Российские дроны «Герань-2» атаковали Артёмовский переезд в районе Краматорска

Местные жители сообщают, что российские дроны «Герань-2» атаковали Артемовский переезд в районе Краматорска. Несмотря на запреты, они отсняли здесь фото и видеоролики.

Несмотря на название, Артемовский переезд – это широкое четырехполосное шоссе республиканского значения, проходящее через Краматорск. Повреждения получил расположенный рядом с ним мост. Отмечено не менее трех попаданий беспиллотников-камикадзе.


И хотя повреждения получил именно мост, есть версии, что целью был не он. Одна из них утверждает, что атака была направлена на пост, где периодически находились сотрудники полиции и военнослужащие ВСУ.

Украинские военные крайне обеспокоены ударами российских «Гераней» и пытаются их отражать, но зачастую безуспешно. В последние месяцы они стали применять для борьбы с дронами свои истребители, включая те, которые получили от западных партнеров. Правда, летчики ВС ВСУ жалуются, что их аэродромы все чаще становятся целями ударов ВС РФ, в том числе с применением БПЛА.

Украинские ВВС постоянно передислоцируют свои самолеты с места на место, чтобы их не уничтожили.

Один из украинских пилотов истребителя Mirage 2000 рассказывал в интервью:

Это уже третья передислокация за неделю.

Раньше он управлял Су-27 советского производства, но затем уехал во Францию, где за полгода освоил французский самолет. Однажды летчику ВСУ чудом удалось спастись, когда он попал под удар российских дронов.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:29
    ❝ Украинские военные крайне обеспокоены ударами российских «Гераней» ❞ —

    — Успокойтесь, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие ...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 13:30
    А зачем на пост аж три Герани??? Чтоб разогнать дежурную смену и одного хватит а по мосту надо добавить.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Ропот 55
      А зачем на пост аж три Герани??? Чтоб разогнать дежурную смену и одного хватит а по мосту надо добавить.
      Даже 10ком гераней мост не вынесешь. Была инфа что "умные" герани могут сами находить и атаковать поезда. Видимо по поезду и работали.
  3. severok1979 Звание
    severok1979
    +2
    Сегодня, 13:30
    Туда должно было прилететь с десяток ФАБ с УМПК, а не три гераньки😡
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 13:31
    А если бы не три поподания по полотну моста было, а десять, то моста бы уже не существовало.
    Может быть пора уже таким образом и по другим ключевым мостам в глубине Украины пройтись?
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Fachmann
      а десять, то моста бы уже не существовало

      Существовал бы. Железобетон это не картон. Тем более 10 гераней это полтонны всего. Если по полотну, там и сотни может не хватить. И чинится за сутки. Повредить арматуру ВВ очень сложно. А вот для гладкокожиж 1 геранька и на 20-30 метрах контузия минимум.
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        0
        Сегодня, 15:41
        вспомните Курскую обл, прошлого года, года хаймарсы (таб БЧ 90кг) 1 залпом складывали мосты..или 1-2 хаммера или ждама (227кг) прилетало. Мы же для этих целей тратим более крупн БП и в большем кол-ве. Мож чтот у нас не так или мы не туда бьём? Может нужно проконсультироваться со спецами по мостам..поэкспериментировать с местами куда бить, под каким углом подходить БП, как заглубляться (угол, направление), в какой момент подрыв осуществлять (установка ВУ). Несколько БП направлять в 1 точку.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    -5
    Сегодня, 13:35
    Отмечено не менее трех попаданий беспиллотников-камикадзе.


    Пустая трата Гераней...миллион рублей в три дырки
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 13:53
    Это уже третья передислокация за неделю
    Ну хоть этому их во Франции научили. Самолёты передислоцировать wink
  7. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 14:07
    А более актуальной цели не нашлось? Или а бо запустить?
  8. Vostok35 Звание
    Vostok35
    0
    Сегодня, 14:14
    почему они с упорством наши герани называют шахедами?? или это так же как писать Россия с маленькой буквы??
  9. hiller Звание
    hiller
    +2
    Сегодня, 14:34
    Результат нулевой или как говорят "что слону дробина". бесполезная трата средств. Командованию минус. Тут необходима ФАБ с УМПК и не одна.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 15:18
      командиру видней что куда тратить
      1. hiller Звание
        hiller
        +2
        Сегодня, 15:25
        Командиру прежде всего надо оценивать обстановку. Голова дана не для ношения фуражки. ИМХО
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -1
          Сегодня, 15:26
          решил попробовать повредить мост, вполне разумно, не всегда выходит то что задумал
          1. hiller Звание
            hiller
            +2
            Сегодня, 15:29
            В ВВУЗах есть кафедры инженерной подготовки, а также применения вооружения и военной техники. Учиться военному делу настоящим образом". Классика. А действия на "авось да небось" результатов не дают.
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              -1
              Сегодня, 15:37
              если бы мост рухнул написали какой грамотный командир))))) сколько есть видео по опорнику что только не кидают а он цел