В Госдуме потребовали разъяснений Верховного суда из-за мошенничества с жильём

6 941 106
В Госдуме потребовали разъяснений Верховного суда из-за мошенничества с жильём

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым попросили председателя Верховного суда Игоря Краснова разобраться с острой темой – что делать с людьми, которые купили квартиру честно, по документам, а потом внезапно остались ни с чем из-за мошенников и иска бывшего владельца.

Проблема в том, что действующее законодательство загоняет добросовестных покупателей в ловушку. Когда суд признает сделку недействительной по статье 178 ГК РФ, он почти всегда возвращает квартиру первоначальному владельцу – и формально это справедливо. Но деньги, которые покупатель заплатил, вернуть почти невозможно: они уходят мошенникам, а закон не дает работающего механизма, который позволил бы компенсировать потерю.



Государственная компенсация включается только при виндикации – когда жилье изымают у фактического владельца. Но в спорах о недействительности сделки такой механизм просто не применяется. В результате человек, который проверил каждый документ, действовал по закону и доверился рынку, оказывается крайним: квартира уходит обратно, а деньги исчезают в никуда.

Как итог, сегодня ответственность за преступление ложится на того, кто вообще не имел отношения к мошеннической схеме. И защититься заранее почти невозможно – схемы все сложнее, а злоумышленники используют любые лазейки.

Дерутаты просят Верховный суд провести анализ практики и дать судам четкие разъяснения. Смысл предложения простой: если виновных установить не удается, суды должны иметь право взыскивать стоимость квартиры с продавца, чьи действия создали риск. А если мошенники известны, то с них. Отдельный вопрос, как взыскать средства с мошенников?

Тема уже вышла за рамки профессиональных дискуссий: слишком много людей попали в такие истории, и особенно участились случаи мошенничества из-за недавней ситуации с Ларисой Долиной и решением суда по проданной недвижимости.
106 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. severok1979 Звание
    severok1979
    +9
    Сегодня, 13:51
    Первой подобной бомбой ухнули уголовки по делам "черных риэлторов", но рынок вторичной недвиги устоял, хотя тогда целые синдикаты из ментов/соцработников/нотариусов/бандюков людей убивали - до десятка доказанных эпизодов доходило.
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 13:52
    Может как вариант перед продажей квартиры требовать с продавца проходить детектор лжи?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +14
      Сегодня, 14:07
      Цитата: Gomunkul
      Может как вариант перед продажей квартиры требовать с продавца проходить детектор лжи?
      Как вариант - признать покупателя собственником квартиры согласно оформленным документам, добросовестным приобретателем.
      А куда продавец дел деньги, на счёт какого "полковника ФСБ" полученные деньги перевёл - пусть "полиция" землю носом роет и у продавца болит голова, как с мошенников эти деньги взыскать.

      Проблема яйца выеденного не стОит - нужно всего-то отделить мух от котлет. Сделка купли-продажи сама по себе, а уголовное дело по факту мошенничества, обмана гражданина, получившего деньги от продажи квартиры, выманивания у него денег - само по себе.
      Если "бабушки-мошенницы" будут уверены, что квартиру им не вернут - вопрос схлопнется сам собой.

      Одна оговорка.
      Всё это - ТОЛЬКО в случае добросовестной купли-продажи. Если доказано, что сделка не была оформлена под давлением. А тут - и психиатрические экспертизы, и "период охлаждения", и характеристика с места работы, и прочее "не был, не состоял, не участвовал" в помощь.
      1. ANB Звание
        ANB
        +3
        Сегодня, 14:13
        . Если доказано, что сделка не была оформлена под давлением

        Так на давление и ссылаются при расторжении. Нужно добавить в закон несколько слов "под давлением покупателя" и дать разъяснение ВС, как это понимать. И уже станет получше.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +5
          Сегодня, 14:17
          Цитата: ANB
          Так на давление и ссылаются при расторжении.
          Так и тут не вижу проблемы - доказано давление при заключении сделки - двойная реституция и всё. Квартиру взад - деньги тоже. Нет денег - нет квартиры. На то и "полиция", чтобы найти.
          А то... Кто-то не хочет себе портить статистику, а кому-то приходится терять, как Лурье от Долиной, "честно заработанные" 165 миллионов...
        2. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          +6
          Сегодня, 14:18
          Если мнение, что именно "давление покупателя" и имелось ввиду изначально в этой статье гк.
          Чьё еще давление может иметь значение в сделке двух лиц?

          Но наши суды почему-то решают, что покупатель должен отвечать за действия продавца с отданными ему деньгами
          1. ANB Звание
            ANB
            +1
            Сегодня, 14:19
            . имелось ввиду изначально в этой статье гк.

            Кто мешает сделать текст более четким и понятным?
            Или он специально искажен?
            1. Ivan№One Звание
              Ivan№One
              +2
              Сегодня, 14:30
              Изменения/правки в кодексы вносятся через ФЗ, принимаемые госдумой
              Вопроч к депутатам чего они этот процесс не пытаются инициировать
      2. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        -2
        Сегодня, 14:14
        Цитата: Zoldat_A
        Если "бабушки-мошенницы" будут уверены, что квартиру им не вернут - вопрос схлопнется сам собой.

        А если эта бабушка депутат ГД, да еще из партии ЕР, да еще и доверенное лицо "сами знаете кого", схлопнется сам собой? wink
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 14:20
          Цитата: Sovetskiy
          Цитата: Zoldat_A
          Если "бабушки-мошенницы" будут уверены, что квартиру им не вернут - вопрос схлопнется сам собой.

          А если эта бабушка депутат ГД, да еще из партии ЕР, схлопнется сам собой? wink
          Ну... Хватанули Вы...
          При таких "вводных" меня эта бабушка у входа в Госдуму ножиком зарежет - суд докажет, что я сам ей ножик в руку засунул и потом упал на него. Пять раз.
          1. Sovetskiy Звание
            Sovetskiy
            +1
            Сегодня, 14:28
            Цитата: Zoldat_A
            При таких "вводных" меня эта бабушка у входа в Госдуму ножиком зарежет - суд докажет, что я сам ей ножик в руку засунул и потом упал на него. Пять раз

            Видно по этому дело и дошло до ГД и ВС. wink
          2. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 14:37
            При таких вводных - за бабки рубиться стыдно. Мало чтоли?
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 15:34
              Цитата: роман66
              При таких вводных - за бабки рубиться стыдно. Мало чтоли?
              Роман! Вы меня поражаете. Ну не 10 лет же Вам, прекрасно знаете, что в жизни всегда так - у одного щи пустые, а у другого жемчуг мелкий. И у кого из них больше желания исправить положение - ещё ОЧЕНЬ большой вопрос.

              И, кстати, "стыдно", "совесть" - это, традиционно, не про тех, у кого "жемчуг мелкий".

              Тут недавно есаул наш татарский рубился за деньги, на которые его обманули. По телевизору говорили, что "накопления всей жизни". А я посчитал его гонорары за концерт (информация не сильно закрытая) - полгода спокойного концертирования...
              Мошенников и его глупость не оправдываю, но разница, согласитесь, существенная - полгода и "вся жизнь".
      3. Mazunga Звание
        Mazunga
        +2
        Сегодня, 14:23
        Абсолютно согласен)) если бабло за хатку перевел неизвестным товарищам то с них и получай хорошо что у меня домик не тута а тута сьемная хатынька))но с меня бы хату бывшие хозяева получили бы.....и в больничку сразу лечится... а я на тюрячку но мне не привыкать wink
      4. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 14:24
        Интересно что существует постановление 25 Пленума ВС РФ от 2015-го, в котором чётко говорится:

        По первому основанию сделка может быть признана недействительной,
        когда вне зависимости от наличия обстоятельств, свидетельствующих о
        сговоре либо об иных совместных действиях представителя и другой
        стороны сделки, представителем совершена сделка, причинившая
        представляемому явный ущерб, о чем другая сторона сделки знала или
        должна была знать.

        По второму основанию сделка может быть признана недействительной,
        если установлено наличие обстоятельств, которые свидетельствовали о
        сговоре либо об иных совместных действиях представителя и другой
        стороны сделки в ущерб интересам представляемого, который может
        заключаться как в любых материальных потерях, так и в нарушении иных
        охраняемых законом интересов (например, утрате корпоративного контроля,
        умалении деловой репутации

        Факт сговора мошенников и покупательницы по делу Кудельман следствием не установлен. С какого переляку тогда наши суды имеют нахальство откровенно класть болт на решения высшей судебной инстанции страны??
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 14:40
          А с какого переляку у нас судьи пьяными за рулем могут ездить? " ... и плеванто на законо... "(С)
        2. Дилетант Звание
          Дилетант
          +2
          Сегодня, 14:40
          С какого переляку тогда наши суды имеют нахальство откровенно класть болт

          Наши судьи давно "положили болт", но только не на вышестоящую инстанцию, а на Закон. Вышестояшую же инстанцию вполне устраивает "честно отданная доля".
          Пример -
          Виктор Момотов
          В декабре 2016 года на заседании IX Всероссийского съезда судей был выбран председателем Совета судей России. В 2022 году его полномочия продлили на новый срок.

          14 октября 2025 года Останкинский районный суд удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости на сумму 9 млрд руб. у Виктора Момотова и связанных с ним лиц.
        3. AKuzenka Звание
          AKuzenka
          +2
          Сегодня, 14:41
          С какого переляку тогда наши суды имеют нахальство откровенно класть болт на решения высшей судебной инстанции страны??
          Тут ещё всё проще. Они участвуют в этой схеме. По другому никак. А т.к. судьи неподсудны (ха), то и ответственности на них никакой не возложить. Иначе бы они пачками уже гремели котелками сами знаете где.
        4. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 15:12
          Цитата: paul3390
          Факт сговора мошенников и покупательницы по делу Кудельман следствием не установлен. С какого переляку тогда наши суды имеют нахальство откровенно класть болт на решения высшей судебной инстанции страны??
          Возможно, потому что она Кудельман из Москвы? Была бы Иванова из города Глухоманьевска - возможно, и решение было бы другое.
          Давно известно, что у нас перед законом все равны, но некоторые ровнее других.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      Сегодня, 14:10
      Цитата: Gomunkul
      Может как вариант перед продажей квартиры требовать с продавца проходить детектор лжи?

