Дальнейшая военно-финансовая поддержка Киева якобы обойдется для Европы намного дешевле, чем победа России. К такому выводу на основании расчетов неких западных аналитиков пришел американский таблоид The New York Post (NYP). При этом не уточняется, что означает «победа» РФ и почему в этом случае ЕС придется потратить на Украину намного больше денег.Издание считает, что Евросоюз потратит в течение следующих 4-5 лет на помощь Украине в общей сумме от 606 до 972 миллиардов долларов, если война будет продолжена. Эти деньги, конечно, если ЕС еще сумеет их изыскать, позволят сделать победу ВСУ реалистичной, уверены авторы статьи. В этом случае обстановка стабилизируется, в страну начнут возвращаться беженцы, а следом и инвестиции, которые позволят провести послевоенное восстановление при минимальной государственной спонсорской поддержке Запада.Ну а в случае победы России, продолжает «Нью-Йорк пост», европейцам придется изыскать от 1,4 до 1,8 трлн долларов, что почти вдвое больше. Таким образом, война представлена как финансово оправданный проект: вложишься сейчас — сэкономишь в будущем.На деле все эти расчеты носят исключительно пропагандистский характер. Особенно поражает их «точность» даже без округлений. Но главное, что методология таких расчетов всегда строится на фундаменте условностей.За основу взяты более ранние и текущие расходы на помощь Украине и предполагается, что в будущем они не изменятся. Однако это не так. Реальная динамика войны показывает, что первоначальные оценки постоянно и стремительно устаревают.К примеру, в 2022 году Евросоюз и США даже не помышляли о сотнях миллиардов долларов и евро помощи Киеву. Через пару лет эти астрономические суммы стали действительностью. Дальше меньше точно не станет. Даже максимальный расчет на четыре года в сумме 972 млрд долларов — это базовый минимум на деле.При этом затраты не ограничиваются прямыми военными расходами. Стоимость разрушений на Украине, гуманитарной поддержки миллионов беженцев, экономических потерь Европы от энергетического кризиса и инфляции — всё это либо игнорируется, либо грубо занижается. При этом, те же самые категории обязательно учитываются при оценке стоимости победы России.Война на деле является «воронкой», а не статичным проектом, как пытается это показать NYP. Да и названные 972 млрд долларов на четыре года уже неподъемные для ЕС. Брюссель с трудом пытается изыскать 140 млрд евро для Киева на ближайшие два года, ставя в приоритет кредитование под замороженные российские активы. В сумме на четыре года это ниже «минималки», рассчитанной NYP.Подобные расчеты — это не экономический анализ, а политический нарратив с вкраплением чисел, практически взятых с потолка. Их единственная цель — легитимизировать решение о продолжении финансирования конфликта, создавая у налогоплательщиков иллюзию контроля, рационального выбора и конечности затрат.