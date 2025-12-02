❝ Центробанк Европы не предоставит гарантии по «репарационному кредиту» Украине ❞

Европейский центробанк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по выделению Украине так называемого «репарационного кредита» в 140 млрд евро за счет замороженных российских активов.Как сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на нескольких европейских чиновников, руководство ЕЦБ сочло, что соответствующее предложение Еврокомиссии выходит за пределы его мандата. Это решение создает дополнительные сложности для Брюсселя, который пытается привлечь «репарационный» заем под обеспечение замороженных российских активов.Между тем европейские страны отвергли как чрезмерное требование Бельгии предоставить ей «гарантии бланкового чека» для выделения Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ. В свою очередь Брюссель рассчитывал получить соответствующие гарантии на случай, если Россия подаст на него в суд. Глава бельгийского правительства Де Вевер настаивает, чтобы правительства ЕС предоставили его стране четкие гарантии, что в случае чего Европа возместит убытки даже спустя годы после завершения украинского кризиса.Отказ европейских структур предоставить Бельгии гарантии может привести к срыву переговоров по кредиту Украине перед декабрьским саммитом ЕС. При этом наиболее вероятной альтернативой «репарационному кредиту» станет крайне непопулярная в ЕС идея, предполагающая выпуск дополнительных долговых обязательств для покрытия дефицита бюджета Украины.

