ВС РФ сбрасывают над Гуляйполем листовки для ВСУ с призывом сдаваться
4 62817
Подразделения группировки «Восток» сбросили над Гуляйполем агитационные боеприпасы – фактически «бумажный залп», который должен донести до украинского гарнизона одно простое сообщение: город на грани полной блокировки. Об этом сообщили в Минобороны России.
По версии ведомства, расчеты «Ураганов» отправили в район листовки с прямыми призывами для украинских боевиков бежать или сложить оружие. Никаких витиеватых формулировок: карты с текущей обстановкой, QR-коды и короткие надписи, смысл которых ясен каждому.
Минобороны утверждает, что положение украинских подразделений в городе стремительно ухудшается, а полная блокировка Гуляйполя все ближе и ближе. В этом контексте агитационные боеприпасы описывают как еще один способ донести мысль: международное гуманитарное право дает шанс выйти из боя, если ситуация безвыходная – либо отходом, либо сдачей в плен.
За сутки до этого командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев сообщил президенту Владимиру Путину о старте операции по освобождению Гуляйполя. Подразделения 5-й армии уже продвинулись в северо-восточные кварталы и ведут уличные бои. Также ВС РФ освободили Доброполье, недавно покинутое украинскими боевиками, и продвигаются в сторону Варваровки с севера.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация