В Чёрном море атаковано судно с подсолнечным маслом, следовавшее из России

В 80 милях от турецкого побережья в Черном море было атаковано судно Midvolga 2 с подсолнечным маслом, следовавшее из России в Грузию. При этом не пострадал никто из 13 человек экипажа, находящихся на борту.

Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Экипаж танкера не стал обращаться за помощью и продолжил двигаться своим ходом в направлении турецкого порта Синоп.

Находящиеся на борту люди не заявляют о проблемах со здоровьем. При этом двигатели судна работают в обычном режиме.

Турецкий Минтранс сообщает:

Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа.

Танкер был построен относительно недавно – в 2014 году. Он ходит с различными грузами под флагом России. Судно приписано к Санкт-Петербургскому порту. Оно принадлежит московской Средневолжской судоходной компании.

Незадолго до этого атакам поверглись еще два танкера. Они подали сигналы бедствия 28 ноября вечером. Это были принадлежащие Гамбии суда Kairos и Virat. Оба не были загружены и направлялись в Новороссийск. Нападение на них произошло соответственно в 28 и 38 морских милях от турецкого берега. В машинном отделении танкера Kairos случилось возгорание. На Virat тоже было задымление, но ничего серьезного не произошло. Правда, на следующий день гражданское судно снова атаковали.

Как сообщили украинские СМИ, ответственность за эти диверсии взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ).
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +8
    Сегодня, 11:41
    Как -то странно оно шло в Грузию, что оказалось возле Синопа.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +5
      Сегодня, 11:46
      Цитата: ТермиНахТер
      Как -то странно оно шло в Грузию, что оказалось возле Синопа.

      Ветром сдуло... request
      "Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону"©
    2. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 11:49
      штурмана на алкотестер? bully
    3. wku
      wku
      0
      Сегодня, 11:56
      может оно с Владивостока шло? с Грузией если что есть ЖД и авто дороги, чтобы из центральной части России танкера на столь короткое плечо грузить.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 12:17
        Цитата: wku
        может оно с Владивостока шло?

        Скорее из Санкт-Петербурга, там есть масло наливной терминал, на Чёрном море есть в Тамани, но от туда не логично идти через Турцию.
        1. штурм Звание
          штурм
          -1
          Сегодня, 12:27
          Думаете, что экономически выгодно с Краснодара везти масло в Питер, а оттуда через семь морей в Грузию?
        2. Товарищ Берия Звание
          Товарищ Берия
          -1
          Сегодня, 12:28
          Скорее из Санкт-Петербурга,

          Этот танкер класса "река-море". Представляю, как он героически в это время преодолевал Бискай. Шансов на благополучный исход практически не было.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            -1
            Сегодня, 12:49
            Цитата: Товарищ Берия
            Представляю, как он героически в это время преодолевал Бискай.

            В морях не разбираюсь, но судно то Питерской приписки и построено в Китае, как то дошло через весь шарик.
      2. ОлегEKB Звание
        ОлегEKB
        0
        Сегодня, 12:24
        по моему жд с Грузией нет
    4. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:57
      Цитата: ТермиНахТер
      Как -то странно оно шло в Грузию, что оказалось возле Синопа.

      Ну, может им до Турции ближе оказалось. Просто зайти по-соседски, подлататься (все таки ж атаковали) а там и в сторону Грузии выдвигаться laughing
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:38
        Прояснились некоторые обстоятельства атаки на танкер, в этот раз не МБЭК применялись.
        МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена БПЛА, в результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 12:39
        Ну, может им до Турции ближе оказалось.

        Это как? Если Грузия находится между Россией и Турцией.
    5. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      -2
      Сегодня, 12:38
      Всё просто - по кратчайшему пути до территориальных вод Турции в надежде проскочить нейтральные воды. А дальше - в надежде, что украинские БЭКи не будут атаковать в терводах НАТО, идти в Грузию.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        -1
        Сегодня, 12:46
        Цитата: Товарищ Берия
        по кратчайшему пути до территориальных вод Турции в надежде проскочить нейтральные воды.

