Турция запустила свой первый орбитальный корабль с гибридным двигателем

Турция запустила свой первый орбитальный корабль FGN-TUG-S01, разработанный компанией Fergani Space полностью за счет национальных ресурсов. Корабль был запущен с военной базы Ванденберг в американском штате Калифорния с помощью ракеты-носителя Falcon 9 Transporter-15 компании SpaceX. Примерно через 81 минуту после старта аппарат отделился от ракеты и передал первые телеметрические данные, подтвердив успешный запуск. FGN-TUG-S01 является первым в Турции орбитальным транспортным кораблем и оснащен первым в мире гибридным ракетным двигателем, запускаемым на орбите.

Как сообщают турецкие СМИ, после выхода на орбиту аппарат выполнит первое запланированное включение гибридного двигателя. Гибридная двигательная установка национального орбитального транспортного корабля позволит транспортировать спутники на различные орбиты и продлевать срок их службы за счет более безопасной и недорогой конструкции. Бортовые датчики и бортовой компьютер корабля обеспечивают аппарату возможность автономной навигации, позволяя ему определять маршрут без необходимости наземного управления.

При этом отмечается, что данная миссия представляет собой важную инфраструктурную составляющую для создания турецкой глобальной системы позиционирования Uluğ Bey. В рамках проекта предполагается обеспечить вывод на орбиту более 100 спутников в течение ближайших пяти лет.

    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 14:00
      Цитата: kig
      belay belay
      Вот это да....а вы говорите, турки...

      Корабль был запущен с военной базы Ванденберг в американском штате Калифорния с помощью ракеты-носителя Falcon 9 Transporter-15 компании SpaceX.

      А теперь вопрос знатокам… кто всё же запустил корабль и откуда??? laughing
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +2
        Сегодня, 14:27
        Запустил Маск, но сам спутник тюрецкий, включая двигатели коррекции орбиты. По статье непонятно, на какой орбите будет работать спутник -геостационарной, или более низкой? Для стационарной 100шт -многовато...
        1. slipped Звание
          slipped
          -1
          Сегодня, 14:48
          Цитата: Peter1First
          Запустил Маск, но сам спутник тюрецкий, включая двигатели коррекции орбиты. По статье непонятно, на какой орбите будет работать спутник -геостационарной, или более низкой? Для стационарной 100шт -многовато...


          Цитата: "FGN-TUG-S01 станет новой вехой в будущих миссиях Fergani Uzay, связанных с созданием орбитальных группировок на разных высотах. Начав работу на низкой орбите (около 500 км), он будет поднимать спутники компании на более высокие орбиты свыше 1000 км."

          Т.е. не имея возможности, как у нас к примеру laughing , выводить свои малые космические аппараты с низких на средние орбиты, турки придумали подобную приблуду для коммерческого использования. Осталось только найти заказчика и те МКА, которые он должен таскать. laughing
  2. severok1979 Звание
    severok1979
    +3
    Сегодня, 13:58
    Как сообщают турецкие СМИ, после выхода на орбиту аппарат выполнит первое запланированное включение гибридного двигателя

    Турбокальян на шишках?
  3. Гардамир Звание
    Гардамир
    -2
    Сегодня, 13:59
    полностью за счет национальных ресурсов.
    А в карман положить?
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 14:07
    На низких орбитах столпотворение. Не протолкнуться. Скоро биться будут. Там гаишников нет.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 14:12
      Цитата: th.kuzmichev
      На низких орбитах столпотворение. Не протолкнуться. Скоро биться будут. Там гаишников нет.
      Я, кажется, даже знаю, кто именно, какая страна предложит себя в "гаишники". Вот только там они ещё "порядок" не навели.
      Только опасаюсь, что, исходя из их практики на Земле, спутники от их "порядка" начнут падать чаще, чем снег.
  5. slipped Звание
    slipped
    +1
    Сегодня, 14:15
    Не совсем раскрыта суть "гибридной установки" этого "корабля" laughing

    Тем временем в АО ГНЦ «Центр Келдыша» разработан высокоимпульсный двигательный блок коррекции (ВДБК) на базе двухрежимного двигателя КМ-70.

    Ключевые функции этой разработки – обеспечение правильного положения спутника на орбите в течение срока службы, а также довыведение аппарата в точку стояния после отделения от разгонного блока (в случае необходимости).

    Преимущество применения ВДБК – оптимальное энергопотребление в разных режимах полёта космического аппарата.

    Сейчас на российских космических аппаратах используются двигательные блоки на базе маршевых СПД-140Д и двигателей коррекции СПД-100В, что не совсем оптимально по расходованию электричества.

    Например новый наш средний космический аппарат "Экспресс АМУ4" массой 2450 кг, который сегодня находится в производстве имеет двигательную установку из двух СПД-100В, что позволяет выводить КА в точку стояния на ГСО в течении полугода, а добавление высокомощного СПД-140Д сокращает этот срок до трех месяцев.

    В недалёком будущем плазменный двигатель КМ-70 позволит более оптимально выводить наши космические аппараты на геостационарную орбиту со значительным сокращение сроков довыведения.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:32
      slipped,твердое топливо и жидкий окислитель, например.
      1. slipped Звание
        slipped
        0
        Сегодня, 14:37
        Цитата: knn54
        slipped,твердое топливо и жидкий окислитель, например.


        Т.е. это такой мини-MEV? Непонятно, насколько востребованы будут подобные космические аппараты, так как разработка электроспутников идёт семимильными шагами, по крайней мере в нашей стране.

        А вот для сверхлёгких ракет его можно использовать как РБ - эдакий мини-"Фрегат", по типу нашего "Матроса". laughing Или "Фотона" от новозеландцев.

  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:24
    Из всего вышенаписаного понятно только то, что турецкого там только название "первым в мире гибридным ракетным двигателем, запускаемым на орбите". Что-то вреде "Теслы" от Маска, только не "Электричку", а "гибрида" вроде китайской BYD, но турецкой сборки. wassat
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 14:51
    Не может считаться полностью турецким корабль, запущенный не с турецкого космодрома. Нет космодрома - нет космонавтики)
  8. slipped Звание
    slipped
    0
    Сегодня, 15:05
    В общем понятно по итогу стало, что этот "орбитальный корабль" представляет собой малый орбитальный разгонный блок.

    Концепция не нова. Когда-то в нулевых наши разрабатывали более крупный, но похожий по функционалу аппарат для пилотируемой космонавтики, назывался он "Паром". Жизнь же показала, что такой аппарат, при всех его возможностях - лишнее и дорогое звено в средствах выведения.

    В своё время и штаты разрабатывали подобный аппарат для Шаттлов с названием MOA.

    Байрактар же надеется на то, что ему достанется контракт на вывод их навигационной системы.