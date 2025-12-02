NYP: Для Европы военная поддержка Украины дешевле победы России

2 844 19
NYP: Для Европы военная поддержка Украины дешевле победы России

Дальнейшая военно-финансовая поддержка Киева якобы обойдется для Европы намного дешевле, чем победа России. К такому выводу на основании расчетов неких западных аналитиков пришел американский таблоид The New York Post (NYP). При этом не уточняется, что означает «победа» РФ и почему в этом случае ЕС придется потратить на Украину намного больше денег.

Издание считает, что Евросоюз потратит в течение следующих 4-5 лет на помощь Украине в общей сумме от 606 до 972 миллиардов долларов, если война будет продолжена. Эти деньги, конечно, если ЕС еще сумеет их изыскать, позволят сделать победу ВСУ реалистичной, уверены авторы статьи. В этом случае обстановка стабилизируется, в страну начнут возвращаться беженцы, а следом и инвестиции, которые позволят провести послевоенное восстановление при минимальной государственной спонсорской поддержке Запада.



Ну а в случае победы России, продолжает «Нью-Йорк пост», европейцам придется изыскать от 1,4 до 1,8 трлн долларов, что почти вдвое больше. Таким образом, война представлена как финансово оправданный проект: вложишься сейчас — сэкономишь в будущем.

На деле все эти расчеты носят исключительно пропагандистский характер. Особенно поражает их «точность» даже без округлений. Но главное, что методология таких расчетов всегда строится на фундаменте условностей.

За основу взяты более ранние и текущие расходы на помощь Украине и предполагается, что в будущем они не изменятся. Однако это не так. Реальная динамика войны показывает, что первоначальные оценки постоянно и стремительно устаревают.

К примеру, в 2022 году Евросоюз и США даже не помышляли о сотнях миллиардов долларов и евро помощи Киеву. Через пару лет эти астрономические суммы стали действительностью. Дальше меньше точно не станет. Даже максимальный расчет на четыре года в сумме 972 млрд долларов — это базовый минимум на деле.

При этом затраты не ограничиваются прямыми военными расходами. Стоимость разрушений на Украине, гуманитарной поддержки миллионов беженцев, экономических потерь Европы от энергетического кризиса и инфляции — всё это либо игнорируется, либо грубо занижается. При этом, те же самые категории обязательно учитываются при оценке стоимости победы России.

Война на деле является «воронкой», а не статичным проектом, как пытается это показать NYP. Да и названные 972 млрд долларов на четыре года уже неподъемные для ЕС. Брюссель с трудом пытается изыскать 140 млрд евро для Киева на ближайшие два года, ставя в приоритет кредитование под замороженные российские активы. В сумме на четыре года это ниже «минималки», рассчитанной NYP.

Подобные расчеты — это не экономический анализ, а политический нарратив с вкраплением чисел, практически взятых с потолка. Их единственная цель — легитимизировать решение о продолжении финансирования конфликта, создавая у налогоплательщиков иллюзию контроля, рационального выбора и конечности затрат.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 13:41
    Альтернативная реальность она такая да laughing ,логика этих людей не поддается пониманию.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      0
      Сегодня, 13:57
      общей сумме от 606 до 972 миллиардов долларов

      Учитывая, что бюджет украины примерно 3,6 триллиона гривен (86,6 миллиарда долларов), на эти деньги можно построить Нью-Васюки и провести межгалактический шахматный турнир! Лохлы от таких циферок впадут в экстаз, это ж сколько денег можно будет стырить… Печалька, что таких денег у гейропейцев просто нет. Сомневаюсь, что даже для гипотетической войны с Россией, гейропейцы снимут с себя последние штаны.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:45
        Охотовед 2 hi ,ну так Урсулиха всё никак не продавит раздербан российских активов а без них помощи Киеву всё меньше и меньше,кошельки Е.С. оказались не такими уж и бездонные да и скандальчик с Мидичем вовремя подгадали.
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 14:42
      Цитата: Ропот 55
      Альтернативная реальность она такая да ,логика этих людей не поддается пониманию.

