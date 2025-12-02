Турция запустила свой первый орбитальный корабль с гибридным двигателем
3 38813
Турция запустила свой первый орбитальный корабль FGN-TUG-S01, разработанный компанией Fergani Space полностью за счет национальных ресурсов. Корабль был запущен с военной базы Ванденберг в американском штате Калифорния с помощью ракеты-носителя Falcon 9 Transporter-15 компании SpaceX. Примерно через 81 минуту после старта аппарат отделился от ракеты и передал первые телеметрические данные, подтвердив успешный запуск. FGN-TUG-S01 является первым в Турции орбитальным транспортным кораблем и оснащен первым в мире гибридным ракетным двигателем, запускаемым на орбите.
Как сообщают турецкие СМИ, после выхода на орбиту аппарат выполнит первое запланированное включение гибридного двигателя. Гибридная двигательная установка национального орбитального транспортного корабля позволит транспортировать спутники на различные орбиты и продлевать срок их службы за счет более безопасной и недорогой конструкции. Бортовые датчики и бортовой компьютер корабля обеспечивают аппарату возможность автономной навигации, позволяя ему определять маршрут без необходимости наземного управления.
При этом отмечается, что данная миссия представляет собой важную инфраструктурную составляющую для создания турецкой глобальной системы позиционирования Uluğ Bey. В рамках проекта предполагается обеспечить вывод на орбиту более 100 спутников в течение ближайших пяти лет.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация