Кулеба: Ермак сорвал переговоры с Кушнером

4 858 22
Кулеба: Ермак сорвал переговоры с Кушнером

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что лишившийся своей должности руководителя офиса Зеленского Ермак в свое время сорвал переговоры с Кушнером, вследствие чего Киев лишился возможности договориться с командой Трампа до его победы на президентских выборах в США.

По словам Кулебы, весной 2024 года на одном закрытом мероприятии его познакомили с Кушнером, при этом порекомендовав наладить контакт с зятем наиболее вероятного победителя на выборах американского президента. Однако, когда Кулеба вернулся в Киев и доложил Ермаку о том, что он пытается наладить контакты с Трампом через Кушнера, тот ему заявил, что зять Трампа не обладает какими-либо полномочиями и абсолютно ничего не решает в Белом доме, поэтому ставку следует делать на бывшего главу Госдепа Майка Помпео. Зеленский тогда полностью поддержал Ермака и не наделил Кулебу полномочиями для налаживания контактов с Кушнером. Кулеба сетует, что сейчас, когда Кушнер является одним из ключевых переговорщиков по украинскому вопросу, контакты с ним могли бы склонить зятя президента США на сторону Украины.



Как отмечает итальянская газета Corriere della Sera, за шесть лет на должности главы офиса главы государства Ермак выстроил невиданную даже для украинской политики структуру влияния. Именно по инициативе Ермака Кулеба был отстранен от переговорного процесса, а затем и вовсе лишился поста главы МИД Украины. Издание напоминает, что буквально накануне своей отставки уже впавший в немилость Запада Ермак участвовал в переговорах с госсекретарем США Марко Рубио, что является показателем того, насколько велико было его влияние на Зеленского и всю верхушку киевского режима.

Примечательно, что как только Ермак лишился своей должности, на него мгновенно обрушился настоящий шквал критики со стороны бывших «соратников».
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +2
    Сегодня, 13:24
    ...Ермак выстроил невиданную даже для украинской политики структуру влияния.
    А то , он ведь самый главный помощник главного вора .
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 13:31
      он ведь самый главный помощник главного вора

      А может точнее будет "главный вор при зицпредседателе"?
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 14:05
        Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что лишившийся своей должности руководителя офиса Зеленского Ермак в свое время сорвал переговоры с Кушнером, вследствие чего Киев лишился возможности договориться с командой Трампа до его победы на президентских выборах в США.

        На Украине дерутся между собой две партии США - а именно "соросята" с левыми вместе с Демпартией США клана Клинтонов, Обамы, Байдена против Трампа и его партии.
        Если Ермак поначалу представлял в Украине интересы "глубинного государства" в лице Сороса и демократов США, то в результате СВО и прихода Трампа к власти Ермак перебежал в другой политический лагерь США - а именно в лагерь Трампа. За что Ермак и поплатился отставкой со стороны Зеленского.

        Однако сам Зеленский - это номинальная фигура во власти на Украине и он именно ставленник "соросят" и Демпартии США в результате договорняка между политическими силами на Украине.
        При этом Кулеба - это то же самое!
        Именно с приходом Трампа к власти в США Ермак и был вынужден при перебежке его из демократического лагеря США перебежать от демократов в лагерь Трампа, уволив при этом "соросёнка" Кулебу.
        Вот теперь "соросёнрк" Кулеба и вылез наружу, напомнив своей "демократической", антитрампистской "крыше" в США о своей преданности США и о своих заслугах перед США.

        Что касается Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), то оно было создано ещё при Порошенко* в 2015 году под давлением Запада, ключевой задачей которого был как раз-таки контроль над лояльностью украинских элит. В США до сих пор всё знали - и молчали не спроста!
        Сейчас в США идёт война между двумя кланами - кланами "соросят" (грантоедов) и демпартией и левыми в США против Трампа.

        СПРАВКА
        Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — центральный орган исполнительной власти, созданный указом президента Петра Порошенко 16 апреля 2015 года. Его задача — противодействие коррупционным преступлениям, совершённым высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности.

        См. подробно - https://dzen.ru/a/aSq0wE73c2rwSYhL
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:33
      Цитата: duschman80-81
      он ведь самый главный помощник главного вора

      Избавившись от Ермака, Зеленский скрыл от нежелательного международного внимания свою причастность к коррупции на Украине.
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 13:56
      Пытался объять необъятное.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 13:26
    Интересно кино,теперь "задним умом" эти эксы и беглые будут себя делать "героями" не состоявшимися.
  3. Shkodnik65 Звание
    Shkodnik65
    +1
    Сегодня, 13:26
    Ну что, все резко прозрели, ща его начнут топтать. smile Попкорн в студию bully
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 13:29
      апофеозом будет если его ещё на сайт врагов Краины занесут... laughing
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 13:32
        Nexcom hi , да кому нужен этот клоун,и что изменится с его занесением,фигура не имеющая ни веса ни власти,как и эта Люсьен.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 13:34
          ну а как? "продемонстрируют смену неправильной команды". типа всё плохое и ошибки с воровством - туда, а дальше с новой командой - "будет только хорошо".
          Ропот 55 hi
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 13:38
            Nexcom,не тот калибр у этого организма, чтоб его на роль "спасителя" всея Украины даже в команде втыкать, думается мне что ЕСЛИ Зеленского и будут менять то на более радикальных взглядов людей, то есть пойдут по пути ужесточения.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 13:40
              да куда там уже ужесточать то? даже в 3 рейхе и то немцев не бусифицировали...
  4. severok1979 Звание
    severok1979
    +6
    Сегодня, 13:28
    Кулебу выперли из МИД по требованию Запада за хамские выпады в стиле "криворожской дипломатии" Зеленского. Теперь этот "дипломат" задним числом изображает из себя политического провидца и попутно пинает рухнувшего Ермака.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:35
      severok1979 hi ,так Ермак ещё не рухнул,кабы он в кандалах да в остроге был то можно было бы поржать,а так ПОКА он в тенек свалил,и не понятно потопят его окончательно или подождут пока осядет да обратно воткнут в комманду
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 13:35
      Нормально так его выперли, что он теперь в америке намоленной обитает))
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 13:36
      ..не пнёшь другого - сам не поднимешься. yes

      примечание: пинать лучше рухнувших, так безопаснее. laughing
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 13:30
    Не удивительно, поскольку бандерлоги вообще не обременены способностью дальновидения и прогнозирования на перспективу, а действуют строго в рамках политической парадигмы главенствующей в стане хозяев. Тогда они демонстрировали полную приверженность к лагерю Бидона и демократов и победу Трампа не рассматривали в принципе, а оно вона как вышло, бандерлоги традиционно не ту пятую точку облобызали lol
  6. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 13:30
    Помпео тут причём? Они думали что Трамп снова ему должность даст в новой администрации?
  7. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 13:32
    О !
    Вот и еще один паук в банке
    Вы главное собирайтесь ,паучки !
    Выживший либо будет сидеть в тюрьме ,либо будет сидеть в тюрьме ,но не так долго
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 13:44
    Опосля отставки Ермака найдётся немало желающих свои просчёты валить на Ермака или зеленского. Как говорил Путин - разведчик ищет друзей и любой работник дипкорпус занимается тем же, а ежели не так, то человек не на своём месте.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:55
    Цитата: duschman80-81
    А то , он ведь самый главный помощник главного вора
    Помощник по политической части wink
  10. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 14:10
    ЕРМАК изначально был понятен потому, что только высокоодаренные строят свои ориентиры на том, что главное не только как ты вошёл, но и как выходишь.