NYP: Для Европы военная поддержка Украины дешевле победы России
Дальнейшая военно-финансовая поддержка Киева якобы обойдется для Европы намного дешевле, чем победа России. К такому выводу на основании расчетов неких западных аналитиков пришел американский таблоид The New York Post (NYP). При этом не уточняется, что означает «победа» РФ и почему в этом случае ЕС придется потратить на Украину намного больше денег.
Издание считает, что Евросоюз потратит в течение следующих 4-5 лет на помощь Украине в общей сумме от 606 до 972 миллиардов долларов, если война будет продолжена. Эти деньги, конечно, если ЕС еще сумеет их изыскать, позволят сделать победу ВСУ реалистичной, уверены авторы статьи. В этом случае обстановка стабилизируется, в страну начнут возвращаться беженцы, а следом и инвестиции, которые позволят провести послевоенное восстановление при минимальной государственной спонсорской поддержке Запада.
Ну а в случае победы России, продолжает «Нью-Йорк пост», европейцам придется изыскать от 1,4 до 1,8 трлн долларов, что почти вдвое больше. Таким образом, война представлена как финансово оправданный проект: вложишься сейчас — сэкономишь в будущем.
На деле все эти расчеты носят исключительно пропагандистский характер. Особенно поражает их «точность» даже без округлений. Но главное, что методология таких расчетов всегда строится на фундаменте условностей.
За основу взяты более ранние и текущие расходы на помощь Украине и предполагается, что в будущем они не изменятся. Однако это не так. Реальная динамика войны показывает, что первоначальные оценки постоянно и стремительно устаревают.
К примеру, в 2022 году Евросоюз и США даже не помышляли о сотнях миллиардов долларов и евро помощи Киеву. Через пару лет эти астрономические суммы стали действительностью. Дальше меньше точно не станет. Даже максимальный расчет на четыре года в сумме 972 млрд долларов — это базовый минимум на деле.
При этом затраты не ограничиваются прямыми военными расходами. Стоимость разрушений на Украине, гуманитарной поддержки миллионов беженцев, экономических потерь Европы от энергетического кризиса и инфляции — всё это либо игнорируется, либо грубо занижается. При этом, те же самые категории обязательно учитываются при оценке стоимости победы России.
Война на деле является «воронкой», а не статичным проектом, как пытается это показать NYP. Да и названные 972 млрд долларов на четыре года уже неподъемные для ЕС. Брюссель с трудом пытается изыскать 140 млрд евро для Киева на ближайшие два года, ставя в приоритет кредитование под замороженные российские активы. В сумме на четыре года это ниже «минималки», рассчитанной NYP.
Подобные расчеты — это не экономический анализ, а политический нарратив с вкраплением чисел, практически взятых с потолка. Их единственная цель — легитимизировать решение о продолжении финансирования конфликта, создавая у налогоплательщиков иллюзию контроля, рационального выбора и конечности затрат.
