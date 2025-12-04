«За деньги да»: что показал эксперимент ФСБ в Свердловской области
Недавно в Свердловской области региональное управление ФСБ совместно с интернет-изданием Inburg.ru провело эксперимент по имитации вербовки, а также вовлечения в противозаконную деятельность жителей региона. Как отмечают организаторы эксперимента, проект был направлен на изучение методов вовлечения граждан в противоправную деятельность посредством предложения «легких» денег.
В период с 19 по 26 ноября через указанный выше сайт распространялись объявления, стилизованные под предложения о быстром и анонимном заработке. Все интересующиеся могли перейти в специализированный чат-бот, который пошагово вовлекал пользователей в сценарии потенциально противоправной деятельности – от курьерских доставок незаконных товаров до диверсий на объектах городской инфраструктуры.
Также организаторы эксперимента заявили, что «в целях дальнейшей профилактической работы и обеспечения общественной безопасности сведения обо всех лицах, проявивших готовность к незаконной деятельности, переданы в правоохранительные органы».
Некоторые блогеры уже отметили, что людей, согласившихся участвовать в незаконных акциях, не могут привлечь к ответственности, поскольку с правовой точки зрения имела место провокация. Это действительно так, однако гораздо более важно другое – 10 человек были готовы совершать противоправные действия ради денег. Т.е. ради денег эти люди были готовы на всё.
И здесь возникает другой вопрос: почему подобное стало возможным? Что движет этими людьми?
Можно попытаться оправдать тех согласившихся граждан тем, что если бы им не предложили нечто незаконное, они бы и не совершили нечто незаконное, однако, как говорил Марк Туллий Цицерон, невелика заслуга, если человек честен лишь потому, что никто и не пытался его подкупить. А поэтому подобные оправдания выглядят, мягко говоря, неубедительно.
Можно сослаться на то, что мы не знаем, в каком финансовом положении находятся эти люди, и, возможно, они очень нуждаются в деньгах, но это, опять-таки, не очень убедительное оправдание – люди, соглашавшиеся на диверсии и «работу курьерами» за 350 тысяч рублей в месяц (а с высокой вероятностью подобные предложения означают распространение наркотиков), должны были понимать, что ступают на черту, перейдя которую они становятся преступниками. Но это, тем не менее, их не остановило.
То, что никто не догадался о том, что подобные предложения могут быть инициированы правоохранительными органами, неудивительно. Здесь можно провести параллели с тем, как легко люди поддаются уловкам мошенников – порой удивляешься тому, как легко люди соглашаются, например, поджечь военкомат «по заданию ФСБ» или поджечь автомобиль, где «скрывается диверсант». Вот пример одной из таких новостей:
Казалось бы, человек, находящийся в здравом уме, никогда не совершит ничего подобного. Однако совершают! Находятся те, кто реально верит всему, что ему говорят по телефону, и готов выполнять «инструкции». Конечно, существенная часть «полезных идиотов» — это пенсионеры, потому что с этой аудиторией мошенникам работать проще. Но тем не менее это ещё раз доказывает, что глупости человеческой нет предела (очевидное доказательство этому — история о том, как полицейский пытался убедить пенсионерку не переводить мошенникам 900 тысяч рублей, но та прогнала его и все равно перевела деньги).
Большинство людей легко поддаются манипулированию. Причина проста: многие предпочитают, чтобы за них думали и принимали решение другие. Кроме того, стремление «быть как все», не выделяться, подстраивать свою точку зрения под мнение большинства очень характерно для многих представителей современного массового общества. Поэтому, когда звонит некий «авторитетный человек», якобы представитель власти, многие с готовностью верят и готовы послушно выполнять его инструкции.
Не стоит думать, что все, кто поддается на уловки мошенников, — это идиоты. Нет, это не так. Автору известен пример, когда человеку (инвалиду, который с трудом может выйти из дома) звонили мошенники, представившиеся «социальной службой», которым были прекрасно известны личные данные жертвы (имя и фамилия, адрес) и то, что у него есть группа инвалидности. Они выведали у человека паспортные данные и номер банковской карты, и лишь когда они попытались выведать пароль от карты, человек понял, что здесь что-то не так, и повесил трубку.
Однако в случае с экспериментом ФСБ в Свердловской области мы имеем иную ситуацию – люди должны были понимать (потому что бот под названием Anonymous work на первом этапе сразу намекал, что речь пойдёт о деятельности за рамками закона), в чём будут участвовать. Они соглашались принимать участие в незаконных акциях не под влиянием мошенников, а по своей воле. А это уже проблема иного характера.
Если человек легко готов переступить закон ради быстрых и легких денег, готов ради денег даже совершать диверсии, то вопрос здесь скорее в идейном кризисе государства. Которое, собственно говоря, не предлагает никакого внятного образа будущего и в принципе бедно на какие-либо идеи.
Помнится, как-то Дмитрий Анатольевич Медведев, отвечая на вопрос о том, почему у учителей низкие зарплаты, ответил: каждый человек в жизни выбирает то, что для него важно.
Политическая ситуация, разумеется, с тех пор достаточно сильно изменилась. Политико-экономическая конфронтация с Западом, трансформация российской экономики, связанная с сокращением потребительской экономики (или «заморозка» экономики, как говорят некоторые эксперты), попытка «разворота на Восток» – это тенденции сегодняшнего дня.
Попытки идейного наполнения противостояния с Западом предпринимаются, однако, опять-таки, привлекательный образ будущего Российская Федерация своему населению не предлагает. Более того, критикуя Запад, например, за миграционную политику (политику замещения населения), Россия сама следует по тому же пути.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, разумеется, в любой стране и в любом обществе всегда найдется люди, которые готовы за деньги идти на всё (вопрос лишь в их количестве). Это неизбежно. Люди зачастую существа эгоистичные. Многие из них готовы ступить на путь криминала ради денег.
Но также всегда будет возникать вопрос, что движет людьми, которые готовы ради денег идти на преступления, несмотря на угрозу уголовного преследования. Чтобы таких людей было меньше, одних официальных предупреждений недостаточно. Желательно, чтобы человек сам не хотел совершать подобные действия. А здесь нужна гораздо более тонкая работа.
