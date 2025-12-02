ВС РФ сбрасывают над Гуляйполем листовки для ВСУ с призывом сдаваться

Подразделения группировки «Восток» сбросили над Гуляйполем агитационные боеприпасы – фактически «бумажный залп», который должен донести до украинского гарнизона одно простое сообщение: город на грани полной блокировки. Об этом сообщили в Минобороны России.

По версии ведомства, расчеты «Ураганов» отправили в район листовки с прямыми призывами для украинских боевиков бежать или сложить оружие. Никаких витиеватых формулировок: карты с текущей обстановкой, QR-коды и короткие надписи, смысл которых ясен каждому.




Минобороны утверждает, что положение украинских подразделений в городе стремительно ухудшается, а полная блокировка Гуляйполя все ближе и ближе. В этом контексте агитационные боеприпасы описывают как еще один способ донести мысль: международное гуманитарное право дает шанс выйти из боя, если ситуация безвыходная – либо отходом, либо сдачей в плен.

За сутки до этого командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев сообщил президенту Владимиру Путину о старте операции по освобождению Гуляйполя. Подразделения 5-й армии уже продвинулись в северо-восточные кварталы и ведут уличные бои. Также ВС РФ освободили Доброполье, недавно покинутое украинскими боевиками, и продвигаются в сторону Варваровки с севера.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +10
    Сегодня, 14:11
    Василий Хомко, известный как бывший режиссер популярного шоу о путешествиях «Орел и решка», находился в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и погиб в зоне специальной военной операции СВО. Этот сдаться не успел… туда ему и дорога!
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 14:15
      "Решка" видимо попалась, поехал к Бандере, попался бы "орел" , поехал бы пленнным в "санаторий" МО РФ.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +7
      Сегодня, 14:16
      Охотовед 2 hi ,туда ему и дорога,эти организмы бабло рубили в России и фиги в карманах держали а по сему (если информация верна) то и нечего о том думать .
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 14:43
      Цитата: Охотовед 2
      Василий Хомко, известный как бывший режиссер популярного шоу о путешествиях «Орел и решка»

      Интересно, нацика с позывным "Бейрут" не стало 2 октября, а церемония прощания состоится в пятницу, 5 декабря.
      1. БМП-2 Звание
        БМП-2
        0
        Сегодня, 15:40
        Да некрофилам без разницы когда с кем прощаться: откопают, попрощаются, назад закопают - делов то!
    4. Маз Звание
      Маз
      +1
      Сегодня, 14:59
      Врядли свидомые побегут , у них три дороги вдоль, и две в тыл фронта открыты, они сидят слева и справа на высотах и за городом и тех кто побежит будут бить, но листовки дело хорошее. Когда идея овладевает массами она становится материальной силой.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +6
    Сегодня, 14:17
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    ВС РФ сбрасывают над Гуляйполем листовки для ВСУ с призывом сдаваться

    вот в Мирнограде сегодня порядка роты сдалось , почему то эту массовую сдачу никто из СМИ не осветил , хотя видео имеется причем на нескольких телеграмм каналах
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +5
      Сегодня, 14:29
      Что вы ,что вы...это же не армия Пауляса ,это другое.))) Как потом писать,что укры сдаются в плен только единично.)))Взвод это уже не редкость....
    2. Gpn27 Звание
      Gpn27
      +3
      Сегодня, 14:50
      Почему никто. Видео уже гуляет по телеграмму. На взгляд полсотни пленных.
    3. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 15:46
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      вот в Мирнограде сегодня порядка роты сдалось , почему то эту массовую сдачу никто из СМИ не осветил
      Что то показывали по каналу "Россия 24". Без звука видел, просто видел как колонной по 1му топают.
  4. Адмирал Безобразов Звание
    Адмирал Безобразов
    +6
    Сегодня, 14:20
    Свидомиты уже сами признали полную блокировку и окружение ВСУ в Мирнограде. МО РФ заявило до 1500 заблокированых и окруженных. Ждём-с, когда этот очередной свидомый зрадо-переореможный прыщ лопнет.
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 14:27
    Было бы лучше побольше ФАБов.Нечего метать бисер
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 14:33
      А уже все. В полон никого брать и не будут. На иностранных телегах уже шутят:
      "Халявная экспа для вооруженных сил России".
      Мир в лоб брать не будут. Гуляйку тоже. Просто забросают фабами. Укроп должен вариться в котле am
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:36
    Никаких витиеватых формулировок: карты с текущей обстановкой, QR-коды и короткие надписи, смысл которых ясен каждому.

    Может я не прав, но хотелось бы узнать - " а многие укровояки, после прочтения этих листовок, последовали саваться в плен.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 14:40
      Цитата: carpenter
      а многие укровояки, после прочтения этих листовок, последовали саваться в плен

      1. Халявная туалетная бумага
      2. Не ставь заднюю пластину, мы вернемся через пару часов (с) Падение черного ястреба
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:46
        Цитата: Алексей_12
        Не ставь заднюю пластину, мы вернемся через пару часов

        Вернутся обязательно, их же предупредили. У бандеры места хватит для всех.
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          0
          Сегодня, 14:51
          Вы не совсем поняли метафору этой фразы. Если внимательно смотрели фильм, то можно заметить. Что когда дельта,уж не помню кто собирались в магадишо в конвой. 1 другому говорит. Типа зачем тебе пластины на спину. Это легкая прогулка. Тот не берет и погибает, потому что ему попала пуля сами понимаете куда (когда они вогневой мешок попали).
          Я это к чему - многихтех,кто пытается. В спину свои жэ кончают. Факты имеются. Даже в телегах проплывают постоянно. Даже не буду сам ничего приводить.