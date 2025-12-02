В Чёрном море атаковано судно с подсолнечным маслом, следовавшее из России

В 80 милях от турецкого побережья в Черном море было атаковано судно Midvolga 2 с подсолнечным маслом, следовавшее из России в Грузию. При этом не пострадал никто из 13 человек экипажа, находящихся на борту.Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.Экипаж танкера не стал обращаться за помощью и продолжил двигаться своим ходом в направлении турецкого порта Синоп.Находящиеся на борту люди не заявляют о проблемах со здоровьем. При этом двигатели судна работают в обычном режиме.Турецкий Минтранс сообщает:Танкер был построен относительно недавно – в 2014 году. Он ходит с различными грузами под флагом России. Судно приписано к Санкт-Петербургскому порту. Оно принадлежит московской Средневолжской судоходной компании.Незадолго до этого атакам поверглись еще два танкера. Они подали сигналы бедствия 28 ноября вечером. Это были принадлежащие Гамбии суда Kairos и Virat. Оба не были загружены и направлялись в Новороссийск. Нападение на них произошло соответственно в 28 и 38 морских милях от турецкого берега. В машинном отделении танкера Kairos случилось возгорание. На Virat тоже было задымление, но ничего серьезного не произошло. Правда, на следующий день гражданское судно снова атаковали.Как сообщили украинские СМИ, ответственность за эти диверсии взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ).

