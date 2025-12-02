Центробанк Европы не предоставит гарантии по «репарационному кредиту» Украине

Европейский центробанк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по выделению Украине так называемого «репарационного кредита» в 140 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Как сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на нескольких европейских чиновников, руководство ЕЦБ сочло, что соответствующее предложение Еврокомиссии выходит за пределы его мандата. Это решение создает дополнительные сложности для Брюсселя, который пытается привлечь «репарационный» заем под обеспечение замороженных российских активов.

Между тем европейские страны отвергли как чрезмерное требование Бельгии предоставить ей «гарантии бланкового чека» для выделения Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ. В свою очередь Брюссель рассчитывал получить соответствующие гарантии на случай, если Россия подаст на него в суд. Глава бельгийского правительства Де Вевер настаивает, чтобы правительства ЕС предоставили его стране четкие гарантии, что в случае чего Европа возместит убытки даже спустя годы после завершения украинского кризиса.

Отказ европейских структур предоставить Бельгии гарантии может привести к срыву переговоров по кредиту Украине перед декабрьским саммитом ЕС. При этом наиболее вероятной альтернативой «репарационному кредиту» станет крайне непопулярная в ЕС идея, предполагающая выпуск дополнительных долговых обязательств для покрытия дефицита бюджета Украины.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:20
    ❝ Центробанк Европы не предоставит гарантии по «репарационному кредиту» Украине ❞ —

    — «На чужой каравай рот не разевай» © ...
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 11:24
    Ай-ай, какое расстройство для Урсулы фон дер Всея Европы, а ведь она была так уверена, что продавит свою фикс-идею насчёт организации присвоения активов РФ.
    Как указали собеседники FT, чиновники обратились к ЕЦБ с вопросом о возможности его выступления в роли кредитора последней инстанции для банка Euroclear, кредитного подразделения бельгийского депозитария, с целью предотвращения возможного кризиса ликвидности. Представители ЕЦБ уведомили Еврокомиссию, что такой сценарий невозможен.

    Внутренний анализ ЕЦБ показал, что предложенный механизм фактически эквивалентен прямому финансированию правительств, поскольку центральный банк в этом случае будет покрывать финансовые обязательства государств-членов. Такая практика запрещена договорами ЕС, так как может привести к высокой инфляции и подрыву доверия к центральному банку, отмечает Financial Times.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 12:07
      Салабоны, совсем работать разучились. Эвон - нехай хоть ту же долину себе выпишут, та мигом научит как такие вещи делаются.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 11:24
    Какие гарантии Бельгии может дать Урсула и компания ,когда они сопрут эти 140 млрд.?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 11:26
      ...нууу, могут пообещать подмазать откатом нужных чиновников. laughing

      Андрей hi
    2. Kvakosavrus Звание
      Kvakosavrus
      +2
      Сегодня, 11:35
      Посмотрите в эти честные глаза, разве они могут врать?
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 11:35
      Цитата: tralflot1832
      Какие гарантии Бельгии может дать Урсула и компания ,когда они сопрут эти 140 млрд.?

      Кстати, вчера и МИД Бельгии высказался против этой авантюры.
      БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бельгии призвало отказаться от экспроприации активов РФ и финансировать Киев с помощью "классического общеевропейского займа". Об этом написал в сети X министр иностранных дел королевства Максим Прево.

      " Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, - это классический общеевропейский заем. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков. Ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски."
  4. Andobor Звание
    Andobor
    +5
    Сегодня, 11:30
    Замороженные российские активы это долги европейских стран России, если бы это были реальные деньги их бы уже забрали, а так их нужно из своих бюджетов изъять что бы отдать Украине, а потом ещё Россия за своими деньгами придёт, а проценты по долгам они исправно платят и отдают Украине. Надеюсь за ними Россия то же придет или заберёт из их активов в России.
    1. ПалСаныч Звание
      ПалСаныч
      0
      Сегодня, 11:43
      Приходить можно. но вот отдадут ли
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 11:53
        Цитата: ПалСаныч
        Приходить можно. но вот отдадут ли

        «Все мое», — сказало злато;
        «Все мое», — сказал булат.
        «Все куплю», — сказало злато;
        «Все возьму», — сказал булат.
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 12:03
        Цитата: ПалСаныч
        Приходить можно. но вот отдадут ли

        Можно не ходить, в России забрать их активы, их не меньше чем наших там, только процентов на них около 10 млрд. накапало, они остаются в России и используются в экономике.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:12
    Хотели при помощи грабежа обнулить свои долги и решить финансовые вопросы, вот ведь никак не выходит. Похоже вся эта их затея обречена на провал. Как правило, когда делаешь что то мягко говоря сомнительное, это получается осуществить или сразу, или не осуществить вообще.
  6. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    0
    Сегодня, 12:19
    поясните мне, репарационный кредит, это кредитование под будущие репарации от России в пользу Украины (в случае капитуляции России)? а если репараций не будет, то кто будет возмещать?
    как по мне, финансисту, достаточно рисковая инвестиция, это же какие там ставки должны быть для инвестора, что бы покрыть риск
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:32
    Решение принимают политики ,а отвечать надо банкирам. Вот банкиры, мягко послали политиков
  8. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 12:35
    Центробанк Европы не предоставит гарантии по «репарационному кредиту» Украине

    так их председатель ЦБ высказался по этому вопросу одновременно с премьером Бельгии - что такого не будет...
    и сейчас - только подтверждает свое мнение
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 12:39
    Кредит Украине - уже смешно