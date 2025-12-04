Грустный анекдот про «схему Долиной»
Правосудие по-новому
Самая наболевшая тема в социальной сфере после СВО относится к экзерсисам престарелых собственников. Точнее, бывших собственников. Как всегда, к катастрофам приводит длинная цепочка событий. И совсем не случайных. Много-много лет назад правительство оцифровало практически полностью весь финансовый и правовой сектор. В этом деле Россия действительно впереди планеты всей. Особенно это касается мегасервиса «Госуслуги» и экосистемы «Сбер». Но с бонусами пришли и уязвимости. Злоумышленники быстро осознали, что всего четыре цифры из СМС-сообщения не только позволяют получить доступ к банковским счетам, но и к собственности жертвы. Движимой и недвижимой собственности. Всё это дело густо приправили социальной инженерией и – вуаля – россияне ежемесячно теряют миллиарды рублей.
Примерно каждый шестой гражданин России лишался имущества или денег от телефонных мошенников. Гигантскую подрывную работу в этой схеме играют вражеские колл-центры на территории Украины и за её пределами. Реакция государства пришла с большим опозданием, и принимаемые меры не всегда эффективны. Центробанк, к примеру, явно перекрутил гайки, когда ограничил суммы переводов и стал просто параноидально относиться к банковским транзакциям. Но это всё лишь прелюдия к главному.
Естественными последствиями целенаправленной работы врага и его приспешников стали тысячи обманутых бабушек и дедушек, которые под психологическим прессингом продавали свои квартиры, машины и ценные вещи. Безусловно, это личные трагедии. Еще более невыносимо становится, когда деньги уходят на финансирование ВСУ. Таких историй в сети целое море. Но одно дело, когда под пресс телефонных подонков попадает наивная старушка, и совсем другое – народная артистка России Лариса Долина.
Заслуженная исполнительница хитов напомнила о себе лишний раз, поддавшись на незамысловатую схему мошенников. В итоге продала квартиру за 112 миллионов рублей, добавила еще около 90 миллионов из личных средств и перевела преступникам. Покупателем выступила Полина Лурье, 34-летняя московская предпринимательница. После полутора лет судебных тяжб суд постановил вернуть Долиной её квартиру, а мошенников посадить. Последних, к слову, достаточно быстро поймали. А Лурье, которая никакого отношения к мошеннической схеме не имела, осталась ни с чем. Суд постановил, что 112 миллионов рублей Лурье должна взыскивать с самих мошенников. Это напрямую противоречит правилу двусторонней реституции, когда две стороны обязаны рассчитаться друг с другом. Долина по идее возвращает 112 миллионов, а Лурье – квартиру. Но для народной артистки всё обошлось. Вот такая вот «схема Долиной».
И это далеко не единственный пример, когда продавцы взыскивают с покупателей недвижимость, приобретенную совершенно законно. Недобросовестные продавцы-пенсионеры (назовем их так) подают в суд, указывая на «помутнение рассудка» во время сделки. Само собой, речь идет о тех самых телефонных мошенниках. Некоторые для острастки добавляют, что бабушку обманули враги из ВСУ. Дескать, работали профессионалы, и что могла поделать наивная старушка? Забывают только об уголовном наказании, предусмотренном за финансирование структур противника.
Никто не призывает поголовно сажать в тюрьму несчастных старушек, но и лишать прав собственности вполне добросовестных покупателей тоже не дело. Особенно когда история подкрепляется прецедентом «схемы Долиной». На стороне новых владельцев статья 35 Конституции, надежно защищающая права собственности. Среди таких людей далеко не всегда миллионеры Лурья, которая купила квартиру дочери с внучкой, а люди с многолетней ипотекой и большой семьей. Продажа квартиры под давлением мошенников — трагедия, но не меньшая трагедия — судебное изъятие недвижимости у совершенно честных покупателей. Для многих из которых это единственная крыша над головой.
Последствия
Зло порождает зло. Телефонные схемы мошенничества вызвали волну пенсионерских афер. Точное количество возвратов после выдуманного «психологического давления» неизвестно, но только в 2024 году через суд вернули не менее 3 тысяч квартир. Аннулировали сделки купли-продажи и оставили новых собственников ни с чем. Суд не впечатляют даже справки от психиатра, выданные продавцу едва ли не в день продажи. Бабушки настаивают о своей недееспособности, и им верят. «Схема Долиной» только подстегнет интерес к махинациям подобного рода. Грустным анекдотом выглядит приглашение Ларисы Долиной в рабочую группу, призванную бороться с такими случаями. Представители ЛДПР в Госдуме создали антикризисную комиссию, к участию в работе которой пригласили певицу, сообщил депутат Дмитрий Свищев.
Но если унять эмоции, то картина выглядит совсем удручающе, если не катастрофически. С одной стороны, судебные инстанции игнорируют конституционные гарантии прав собственности, фактически ориентируются на прецедентное право. Которое, напомним, в России отсутствует. Это больше западная история. Скверно получается. И пока нет никаких подвижек со стороны Верховного суда или законодателей. Кроме анонсированного в середине декабря круглого стола от ЛДПР.
Учитывая гигантскую инерцию государственного аппарата, ждать реальных шагов можно и до следующего лета. Любое новшество, регламентирующее подобные схемы отъема жилья, не будет иметь обратной силы. То есть все обманутые покупатели так и останутся ни с чем. Верховный регулятор должен как можно скорее оформить и объяснить новые правила игры на рынке вторичного жилья. Иначе последствия не заставят себя долго ждать. Во-первых, почувствовав безнаказанность, мошенники еще больше развернут деятельность. Пенсионеры далеко не во всех случаях решаются на обман – им в этом явно помогают. Где родственники, где риелторы, где адвокаты. Во-вторых, если получается у старичков, то почему бы не подключиться к «рабочей схеме» продавцам помоложе? В итоге есть признаки скорой парализации рынка вторичной недвижимости. Покупатель десять раз подумает перед покупкой квартиры с рук, что резко снизит цены. В шоколаде окажутся застройщики – здесь точно никто не расскажет сказки про «психологическое давление» и «невменяемое состояние». Но цены на новостройки точно поднимутся.
В итоге мы наблюдаем стремительное ухудшение конъюнктуры в отдельно взятом рыночном сегменте. Вроде бы и ничего глобального не происходит, но есть все шансы для падения доверия к власти со стороны общества. Если суды становятся на сторону продавцов в данном вопросе, то кому тогда вообще верить? Проблема затрагивает финансовые интересы игроков и, самое важное, разрушает основы социальной справедливости. Это очень ярко иллюстрирует общественное порицание, которому подверглась Лариса Долина. Артистку повсеместно отменяют – где-то реально, а где-то (такси, кафе, магазины) навешивая таблички «Только не для Л. Долиной». Разумеется, показуха, но показуха очень симптоматичная.