        Всё так и есть, Но хозлы подлые, по подлости они, даже впереди англосаксов.
    6. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:43
      Цитата: ТермиНахТер
      Как -то странно оно шло в Грузию, что оказалось возле Синопа.

      Через Житомир на Пензу, всегда путь короче.
      "В судовождении всегда считай себя ближе к опасности и не предпочитай краткость пути, его безопасности" - аксиома, которой учат штурманов с первого курса мореходки ( по крайней мере при Союзе так учили ).
    7. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 12:45
      И вообще, какая то странная заметка. Кто атаковал? Чем атаковал? Какие повреждения получило судно? Все живы и здоровы, судно на плаву, идет своим ходом... Может быть какой то рыбак подплыл и краску на борту поцарапал? recourse
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        -1
        Сегодня, 12:48
        Скорее всего ЧВК была на борту. Просто отбились. Почему бы и нет?
    8. knn54 Звание
      knn54
      -1
      Сегодня, 12:48
      Тезка, успели перепродать туркам. Может фирма-прокладка грузинская, дабы не нарваться на какие то санкции.
      Стоило бы в статье указать название танкера на русском, как на фото.
  2. faiver Звание
    faiver
    +8
    Сегодня, 11:43
    И прямо сейчас над Черным морем болтается американский авиаразведчик Бомбардье-артемис-2, совпадение? не думаю.....
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 11:48
    Не удивительно,Киев заявлял что будет гадить где только сможет вот и осуществляет.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      -2
      Сегодня, 12:26
      Вывод -у Киева есть фабержэ, а у нашего руководства отсутствуют! Есть мелкие и средние страны, которые топят и захватывают суда Западных компаний. Взять тот же Йемен /хуситы/ -они не смотрят, чей флаг намалеван на борту, ориентируются на 95% проверенные данные куда следует судно и атакуют! И до сих пор тем хуситам никто и ничего фатального сделать не смог! Почему наши не топят всё подряд, плывущее на Украину?
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 12:31
      Так у них девиз такой...
      Гадить всегда...
      Гадить везде...
      Гадить на суше и на воде...
  4. vet Звание
    vet
    -12
    Сегодня, 11:54
    Это уже нападение именно на российское судно и под российским флагом. Посмотрят, как в очередной раз утрется престарелый великий правитель, и начнут кошмарить все хоть как-то связанные с Россией суда на всех морях. Не пора ли великому правителю вспомнить, что сказал Ельцин 31/12 1999 года?
    1. kig Звание
      kig
      -2
      Сегодня, 12:00
      Цитата: vet
      Не пора ли великому правителю вспомнить,

      погоди, в следующем году мы его опять всенародно выберем. Без Путина нет России, помните?
      1. faiver Звание
        faiver
        +3
        Сегодня, 12:10
        а следующий год уже 2030ый? я что-то пропустил? laughing
        1. kig Звание
          kig
          +1
          Сегодня, 12:41
          Цитата: faiver
          а следующий год уже 2030ый?

          ой, чо то я затупил winked . Ну, значит у нас еще пять лет спокойствия и стабильности
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        +1
        Сегодня, 12:14
        Цитата: kig
        Цитата: vet
        Не пора ли великому правителю вспомнить,

        погоди, в следующем году мы его опять всенародно выберем. Без Путина нет России, помните?

        Россия была , есть и будет . А вот жидобандеристана не было и не будет . Есть только маленький прочерк , тире между не было и не будет ...Как на могильной плите .... и эпитафия ... помним и не допустим .
    2. Пленник Звание
      Пленник
      +1
      Сегодня, 12:22
      Вам, мил человек пора было заткнуться ещё когда Вас из роддома везли. Но ведь не заткнулись. Чего разверещались, шаровары сгнили или вышиванка жмёт? sad
    3. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      -1
      Сегодня, 12:52
      в очередной раз утрется престарелый великий правитель

      Да запросто. Подумаешь бином Ньютона Без проблем. Алле-гоп. Скажут,что террористическое украинское государство под руководством британских спецслужб совершило очередную провокацию, надеясь что мы ответим во время переговоров в Москве. А вдруг дядя Скрудж рассердится.
    4. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:57
      пускай начинают кошмарить, это и к лучшему
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 12:05
    В Чёрном море атаковано судно с подсолнечным маслом, следовавшее из России

