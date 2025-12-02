Российские дроны «Герань-2» атаковали Артёмовский переезд в районе Краматорска
Местные жители сообщают, что российские дроны «Герань-2» атаковали Артемовский переезд в районе Краматорска. Несмотря на запреты, они отсняли здесь фото и видеоролики.
Несмотря на название, Артемовский переезд – это широкое четырехполосное шоссе республиканского значения, проходящее через Краматорск. Повреждения получил расположенный рядом с ним мост. Отмечено не менее трех попаданий беспиллотников-камикадзе.
И хотя повреждения получил именно мост, есть версии, что целью был не он. Одна из них утверждает, что атака была направлена на пост, где периодически находились сотрудники полиции и военнослужащие ВСУ.
Украинские военные крайне обеспокоены ударами российских «Гераней» и пытаются их отражать, но зачастую безуспешно. В последние месяцы они стали применять для борьбы с дронами свои истребители, включая те, которые получили от западных партнеров. Правда, летчики ВС ВСУ жалуются, что их аэродромы все чаще становятся целями ударов ВС РФ, в том числе с применением БПЛА.
Украинские ВВС постоянно передислоцируют свои самолеты с места на место, чтобы их не уничтожили.
Один из украинских пилотов истребителя Mirage 2000 рассказывал в интервью:
Раньше он управлял Су-27 советского производства, но затем уехал во Францию, где за полгода освоил французский самолет. Однажды летчику ВСУ чудом удалось спастись, когда он попал под удар российских дронов.