      Детектор лжи не является доказательством для суда в силу влияния огромного количества факторов не позволяющих однозначно оценить результат
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 14:38
        Детектор лжи не является доказательством для суда в силу влияния огромного количества факторов не позволяющих однозначно оценить результат
        Детектор лжи возможно позволит определить на начальном этапе, что продавец действительно продаёт квартиру или участвует в мошеннической схеме.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 14:44
          Цитата: Gomunkul
          возможно

          Это слово главное - поэтому и не использунться
    3. APASUS Звание
      APASUS
      -2
      Сегодня, 14:12
      Цитата: Gomunkul
      Может как вариант перед продажей квартиры требовать с продавца проходить детектор лжи?

      Может просто обязать банки страховать сделку ,а не просто перекладывать бумажки. Ведь банк по идее должен гарантировать сделку .А сколько дел с банкротством ? Там вообще пропасть ,где банк настаивает на покупке у определенного лица ,а потом лицо банкрот и все
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:22
        APASUS hi , интересно почему нотариусов не привлекают по этим схемам они вроде как выступают гарантами?!
        1. APASUS Звание
          APASUS
          0
          Сегодня, 14:24
          Цитата: Ропот 55
          APASUS , интересно почему нотариусов не привлекают по этим схемам они вроде как выступают гарантами?!

          Нотариус гарант сделки. Ему все равно, кто ее заключает
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 14:27
            APASUS,а разве не он проверяет законность и добровольность сделки.
    4. Венд Звание
      Венд
      -1
      Сегодня, 14:53
      Цитата: Gomunkul
      Может как вариант перед продажей квартиры требовать с продавца проходить детектор лжи?

      Не возвращать квартиру продавцу, пока он не вернет деньги покупателю, с учетом повышения цен. А квартира будет у покупателя и он может в ней проживать, пока не вернут деньги
    5. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 14:53
      Все росписи в документах фиксировать на видео в присутствии двух свидетелей.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 15:04
        Цитата: Аркадий007
        Все росписи в документах фиксировать на видео в присутствии двух свидетелей.

        смысл? они не отказываются, что это они подписали.. они потом говорят- деньги мошенники забрали- возвертайте взад квартирку...
    6. алексеев Звание
      алексеев
      -2
      Сегодня, 14:54
      Какие тут варианты?
      Продал квартиру - получил деньги. Все пишут при регистрации сделки о получении платы сполна расписку.
      Хочешь назад квартиру и если есть основания для возврата, отдавай деньги " в зад". yes
      Ах, у тебя их уже нету..... Мошенникам отдал...
      Но причем же здесь покупатель?
      Пусть тот кто отдавал и требует с мошенников
      Дело Долиной - это издевательство над правосудием. Надеемся, что Верховный суд вынесет справедливость и ясность.
  3. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +10
    Сегодня, 13:54
    Вообще то элементарное, и юридически вполне обоснованное причём, решение - не возвращать жильё, пока не будут возвращены деньги.
    Но видимо перед судами поставлена задача максимально расшатывать общество и подрывать оставшееся доверие к российскому государству...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 14:03
      Да вообще при чем здесь возврат?!
      Ни какого возврата в принципе быть не должно
      Возбуждайте уголовное дело по факту мошенничества и пусть лох ждет когда мошенника поймают
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 14:20
        Нельзя же бабок без квартир оставлять?
        Впрочем уже не только бабки подсели еа эту тему
        Государство явно упускает момент для реакции на творящийся беспредел
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 14:27
          Цитата: Ivan№One
          Нельзя же бабок без квартир оставлять?

          а почему?!
          давайте откровенно, государство сделал все, из каждого утюга несется, не предавайте деньги, не передавайте коды, банки менты и КГБшники не звонят
          если человек дурaк, то это его личная проблема
          с таким же успехом можно сунуть пальцы в розетку и подать в суд на "электриков"
        2. AKuzenka Звание
          AKuzenka
          0
          Сегодня, 14:46
          Государство явно упускает момент для реакции на творящийся беспредел
          Западные партнёры обязательно воспользуются. Вся страна уже гудит.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -3
      Сегодня, 14:04
      Цитата: Владимир_2У
      Вообще то элементарное, и юридически вполне обоснованное причём, решение - не возвращать жильё, пока не будут возвращены деньги.

      А если реально мошенники - бабку поджопникам под мост?
      1. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        +4
        Сегодня, 14:09
        Цитата: свой1970
        А если реально мошенники - бабку поджопникам под мост?