    А из Украины и на Украину идущие суда испытывают подобные неудобства?
    В свете неурожая (очередного) подсолнечника России прочили удорожание подсолнечного масла. А тут оно идёт в Грузию...Уж не в обмен ли Боржоми, чья розничная цена давно сравнялась с ценой подсолнечного масла? belay
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:10
      Поскольку я имею некоторое отношение к подсолнечнику(переработка),то-да,засуха на Кубани была.Впрочем,масленичку выращивают по многим регионам.А что и зачем и куда..Да в каком мире то живем,неудивительно.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 12:38
        Валовой сбор семечки в этом году не хуже чем в прошлом, в основном за счёт площадей и новых регионов, да урожайность ниже, но не на много.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 12:27
      ROSS 42.Вчера отчитались ,впервые отправлено 6000 тонн подсолнечного масла в Саудовскую Аравию из Санкт - Петербурга морем .Вполне возможно что эта же контора под Российским флагом везёт вокруг Европы мимо Англии. laughing
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 12:54
        Цитата: tralflot1832
        6000 тонн подсолнечного масла в Саудовскую Аравию из Санкт - Петербурга морем
        да, похоже, там крупнейшая фирма торгующая маслом и маслоналивной терминал, это судно то же к Питеру приписано, и похоже шло из Санкт-Петербурга через Босфор в Грузию.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 12:06
    Мда... Я бы хотел послушать, что проблеют по этому поводу наши официальные лица.
  7. Тополь Звание
    Тополь
    +1
    Сегодня, 12:08
    Статья, собственно, ни о чём. Информации - ноль, одни вопросы. Почему оказалось рядом с Синопом? Чем атаковано? С какого направления? Какие повреждения? Ничего не понятно.
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 12:15
      разве не очевидно? Судну сломали компас, иначе трудно понять - как оно оказалось там где атаковано.
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        0
        Сегодня, 13:01
        Да запросто. У Жюль Верна написано, что стоит подложить топор под компас, так очутишься в Африке вместо Чили. А тут такая мелочь, наверно подложили, что-нибудь полегче.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:09
    Терроризм стал политикой Европы ,ну мы так далеко пойдем
  9. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 12:10
    следовавшее из России в Грузию.

    Какое отношение к этому маршруту имеет Турция? У штурман проблемы с географией?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 12:35
      Скорее всего шло через Босфор из Санкт-Петербурга, там есть маслоналивной терминал.
  10. multicaat Звание
    multicaat
    +1
    Сегодня, 12:23
    представляю картину дельфин выныривает и спрашивает у туристов
    семечки есть?

    а если найду?
  11. штурм Звание
    штурм
    -1
    Сегодня, 12:24
    этот танкер не заблудился, если ему в Грузию, то нужно плыть по чёрному морю на Восток , а не на запад через Босфор :))
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 12:58
      Цитата: штурм
      этот танкер не заблудился

      Он шёл из Санкт-Петербурга там есть маслоналивной терминал, через Босфор в Грузию, к Питеру он и приписан.
  12. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    -1
    Сегодня, 12:53
    Наш МИД уже высказал очередную озабоченность?
  13. Earl Звание
    Earl
    -1
    Сегодня, 12:54
    О, неужто в ответ на терракт Россия снова разбомбит какой-нибудь сарай в поле? Предлагаю разбомбить террористский сортир, стобы гадить им было негде. Ведь бить по самим террористам нельзя, чтобы не расстроить "западных партнеров".
  14. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:57
    Дело ясное, что дело тёмное.

    На российское судно Midvolga 2 утром 2 декабря у берегов Турции была совершена атака с применением воздушного беспилотника, в результате чего надстройка судна получила незначительные повреждения, сообщили в Росморречфлоте.
    Атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

    Инцидент произошел утром 2 декабря, в 8.00, когда теплоход подвергся атаке БПЛА. В ведомстве отметили: «Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет».