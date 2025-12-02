Фон дер Ляйен: ЕС и Зеленский добились прогресса по плану Трампа

Урсула фон дер Ляйен попыталась показать, что Европа все-таки не стоит в стороне от обсуждения американского плана Трампа по Украине. Она заявила, что разговоры с Зеленским идут полным ходом и что европейские лидеры почти подошли к формированию своих предложений. По ее словам, встреча прошла хорошо, и уже на этой неделе Брюссель хочет положить свои идеи на стол.

Вокруг этого заявления – целый дипломатический марафон. В Париже Зеленский встретился с Макроном, а затем оба подключили к разговору сразу полк собеседников: британского премьера Киирa Стармера, ту же фон дер Ляйен, Антониу Кошту, генсека НАТО Марка Рютте и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. К диалогу добавились Германия, Польша, Италия, Норвегия, Финляндия, Дания и Нидерланды.

Все это происходит на фоне переговоров в Майами, где 30 ноября Умеров, Рубио и Уиткофф обсуждали сам текст будущего соглашения. Именно там сейчас решаются ключевые моменты, и именно туда, по данным Bloomberg, ЕС допускают лишь по отдельным темам – не более. Брюссель это сильно задевает.

На этом фоне слова фон дер Ляйен о движении вперед выглядят как попытка создать впечатление, что Европа играет хоть какую-то роль в решении украинского вопроса.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +5
    Сегодня, 11:44
    Она заявила, что разговоры с Зеленским идут полным ходом и что европейские лидеры почти подошли к формированию своих предложений.

    Словечко "почти", всё портит...
    1. HAM Звание
      HAM
      +5
      Сегодня, 11:48
      Василий,по моему ключевое слово здесь РАЗГОВОРЫ......бабки на базаре тоже разговоры разговаривают... drinks
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 12:01
        Цитата: HAM
        бабки на базаре тоже разговоры разговаривают...

        Вот ей на базаре самое место. Но неизвестно, кто в споре "победит". А уж если там будут бабульки с одесского Привоза - ховайся Урсулка, пока гнилыми овощами не закидали.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 11:49
      Это она себе пути отхода подготовила ...
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +3
        Сегодня, 12:01
        По ее словам, встреча прошла хорошо, и уже на этой неделе Брюссель хочет положить свои идеи на стол.
        Останется положить на эти идеи и наше мнение.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +3
          Сегодня, 12:02
          В виде болта потяжелее.................
      2. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +2
        Сегодня, 12:11
        Похоже да, усы сбрила, на фотке видно.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:35
          ну так наверно Китай партию станков для бритья всё-таки продал... wassat
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 11:46
    Экие "молодцы" выработали они и вообще крутые,а вот положит болт Россия на ваше решение-предложение и что 20 пакет санкций? Ну очень не умные люди,очень.
  3. Антоний Звание
    Антоний
    +5
    Сегодня, 11:49
    Нас не интересует никакое решение этого вопроса. Для нас вообще нет этого вопроса. Нацистский гнойник должен быть уничтожен. Вся территория бывшей УССР должна вернутся в наш состав (кроме 3 областей Галичины, для которых нужен генерал-губернатор, который не даст снова поднять голову местным нацистам).
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 11:52
      Как- то так................
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Антоний
      Нас не интересует никакое решение этого вопроса. Для нас вообще нет этого вопроса.

      Политическое сражение за Украину лидерами Евросоюза и их британскими союзниками — той самой "Большой Европой" — проиграно. Претензии ЕС на ведущую роль на мировой арене оказались пустыми мечтами дряхлеющего притворщика.
      Президент Трамп в очередной раз нанес удар по глобалистским иллюзиям Европы – он огласил план мирного урегулирования с Россией, фактически не уведомив об этом заранее европейских союзников. На встрече американской делегации с украинцами в Женеве представителей ЕС если и допустили к переговорам, то лишь в качестве статистов для фотосессии, а то и вовсе оставили за дверью.
  4. Hishnik Звание
    Hishnik
    +4
    Сегодня, 11:53
    а затем оба подключили к разговору сразу полк собеседников: британского премьера Киирa Стармера, ту же фон дер Ляйен, Антониу Кошту, генсека НАТО Марка Рютте и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. К диалогу добавились Германия, Польша, Италия, Норвегия, Финляндия, Дания и Нидерланды


    А что Калас не взяли? Она бы насоветовала... wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 11:55
      а Кая поссорилась с Урсулкой. Урсулка её теперь очень не любит.
      1. Hishnik Звание
        Hishnik
        +3
        Сегодня, 11:56
        Каллас обкакаллас?)))
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 11:58
          Ага. Чухонка возомнила что она самостоятельная.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:59
    ❝ На этом фоне слова фон дер Ляйен о движении вперёд выглядят как попытка создать впечатление ❞ —

    — Пока впечатлила только Зеленского* ...
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 12:02
    Разновидность извращения-самоудовлетворения
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:05
    Во как .Мир уже на пороге, только русские не хотят выплачивать репарации ?
    Реально какое-то царство Кривых зеркал
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 12:05
    А почему у неё грудей нет? Или в трусы заправила?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:38
      ...увеличил фото. при внимательнейшем рассмотрении - действительно не обнаружены....
      намекаете что это панин-2 ?
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 12:41
        Как вариант ..... ... вполне
      2. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        Сегодня, 12:49
        Ну может где то совсем низенько
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:52
          ааа, ну да, ближе к талии некий намёк на отвислые "ушки спаниеля" (с) имеется.... вот и ответ - грудей не видно, потому что сползли.. yes

          экий Вы дотошный! wink всё ведь разглядели-нашли. laughing

          зы а меня теперь тоже вопрос - она ноги бреет или в мохнатых ходит? lol
          ну а что- скоро зима, а так теплее. lol
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 12:44
      Цитата: th.kuzmichev
      А почему у неё грудей нет?

      Дык она же в своего деда нацика уродилась.
      1. Комментарий был удален.
  9. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:08
    что европейские лидеры почти подошли к формированию своих предложений.

    А Россия будет их учитывать?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:26
      Россия даже не будет их прочитывать , не то что учитывать
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 12:32
        Да прочитают уж, чисто посмеяться))
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:39
    Фон дер Ляйен: ЕС и Зеленский добились прогресса по плану Трампа


    А Трамп об этом знает?

    Да и Лавров дипломатично сказал:

  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -1
    Сегодня, 12:47
    Перевожу на русский: никакого мира, даешь войну до последнего украинца, ТЦК усилить работу, ну, а мы пока будет воровать бабки из бюджета и пробовать отжать замороженные активы.
  12. Prapor Звание
    Prapor
    0
    Сегодня, 12:47
    Брюссель хочет положить свои идеи на стол...... Хорошо кладите, а уж потом и Россия-матушка кое что положит на ваши идеи)))
  13. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:53
    А, хохлам вещают на уши, что украина самостоятельна, а зе по любому поводу бежит шептаться с Макроном, без него он никто, Жалобщик еще тот Зе
  14. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 12:58
    Урсула фон дер Ляйен попыталась показать, что Европа все-таки не стоит в стороне от обсуждения американского плана Трампа по Украине. Она заявила, что разговоры с Зеленским идут полным ходом и что европейские лидеры почти...

    Да с зелепукой то на междусобойчиках вы можете трындеть до посинения, а решать судьбу украины всё таки будут Россия и США.