        Ойой, пусть радуется что не под суд. В связи с финансированием ВСУ.
        Адекватности хватило не самые простые действия по сделке купли-продаже квартиры сделать, и тут же мозг отказал?
        Ваш аккаунт случайно не Долина захватила?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 14:13
          Цитата: Владимир_2У
          Цитата: свой1970
          А если реально мошенники - бабку поджопникам под мост?

          Ойой, пусть радуется что не под суд. В связи с финансированием ВСУ.
          Адекватности хватило не самые простые действия по сделке купли-продаже квартиры сделать, и тут же мозг отказал?
          Ваш аккаунт случайно не Долина захватила?

          Повторюсь
          Цитата: свой1970
          А если РЕАЛЬНО мошенники
          ?
          Есть случаи продажи бандитам за копейки - они есть.
          Если люди за 10 000 идут шкафы и военкоматы поджигать - они адекватны?
          Я в теме в силу своей работы
          1. AKuzenka Звание
            AKuzenka
            0
            Сегодня, 14:49
            Если люди за 10 000 идут шкафы и военкоматы поджигать - они адекватны?
            Я в теме в силу своей работы
            В основной массе - адекватны. Только капитализм предполагает обогащение ЛЮБЫМИ способами. Так воспитывает государство, поэтому ничего удивительного. Это уже норма, как бы мы не офигевали.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 14:53
              Цитата: AKuzenka
              Если люди за 10 000 идут шкафы и военкоматы поджигать - они адекватны?
              Я в теме в силу своей работы
              В основной массе - адекватны. Только капитализм предполагает обогащение ЛЮБЫМИ способами. Так воспитывает государство, поэтому ничего удивительного. Это уже норма, как бы мы не офигевали.

              Хм, выдававших партизан за рейсмарки и корову 20 летние лбы - полицаи - тоже КАПИТАЛИЗМ учил при Советской власти?
              Государство их так воспитывали?
              Очень легко свалит на что угодно( а уж на строй так вообще) - неадекватность конкретного человека
              1. AKuzenka Звание
                AKuzenka
                0
                Сегодня, 14:59
                Не читал даже про такие случаи, киньте ссылочку на источник.
                20 летние полицаи - сейчас достаточно выйти на улицу, чтобы их увидеть. А в войну - чтобы не служить в армии, выместить обиды на всех, как реальные, так и мнимые, хорошо устроится. Причин масса. Только в СССР не учили предавать своим примером, в отличии от РФ.
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  0
                  Сегодня, 15:06
                  Цитата: AKuzenka
                  Не читал даже про такие случаи, киньте ссылочку на источник.

                  Советских книг - как партизан/ подпольщиков выдавали за рейхсмарки и корову полицаи - не читали? И кино не смотрели советские про войну и партизан?
                  Ну ну....
                  1. AKuzenka Звание
                    AKuzenka
                    0
                    Сегодня, 15:34
                    Такого не читал. Всё больше про героизм. Вот нынче, например пишут, чиновник имярек такой хороший, что крылья видно из-за спины, а через год - коррупционер и вообще негодяй. А полицаи, по умолчанию, негодяи! Полицай уже предал, когда им стал. А я веду речь об обычных людях - не полицаев.
          2. Владимир_2У Звание
            Владимир_2У
            0
            Сегодня, 15:16
            Цитата: свой1970
            Если люди за 10 000 идут шкафы и военкоматы поджигать - они адекватны?
            Я в теме в силу своей работы

            Что то очень сильные сомнения что вы в теме. Потому что неддоумков не отпускают по домам, и уж тем более не возмещают им денег, которые им хихлы обещали, да не перечислили, а дают этим неддоумкам нехилые сроки. И неадекватность срокам - не помеха.

            Цитата: свой1970
            Есть случаи продажи бандитам за копейки - они есть.

            Вот я вижу что вы, в интеллектуальном плане, от поджигателей шкафов и ВК недалеко ушли...
            Потому что не видеть разницы между неправомерной сделкой, по неадекватной цене, выполненной под угрозой и сделкой по полной цене, с подтверждениями адекватности продавца - не видеть этой разницы интеллектуально полноценный и дееспособный человек НЕ МОЖЕТ. Либо поджигатель шкафов, либо "судья продажный".
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +6
        Сегодня, 14:28
        А вы - предлагаете поджопниками под мост покупателя? А если это скажем молодая семья, покупающая в ипотеку или на сбережения своё первое и единственное жильё? Выходит - ответственность за бабкин маразм должны нести ни в чём не повинные люди?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 14:30
          Цитата: paul3390
          А вы - предлагаете поджопниками под мост покупателя? А если это скажем молодая семья, покупающая в ипотеку или на сбережения своё первое и единственное жильё? Выходит - ответственность за бабкин маразм должны нести ни в чём не повинные люди?

          Именно так это и происходит в случае участившихся мошенничества со стороны "бабок/ дедок"
          Причем уже и по машинам пошло - они тоже дорогие.
          Поэтому кипеж и идет уже обсуждается решение ВС Якутии оставшей хату покупателям, а не "бабке"
  4. свой1970 Звание
    свой1970
    +1
    Сегодня, 13:56
    Введут скорее всего обязательную нотариалку вместо ППФ ДКП либо страхование сделки.
    Эта фигня уже и на машины перекинулась - самые бюджетные тачки позволяют 2 ляма срубить и при машине остаться
    1. Трус Звание
      Трус
      -1
      Сегодня, 13:58
      Вроде по недвиге уже нотариалку ввели.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 13:59
        Цитата: Трус
        Вроде по недвиге уже нотариалку ввели.

        Обязательная только с детьми, ППФ пока работает
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 14:13
          Цитата: свой1970
          Цитата: Трус
          Вроде по недвиге уже нотариалку ввели.

          Обязательная только с детьми, ППФ пока работает
          И чем поможет нотариус поможет? Там как раз проблема в том, что по документам все чисто и красиво. Но бывший хозяин вдруг решил, вернуть квартиру.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 14:16
            Цитата: topol717
            Цитата: свой1970
            Цитата: Трус
            Вроде по недвиге уже нотариалку ввели.

            Обязательная только с детьми, ППФ пока работает
            И чем поможет нотариус поможет? Там как раз проблема в том, что по документам все чисто и красиво. Но бывший хозяин вдруг решил, вернуть квартиру.

            Как минимум будет опрос у нотариуса " вы продаете квартиру добровольно? Вас не принуждают? Вам есть где жить? "
            Понятно что это не особо поможет, но страховые будут ломить сильно цену.
            А других выходов особо нет.
            1. VictorB Звание
              VictorB
              0
              Сегодня, 14:40
              Тут самое смешное, что продавец в договоре пишет, что он не находится под влиянием мошенников, что он все понимает и осознает, и подписывается. И даже прилагает справку от психиатра, что здоров. А суды все равно отбирают квартиру у покупателя.
              Не начать ли решать проблему с посадок судей?
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                Сегодня, 14:42
                Цитата: VictorB
                Не начать ли решать проблему с посадок судей?

                Вы забыли видимо как 20 лет тому назад были "черные риэлторы" заставлявшие людей продавать квартиры - тогда и началась практика возврата квартиры продавцу при сомнениях в честности покупателей. Бабки сейчас пишут "Меня заставили а деньги я перевела на безопасный счет"
                1. VictorB Звание
                  VictorB
                  0
                  Сегодня, 14:45
                  при сомнениях в честности покупателей

                  А что, в прецедентном случае с госпожой Долиной были сомнения в честности покупателя?
                  1. свой1970 Звание
                    свой1970
                    0
                    Сегодня, 14:48
                    Цитата: VictorB
                    при сомнениях в честности покупателей

                    А что, в прецедентном случае с госпожой Долиной были сомнения в честности покупателя?

                    Да. Она заявила что на нее воздействовали, она действовала не в себе и не понимала что продает....
                    Так то она хлеб и туалетную бумагу с юристом покупает, а тут недвижка мелочная
                    1. VictorB Звание
                      VictorB
                      0
                      Сегодня, 14:53
                      Она заявила что на нее воздействовали

                      Она продавец.
                      Кто воздействовал? Покупатель? Вроде никто покупателю этого не вменял.

                      она действовала не в себе и не понимала что продает

                      Она ничего типа не понимала, но в тот же день дала концерт и хорошо понимала как считать выручку.
                      Экспертиза - что "она действовала не в себе" - по делу смешная.
                      1. свой1970 Звание
                        свой1970
                        0
                        Сегодня, 14:58
                        Цитата: VictorB
                        Экспертиза - что "она действовала не в себе" - по делу смешная

                        Суд мед - вообще дело такое feel
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:01
      Ерундой страдают введите справку от психиатра со ограниченным сроком действия
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Василенко Владимир
        Ерундой страдают введите справку от психиатра со ограниченным сроком действия

        Хм, судебно психиатрическая иногда полгода бывает и то 100% уверенности нет.
        Я сомневаюсь что найдётся много желающих лечь в стационар на пару дней.
        И да, - они все валят на мошенников, а психиатричка тут не поможет.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 14:04
          Здесь не нужен стационар
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 14:17
            Цитата: Василенко Владимир
            Здесь не нужен стационар

            А НЕ стационар дает справку о нормальном состоянии на день ее выдачи - не более lol
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +1
              Сегодня, 14:20
              в этой ситуации вполне пойдет срок действия 2-3 дня, психиатр поговорил определил вменяемость и т.д.
              теоретически даже один день достаточен, ведь продавец уже находится под якобы "воздействием" именно отсутствие такого и должен выявить специалист
              а вообще ситуация не понятно, этол чистой воды проблемы покупателя
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                Сегодня, 14:22
                Цитата: Василенко Владимир
                а вообще ситуация не понятно, этол чистой воды проблемы покупателя

