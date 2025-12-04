«За деньги да»: что показал эксперимент ФСБ в Свердловской области

Недавно в Свердловской области региональное управление ФСБ совместно с интернет-изданием Inburg.ru провело эксперимент по имитации вербовки, а также вовлечения в противозаконную деятельность жителей региона. Как отмечают организаторы эксперимента, проект был направлен на изучение методов вовлечения граждан в противоправную деятельность посредством предложения «легких» денег.

В период с 19 по 26 ноября через указанный выше сайт распространялись объявления, стилизованные под предложения о быстром и анонимном заработке. Все интересующиеся могли перейти в специализированный чат-бот, который пошагово вовлекал пользователей в сценарии потенциально противоправной деятельности – от курьерских доставок незаконных товаров до диверсий на объектах городской инфраструктуры.



Статистические данные, собранные в ходе эксперимента, оказались весьма показательными. Общее число просмотров имитационных объявлений достигло 28 800. Из них 176 человек проявили первичный интерес и перешли в чат-бот для дальнейшего взаимодействия. 10 пользователей дошли до финального этапа, выразив готовность к участию в предложенных противоправных сценариях,
– говорится в сообщении канала «Антитеррор Урал».

Также организаторы эксперимента заявили, что «в целях дальнейшей профилактической работы и обеспечения общественной безопасности сведения обо всех лицах, проявивших готовность к незаконной деятельности, переданы в правоохранительные органы».

Некоторые блогеры уже отметили, что людей, согласившихся участвовать в незаконных акциях, не могут привлечь к ответственности, поскольку с правовой точки зрения имела место провокация. Это действительно так, однако гораздо более важно другое – 10 человек были готовы совершать противоправные действия ради денег. Т.е. ради денег эти люди были готовы на всё.

И здесь возникает другой вопрос: почему подобное стало возможным? Что движет этими людьми?

Можно попытаться оправдать тех согласившихся граждан тем, что если бы им не предложили нечто незаконное, они бы и не совершили нечто незаконное, однако, как говорил Марк Туллий Цицерон, невелика заслуга, если человек честен лишь потому, что никто и не пытался его подкупить. А поэтому подобные оправдания выглядят, мягко говоря, неубедительно.

Можно сослаться на то, что мы не знаем, в каком финансовом положении находятся эти люди, и, возможно, они очень нуждаются в деньгах, но это, опять-таки, не очень убедительное оправдание – люди, соглашавшиеся на диверсии и «работу курьерами» за 350 тысяч рублей в месяц (а с высокой вероятностью подобные предложения означают распространение наркотиков), должны были понимать, что ступают на черту, перейдя которую они становятся преступниками. Но это, тем не менее, их не остановило.

То, что никто не догадался о том, что подобные предложения могут быть инициированы правоохранительными органами, неудивительно. Здесь можно провести параллели с тем, как легко люди поддаются уловкам мошенников – порой удивляешься тому, как легко люди соглашаются, например, поджечь военкомат «по заданию ФСБ» или поджечь автомобиль, где «скрывается диверсант». Вот пример одной из таких новостей:

Норильский горсуд Красноярского края рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в поджоге АЗС. По версии следствия, в августе этого года фигурантка дела стала жертвой мошенников, которые похитили у нее более 1,5 млн руб. После этого пострадавшей позвонил якобы сотрудник регионального УФСБ. Злоумышленник убедил жертву, что ей необходимо поджечь бензоколонку, чтобы выиграть время для задержания мошенников.

Казалось бы, человек, находящийся в здравом уме, никогда не совершит ничего подобного. Однако совершают! Находятся те, кто реально верит всему, что ему говорят по телефону, и готов выполнять «инструкции». Конечно, существенная часть «полезных идиотов» — это пенсионеры, потому что с этой аудиторией мошенникам работать проще. Но тем не менее это ещё раз доказывает, что глупости человеческой нет предела (очевидное доказательство этому — история о том, как полицейский пытался убедить пенсионерку не переводить мошенникам 900 тысяч рублей, но та прогнала его и все равно перевела деньги).

Большинство людей легко поддаются манипулированию. Причина проста: многие предпочитают, чтобы за них думали и принимали решение другие. Кроме того, стремление «быть как все», не выделяться, подстраивать свою точку зрения под мнение большинства очень характерно для многих представителей современного массового общества. Поэтому, когда звонит некий «авторитетный человек», якобы представитель власти, многие с готовностью верят и готовы послушно выполнять его инструкции.

Не стоит думать, что все, кто поддается на уловки мошенников, — это идиоты. Нет, это не так. Автору известен пример, когда человеку (инвалиду, который с трудом может выйти из дома) звонили мошенники, представившиеся «социальной службой», которым были прекрасно известны личные данные жертвы (имя и фамилия, адрес) и то, что у него есть группа инвалидности. Они выведали у человека паспортные данные и номер банковской карты, и лишь когда они попытались выведать пароль от карты, человек понял, что здесь что-то не так, и повесил трубку.

Однако в случае с экспериментом ФСБ в Свердловской области мы имеем иную ситуацию – люди должны были понимать (потому что бот под названием Anonymous work на первом этапе сразу намекал, что речь пойдёт о деятельности за рамками закона), в чём будут участвовать. Они соглашались принимать участие в незаконных акциях не под влиянием мошенников, а по своей воле. А это уже проблема иного характера.

Если человек легко готов переступить закон ради быстрых и легких денег, готов ради денег даже совершать диверсии, то вопрос здесь скорее в идейном кризисе государства. Которое, собственно говоря, не предлагает никакого внятного образа будущего и в принципе бедно на какие-либо идеи.

Помнится, как-то Дмитрий Анатольевич Медведев, отвечая на вопрос о том, почему у учителей низкие зарплаты, ответил: каждый человек в жизни выбирает то, что для него важно.

Меня часто об этом спрашивают. И по учителям, и по преподавателям — это призвание. А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес,
— заявил тогда Медведев. Было это в далеком 2016 году.

Политическая ситуация, разумеется, с тех пор достаточно сильно изменилась. Политико-экономическая конфронтация с Западом, трансформация российской экономики, связанная с сокращением потребительской экономики (или «заморозка» экономики, как говорят некоторые эксперты), попытка «разворота на Восток» – это тенденции сегодняшнего дня.

Попытки идейного наполнения противостояния с Западом предпринимаются, однако, опять-таки, привлекательный образ будущего Российская Федерация своему населению не предлагает. Более того, критикуя Запад, например, за миграционную политику (политику замещения населения), Россия сама следует по тому же пути.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, разумеется, в любой стране и в любом обществе всегда найдется люди, которые готовы за деньги идти на всё (вопрос лишь в их количестве). Это неизбежно. Люди зачастую существа эгоистичные. Многие из них готовы ступить на путь криминала ради денег.

Но также всегда будет возникать вопрос, что движет людьми, которые готовы ради денег идти на преступления, несмотря на угрозу уголовного преследования. Чтобы таких людей было меньше, одних официальных предупреждений недостаточно. Желательно, чтобы человек сам не хотел совершать подобные действия. А здесь нужна гораздо более тонкая работа.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 03:58
    Я думаю этот эксперимент ФСБ надо распространить на всю страну...выявить всех потенциальных диверсантов и террористов важнейшая задача.
    Но с одним условием...параллельно нужно проводить пропагандитские мероприятия... с освещением какие будут наказания или плюшки за сдачу террористов органам.
    Кроме того надо широко освещать среди народа судебные процессы над пойманными пособниками укронацистов...особенно среди молодёжи.
    У молодых ребят надо сформировать в голове формулу бытия...что поджог релейного шкафа или сотовой вышки всяко будет стоить дороже награды от вербовщиков СБУ и ГРУ.
    Выбор простой...тюрьма в 10-20 лет или 20-30 тысяч рублей...которые можно и не получить.
    1. Sensor Звание
      Sensor
      +2
      Сегодня, 05:36
      Я думаю этот эксперимент ФСБ надо распространить на всю страну...

      Этот эксперимент давно успешно проводится по всей стране. Продавцы наркотиков успешно вербуют вербуют низовых исполнителей и ФСБ нужно было внедрится и вскрыть эту систему.
      Впрочем в любой стране и во все времена существовал искус тридцати серебреников.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 06:31
      Рано выложили о этом эксперименте.И да,надо было пройти частым гребешком по всем бескрайним просторам
  2. двп Звание
    двп
    +7
    Сегодня, 04:00
    Ну что вы все хотели, если тридцать лет ото всюду только и слышно:"обращайся"! Талантливая молодежь не может пробиться на сцену. Лепс даже открытое письмо об этом президенту написал. Филька,Аллка,Галка,Петросян и прочие "артисты" . А как началось СВО все побежали за границу. А вспомните сколько народу кинулось бежать за границу с объявлением мобилизации. И так везде. Это ребята путинская Россия, теперь только за деньги Олеги Кошевые и Николаи Заслоновы у нас. Есть деньги -будет тебе и "патриотизм".
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      -5
      Сегодня, 04:07
      Цитата: двп
      Это ребята путинская Россия, теперь только за деньги Олеги Кошевые и Николаи Заслоновы у нас. Есть деньги -будет тебе и "патриотизм".

      smile Ну так это обстоятельство можно использовать в интересах ФСБ...скажем так объявить вознаграждение тем кто словит в инете вербовщика с вербуемым.
      Как это сделать уже технический вопрос...Бог в помощь.
      Надо искать решение, а не спускать все на капитализм и путинскую Россию. smile
      Все само собой не устаканится...не тот случай.
      1. двп Звание
        двп
        +6
        Сегодня, 05:05
        Ну вот ФСБ в своих интересах и использовала "это обстоятельство". Вот только результат то их ,по моему не очень обрадовал.
    2. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 04:39
      За границу побежали толпой тогда, когда объявили мобилизацию.И было это осенью 2022-го.А мне известны несколько парней, которые с начала СВО пошли добровольно в действующую армию.
      1. двп Звание
        двп
        +6
        Сегодня, 05:10
        Ну так у меня тоже есть и было несколько таких знакомых. Теперь вот ходят матеряться (кто остался живой),уволиться никак не могут. Кто знал в феврале 2022что всё это "мероприятие" превратиться в тяни-толкай. Хох..лы наверное сами очень этим удивлены. Ведь в Киеве оружие свободно раздавали всем желающим,не верили что протянут долго. Но Владимир Владимирович не обманул "ожидания",начались "акты доброй воли".
    3. Tagan Звание
      Tagan
      -4
      Сегодня, 05:11
      Это ребята путинская Россия, теперь только за деньги Олеги Кошевые и Николаи Заслоновы у нас. Есть деньги -будет тебе и "патриотизм".

      Пытаетесь таким образом обгадить тех, кто отдал жизнь?
      Всё на деньги мерите?
      1. двп Звание
        двп
        +12
        Сегодня, 05:17
        Интересные вы ребята, сразу обгадить. А может просто показать что за тридцать лет "настоящей демократии и капитализма" воспитались другие люди? С другим понятием патриотизма? У них теперь другой менталитет. Если раньше чтобы стать " успешным"нужно было выучиться,стать профессионалом,то теперь заработать деньги любым путем,не важно обманув дольщиков,ограбив пенсионеров или использовать свои врачебные знания в частной клинике.
        1. Arzt Звание
          Arzt
          -1
          Сегодня, 05:57
          заработать деньги любым путем,не важно обманув дольщиков,ограбив пенсионеров или использовать свои врачебные знания в частной клинике.

          А если не в частной, то можно? laughing
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +8
    Сегодня, 04:02
    Если человек легко готов переступить закон ради быстрых и легких денег, готов ради денег даже совершать диверсии, то вопрос здесь скорее в идейном кризисе государства.
    Это капитализм, детка....
  4. Дырокол Звание
    Дырокол
    +7
    Сегодня, 04:06
    И здесь возникает другой вопрос: почему подобное стало возможным? Что движет этими людьми?