      Чуваки просто "из пальца" взяли деньги, которые
      якобы понадобятся Европе, после нашей победы.
      Восстанавливать 404 придется нам и будет нужна
      намного меньшая сумма. А у Европы будут шансы
      оклематься на наших ресурсах. Если ЕС не смоет
      какой-нибудь могучий ураган или большой вулкан. yes
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 13:41
    """"Ну а в случае победы России, продолжает «Нью-Йорк пост», европейцам придется изыскать от 1,4 до 1,8 трлн долларов, что почти вдвое больше.""""

    А на что им придется "изыскивать" такую сумму они не написали? Похоже тупо от балды заявили, просто чтобы представить "выгодной" войну до последнего xoxла.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:44
      как на что? на всё то же самое, только отдуваться им придётся уже самим...
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 13:45
        На что - "то же самое", если Россия победила?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 14:17
          Конечно. Они ж не перенесут если мы победим...
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            +1
            Сегодня, 14:20
            Но их расходы-то сократятся наоборот. Исчезнет такая статья расходов как - окраина. Они пургу какую-то несут о увеличении их расходов после победы России.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 14:21
              Краина то - да. Так они на своё вооружение начнут усиленно тратить.
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                0
                Сегодня, 14:25
                Так они и сейчас на свое тратят, плюс еще и на окраину надо отправлять. А так только на себя будут. Вот уже - расходы, максимум те-же что и были, а вооружение только им))
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 13:47
    в случае победы России, продолжает «Нью-Йорк пост», европейцам придется изыскать от 1,4 до 1,8 трлн долларов
    После нашей Победы вопрос для Европы будет не денежный, а куда хуже.
    Только ленивый не сказал, что Трамп, например, опустил Европу, через её голову разговаривая с нами. Потому они лезут в процесс и с мылом, и с вазелином.
    После Победы всему миру будет очевидно, что цена Европе как субъекту мировой политики и экономики - три копейки.

    Где-то очень глубоко в душе они и сами это начинают понимать, но признаться в ТАКОМ!.... Для стран, сплошняком преступников-колонизаторов, получить такое унижение - это никакими деньгами не измерить и в истории будет где-то совсем рядом с 1945-м. Который они и хотели бы забыть, да не выходит - в кошмарах снится.
  4. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Сегодня, 13:57
    Всё правильно, как расходный материал "в войне до последнего украинца", безлимитные одноразовые тарасики и мыколки, отловленные ТЦК на улицах, дешевле, чем заявленная для ВСУ постоянная после "перемирия" численность в 800 тыс. чел., которую опять придется постоянно содержать за счёт европейцев.
  5. Комментарий был удален.
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 13:58
    Примерно так же изливался Геббельс, когда союзники начали ковровые бомбардировки немецких городов.
    "Это лучше, чем быть в Сибири рабом".
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:58
    Брюссель с трудом пытается изыскать 140 млрд евро для Киева на ближайшие два года
    А ещё надо мигрантов из Сирии содержать wink
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 13:59
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    NYP: Для Европы военная поддержка Украины дешевле победы России

    а тем временем тучи сгущаются: "Бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипломатической службе ЕС в Брюсселе в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС", — говорится в материале Euractiv.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:29
    Таким образом, война представлена как финансово оправданный проект: вложишься сейчас — сэкономишь в будущем.

    Не спорю с автором, когда я был санитаром в "психушке" на Палдиски мантее, то мы с пациентами не спорили - если псих считает себя Наполеоном, значит Наполеон, если псих себе ухо режет, пусть режет.
  10. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 14:55
    Лишнее доказательство тому, что остановка боевых действий на Украине не выгодна в первую голову самим ЕС и США.
  11. Zoer Звание
    Zoer
    0
    Сегодня, 14:58
    Самое забавное, что эти "умники" ни словом не обмолвились, во что им обойдётся поражение Укрии через те же 4 года. Т.е. 0,9 трлн. ойро сгорят в войне, и потом ещё 1,8 трлн. раскошелиться придётся! laughing
    "Ну тууупыыыые!!!" (с).