                Справка работает 1 день, регистрация 10 дней.
                Именно получилось - что теперь покупатель и без денег и без квартиры.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  +1
                  Сегодня, 14:25
                  еще раз, на момент обращения к специалисту за справкой продавец УЖЕ НАХОДИТСЯ под "воздействием" или НЕ НАХОДИТСЯ именно это и должен указать специалист в справке
                  в данном случае не важно через 10 или через 7 дней сделка, если на момент выставления квартиры на продажу продавец адекватен это уже основание сделку признать АБСОЛЮТНО ЧИСТОЙ по данной конкретной проблеме
                  1. свой1970 Звание
                    свой1970
                    0
                    Сегодня, 14:28
                    Цитата: Василенко Владимир
                    еще раз, на момент обращения к специалисту за справкой продавец УЖЕ НАХОДИТСЯ под "воздействием" или НЕ НАХОДИТСЯ именно это и должен указать специалист в справке
                    в данном случае не важно через 10 или через 7 дней сделка, если на момент выставления квартиры на продажу продавец адекватен это уже основание сделку признать АБСОЛЮТНО ЧИСТОЙ по данной конкретной проблеме

                    Нет.
                    Вы не знаете судебной практики и практики Росреестра по данному вопросу.
                    Вы можете писать жирным шрифтом и биться об пол - но сейчас это работает исключительно так.
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      +1
                      Сегодня, 14:32
                      это так работает потому что кому то это выгодно
                      даже если взять за основу возврат квартиры продавцу и денег покупателю, то возвращать их должен ПРОДАВЕЦ а не мошенники у которых с покупателем нет точек пересечения
                      возмещение ущерба идет ЛИНЕЙНО, а не по кривой мошенник должен продавцу, продавец - покупателю, при чем не зависимо от того вернули ему деньги или не вернули
                      1. свой1970 Звание
                        свой1970
                        0
                        Сегодня, 14:37
                        Цитата: Василенко Владимир
                        то возвращать их должен ПРОДАВЕЦ а не мошенники у которых с покупателем нет точек пересечения

                        Ну так получите с бабки 10-15 млн - с пенсии которой деньги удерживать нельзя fool

                        мошенники естественно не пересекаются - они на пару с бабкой работают а то и вовсе их нет в пиироде
                      2. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 14:39
                        Цитата: свой1970
                        мошенники естественно не пересекаются

                        а если нет пересечений, то и не должно быть объединения дел
                      3. свой1970 Звание
                        свой1970
                        0
                        Сегодня, 14:45
                        Цитата: Василенко Владимир
                        Цитата: свой1970
                        мошенники естественно не пересекаются

                        а если нет пересечений, то и не должно быть объединения дел

                        А их никто и не объединяет -
                        Цитата: свой1970
                        Бабки сейчас пишут "Меня заставили а деньги я перевела на безопасный счет"
                        и суды возвращают хаты а деньги... - их нет...
                      4. VictorB Звание
                        VictorB
                        +1
                        Сегодня, 15:01
                        Ну так получите с бабки 10-15 млн - с пенсии которой деньги удерживать нельзя

                        Нет денег, можно обратить взыскание на имущество. Квартиру-то продавцу вернули. Продать квартиру и отдать деньги покупателю.
                      5. свой1970 Звание
                        свой1970
                        -1
                        Сегодня, 15:07
                        Цитата: VictorB
                        Ну так получите с бабки 10-15 млн - с пенсии которой деньги удерживать нельзя

                        Нет денег, можно обратить взыскание на имущество. Квартиру-то продавцу вернули. Продать квартиру и отдать деньги покупателю.

                        Нельзя - единственное жилье lol
                        В чем вся и прелесть...
                      6. VictorB Звание
                        VictorB
                        0
                        Сегодня, 15:11
                        Нельзя - единственное жилье

                        Не заплатите ипотеку вас как миленького вышвырнут из единственного жилья.
                        Но закон, видимо, надо "подрихтовать". Но разве это проблема? Нужна лишь политическая воля с самого верха. Но дело дошло уже до того, что пора докладывать Верховному.
      2. VictorB Звание
        VictorB
        +1
        Сегодня, 14:43
        Да были уже случаи, когда и справка не помогала.
        Да и к чему плодить сущности? Завтра введут справку при любой сделке выше 1000 руб.?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:59
    Долину опасно выпускать в люди ,у неё теперь каждый день надо требовать справки с утра что она адекватна.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 14:32
      tralflot1832 hi ,тут узнал что она до сих пор с концертами мотается, вот интересно кто на эту ФАНЕРУ ходит и денежки несёт,этож как надо себя не любить чтоб на этот балаган ходить.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 14:00
    Правды ради проблема высосана из пальца
    Есть два действа мошеннические лейства в отношении собственника жилья и купля-продажа
    С какого перепугу их объединяют не понятно
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 14:08
      Цитата: Василенко Владимир
      Правды ради проблема высосана из пальца
      Есть два действа мошеннические лейства в отношении собственника жилья и купля-продажа
      С какого перепугу их объединяют не понятно

