В Курской области обезврежено почти 3 млн боеприпасов после вторжения противника
Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что регион почти подошел к завершению самого тяжелого этапа восстановления после недавней оккупации ВСУ – разминирования приграничных районов.
Работа проведена колоссальная: сапёры прошли 92 населённых пункта и обезвредили почти 2,7 миллиона взрывоопасных предметов. Масштаб впечатляет даже тех, кто ежедневно оценивает сводки с фронта.
Хинштейн прямо сказал, что пока все это «железо» не убрано, о нормальном восстановлении говорить рано. Любая ошибка стоит слишком дорого. Поэтому на разминирование стянули максимально возможные силы – инженерные части Минобороны, Росгвардию, МЧС и даже военных специалистов из КНДР.
Комиссии по оценке разрушенного жилья начали работать ещё в январе. Там, где опасно находиться, используют дистанционный формат: кадры Минобороны, фото, видео – всё, что помогает понять ущерб, не рискуя людьми. Параллельно идут экспертизы школ, садиков, больниц, многоквартирных домов. Где возможно – уже строят новые дома для тех, кто потерял свое жилье.
Напомним, что Генштаб сообщил о полном освобождении Курской области 26 апреля 2025 года. Регион вернулся под контроль спустя девять месяцев после украинского вторжения. Но даже после зачистки земля хранит следы боев. Осенью несколько человек подорвались на оставшихся боеприпасах – страшные эпизоды, которые только подчеркивают, насколько важно разминирование территории.
