в ходе несения службы более заняты личным обогащением, чем выполнением своих прямых обязанностей.

Оказывается, военнослужащие армии США зарабатывают состояние на технологических акциях и биткоинах. Они обмениваются советами по малоизвестным криптовалютам с палуб авианосцев и активно инвестируют в компании, связанные с атомной энергетикой. Среди военных есть блогеры-инфлюенсеры, которые рассказывают подписчикам, как те могут разбогатеть, и сами на этом зарабатывают.

Стоит отметить, что инвесторы из американских военных выходят весьма успешные. На фоне постепенного роста биткоина и ценных бумаг повышается и стоимость их активов. Газета допускает, что военнослужащие могли сами повлиять на скачки биржевых цен криптовалюты и акций. В статье WSJ указано, что парковки рядом с военными базами США буквально уставлены новыми дорогими моделями автомобилей Porsche и Humvee.

Аналитики WSJ проанализировали данные Налогового управления США и выяснили, что восемь из 25 округов с почтовыми индексами, откуда было подано больше всего налоговых деклараций с данными о получении или продаже криптовалюты, располагались рядом с военными базами.

Газета привела историю инженера по летным испытаниям Космических сил ВС США капитана Гордона Маккало. Он рассказал, что пока сам находился в воздухе в военном самолете, его сослуживцы мониторили новости о скачках на рынке акций и оперативно делились информацией с сослуживцами.



В еженедельном «черном списке» Белого дома газета WSJ не лидирует, но внесена в него за публикацию «фейковых новостей» в сговоре с другими изданиями либерального толка. Цитата:

The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times и Politico объединили усилия, чтобы создать нарратив о том, что усиленная правоохранительная деятельность президента Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия, не связана с высоким уровнем преступности.


  1. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 11:49
    пока сам находился в воздухе в военном самолете, его сослуживцы мониторили новости о скачках на рынке акций и оперативно делились информацией с сослуживцами.

    А чего зря время терять? "Время - деньги"! laughing Приземлится асс и с ним поделятся инфой! tongue
    восемь из 25 округов с почтовыми индексами, откуда было подано больше всего налоговых деклараций с данными о получении или продаже криптовалюты, располагались рядом с военными базами.

    Криптовалюта - это святое!! И при чем тут базы? Завидно стало? laughing
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 12:18
      Коллега! Асс и Ас - две большие разницы. love lol
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:16
    WSJ: Военнослужащие США неплохо зарабатывают на инвестициях в криптовалюту


    Что не запрещено - разрешено.
  3. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 12:29
    так вот почему Перл-Харбор проморгали!
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:34
    Я бы сказал - "кто из вас без греха, первым киньте в меня камень". Можно подумать, что господа "писаки" этим не занимаются.