      Элементарно - "мошенники" уговаривают продать квартиру за копейки, далее другие "мошенники" уговаривают перевести деньги на "безопасный счет"
      Итог - бабка идет в суд, суд возвращает квартиру, покупатель в ж/пе- денег у бабки нет.
      Так же начали мудрить уже и с машинами
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 14:22
        а при чем покупатель?!
        есть два события и не нужно их объединять, их нужно рассматривать отдельно
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 14:26
          Цитата: Василенко Владимир
          а при чем покупатель?!
          есть два события и не нужно их объединять, их нужно рассматривать отдельно

          Бабка продает квартиру "мошеннику" после чего другие "мошенники" переводят ее деньги на "безопасный счет". После чего бабка идут в суд - "меня заставили продать квартиру и деньги выманили тут же."
          Финита- суд возвращает - по общей практике!!!- квартиру, а деньги покупатель будет получать в рамках гражданского иска с бабки ... очень долго....
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            Сегодня, 14:29
            еще раз, не нужно объединять два события, деньги с мошенников должна получать "бабка", это у неё иск к мошенникам, в противном случае,опять же не мошенники должны возвращать деньги покупателю а бабка не зависимо от ого вернули её или нет
            все проблема именно в объединении не связанных между собой событий
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 14:34
              Цитата: Василенко Владимир
              еще раз, не нужно объединять два события, деньги с мошенников должна получать "бабка", это у неё иск к мошенникам, в противном случае,опять же не мошенники должны возвращать деньги покупателю а бабка не зависимо от ого вернули её или нет
              все проблема именно в объединении не связанных между собой событий

              И в очередной раз не дошло до вас.
              ДКП оформлен и зарегистрирован, бабка идет в суд и расторгает сделку. Суд на ее стороне - практика.
              А деньги у нее выманили мошенники.
              Все.
              У покупатели ни квартиры ни денег, отобрать в счет погашения долга квартиру нельзя- единственное жилье, перспектива - по 100 рублей в месяц в рамках гражданского иска или с пойманных мошенников.Когда нибудь потом...
              Если опять не дойдет - почитайте дело Долиной, там все еще подробнее расписано
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 14:38
                Цитата: свой1970
                Суд на ее стороне - практика.

                вопрос в заинтересует, тут оутроенное нарушение как логики так и закона
                во всяком случае в отношении лариски долиной точно модно было квартиру выставлять на торги, но судя по решению есть кто-то кто заинтересован именно в таком развитии событий
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  0
                  Сегодня, 14:40
                  Цитата: Василенко Владимир
                  Цитата: свой1970
                  Суд на ее стороне - практика.

                  вопрос в заинтересует, тут оутроенное нарушение как логики так и закона
                  во всяком случае в отношении лариски долиной точно модно было квартиру выставлять на торги, но судя по решению есть кто-то кто заинтересован именно в таком развитии событий

                  Для вас - этой практике уже больше 20 лет, только сейчас в процесс наибуливания продавца подключились типа мошенники- выводящие деньги
                  Заинтересованная сторона - бабка
                  1. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    0
                    Сегодня, 14:40
                    вы опять мешаете все в одну кучу, проблема по конкретному алгоритму, а не по отжатию квартир
                    1. свой1970 Звание
                      свой1970
                      0
                      Сегодня, 14:47
                      Цитата: Василенко Владимир
                      вы опять мешаете все в одну кучу, проблема по конкретному алгоритму, а не по отжатию квартир

                      Для китайцев и вас - почитайте дело Долиной, я устал вам объяснять как происходит кидок покупателя и что заинтересованности судов - нет
                      1. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 14:52
                        еще раз, в ситуации с долиной вариант единственного жилья не прокатывает, возникает вопрос в заинтересантах
                      2. свой1970 Звание
                        свой1970
                        0
                        Сегодня, 14:56
                        Цитата: Василенко Владимир
                        еще раз, в ситуации с долиной вариант единственного жилья не прокатывает, возникает вопрос в заинтересантах

                        С чего бы вдруг? Вполне элементарно может быть одна хатенка лично на ней lol

                        12 000 дел по стране на начало ноября
                      3. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 14:59
                        во первых не одна, это факт, во вторых, заявлять что эта ... была 4 месяца под воздействием мягко горя глупо, в третьих, живет она не на пенсию, которую нельзя отнять
                      4. свой1970 Звание
                        свой1970
                        0
                        Сегодня, 15:03
                        Цитата: Василенко Владимир
                        во первых не одна, это факт

                        Лично на ней может быть - даже ни одной.

                        Цитата: Василенко Владимир
                        в третьих, живет она не на пенсию, которую нельзя отнять
                        - а доходы у ИП разные бывают Она сейчас отчитается что у нее прибыли 2 млн за год ( а остальное расходы)- вот с них и удержат. И так 20-30 лет...
                      5. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 15:11
                        опять вы как то странно считаете, не важно какие доходы у её ИП, сделку совершало ФИЗИЧЕСКОЕ лицо, у неё есть недвижимость в РФ, в данном конкретном случае она должна быть через приставов выставлена на торги и после реализации деньги должны быть переданы покупателю
            2. VictorB Звание
              VictorB
              +1
              Сегодня, 14:58
              не мошенники должны возвращать деньги покупателю а бабка не зависимо от ого вернули её или нет

              Согласен!
              Если не доказан сговор покупателя с третьими лицами - мошенниками, то так и должно быть.
  7. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 14:00
    Я поражаюсь, как люди в России клуют на мощенники....Яркий пример такой тупости Л.Долина.
    Приватизация квартир явно был "выстрел в собственную голову"....даже в капиталистической Германии такой дури как "приватизация квартир" нет...О чем тогда думали "приватизаторы"????
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 14:15
      . О чем тогда думали "приватизаторы"????

