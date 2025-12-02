Кулеба: Ермак сорвал переговоры с Кушнером

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что лишившийся своей должности руководителя офиса Зеленского Ермак в свое время сорвал переговоры с Кушнером, вследствие чего Киев лишился возможности договориться с командой Трампа до его победы на президентских выборах в США.По словам Кулебы, весной 2024 года на одном закрытом мероприятии его познакомили с Кушнером, при этом порекомендовав наладить контакт с зятем наиболее вероятного победителя на выборах американского президента. Однако, когда Кулеба вернулся в Киев и доложил Ермаку о том, что он пытается наладить контакты с Трампом через Кушнера, тот ему заявил, что зять Трампа не обладает какими-либо полномочиями и абсолютно ничего не решает в Белом доме, поэтому ставку следует делать на бывшего главу Госдепа Майка Помпео. Зеленский тогда полностью поддержал Ермака и не наделил Кулебу полномочиями для налаживания контактов с Кушнером. Кулеба сетует, что сейчас, когда Кушнер является одним из ключевых переговорщиков по украинскому вопросу, контакты с ним могли бы склонить зятя президента США на сторону Украины.Как отмечает итальянская газета Corriere della Sera, за шесть лет на должности главы офиса главы государства Ермак выстроил невиданную даже для украинской политики структуру влияния. Именно по инициативе Ермака Кулеба был отстранен от переговорного процесса, а затем и вовсе лишился поста главы МИД Украины. Издание напоминает, что буквально накануне своей отставки уже впавший в немилость Запада Ермак участвовал в переговорах с госсекретарем США Марко Рубио, что является показателем того, насколько велико было его влияние на Зеленского и всю верхушку киевского режима.Примечательно, что как только Ермак лишился своей должности, на него мгновенно обрушился настоящий шквал критики со стороны бывших «соратников».