В Госдуме потребовали разъяснений Верховного суда из-за мошенничества с жильём
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым попросили председателя Верховного суда Игоря Краснова разобраться с острой темой – что делать с людьми, которые купили квартиру честно, по документам, а потом внезапно остались ни с чем из-за мошенников и иска бывшего владельца.
Проблема в том, что действующее законодательство загоняет добросовестных покупателей в ловушку. Когда суд признает сделку недействительной по статье 178 ГК РФ, он почти всегда возвращает квартиру первоначальному владельцу – и формально это справедливо. Но деньги, которые покупатель заплатил, вернуть почти невозможно: они уходят мошенникам, а закон не дает работающего механизма, который позволил бы компенсировать потерю.
Государственная компенсация включается только при виндикации – когда жилье изымают у фактического владельца. Но в спорах о недействительности сделки такой механизм просто не применяется. В результате человек, который проверил каждый документ, действовал по закону и доверился рынку, оказывается крайним: квартира уходит обратно, а деньги исчезают в никуда.
Как итог, сегодня ответственность за преступление ложится на того, кто вообще не имел отношения к мошеннической схеме. И защититься заранее почти невозможно – схемы все сложнее, а злоумышленники используют любые лазейки.
Дерутаты просят Верховный суд провести анализ практики и дать судам четкие разъяснения. Смысл предложения простой: если виновных установить не удается, суды должны иметь право взыскивать стоимость квартиры с продавца, чьи действия создали риск. А если мошенники известны, то с них. Отдельный вопрос, как взыскать средства с мошенников?
Тема уже вышла за рамки профессиональных дискуссий: слишком много людей попали в такие истории, и особенно участились случаи мошенничества из-за недавней ситуации с Ларисой Долиной и решением суда по проданной недвижимости.
