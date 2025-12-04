Грустный анекдот про «схему Долиной»

Грустный анекдот про «схему Долиной»


Правосудие по-новому


Самая наболевшая тема в социальной сфере после СВО относится к экзерсисам престарелых собственников. Точнее, бывших собственников. Как всегда, к катастрофам приводит длинная цепочка событий. И совсем не случайных. Много-много лет назад правительство оцифровало практически полностью весь финансовый и правовой сектор. В этом деле Россия действительно впереди планеты всей. Особенно это касается мегасервиса «Госуслуги» и экосистемы «Сбер». Но с бонусами пришли и уязвимости. Злоумышленники быстро осознали, что всего четыре цифры из СМС-сообщения не только позволяют получить доступ к банковским счетам, но и к собственности жертвы. Движимой и недвижимой собственности. Всё это дело густо приправили социальной инженерией и – вуаля – россияне ежемесячно теряют миллиарды рублей.



Примерно каждый шестой гражданин России лишался имущества или денег от телефонных мошенников. Гигантскую подрывную работу в этой схеме играют вражеские колл-центры на территории Украины и за её пределами. Реакция государства пришла с большим опозданием, и принимаемые меры не всегда эффективны. Центробанк, к примеру, явно перекрутил гайки, когда ограничил суммы переводов и стал просто параноидально относиться к банковским транзакциям. Но это всё лишь прелюдия к главному.

Естественными последствиями целенаправленной работы врага и его приспешников стали тысячи обманутых бабушек и дедушек, которые под психологическим прессингом продавали свои квартиры, машины и ценные вещи. Безусловно, это личные трагедии. Еще более невыносимо становится, когда деньги уходят на финансирование ВСУ. Таких историй в сети целое море. Но одно дело, когда под пресс телефонных подонков попадает наивная старушка, и совсем другое – народная артистка России Лариса Долина.

Заслуженная исполнительница хитов напомнила о себе лишний раз, поддавшись на незамысловатую схему мошенников. В итоге продала квартиру за 112 миллионов рублей, добавила еще около 90 миллионов из личных средств и перевела преступникам. Покупателем выступила Полина Лурье, 34-летняя московская предпринимательница. После полутора лет судебных тяжб суд постановил вернуть Долиной её квартиру, а мошенников посадить. Последних, к слову, достаточно быстро поймали. А Лурье, которая никакого отношения к мошеннической схеме не имела, осталась ни с чем. Суд постановил, что 112 миллионов рублей Лурье должна взыскивать с самих мошенников. Это напрямую противоречит правилу двусторонней реституции, когда две стороны обязаны рассчитаться друг с другом. Долина по идее возвращает 112 миллионов, а Лурье – квартиру. Но для народной артистки всё обошлось. Вот такая вот «схема Долиной».

И это далеко не единственный пример, когда продавцы взыскивают с покупателей недвижимость, приобретенную совершенно законно. Недобросовестные продавцы-пенсионеры (назовем их так) подают в суд, указывая на «помутнение рассудка» во время сделки. Само собой, речь идет о тех самых телефонных мошенниках. Некоторые для острастки добавляют, что бабушку обманули враги из ВСУ. Дескать, работали профессионалы, и что могла поделать наивная старушка? Забывают только об уголовном наказании, предусмотренном за финансирование структур противника.

Никто не призывает поголовно сажать в тюрьму несчастных старушек, но и лишать прав собственности вполне добросовестных покупателей тоже не дело. Особенно когда история подкрепляется прецедентом «схемы Долиной». На стороне новых владельцев статья 35 Конституции, надежно защищающая права собственности. Среди таких людей далеко не всегда миллионеры Лурья, которая купила квартиру дочери с внучкой, а люди с многолетней ипотекой и большой семьей. Продажа квартиры под давлением мошенников — трагедия, но не меньшая трагедия — судебное изъятие недвижимости у совершенно честных покупателей. Для многих из которых это единственная крыша над головой.