      Как отобрать у бедных квартиры.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 14:37
      Лиза Кернер-Тимошенко hi ,а вы верите что её обманули? Это не одинокая бабушка из провинции с незнанием ситуации,и квартирку продавала не за два мильена))) ,у этой мадам и родственников хватает и директор и прочие управляющие есть,работает в шоу-бизе не год и наивной её не назовешь,а тут раз и обманули ,ага
    3. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      0
      Сегодня, 14:54
      Яркий пример такой тупости Л.Долина.
      Это была не тупость, а продуманная схема отъёма денег у покупателя.
    4. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 15:24
      чем вам приватизация не угодила?
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    -3
    Сегодня, 14:03
    И что они возбудились? Это же идеология современной России, обмани ближнего своего. Кто не обманывает, тот лох.
  9. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +1
    Сегодня, 14:03
    Природа у мошенников такая, что бы искать любые возможности ограбить. Но вот когда суды становятся на сторону этих мошенников, то тут уже вопросы должны быть к судьям и прокуратуре. В первую очередь нужно интересоваться кому это выгодно?
  10. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    0
    Сегодня, 14:06
    Пока будет существовать рынок и выгода от продаж и спекуляции, эти махинации будут выгодны всем, кроме тех, кто расстается с деньгами. wink
    Напомню, при СССР квартиру можно было только разменять. Интересно, почему? wink
    Кстати, Долина за свою отжатую хатынку успела НДФЛ заплатить или главного сборщика "орбока" тоже кинули? wink
  11. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 14:07
    Судей надо проверить на предмет взяточничества со стороны Долиной...создали прецедент, теперь поджилки трясутся у них
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Konnick
      Судей надо проверить на предмет взяточничества со стороны Долиной...создали прецедент, теперь поджилки трясутся у них

      Цитата: Vitaly.17
      Природа у мошенников такая, что бы искать любые возможности ограбить. Но вот когда суды становятся на сторону этих мошенников, то тут уже вопросы должны быть к судьям и прокуратуре. В первую очередь нужно интересоваться кому это выгодно?

      Это общая практика - возврат жилья продавцу. Началось лет 20 тому назад когда стариков заставляли продавать жилье за копейки.
      Просто ушлые belay lol старики сейчас обьединилит это с "телефонными мошенниками"- и квартира назад и денег нет
  12. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    0
    Сегодня, 14:39
    Квартира должна возвращаться продавцу только после полного возмещения всей цены квартиры независимо от того и кому перешли деньги , утром деньги - вечером квартира ! Если полной суммы денег нет , квартира пока находится в полном пользовании честного покупателя ! Бывает что покупатель распродаёт всё и занимает в долг для того чтоб купить квартиру и эта новая у него тоже единственное жильё ! Если государство считает это несправедливым ,то пусть само и возвращает деньги честному покупателю , а с как бы обманутым должником разбирается само со всей своей государственной мощью !
  13. К_4 Звание
    К_4
    -2
    Сегодня, 15:02
    Скандал и кидалово уже по всей Руси. Глупый вопрос: а гарант наш где? Он как всегда не причем? А когда он причем тогда и что он нам гарантирует?
  14. voland_1 Звание
    voland_1
    0
    Сегодня, 15:08
    Не мое но -
    Если гражданин продал квартиру (равно как и другое имущество, например автомобиль), получил деньги, а потом заявил, что был в неадекватном состоянии или не понимал что делает или (нужное дописать) — его принудительно помещают в психиатрическую клинику на обследование и лечение с постановкой на учет. Причем в Государственную, а не в частную! По полису ОМС. После этого — запрет на совершение любых сделок свыше 50 000 руб. года на три. А по истечении - только в присутствии врача из той же клиники, чтобы врач и клиника несли солидарную ответственность по сделке.
  15. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 15:11
    Какой то сюр. А что мешает сделать саоме простое и надежное - заключать сделку напрямую продавец-покупатель сразу у нотариуса передавая сумму наличкой ну или перечисляя карточкой . Не надо никаких мутных посредников-паразитов. В этом весь затык. Я продавал и покупал квартиры сам напрямую без этих вот...никаких проблем нет. Что мешает?
  16. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:46
    Случаи со "коварными бабками" однозначно организованная компания, подтянуть туда медийную личность - Долину классика такой компании, выгодополучатели легко просматриваются - застройщики, убрать конкуренцию со вторичкой, задрать цены на новое жильё, вторичку они уже частично законодательно отсекли, по льготной ипотеке вторичку уже нельзя брать.