    Ммм... а где автор приобрел розовые очки? Он не знает, что на пример распространение наркотиков тяжкое преступление, за которое садят надолго, но находятся куда больше, чем 10 человек кто этим занимается?
    Они соглашались принимать участие в незаконных акциях не под влиянием мошенников, а по своей воле. А это уже проблема иного характера.

    Наверное потому, что видят как это практически в открытую делают высшие чиновники и им все сходит с рук.
    Желательно, чтобы человек сам не хотел совершать подобные действия. А здесь нужна гораздо более тонкая работа.

    Желательно чтобы ВСЕ граждане РФ это осознавали и не совершали преступлений иначе возникает диссонанс, "этим хорькам можно, а мне нет?"
    1. U-58 Звание
      U-58
      +2
      Сегодня, 05:47
      Осталось только по-советски вспомнить о воспитательном моменте семьи и школы....
      Только вот при отсутствии государственной идеологии с одной стороны и всесторонней пропаганды наживы и обогащения с другой, у нас в обществе уже прочно закрепился тренд на получение денег любой ценой. Причем, честно заработанных- в последнюю очередь.
      Ибо уже лет как 35 честно заработать на достойную жизнь- это что-то из разряда мифов древней Греции.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 06:13
        Цитата: U-58
        Ибо уже лет как 35 честно заработать на достойную жизнь

        Именно, культивируемый штамп, что честно заработать на достойную жизнь невозможно и порождает проблемы с которыми пытаются бороться, кто сам же в этом виноват.
  5. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +2
    Сегодня, 04:08
    Эксперимент так себе, конечно... Если нормальные методы оперативной работы применять тямы не хватает, прибегают к грубым и примитивным провокациям... Методы царской охранки. А по существу... что-то не сильны оказались скрепы и традиционные духовные ценности у глубинного народа smile
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      -8
      Сегодня, 04:20
      Цитата: Ростислав_
      Методы царской охранки. А по существу... что-то не сильны оказались скрепы и традиционные духовные ценности у глубинного народа

      Царская охрана работала вполне эффективно smile, потом ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ по наследству использует те же методы...для спецслужбы в рамках закона это всегда было приемлемо(ловить живца на крючок, подбросив приманку) ...за рубежом в том числе.
      Красивые слова о скрепах и духовных ценностях в оперативных мероприятиях по объекту разработки лучше не упоминайте...действовать надо строго в рамках закона. smile
      Чтоб самому не влипнуть в историю.
      1. Ростислав_ Звание
        Ростислав_
        0
        Сегодня, 04:29
        Никак грозишься ? bully И не путайте "ловлю на живца " подозреваемого и провоцирование на преступление условно законопослушного гражданина, какова бы ни была мотивация.
        1. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          -5
          Сегодня, 04:35
          Цитата: Ростислав_
          Никак грозишься ? И не путайте "ловлю на живца " подозреваемого и провоцирование на преступление условно законопослушного гражданина, какова бы ни была мотивация.

          Ничего подобного. smile
          Главное остановить законопослушного гражданина от рокового шага на пути в пропасть. what
          Понимаете у некоторых людей сложилось впечатление что деньги и беззубость закона решают все.
          Смею вас заверить, что это не так.
          При желании государство может завернуть гайки и болты так что взвоют все...и вы и я в том числе.
          Пока что мы в этом плане пока ещё можем чувствовать себя свободными.
      2. Дырокол Звание
        Дырокол
        +4
        Сегодня, 04:33
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Царская охрана работала вполне эффективно

        настолько, что империю проспала.
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        потом ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ по наследству использует те же методы

        аналогично проспал СССР, а ФСБ продолжает двигаться по тому же фарватеру...
        1. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          -1
          Сегодня, 04:39
          Цитата: Дырокол
          настолько, что империю проспала.