Последствия


Зло порождает зло. Телефонные схемы мошенничества вызвали волну пенсионерских афер. Точное количество возвратов после выдуманного «психологического давления» неизвестно, но только в 2024 году через суд вернули не менее 3 тысяч квартир. Аннулировали сделки купли-продажи и оставили новых собственников ни с чем. Суд не впечатляют даже справки от психиатра, выданные продавцу едва ли не в день продажи. Бабушки настаивают о своей недееспособности, и им верят. «Схема Долиной» только подстегнет интерес к махинациям подобного рода. Грустным анекдотом выглядит приглашение Ларисы Долиной в рабочую группу, призванную бороться с такими случаями. Представители ЛДПР в Госдуме создали антикризисную комиссию, к участию в работе которой пригласили певицу, сообщил депутат Дмитрий Свищев.

После «дела Долиной» и десятков аналогичных историй стало очевидно: вторичный рынок недвижимости в России в состоянии острого кризиса доверия. Люди боятся покупать квартиры. Честный человек сегодня рискует оказаться на улице из-за того, что мошенники научились обходить закон, а суды допускают отмену честных сделок
— написал он в своем телеграм-канале. 17 декабря ждем в Госдуме круглый стол на тему «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок», на который приглашены юристы, представители Росреестра, Минюста, шоу-бизнеса и банков, а также риэлторы, адвокаты, блогеры и пострадавшие граждане. Ну и Лариса Александровна, разумеется. Результативность такого собрания будет чуть больше ноля. Разве что для раздумывающих пенсионерок и их подручных раскроют больше схем обмана — разрекламируют, так скажем, новые подходы.


Но если унять эмоции, то картина выглядит совсем удручающе, если не катастрофически. С одной стороны, судебные инстанции игнорируют конституционные гарантии прав собственности, фактически ориентируются на прецедентное право. Которое, напомним, в России отсутствует. Это больше западная история. Скверно получается. И пока нет никаких подвижек со стороны Верховного суда или законодателей. Кроме анонсированного в середине декабря круглого стола от ЛДПР.

Учитывая гигантскую инерцию государственного аппарата, ждать реальных шагов можно и до следующего лета. Любое новшество, регламентирующее подобные схемы отъема жилья, не будет иметь обратной силы. То есть все обманутые покупатели так и останутся ни с чем. Верховный регулятор должен как можно скорее оформить и объяснить новые правила игры на рынке вторичного жилья. Иначе последствия не заставят себя долго ждать. Во-первых, почувствовав безнаказанность, мошенники еще больше развернут деятельность. Пенсионеры далеко не во всех случаях решаются на обман – им в этом явно помогают. Где родственники, где риелторы, где адвокаты. Во-вторых, если получается у старичков, то почему бы не подключиться к «рабочей схеме» продавцам помоложе? В итоге есть признаки скорой парализации рынка вторичной недвижимости. Покупатель десять раз подумает перед покупкой квартиры с рук, что резко снизит цены. В шоколаде окажутся застройщики – здесь точно никто не расскажет сказки про «психологическое давление» и «невменяемое состояние». Но цены на новостройки точно поднимутся.

В итоге мы наблюдаем стремительное ухудшение конъюнктуры в отдельно взятом рыночном сегменте. Вроде бы и ничего глобального не происходит, но есть все шансы для падения доверия к власти со стороны общества. Если суды становятся на сторону продавцов в данном вопросе, то кому тогда вообще верить? Проблема затрагивает финансовые интересы игроков и, самое важное, разрушает основы социальной справедливости. Это очень ярко иллюстрирует общественное порицание, которому подверглась Лариса Долина. Артистку повсеместно отменяют – где-то реально, а где-то (такси, кафе, магазины) навешивая таблички «Только не для Л. Долиной». Разумеется, показуха, но показуха очень симптоматичная.
16 комментариев
  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +8
    Сегодня, 03:51
    Если суды становятся на сторону продавцов в данном вопросе, то кому тогда вообще верить?

    Суды - это лицо государства.
    1. soundmind Звание
      soundmind
      +12
      Сегодня, 03:59
      «О государстве лучше всего судить по тому, как в нём судят.» ©
      Станислав Ежи Лец
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 03:56
    Примерно каждый шестой гражданин России лишался имущества или денег от телефонных мошенников.
    Враг хитер и коварен ! Это тоже одна из сторон войны...
  3. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +2
    Сегодня, 04:13
    Давным-давно существует поговорка - " закон - что дышло, куда повернул - туда и вышло. " Так шта wink -
    1. Равик Звание
      Равик
      +2
      Сегодня, 06:04
      Есть еще неплохое сравнение - Закон в России это телеграфный столб. Перепрыгнуть нельзя, а обойти можно.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 04:42
    Два самых криминальных направления это авто и недвижка. Идут годы, а ничего не меняется, люди ничем не защищены и остаются один на один с матёрым жульём. А им ещё помогают, загнали всех в цифровое рабство и жулики и туда легко пролезли, им очень удобно!
  5. Дырокол Звание
    Дырокол
    +4
    Сегодня, 04:44
    В итоге мы наблюдаем стремительное ухудшение конъюнктуры в отдельно взятом рыночном сегменте.

    Для чего кошмарят (публично) рынок вторичного жилья? Наверное потому, что господа застройщики (чья жадность неимоверная, а руки генетически изменили место произрастания) в шоке от уровня продаж на первичном рынке недвижимости? А у них у всех есть обязательства перед банками, которые нужно выполнять иначе дефолт, а дефолт застройщиков приведет к дефолтам смежников, а дефолт всей этой системы приведет к банковскому кризису... А банкам же не скажешь "денег нет, но вы держитесь"... Вот и приходится всячески помогать им кошмаря вторичку дабы люди скрепя сердцем и считая гроши взглянули на первичку...
    Сомнительно, что это поможет, как не помогут и "кредитные каникулы для застройщиков". Мы все держимся, но денег нет...
  6. ism_ek Звание
    ism_ek
    0
    Сегодня, 04:46
    А Лурье, которая никакого отношения к мошеннической схеме не имела, осталась ни с чем.

    Очень сомнительное утверждение. Очень часто мошенники с Украины жертве прямо указывают в какое агентство недвижимости обращаться.
    А как эти деньги выводятся из России? Биржа сейчас не работает. Обменщики не работают. Крупною сумму в валюте анонимно купить просто не где.
    Понятно, что львиная доля похищенного оседает в России в руках коррумпированных чиновников и силовиков.
    Судью видят этом беспредел и принимают такие "странные" решения.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 05:47
    Цитата: ism_ek
    львиная доля похищенного оседает в России в руках коррумпированных чиновников и силовиков
    Без покровительства силовиков, ни одна ОПГ не просуществовала бы и трёх дней wink
  8. Добрый Звание
    Добрый
    -2
    Сегодня, 05:59
    Надо бы проверить эту гражданку, возможно она работает в интересах соседнего недружественного недогосударства.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 06:34
      Цитата: Добрый
      Надо бы проверить эту гражданку
      Которую?
  9. путник 63 Звание
    путник 63
    -2
    Сегодня, 06:10
    От всей этой истории двоякое чувство. С одной стороны "обидели бабушку", с другой предпринимательница Лурье выкладывает за квартиру 112 млн ! Так и хочется спросить: Вы ещё не нажрались?
  10. Alex66 Звание
    Alex66
    0
    Сегодня, 06:25
    Проблема не столько в Долиной или другой бабушке, а в судьях. Не зря же у нас есть пословица: закон что дышло, куда повернул так и вышло. Народ мудр и прекрасно все понимает и про телефонное право и про "равность перед законом". В любом случае если решение суда законно, но не справедливо это не правильное решение, такие решения раскалывают общество. В данном случае пока деньги не вернули Лурье не может быть и речи о возврате квартиры Долиной.
  11. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 06:28
    Громко раскрученные случаи с "коварными бабками" однозначно организованная компания, подтянуть туда медийную личность - Долину классика такой компании, выгодополучатели легко просматриваются - застройщики, убрать конкуренцию со вторичкой, задрать цены на новое жильё, вторичку они уже частично законодательно отсекли, она не доступна по льготной ипотеке.
  12. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 06:33
    общественное порицание, которому подверглась Лариса Долина. Артистку повсеместно отменяют – где-то реально, а где-то (такси, кафе, магазины) навешивая таблички «Только не для Л. Долиной».
    Вот только она осталась при своей квартире, ВСУ при деньгах, а покупатель ни с чем.
  13. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 06:33
    Как по мне - правовой беспредел, ответственность за который должны нести прежде всего судьи, выносящие такие решения.