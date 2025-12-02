Фон дер Ляйен: ЕС и Зеленский добились прогресса по плану Трампа

Урсула фон дер Ляйен попыталась показать, что Европа все-таки не стоит в стороне от обсуждения американского плана Трампа по Украине. Она заявила, что разговоры с Зеленским идут полным ходом и что европейские лидеры почти подошли к формированию своих предложений. По ее словам, встреча прошла хорошо, и уже на этой неделе Брюссель хочет положить свои идеи на стол.Вокруг этого заявления – целый дипломатический марафон. В Париже Зеленский встретился с Макроном, а затем оба подключили к разговору сразу полк собеседников: британского премьера Киирa Стармера, ту же фон дер Ляйен, Антониу Кошту, генсека НАТО Марка Рютте и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. К диалогу добавились Германия, Польша, Италия, Норвегия, Финляндия, Дания и Нидерланды.Все это происходит на фоне переговоров в Майами, где 30 ноября Умеров, Рубио и Уиткофф обсуждали сам текст будущего соглашения. Именно там сейчас решаются ключевые моменты, и именно туда, по данным Bloomberg, ЕС допускают лишь по отдельным темам – не более. Брюссель это сильно задевает.На этом фоне слова фон дер Ляйен о движении вперед выглядят как попытка создать впечатление, что Европа играет хоть какую-то роль в решении украинского вопроса.