          Ничего подобного...
          проспал империю Николай 2, Горбачев Михал Сергеевич хе хе..со своей толерантностью и плюаризмом
          мнений.
          Ну а сегодняшняя ситуация попытка исправить косяки прошлых лет.
          Посмотрим что из этого выйдет. what
          Заметьте что на большой силы Русь, РИ и СССР достигли когда у власти были сильные личности... Иван Грозный, Петр 1,Ленин,Сталин.
          И наооборот когда во главе государства находился размазня или алкаш все свалилось в пропасть и разруху войны.
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            -2
            Сегодня, 04:46

            ..этакое волнообразное движение истории нашего государства...подьем..развал...подьем...развал.
            Сейчас мы находимся на промежуточном этапе. hi
          2. Дырокол Звание
            Дырокол
            +2
            Сегодня, 04:47
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Ничего подобного...

            Ну может в какой из вселенных Марвел так и есть. Но охранка призванная охранять империю со своей задачей не справилась, как и КГБ.
            1. Тот же ЛЕХА Звание
              Тот же ЛЕХА
              +1
              Сегодня, 04:55
              Цитата: Дырокол
              Но охранка призванная охранять империю со своей задачей не справилась, как и КГБ.

              Никакая спецслужба не справится с задачей охраны государственных устоев, если во главе государства стоит человек разрушающий их.
              Это аксиома не требующая доказательств.
              В этом плане Николай 2 сделал все чтобы Российская империя развалилась, не смотря на все усилия жандармерии России. request
              1.Втянул Россию в бесмысленную для страны 1 мировую войну.
              2.Отказался от власти в самый критический момент, когда требовалась крепкая рука и политическая воля руководителя государства.
              Анархия и апатия чиновников усугубили ситуацию в стране до цугундера... большевики молодцы...у них нашёлся и лидер и воля и идея и пассионарии для воплощения своих планов в жизнь...они победили и это закономерно. hi
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Сегодня, 04:53
    А все потому, что уровень жизни большинства населения ниже некуда! Мы очень богатая на ресурсы страна, но с очень бедным населением. Люди не видят перспективы, светлого будущего, надежды нет никакой, а в такой ситуции начинается вера в утопию, в сказку которая бывает, начинают это искать. А кто ищет тот что?
    Создайте лучшие уловия для жизни, поднимите уровень и не будут возникать мысли где бы достать денег.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 04:59
    Цитата: Вадим С
    кто ищет тот что?
    Создайте лучшие уловия для жизни, поднимите уровень и не будут возникать мысли где бы достать денег.

    Показателен в этом плане конфликт банкиров, Набибулиной и макетплейсов в России...если победят банкиры это будет полная попа.
    Дальше страна будет проваливаться ниже канализации.
  8. Naofumi Звание
    Naofumi
    +6
    Сегодня, 05:08
    Статья 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (№ 144-ФЗ)
    Прямо запрещает сотрудникам органов, проводящих ОРД:
    «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация преступления)».
    Чат-бот буквально делал именно это: шаг за шагом предлагал сначала «курьерку», потом доставку наркотиков, потом диверсии на объектах инфраструктуры и спрашивал «готов ли ты?». Это классическая провокация преступления.

    Статья 5 того же закона (принципы ОРД)
    Требует соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Провокация нарушает:
    право не быть принуждённым к самооговору (ч. 2 ст. 51 Конституции РФ);
    запрет на манипулирование уязвимым положением человека (финансовые трудности).

    Также организаторы эксперимента заявили, что «в целях дальнейшей профилактической работы и обеспечения общественной безопасности сведения обо всех лицах, проявивших готовность к незаконной деятельности, переданы в правоохранительные органы».


    Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 15.06.2010 и № 24 от 16.05.2017
    ВС РФ прямо указывает: если оперативный эксперимент или проверочная закупка переходит в подстрекательство (сотрудник сам создаёт преступное намерение, которого изначально не было), все полученные доказательства признаются недопустимыми, а действия сотрудников — незаконными.


    К организаторам вопросов нет? what
    1. Велизарий Звание
      Велизарий
      +2
      Сегодня, 05:27
      Цитата: Naofumi
      Это классическая провокация преступления.

      Ну Вы и экстремист... Вы бы еще про Конституцию вспомнили smile
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 05:08
    Цитата: двп
    Ну вот ФСБ в своих интересах и использовала "это обстоятельство". Вот только результат то их ,по моему не очень обрадовал.

    Естественно...потому что это системная проблема и одними репрессиями её трудновато решить.
    Почва для появления доморощенных террористов в России сохраняется...на месте пойманных авантюристов вырастут новые любители поджогов. what
  10. kebeskin Звание
    kebeskin
    0
    Сегодня, 05:10
    Цитата: Тот же ЛЕХА

    Но с одним условием...параллельно нужно проводить пропагандитские мероприятия... с освещением какие будут наказания или плюшки за сдачу террористов органам.
    Кроме того надо широко освещать среди народа судебные процессы над пойманными пособниками укронацистов...особенно среди молодёжи.
    У молодых ребят надо сформировать в голове формулу бытия...что поджог релейного шкафа или сотовой вышки всяко будет стоить дороже награды от вербовщиков СБУ и ГРУ.
    Выбор простой...тюрьма в 10-20 лет или 20-30 тысяч рублей...которые можно и не получить.


    Плюшки за сдачу негтдяев органам. Звучит хорошо, на практике много вопросов. Ряжовой гражданин может сказать как в известном фильме "чем больше сдадим, тем лучше." И начинать сдавать всех, недругов, вреднех коллег по работе и т.д. если он окажется негодяем лучше вдвойне."
    Ну сколько дадут денег гражданину за выявление таких граждан 100 000 р. А если невольном такому свидетелю от злоумышленников поступит предложение 1 000 000 р. Чтобы не сообщал. Согласиться гражданин или нет.
    Идеология - как минимум 30 лет такая, у кого деньги, тот может себе позволить все. Блогер на ютубе у молодежи будет вызывать большую привязанность чем учитель. У блогера деньги - а у учителя что куча работы, бумаг за небольшую копейку. Молодеж ответит хочу стать блогером а не учителем.
    Должно быть так. Нет не должно. Но сейчас у нас К - капитализм.
    Другого у нас пока нет.
    Разьяснение от родителей детям, что так делать плохие вещи не хорошо. (Если в семье есть уважаение, то может и послушает).
  11. Велизарий Звание
    Велизарий
    +3
    Сегодня, 05:20
    Причины этого очевидны как белый день.
    1) Всеобщее распространение бандитско-мафиозной этики-" Бабки в натуре решают все"," Сегодня ты,а завтра я".
    2) Бедность большинства населения.
    В этом же "эксперименте"-(по сути это чистая уголовщина,) интересно только то,что всеобщая практика сознательных провокаций для получения " палок", и создания атмосферы всеобщего страха теперь просто признается открыто. Раньше как-то стеснялись.
    Также немного удивляет удивление автора относительно случая с бензоколонкой. Это же нормальная жизнь в РФ. Так что человек вполне находился в здравом уме.
    Стандартный пример-человек обращается в полицию по любому поводу-мошенники,воры,и.т..д. Какой ответ он получает чаще всего ? Не тронь меня старушка,я в печали, это висяк, делать мы ничего не будет,у нас людей нет,и.т.д. Но если он как-то простимулирует данную ситуацию, может быть ,когда -нибудь, что-нибудь и сделают (в зависимости от интереса "силовиков"). Все это знают поэтому чаще всего в современной РФ если прям совсем не убьют никто никуда не обращается-это просто бессмысленно.
    Теперь предложенная ситуация -человека обворовали мошенники-.ему звонят силовики и говорят ,за деньги мы вопросы порешаем. Все вполне логично ,вот он и повелся. Проблема человека только в том,что он все же наивен аки чукотский юноша. Еще верит в то,что "силовики" кому-то сами звонят и что -то там предлагают. На деле это еще ты сам за ними долго бегать должен.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      -1
      Сегодня, 05:30
      Все это знают поэтому чаще всего в современной РФ если прям совсем не убьют никто никуда не обращается-это просто бессмысленно.

      Не согласен...в моем городе 1 декабря какой то отморозок курьер пнул в лицо под настроение бабушке...в итоге она в больнице...и что вы думаете...нашли и задержали курьера буквально на следующий день...пытался сбежать из города.
      Сейчас решается вопрос какую статью ему впаять...могут же органы работать...когда захотят...но вопрос теперь к судьям будет...слишком часто судьи отпускают таких отморозков на свободу. request
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        0
        Сегодня, 05:46
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        и что вы думаете...нашли и задержали курьера буквально на следующий день...пытался сбежать из города

        Среди живых людей про такие чудеса я никогда не слышал, а вот про- ничего делать не будем, слышал сотни раз, в случае с мошенниками еще и обсмеют,мол сам виноват.
        Но Вам верю-Вы святой человек. Повезло бабушке. Но заметьте я писал -чаще всего , а не всегда. Как раз для таких волшебных историй.
        1. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          0
          Сегодня, 05:52
          Повезло бабушке.
          Преступление было под камеру.
          Преступник засветился на видео...кто то выложил его в инет...там шквал возмущения был...вот полиция и ринулась в бой. what
  12. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -3
    Сегодня, 05:20
    Цитата: Naofumi
    К организаторам вопросов нет?

    Есть... как остановить вал поджогов, подрывов, расстрелов со стороны подозреваемых лиц в условиях СВО... грубо говоря войны?
    Как совместить законы мирного времени с законами войны против нас? hi
    1. Велизарий Звание
      Велизарий
      +4
      Сегодня, 05:50
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      в условиях СВО... грубо говоря войны?

      Раз Вы заговорили про законы и подозреваемых применительно к СВО , неплохо было начать с того,а что такое СВО ? Какими законами оно регулируется и какие статьи по этому поводу есть в УК РФ ?
      Вот только если Вы начнете этим интересоваться боюсь пособника "укронацистов" сделают из Вас.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 05:57
        Цитата: Велизарий
        неплохо было начать с того,а что такое СВО ? Какими законами оно регулируется и какие статьи по этому поводу есть в УК РФ ?

        Я с этого начал в 2022 году...24 февраля.
        Это политическое, а не военное решение...и оно мягко говоря входит в непонятное противоречие request.
        Война ведется полноценная против нас...со всеми её атрибутами, а живём мы в тылу как бы вдали от неё.
        Поэтому у многих фронтовиков прибывающих с передовой в Москву или другой мирный город России возникает диссонанс...как так?
        Это потом в будущем аукнется в психике людей.
  13. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 05:27
    Не такой и большой процент, думаю в любом обществе примерно столько и будет.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 05:42
    Это классическое поколение Z, для которых деньги важнее всего. Таково было воспитание молодежи, когда слова "патриотизм" и "любовь к Родине" были чуть ли не ругательными! Это время, когда юноши хотели стать не лётчиками и отважными моряками, а убийцами и бандитами, а про девушек и сказать стыдно. Ельцинско-гайдаро-чубайсо-немцовское испражнение! Радует, что только не все такие
  15. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -2
    Сегодня, 05:48
    Цитата: Schneeberg
    Радует, что только не все такие

    На СВО полно нормальных ребят воюет и среди нас полно их...с патриотизмом у них все нормально.
    Надо только держать под контролем все что втюхивают им в головы в СМИ.
    Государство медленно но верно идёт в этом направлении.
  16. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 05:56
    Это действительно так, однако гораздо более важно другое – 10 человек были готовы совершать противоправные действия ради денег. Т.е. ради денег эти люди были готовы на всё.

    10 человек из 10? Или из 100, 1000 или вообще 1000000? Это сколько % от числа участвующих в эксперименте. 0.001% св0л0чь всегда была, есть и будет. Сама цифра 10 человек - провокация.